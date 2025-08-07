information fournie par Reuters • 07/08/2025 à 14:58

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applovin, Costco Wholesale, Hubspot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Applovin, Costco Wholesale et Hubspot.

FAITS MARQUANTS

* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 530 à 560 dollars

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève le prix cible à 1 160,00 $ contre 1 115,00 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible de 825 $ à 655 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible de 347 $ à 360 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : JP Morgan relève le PT à 1 500,00 $ contre 1 480,00 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Barclays réduit son objectif de cours de 28 à 20 dollars

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 66 $ à 36 $

* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : Morgan Stanley augmente le PT à 11,00$ de 9,00

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Citigroup augmente le PT à 167$ de 140

* Advanced Micro Devices AMD.O : Barclays relève l'objectif de cours à 200$ contre 130

* Airbnb ABNB.O : Barclays relève l'objectif de cours de 104 à 105 dollars

* Airbnb ABNB.O : BMO augmente le prix cible de 121 $ à 124 $

* Airbnb ABNB.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 125 à 135 dollars

* Airbnb ABNB.O : JP Morgan relève le cours cible de 120 à 130 dollars

* Airbnb ABNB.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 130,00 $ à 120,00 $

* Airbnb ABNB.O : RBC augmente le prix cible de 140 $ à 145 $

* Airbnb ABNB.O : TD Cowen relève le cours cible à 150 $, contre 145 $ auparavant

* Airbnb ABNB.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 110 $ de 111 $

* Aka Brands Holding Corp AKA.N : Telsey Advisory Group relève le PT à 13$ contre 10

* American Well Corporation AMWL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 12 $ contre 15 $

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC augmente le prix cible à 343 $ contre 337 $

* Angi Inc ANGI.O : Truist Securities relève le cours cible de 25 à 28 dollars

* Apple Inc AAPL.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 250 $ contre 240 $ auparavant

* Applovin Corp APP.O : BTIG relève l'objectif de cours à 547 $ contre 483 $

* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 560 $ contre 530 $ auparavant

* Applovin Corp APP.O : JP Morgan augmente le prix cible à 425,00 $ à partir de 400,00

* Applovin Corp APP.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 460,00 à 480,00

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 470 $ à 500 $

* Applovin Corp APP.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 430 $ à 450 $

* Applovin Corp APP.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 405 $ à 480 $

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Leerink Partners relève le cours cible de 46 à 52 dollars

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 25 $ contre 26 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Argus Research augmente le prix cible de 130 à 175 dollars

* Arista Networks Inc ANET.N : Barclays relève le cours cible à 151 $, contre 119 $ auparavant

* Arvinas Inc ARVN.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 16 $ contre 19 $

* Assurant Inc AIZ.N : Truist Securities augmente le prix cible de 250 $ à 255 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Barclays relève le cours cible à 155 $ contre 75

* Avnet Inc AVT.O : Truist Securities relève le prix cible de 50 à 54 dollars

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 200$ contre 210

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Raymond James réduit le prix cible de 48 $ à 40 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Raymond James réduit le prix cible de "strong buy" à "outperform"

* Ball Corp BALL.N : RBC augmente le cours cible de 69 $ à 70 $

* Bellring Brands BRBR.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 50$ contre 75

* Bentley Systems BSY.O : Oppenheimer relève le cours cible de 59 $ à 65 $

* Bentley Systems Inc BSY.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 56 $ contre 48 $ auparavant

* Bentley Systems Inc BSY.O : Mizuho relève son objectif de cours à 62$ contre 50

* Bentley Systems Inc BSY.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 63$ contre 57

* Bentley Systems Inc BSY.O : Rosenblatt Securities réduit le prix à neutre à partir d'achat

* Bentley Systems Inc BSY.O : Rosenblatt Securities augmente le prix cible de 53 $ à 58 $

* Biote Corp BTMD.O : Truist Securities ramène le cours cible de 7 à 6 dollars

* Blackline Inc BL.O : Truist Securities augmente le prix cible de 45 $ à 50 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : Truist Securities réduit le PT à 33$ de 35

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : Wells Fargo augmente le PT à 28$ de 27

* Bloomin' Brands Inc BLMN.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 7 $ contre 9 $

* Blue Bird Corp BLBD.O : BTIG augmente le prix cible de 45 $ à 55 $

* Blue Bird Corp BLBD.O : Needham augmente le prix cible de 49 $ à 53 $

* Boise Cascade Co BCC.N : Truist Securities réduit le prix cible à 101 $ contre 106 $

* Brookdale Senior Living Inc. BKD.N : Barclays augmente le prix cible de 7,5 $ à 8 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : BMO augmente le prix cible de 53 $ à 56 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : KBW relève le cours cible de 56 $ à 62 $

* Bumble Inc BMBL.O : RBC relève le cours cible de 7,5 $ à 7 $

* Caredx Inc CDNA.O : Jefferies ramène le cours cible de 25 $ à 21 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Citigroup augmente le prix cible de 65 $ à 75 $

* Carlyle Group Inc CG.O : KBW relève le prix cible de 60 à 66 dollars

* Carvana Co CVNA.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 290,00 $ à 450,00 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Morgan Stanley ramène le cours de l'action à sous-pondération, au lieu d'égalité de

pondération

* Caterpillar Inc CAT.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 283,00 $ à 350,00 $

* CDW Corp CDW.O : Barclays réduit le prix cible à 176 $ de 205 $

* CDW Corp CDW.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 200,00 $ à 202,00 $

* Cencora COR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 310 $ contre 300 $ auparavant

* Centene Corp CNC.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 40 $

* Central Garden & Pet Co CENT.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 45 $ à 50 $

* Centrus Energy Corp LEU.A : JP Morgan relève le prix cible de 150 à 164 dollars

* Champion Homes Inc SKY.N : Barclays relève le prix cible de 72 $ à 74 $

* Charles River Labs CRL.N : Barclays relève le prix cible de 155 $ à 165 $

* Charles River Labs CRL.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 180 à 185 dollars

* Charles River Labs CRL.N : JP Morgan relève le PT de 145,00 à 160,00

* Cigna CI.N : Mizuho réduit le prix cible de 384 $ à 330 $

* Context Therapeutics Inc CNTX.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 4$ contre 5

* Corning GLW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 75$ contre 70

* Corpay Inc CPAY.N : Raymond James réduit l'objectif de cours à 392 $ contre 414 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 1 160,00 $ contre 1 115,00 $

* Cummins CMI.N : Truist Securities augmente le prix cible de 342 $ à 380 $

* Cummins Inc CMI.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 350,00 $ à 450,00 $

* Dave Inc DAVE.O : Citizens relève le prix cible de 260 à 280 dollars

* Davita Inc DVA.N : Barclays ramène le cours cible à 160 $, contre 169 $ auparavant

* Dayforce Inc DAY.N : Barclays relève le cours cible de 60 à 61 dollars

* Devon Energy Corp DVN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 48 $ contre 42 $

* Dine Brands Global DIN.N : Barclays ramène le cours cible de 24 à 22 dollars

* Disney DIS.N : Argus Research augmente le prix cible à 134$ de 122

* Disney DIS.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 129 dollars, contre 125 dollars auparavant

* Doordash DASH.O : Bernstein relève le cours cible à 310 $, contre 265 $ auparavant

* Doordash DASH.O : BMO relève le cours cible de 238 $ à 288 $

* Doordash DASH.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 325 $, contre 285 $ auparavant

* Doordash DASH.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 320 $ contre 315 $

* Doordash DASH.O : Moffettnathanson relève l'objectif de cours à 299 $ contre 223 $

* Doordash DASH.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 300,00 $ contre 275,00 $

* Doordash DASH.O : Needham relève le prix cible de 230 à 300 dollars

* Doordash DASH.O : Piper Sandler relève le prix cible à 290 $, contre 210 $ auparavant

* Doordash DASH.O : Raymond James relève le cours cible à 325 $, contre 275 $ auparavant

* Doordash DASH.O : Truist Securities relève le prix cible de 272 $ à 326 $

* Doordash DASH.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 280 $ contre 239 $

* Doordash DASH.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 310 $ contre 280 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Bernstein relève le cours cible de 52 à 55 dollars

* Duolingo Inc DUOL.O : Barclays relève le prix cible de 375 à 390 dollars

* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan relève le prix cible de 500 à 515 dollars

* Duolingo Inc DUOL.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 480,00 $ à 500,00 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 92 $ contre 84 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 84,00 $ à partir de 80,00

* Dutch Bros Inc BROS.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 63 $ à 73 $

* Edgewell Personal Care Co EPC.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 30$ contre 35

* Edwards Lifesciences Corporation EW.N : Wells Fargo augmente le PT à 88 $ de 84

* Elevance Health ELV.N : Mizuho réduit le prix cible de 505 $ à 342 $

* Elf Beauty ELF.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible à 128 $ de 150

* Elf Beauty ELF.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 121$ contre 120

* Elf Beauty ELF.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 135$ contre 150

* Elf Beauty ELF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 130$ contre 132

* Elf Beauty ELF.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 114,00 $ contre 105,00

* Emerson EMR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 135$ contre 133

* Emerson EMR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 155$ contre 150

* Emerson Electric Co EMR.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 115,00 $ contre 105,00 $ auparavant

* Emerson Electric Co EMR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 127 $ contre 125 $ auparavant

* Emerson Electric Co EMR.N : Barclays relève le prix cible de sous-pondéré à égal-pondéré

* Equinix Inc EQIX.O : Truist Securities relève le cours cible de 904 $ à 961 $

* Esab Corp ESAB.N : Stifel augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Esab Corp. ESAB.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 142 $ contre 144 $

* Evercommerce Inc EVCM.O : Oppenheimer relève le cours cible de 12 à 13 dollars

* Exact Sciences EXAS.O : Barclays ramène le cours cible de 65 à 55 dollars

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Bernstein réduit le prix cible à 60 $ contre 70

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Citigroup réduit le prix cible à 65 $ de 75

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 70 $, contre 90 $ auparavant

* Exact Sciences Corp EXAS.O : RBC réduit le prix cible de 54 $ à 46 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : TD Cowen ramène le cours cible à 66 $, contre 75 $ auparavant

* Extreme Networks Inc EXTR.O : Needham relève le cours cible de 20 à 24 dollars

* Extreme Networks Inc EXTR.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 20 à 25 dollars

* F&G Annuities & Life Inc FG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 40$ contre 37

* Flywire Corp FLYW.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 14,00 $ à 15,00 $

* Fortinet FTNT.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 90 $ contre 110 $

* Fortinet FTNT.O : Bernstein réduit le prix cible à 79 $ de 94 $

* Fortinet FTNT.O : BMO réduit le prix cible de 110 $ à 90 $

* Fortinet FTNT.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 85 $ contre 93 $

* Fortinet FTNT.O : Jefferies réduit le prix cible à 85 $ de 100

* Fortinet FTNT.O : JP Morgan réduit le prix cible à 87 $ de 105

* Fortinet FTNT.O : Mizuho réduit le prix cible à 75 $ de 87

* Fortinet FTNT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 78,00 $ de 110,00 $

* Fortinet FTNT.O : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération

* Fortinet FTNT.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 135 $ à 90 $

* Fortinet FTNT.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Fortinet FTNT.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 115,00 $ à 85,00 $

* Fortinet FTNT.O : Truist Securities réduit le prix cible de 125 $ à 95 $

* Fortinet FTNT.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 85 $ de 110

* Fortinet FTNT.O : Keybanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à surpondération

* Fortinet FTNT.O : TD Cowen ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; le cours cible passe de 135 $ à

105 $

* Global Payments Inc GPN.N : Jefferies augmente le prix cible de 75 $ à 85 $

* Global Payments Inc GPN.N : JP Morgan relève le prix cible de 85 $ à 95 $

* Global Payments Inc GPN.N : KBW relève le cours cible de 85 à 87 dollars

* Griffon GFF.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 97 $ contre 90 $ auparavant

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : JP Morgan relève le cours cible à 240 $, contre 236 $ auparavant

* Gxo Logistics GXO.N : Oppenheimer relève le cours cible de 55 $ à 62 $

* GXO Logistics Inc GXO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 56,00 $ à 65,00 $

* GXO Logistics Inc GXO.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 57 $ à 60 $

* Hecla Mining Co HL.N : H.C. Wainwright relève le cours cible à 12,5 $ contre 11,5 $ auparavant

* Henry Schein Inc HSIC.O : JP Morgan réduit le prix cible à 76$ de 80

* Hubspot Inc HUBS.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 606 $ contre 708 $

* Hubspot Inc HUBS.N : BMO réduit le prix cible à 600 $, contre 650 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 765 $ à 700 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Jefferies réduit le prix cible de 700 à 650 dollars

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 675$ contre 645

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible de 825 $ à 655 $

* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen réduit le prix cible à 600 $, contre 650 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Truist Securities réduit le prix cible à 675 $ de 720 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 675 $ à 680 $

* Humana HUM.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 300 $ contre 316 $

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Citigroup augmente le prix cible à 64 $ contre 56 $

* Ingevity Corp NGVT.N : BMO augmente le prix cible de 56 $ à 62 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Argus Research augmente le prix cible de 191 $ à 203 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Deutsche Bank réduit le PT à 80$ de 90

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Oppenheimer réduit le PT à performer à partir de surperformer

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Baird réduit le PT à 75$ de 100

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Bereneberg réduit le PT à 78,8 $ contre 86 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Citigroup réduit le PT à 82$ de 90

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Wells Fargo réduit le PT à 85$ de 90

* International Seaways Inc INSW.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 47 $ contre 46 $

* Iteos Therapeutics Inc ITOS.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 12 $

* Jack In the Box JACK.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 19$ contre 28

* Jack In the Box Inc JACK.O : Barclays réduit le prix cible à 19 $ contre 23 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 19$ de 26

* Jack In the Box Inc JACK.O : RBC réduit le prix cible à 22$ de 30

* Jack In the Box Inc JACK.O : Truist Securities réduit le prix cible à 19$ de 22

* Jack In the Box, Inc. JACK.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 28 $ contre 44 $

* Jeld-Wen Holding Inc JELD.N : Barclays augmente le prix cible de 4,5 $ à 5 $

* JLL JLL.N : KBW relève le cours cible de 297 à 317 dollars

* Joby Aviation Inc JOBY.N : Needham relève l'objectif de cours de 10 à 22 dollars

* Kemper Corp KMPR.N : Raymond James réduit le prix cible de 82 $ à 60 $

* Kemper Corp KMPR.N : Raymond James réduit le prix cible à 60 $ à partir de 82 $ Kemper Corp

* Klaviyo Inc KVYO.N : Citigroup passe de neutre à achat; augmente le prix cible de 40 $ à 50 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Mizuho réduit le prix cible à 70 $ contre 120 $

* Leidos LDOS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 175,00 $ à 205,00 $

* Leslie'S Inc LESL.O : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 0,75 $ à 0,35 $

* Light & Wonder Inc LNW.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 81$ contre 84

* Light & Wonder Inc LNW.O : Truist Securities réduit le prix cible de 130,00 à 125,00

* Light & Wonder Inc LNW.O : Truist Securities réduit le prix cible à 125 $ de 130 $

* LP Building Solutions LPX.N : Truist Securities réduit le prix cible à 105 $ contre 108 $

* Lyft Inc LYFT.O : BMO augmente le prix cible de 15 $ à 16 $

* Lyft Inc LYFT.O : Canaccord Genuity ramène le cours cible à 11 $, contre 14 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Moffettnathanson relève le cours cible à 16 $, contre 15 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : TD Cowen relève le cours cible à 22 $ contre 21 $

* Lyft Inc LYFT.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 16$ contre 17

* Lyft Inc LYFT.O : Oppenheimer abaisse le cours cible à 17 $ contre 20 $

* Magnite Inc MGNI.O : Needham relève le cours cible à 25 $ contre 18 $

* Marketaxess MKTX.O : Barclays réduit le prix cible à 200 $ de 237 $

* Marketaxess MKTX.O : Citigroup réduit le prix cible de 265 $ à 230 $

* Marketaxess MKTX.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 185$ de 233

* Marketaxess MKTX.O : KBW réduit le prix cible à 219 $ contre 227 $

* Marqeta MQ.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 6 à 7 dollars

* Match Group MTCH.O : Susquehanna relève le cours cible de 40 à 45 dollars

* Match Group Inc MTCH.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 35,00 $ contre 32,00

* McDonald's MCD.N : Barclays relève l'objectif de cours de 355 à 360 dollars

* McDonald's MCD.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 310 dollars contre 300 dollars auparavant

* McDonald's MCD.N : BMO relève le cours cible de 345 à 350 dollars

* McDonald's MCD.N : Citigroup relève le cours cible de 365 à 373 dollars

* McDonald's MCD.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 350 à 355 dollars

* McDonald's MCD.N : Evercore ISI relève le prix cible de 350 à 360 dollars

* McDonald's MCD.N : JP Morgan relève le prix cible à 310 dollars contre 305 dollars

* McDonald's MCD.N : Piper Sandler relève le cours cible de 314 à 325 dollars

* McDonald's MCD.N : TD Cowen relève le prix cible de 305 $ à 315 $

* McDonald's MCD.N : Truist Securities augmente le prix cible de 356 $ à 360 $

* McKesson Corp MCK.N : Citigroup relève le prix cible de 800 à 820 dollars

* McKesson Corp MCK.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 740 à 775 dollars

* McKesson Corp MCK.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 750 $ contre 735 $ auparavant

* Middleby Corp MIDD.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 186 $ à 162 $

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan réduit le prix cible de 145,00 $ à 125,00 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Citigroup augmente le prix cible de 72 $ à 89 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 73 $ à 80 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Leerink Partners augmente le PT à 66$ de 56

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Raymond James augmente le prix cible de 77 $ à 82 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Mizuho réduit le prix cible de 330 à 228 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Roth MKM réduit le prix cible de 71 $ à 67 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Barclays réduit le prix cible de 53 $ à 49 $

* National Vision Holdings Inc EYE.O : Barclays réduit le prix cible de 30 $ à 28 $

* National Vision Holdings Inc EYE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours à 27 $ contre 24 $ auparavant

* New York Times Co NYT.N : Barclays relève l'objectif de cours de 45 à 52 dollars

* New York Times Co NYT.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 68 $ contre 69 $ auparavant

* New York Times Co NYT.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 54,00 $ à 59,00 $

* Newell Brands Inc NWL.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 5,80 $ à 5,25 $

* NRG Energy Inc NRG.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 203 $ contre 197 $

* Opendoor Technologies Inc OPEN.O : Citigroup réduit le prix cible de 0,80 $ à 0,70 $

* Opendoor Technologies Inc OPEN.O : Citigroup passe de neutre à vente

* Openlane Inc KAR.N : JP Morgan augmente le prix cible de 22 $ à 25 $

* Openlane Inc KAR.N : Stephens relève l'objectif de cours à 32 $ contre 26 $ auparavant

* Owens Corning OC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 173 $ contre 167 $

* Owens Corning OC.N : Jefferies relève le cours cible à 185 $ contre 172 $

* Owens Corning OC.N : RBC réduit le cours cible à 180 $, contre 184 $ auparavant

* Owens Corning OC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 150 à 165 dollars

* Owens Corning OC.N : Wells Fargo relève le cours cible à 170 $, contre 165 $ auparavant

* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 250 $ contre 240 $ auparavant

* Paycom Software Inc PAYC.N : BMO augmente le prix cible de 244 $ à 258 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : JP Morgan augmente le prix cible à 235,00$ contre 215,00

* Paycom Software Inc PAYC.N : TD Cowen réduit le prix cible de 254 $ à 246 $

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : Deutsche Bank réduit le cours cible à 13 $ contre 14 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Raymond James augmente le prix cible à 122$ de 110

* Power Integrations POWI.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 55$ contre 60

* Power Integrations Inc POWI.O : Stifel réduit le prix cible à 70$ de 75

* Power Integrations Inc POWI.O : Susquehanna réduit le prix cible de 70 $ à 55 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : Jefferies relève le cours cible de 100 à 128 dollars

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Jefferies réduit le prix cible de 60 $ à 51 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 83$ de 90

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Truist Securities réduit le prix cible à 64$ de 70

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 58$ de 75

* Pseg PEG.N : Jefferies augmente le prix cible de 83 $ à 90 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 80 à 100 dollars

* Rockwell Automation ROK.N : HSBC relève le prix cible de 360 à 385 dollars

* Rockwell Automation ROK.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 363 $ contre 371 $

* Rockwell Automation ROK.N : Barclays réduit le prix cible à 357 $ contre 370 $ auparavant

* Rockwell Automation ROK.N : Citigroup réduit le prix cible à 382 $ contre 392 $

* Rockwell Automation ROK.N : Daiwa Capital Markets relève le prix cible à 360 $ contre 347 $ auparavant

* Rockwell Automation ROK.N : JP Morgan relève le prix cible de 299 $ à 320 $

* Root Inc ROOT.O : Wells Fargo relève le cours cible à 120 $, contre 118 $ auparavant

* Sagimet Biosciences SGMT.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT 29 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 10 $ à 12 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 48 $ à 50 $

* Shopify Inc SHOP.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 150$ contre 85

* Shopify Inc SHOP.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 115 $ à 150 $

* Silvaco Group Inc SVCO.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 14 $ à 12 $

* Sinclair Inc SBGI.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 16 $ contre 17 $

* Sitime Corporation SITM.O : Barclays relève le cours cible de 180 à 220 dollars

* Six Flags Entertainment FUN.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 434 $, contre 51 $ auparavant

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Barclays réduit le prix cible à 27 $ de 40

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 41

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Jefferies ramène le prix cible de "buy" à "hold

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Mizuho réduit le prix cible de 36 $ à 30 $

* Soleno Therapeutics SLNO.O : Oppenheimer relève le cours cible de 105 à 110 dollars

* Sprout Social Inc SPT.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 30 $ à 25 $

* Sprout Social Inc SPT.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 32 $ à 23 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Stifel ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 75 $ à 60 $

* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 44 $ contre 60 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Truist Securities augmente le prix cible de 137 à 141 dollars

* Sunrun Inc RUN.O : JP Morgan augmente le prix cible à 20 $ contre 16 $

* Sunrun Inc. RUN.O : Oppenheimer relève le cours cible de 20 à 21 dollars

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Barclays relève le cours cible de 29 à 45 dollars

* Symbotic, Inc. SYM.O : Oppenheimer relève le prix cible de 54 $ à 59 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Citigroup réduit le prix cible de 14 $ à 10 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Jefferies réduit le prix cible de 55 $ à 45 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 38 $ à 32 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Mizuho réduit le prix cible de 20 $ à 16 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 30 $ à 14 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : RBC réduit le prix cible de 45 $ à 25 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : TD Cowen réduit le prix cible de 27 $ à 20 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities réduit le prix cible de 17 $ à 14 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 20 $ à 13 $

* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : BofA Global Research augmente le PO à 80$ de 68

* the Carlyle Group Inc CG.O : Barclays relève l'objectif de cours de 66 à 74 dollars

* Tko Group TKO.N : Moffettnathanson augmente le prix cible de 6 $ à 152 $

* Tko Group TKO.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 160,00 $ à 165,00 $

* Toast Inc TOST.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 48 $ contre 41 $ auparavant

* TPG Inc TPG.O : Citigroup augmente le prix cible de 60 à 70 dollars

* TPG Inc TPG.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 60 à 66 dollars

* TPG Inc TPG.O : KBW relève l'objectif de cours de 57 à 64 dollars

* Traeger Inc COOK.N : Telsey Advisory Group ramène le cours cible de 2 à 1,75 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 1490$ de 1545

* Transdigm Group Inc TDG.N : JP Morgan relève le PT à 1500,00 $ contre 1480,00 $

* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : BofA Global Research augmente le PO à 29$ de 27

* Trimble Inc TRMB.O : Bernstein augmente l'objectif de cours à 99$ contre 80

* Trimble Inc TRMB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 96,00 $ au lieu de 95,00

* Trimble Inc TRMB.O : Raymond James augmente le prix cible de 85 $ à 93 $

* Trimble Inc. TRMB.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 88 $ à 94 $

* Turning Point Brands Inc TPB.N : Oppenheimer relève le prix cible à 98 $, contre 85 $ auparavant

* Uber UBER.N : Barclays relève l'objectif de cours à 110 $ contre 97 $ auparavant

* Uber UBER.N : BMO relève le prix cible à 113 $, contre 101 $ auparavant

* Uber UBER.N : D.A. Davidson augmente le prix cible à 102 $, contre 98 $ auparavant

* Uber UBER.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 105 dollars, contre 100 dollars auparavant

* Uber UBER.N : Raymond James relève le prix cible de 100 à 105 dollars

* Uber UBER.N : RBC relève le prix cible de 94 $ à 100 $

* Uber UBER.N : TD Cowen relève le cours cible à 108 $, contre 104 $ auparavant

* Uber UBER.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 96 $ contre 92 $ auparavant

* Uber UBER.N : Wells Fargo abaisse le cours cible à 119 $, contre 120 $ auparavant

* UnitedHealth UNH.N : Mizuho abaisse le cours cible à 300 $ contre 350 $

* Uniti Group Inc UNIT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 4,5 $ à 7,5 $

* Unity Software Inc U.N : Barclays relève l'objectif de cours de 25 à 30 dollars

* Unity Software Inc U.N : BofA Global Research relève son objectif de cours à 18 $ contre 15 $ auparavant

* Unity Software Inc U.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 40$ contre 35

* Unity Software Inc U.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 40,00 $ contre 25,00

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 32 $ à partir de 23 $

* Unity Software Inc U.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 29 $ contre 24 $ auparavant

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 83 à 100 dollars

* Valvoline Inc VVV.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 44 $ contre 42 $ auparavant

* Vaxcyte Inc PCVX.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 65,00 $ à 60,00 $

* Vertex Inc VERX.O : BMO réduit le prix cible de 38 $ à 30 $

* Vertex Inc VERX.O : Citigroup réduit le prix cible de 40 $ à 31 $

* Vertex Inc VERX.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 48 $ à 42 $

* Vertex Inc VERX.O : Stifel réduit le prix cible de 31 $ à 25 $

* Viridian VRDN.O : Oppenheimer relève le prix cible à 32 $ contre 28 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 26 $ contre 27 $

* Vivid Seats Inc SEAT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 38,00 $ à 26,00 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : BMO augmente le prix cible de 50 $ à 55 $

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Telsey Advisory Group augmente le PT à 29$ de 17

* Xencor Inc XNCR.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 27 $ contre 33 $

* Zentalis Pharmaceuticals Inc ZNTL.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 5 $ contre 6 $

* Zillow Group Inc Z.O : JP Morgan augmente le prix cible de 79 $ à 94 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Barclays relève le cours cible à 66 $, contre 60 $ auparavant

* Zillow Group Inc ZG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 88 $ contre 81 $ auparavant

* Zillow Group Inc ZG.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours à 84 $ contre 76 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Citigroup augmente le prix cible de 83 $ à 100 $

* Zillow Group Inc ZG.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 85 $ à 95 $

* Zillow Group Inc ZG.O : KBW relève le prix cible à 85 $, contre 74 $ auparavant

* Zillow Group Inc ZG.O : RBC relève le cours cible de 88 $ à 95 $