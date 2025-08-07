A Genève, les négociations plastique s'enlisent autour du pétrole

Les délégués de 184 pays sont réunis depuis le 5 aout au Palais des Nations à Genève et jusqu'au 14 aout pour négocier le texte de ce qui pourrait être le premier traité international sur la pollution plastique ( AFP / Fabrice COFFRINI )

A Genève, les négociations en vue d'établir le premier traité international contre la pollution plastique sont bloquées par des pays pétroliers qui refusent toute contrainte sur la production de plastique vierge, rapportent à l'AFP plusieurs sources impliquées dans les tractations, tandis que les ONG dénoncent la présence croissante des lobbyistes de la pétrochimie pour influer sur les débats.

"On est dans un dialogue de sourds, avec très peu de pistes pour atterrir" ou faire des avancées dans la négociation, a indiqué une source diplomatique européenne, visant les pays essentiellement pétroliers qui s'opposent à ce que tout objectif de réduction de production de plastique pour juguler la pollution soit inscrit dans le traité.

Ce projet de texte "juridiquement contraignant" est destiné à permettre de réguler au niveau mondial la production, la consommation et la fin de vie du plastique, alors que chaque année 22 millions de tonnes de déchets plastique sont rejetées dans l'environnement.

Les microplastiques qui en sont issus empoisonnent sols, océans, biodiversité, jusqu'aux tissus humains, or les prévisions officielles tablent encore sur un triplement de la production mondiale de plastique d'ici 2060.

Au total, quelque 184 pays participent à ce nouveau round de négociations onusiennes après l'échec de la dernière session fin 2024 à Busan, en Corée du Sud.

- "Les positions se cristallisent" -

"Les positions se cristallisent", confirme à l'AFP une autre source, observateur de la société civile qui a assisté à plusieurs sessions à huis clos de négociation. "Ce n'est pas une négociation, c'est une prise d'otages", ajoute une autre observatrice ayant elle aussi requis l'anonymat, qui se désole que rien ne bouge.

Un ouvrier sri-lankais trie les plastiques dans une décharge proche de Colombo, le 6 mai 2018 ( AFP / LAKRUWAN WANNIARACHCHI )

Les documents soumis par les délégations montrent que l'Arabie Saoudite, les pays arabes, la Russie et l'Iran, qui disent "partager les mêmes idées" dans un groupe baptisé "like minded", refusent toute mesure contraignante sur la production.

Cette position est ardemment défendue depuis Busan. Ces pays souhaitent que le traité ne couvre pas l'origine pétrolière du plastique, pour se concentrer uniquement sur l'aval lorsqu'il est devenu un déchet (financement de la collecte, du tri et du recyclage, notamment, dans les pays en développement), alors que la résolution initiale pour lancer les négociations porte sur tout "le cycle de vie" du plastique.

Si le texte ne doit être qu'une aide aux pays en développement pour qu'ils gèrent mieux leurs déchets, "on n'a pas besoin d'un traité international pour le faire", juge la source diplomatique selon laquelle "on est sur un bras de fer avec des pays prêts à ce qu'il n'y ait pas de traité" du tout.

Jeudi, plusieurs ONG ont par ailleurs dénoncé la présence croissante des lobbyistes de la pétrochimie dans les négociations.

Graham Forbes, le chef des campagnes anti-plastique de Greenpeace a jugé "inacceptable" que "les industries qui profitent de la pollution plastique" soient "au premier rang des négociations lorsqu'il s'agit d'essayer de trouver des solutions".

Aucun consensus non plus n'émerge sur un autre point dur, l'article 3 du futur traité: l'établissement d'une liste de substances chimiques jugées potentiellement dangereuses pour l'environnement ou la santé humaine: additifs, colorants, polluants dits "éternels" (PFAS), phtalates, à laquelle les industriels de la chimie ont également déclaré leur opposition.

- "Pas de liste" -

"Certains ne veulent pas de liste du tout, ou alors que chaque pays puisse faire sa propre liste de produits dangereux, ce qui peut déjà être fait et sans besoin de traité international", relève la même source.

Les représentants de 184 pays ont débuté à Genève des négociations sous l'égide de l'Onu pour tenter d'écrire le premier traité résolvant la crise mondiale de la pollution plastique, le 5 août 2025, en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Jeudi, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a pourtant vivement encouragé les pays à prévoir des mesures protégeant la santé. "La pollution plastique pose des risques significatifs et croissants" pour la santé humaine, a déclaré le patron de l'organisation Adhanom Ghebreyesus à la presse.

"Ces risques pèsent de façon disproportionnée sur les populations vulnérables, et les communautés qui vivent près des sites d'extraction ou de gestion des déchets", a-t-il dit.

"Il y a vingt ans on ne savait pas à quel point les plastiques peuvent être dangereux", a ajouté Rudiger Krech, chargé de l'environnement à l'OMS. "On étudie en ce moment les nanoplastiques qui peuvent être trouvés dans les cerveaux humains, et on voit que cela peut être lié à beaucoup de maladies".