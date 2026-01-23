TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Procter & Gamble, RLI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Applied Materials, Procter & Gamble et RLI.
FAITS MARQUANTS
* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève l'objectif de cours à 360 dollars
contre 265 dollars auparavant
* Corvus Pharmaceuticals Inc CRVS.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 13 à 42
dollars
* Procter & Gamble Co PG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à
surpondérer
* RLI Corp RLI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de sous-performance à "hold"
* Southern Copper Corp SCCO.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abbott ABT.N : Bernstein ramène le cours cible de 154 à 125 dollars
* Abbott ABT.N : BTIG réduit le prix cible à 140 $ de 145
* Abbott ABT.N : Citigroup réduit le prix cible à 140 $ contre 155 $
* Abbott ABT.N : Evercore ISI abaisse le prix cible à 138 $ contre 144 $
* Abbott ABT.N : Jefferies abaisse le prix cible à 145 $ contre 149
* Abbott ABT.N : Mizuho réduit le prix cible à 125 $ contre 140 $
* Abbott ABT.N : Piper Sandler abaisse le cours cible à 135 $, contre 150 $ auparavant
* Abbott ABT.N : Raymond James réduit le prix cible à 130 $ contre 146 $
* Abbott ABT.N : RBC réduit le prix cible de 147 $ à 135 $
* Abbott ABT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 145 $ à 137 $
* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : JP Morgan augmente le prix cible à 96 $ contre 74 $
* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : JP Morgan relève le cours de l'action de
sous-pondéré à neutre
* Alcoa Corp AA.N : B. Riley relève le cours cible de 44 $ à 78 $
* Alcoa Corp AA.N : BMO réduit le prix cible de 67 $ à 65 $
* Alcoa Corp AA.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 33 $ à 38 $
* Alcoa Corp AA.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 64 $ contre 71 $
* Alkami Technology Inc ALKT.O : KeyBanc réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 27 $
* Allison Transmission Holdings, Inc. ALSN.N : Wells Fargo relève le PT à 98 $ contre
85 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Stifel relève le prix cible à 346 $ contre 333 $ auparavant
* Analog Devices, Inc. ADI.O : Wells Fargo relève le prix cible de 265 à 340 dollars
* Analog Devices, Inc. ADI.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à surpondérer de
égal à égal
* Antero Resources Corp AR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 48,00 $ à 46,00
$
* Apa Corporation APA.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 23,00 $ à 21,00 $
* Applied Materials AMAT.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 390 $ de 275 $
* Applied Materials AMAT.O : Deutsche Bank relève le cours de l'action d'un cran, de
"hold" à "buy"
* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève l'objectif de cours à 360$ contre 265
* ARM Holdings Plc ARM.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 135 $ contre 180 $
* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 45 à 50
dollars
* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Seaport Research Partners réduit le prix cible à
neutre à partir d'achat
* Banc of California Inc BANC.N : Raymond James augmente le prix cible à 24$ de 20
* Bancfirst Corp BANF.O : KBW relève l'objectif de cours de 120 à 123 dollars
* Bandwidth Inc BAND.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; prix
cible de 20 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : Jefferies réduit le prix cible de 5800 $ à 5600 $
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BMO augmente le prix cible de 40 $ à 46 $
* Broadcom Ltd AVGO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 410 $ à 430 $
* Broadcom Ltd. AVGO.O : Wells Fargo relève le cours à surpondérer de égal à égal
* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 240 à 228 $
* Brookfield Renewable Corporation BEPC.N : Barclays augmente le prix cible de 35 $ à 36 $
* BXP BXP.N : Barclays réduit le prix cible de 82 $ à 81 $
* CACI International Inc CACI.N : Stifel relève le cours cible à 765 $ contre 670 $
* CACI International Inc CACI.N : TD Cowen augmente le prix cible de 650 $ à 700 $
* Caci International Inc CACI.N : Truist Securities relève le prix cible de 735 $ à 800 $
* Callaway Golf Co CALY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 10 à 16 $
* Capital One Financial COF.N : Deutsche Bank ramène le cours cible de 263 $ à 256 $
* Capital One Financial Corp COF.N : BofA Global Research réduit le prix cible de 294 $ à 280 $
* Capital One Financial Corp COF.N : BTIG réduit le prix cible de 308 $ à 270 $
* Caterpillar Inc. CAT.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 675 $ à 702 $
* CBRE Group Inc CBRE.N : Raymond James augmente le prix cible de 174 $ à 180 $
* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : UBS relève le cours cible de 177 à 224 $
* Chevron Corp CVX.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 174,00 $ contre 180,00 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 44 $ à 47 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 123,00 $ à 114,00 $
* Citizens Financial CFG.N : Argus Research augmente le prix cible de 60 $ à 72 $
* Civitas Resources Inc CIVI.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 33,00 $ contre
36,00 $
* Clean Harbors, Inc. CLH.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 248 $ de 220 $
* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Seaport Research Partners ramène l'objectif de cours d'achat à
neutre
* Clorox CLX.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 110 à 114 dollars
* CME Group Inc CME.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 262 $ contre 256 $
* CNX Resources Corp CNX.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 31,00 $ à 32,00 $
* Cognizant CTSH.O : Susquehanna relève le cours cible à 98 $, contre 90 $ auparavant
* Colgate-Palmolive CL.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 83 $ contre 81 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : JP Morgan relève le cours cible de 32 $ à 34 $
* Comstock Resources Inc CRK.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 19,00 à 20,00 dollars
* Confluent Inc CFLT.O : Bernstein réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "marché"
* Conocophillips COP.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 117,00 $ à 108,00 $
* Consolidated Edison Inc ED.N : BofA Global Research augmente le prix cible de 96 $ à 99 $
* Consolidated Edison Inc ED.N : JP Morgan augmente le prix cible de 97 $ à 107 $
* Consolidated Edison Inc ED.N : RBC relève le prix cible de 114 à 118 dollars
* Cormedix Inc CRMD.O : H.C. Wainwright réduit le cours cible à 13 $ contre 18 $
* Corvus Pharmaceuticals Inc CRVS.O : Jefferies augmente le prix cible de 13 $ à 42 $
* Crown Castle Inc CCI.N : Raymond James réduit le cours cible de 120 à 106 $
* CSX Corp CSX.O : Citigroup réduit le prix cible de 42 $ à 41 $
* Cummins Inc. CMI.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 599 $ à 630 $
* Curtiss-Wright Corp CW.N : Stifel augmente le prix cible de 584 $ à 625 $
* D.R. Horton Inc DHI.N : Argus Research augmente le prix cible de 175 $ à 185 $
* Dana Incorporated DAN.N : Barclays relève l'objectif de cours de 27 à 32 dollars
* Darden Restaurants Inc DRI.N : Mizuho relève le cours cible de 195 à 235 dollars
* Darden Restaurants Inc DRI.N : Mizuho relève l'objectif de performance de neutre à
surperformant
* Devon Energy Corp DVN.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 48,00 $ à 46,00 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 183,00 $ à
171,00 $
* Doordash DASH.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 265 $ contre 270 $
* Duke Energy Corp DUK.N : RBC réduit le prix cible de 143 $ à 140 $
* Duolingo Inc DUOL.O : Jefferies ramène le cours cible à 166 $, contre 220 $ auparavant
* East West Bancorp Inc EWBC.O : KBW relève le cours cible de 131 à 135 dollars
* Egain Corp EGAN.O : B. Riley initie une couverture avec une note neutre; prix cible 10,5
* Elf Beauty Inc ELF.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 110
* Enphase Energy Inc ENPH.O : Jefferies relève le cours cible de 33 $ à 37 $
* Entegris Inc ENTG.O : Seaport Research Partners abaisse la note de neutre à achat
* Entergy ETR.N : RBC réduit le prix cible de 115 à 112 dollars
* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 121 $
* EOG Resources Inc EOG.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 138,00 $ à 128,00 $
* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : KBW relève le cours cible de 115 à 120 dollars
* ETSY Inc ETSY.N : Jefferies relève le cours cible de 60 à 62 dollars
* Exxon Mobil XOM.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 134,00 $ contre
137,00 $
* FB Financial Corp FBK.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à neutre de surpondérer
* FB Financial Corp FBK.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 63 $ à 65 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 307 à 304 dollars
* Ford Motor F.N : Barclays relève le cours cible à 13 $ contre 12 $
* Fortinet Inc FTNT.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à "acheter" contre "conserver"
auparavant
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Bernstein ramène le cours de l'action de
"surperformance" à "marché"
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Bernstein augmente le prix cible de 53,5 $ à 54 $
* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : BTIG relève l'objectif de cours à 335 $ contre 230 $
auparavant
* GE Aerospace GE.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 378 à 380 dollars
* General Electric GE.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 387 $, contre 375 $ auparavant
* General Motors GM.N : Barclays relève l'objectif de cours à 100 $ contre 85 $
* Genuine Parts Co GPC.N : JP Morgan relève le cours cible de 150 à 156 dollars
* Halliburton Co HAL.N : BMO relève le cours cible de 36 $ à 39 $
* Helios Technologies Inc HLIO.N : Stifel relève le cours cible de 65 $ à 74 $
* Herc Holdings, Inc. HRI.N : Wells Fargo relève le prix cible de 170 à 189 dollars
* Hub Group Inc HUBG.O : Benchmark relève le prix cible de 40 à 50 dollars
* Hubspot Inc HUBS.N : Stifel réduit le prix cible à 500 $, contre 550 $ auparavant
* Idex Corp IEX.N : Stifel augmente le prix cible de 200 $ à 220 $
* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel augmente le prix cible de 81 $ à 87 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies ramène le cours cible de 100 $ à 81 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities abaisse le prix cible de 120 à 96
dollars
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities ramène le cours de l'action de
"acheter" à "conserver"
* Intel INTC.O : Benchmark augmente le prix cible de 50 $ à 57 $
* Intel INTC.O : Citigroup réduit le prix cible à 48$ de 50
* Intel INTC.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 45 $ de 35
* Intel INTC.O : JP Morgan augmente le prix cible à 35 $ de 30
* Intel INTC.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 58 $ contre 50 $ auparavant
* Intel INTC.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 48 $ contre 41 $ auparavant
* Intel INTC.O : RBC réduit le prix cible à 48 $ de 50
* Intel INTC.O : Rosenblatt Securities augmente le prix cible à 30 $ de 25
* Intel INTC.O : Stifel augmente le prix cible à 42 $ de 35
* Intel INTC.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 49 $ contre 39 $ auparavant
* Intel INTC.O : UBS relève le cours cible de 49 à 52 dollars
* Interface Inc TILE.O : Barrington Research relève le cours cible de 32 à 36 dollars
* Interparfums Inc IPAR.O : Berenberg relève le cours cible de 103 à 107 dollars
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 750 $ contre 740 $
auparavant
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Citigroup réduit le prix cible à 590 $ de 635 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Leerink Partners relève le prix cible à 622 $, contre 600 $
auparavant
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 620 $ contre 610 $
auparavant
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Raymond James relève le prix cible de 603 à 615
dollars
* ITT Inc ITT.N : Stifel réduit le prix cible à 218 $ contre 225 $
* J&J JNJ.N : Bernstein relève le cours cible à 225 $, contre 208 $ auparavant
* Jacobs Solutions Inc. J.N : Wells Fargo relève le cours cible de 130 à 137 dollars
* Jll JLL.N : Raymond James relève le cours cible de 375 $ à 409 $
* Kla Corp KLAC.O : Berenberg relève le cours cible de 1460 $ à 1760 $
* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Benchmark relève le prix cible de 60 à 65 $
* Lam Research LRCX.O : Berenberg relève le prix cible de 165 $ à 250 $
* Lear Corporation LEA.N : Barclays relève l'objectif de cours à 127 $ contre 125 $ auparavant
* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : KBW relève le cours cible de 43 à 47 dollars
* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 22 $
* Manhattan Associates Inc MANH.O : Stifel abaisse le cours cible à 225 $ contre 240 $
* Manitowoc Company, Inc. MTW.N : Wells Fargo relève le cours cible de 9 à 10 dollars
* Maplebear Inc CART.O : Jefferies ramène le cours cible de 48 $ à 44 $
* Matador Resources Co MTDR.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 52,00 $
contre 56,00 $
* Materion Corp MTRN.N : Seaport Research Partners réduit l'objectif de cours de
neutre à achat
* McCormick & Company Inc MKC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 89 $ à 80 $
* McCormick & Company Inc MKC.N : Jefferies réduit l'objectif de prix à 74 $ contre 79 $
* McCormick & Company Inc MKC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 72 $ contre 79 $
* McCormick & Company Inc MKC.N : Stifel réduit le prix cible de 71 $ à 65 $
* McCormick MKC.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 73 $ contre 75 $
* Meta META.O : Stifel réduit le prix cible à 785 $ contre 875 $
* Meta Platforms, Inc. META.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 795 $ à 754 $
* Monolithic Power Systems, Inc. MPWR.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 1125$
de 1100
* Monolithic Power Systems, Inc. MPWR.O : Wells Fargo relève la pondération de "equal
weight" à "overweight"
* Murphy Oil Corp MUR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 27,00 $ à 25,00 $
* N-Able Inc NABL.N : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; prix cible
de 10
* Nextpower Inc NXT.O : Mizuho augmente le prix cible de 76 $ à 81 $
* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 24,00 $
contre 26,00
* Northern Trust Corp NTRS.O : KBW augmente le prix cible à 146$ de 132
* Northern Trust Corp NTRS.O : RBC augmente le prix cible de 139 $ à 159 $
* Northern Trust Corp NTRS.O : Truist Securities augmente le prix cible de 148 à 160 $
* Northern Trust Corporation NTRS.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 145 $ à 150 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 51,00 $ à 50,00 $
* OFG Bancorp OFG.N : KBW réduit le prix cible de 50 $ à 43 $
* OFG Bancorp OFG.N : KBW ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance du
marché"
* Omnicom Group Inc OMC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 103 à 117 dollars
* ON Semiconductor Corporation ON.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 62 $ à 70 $
* Oshkosh Corporation OSK.N : Wells Fargo relève le prix cible à 168 $ contre 144 $
* P&G PG.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 171 $ contre 170 $
* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 150 $ contre 142 $ auparavant
* Paccar Inc PCAR.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 119 $ contre 106 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève le cours cible à 941 $ contre 869 $
* Permian Resources Corp PR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 19,00 $ à 18,00 $
* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : RBC augmente le prix cible de 99 $ à 103 $
* Plus Therapeutics, Inc PSTV.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 1$ contre 2
* Polestar Automotive Holding UK Plc PSNY.O : Barclays augmente le prix cible de 1 à
15 $
* Primo Brands Corp PRMB.N : BMO ramène le cours cible de 39 $ à 35 $
* Procter & Gamble Co PG.N : HSBC relève le cours cible à 182 $ contre 176 $
* Procter & Gamble Co PG.N : JP Morgan relève le prix cible à 165 $ contre 157 $
* Procter & Gamble Co PG.N : JP Morgan relève la pondération de neutre à surpondérer
* Prologis Inc PLD.N : BMO augmente le prix cible de 119 $ à 123 $
* Quaker Houghton KWR.N : Seaport Research Partners passe de "acheter" à "neutre
* Range Resources Corp RRC.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 42,00 $ à 40,00
$
* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 1 à 8 $
* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Leerink Partners relève le prix cible de "market
perform" à "outperform"
* RLI Corp RLI.N : Jefferies relève le cours de l'action de sous-performance à attente
* Rli Corp RLI.N : Truist Securities réduit le prix cible de 62 $ à 58 $
* Rli Corp. RLI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 59 $ contre 62 $
* Roper Technologies Inc ROP.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 570 $ à 525 $
* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan relève le cours cible de 25 à 26 dollars
* Sandisk Corp SNDK.O : Wells Fargo relève le cours cible de 230 à 380 dollars
* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Wedbush relève le cours cible de 32 à 34 dollars
* SBA Communications Corp SBAC.O : Raymond James relève le cours cible de 243 $ à 248 $
* ServiceNow Inc NOW.N : Jefferies ramène le cours cible à 175 $, contre 230 $ auparavant
* SLM Corp SLM.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 40 $, contre 37 $ auparavant
* SLM Corporation SLM.O : Wells Fargo relève le cours cible de 30 $ à 32 $
* Southern Co SO.N : RBC relève le cours cible de 99 $ à 105 $
* Southern Copper Corp SCCO.N : JP Morgan ramène le cours cible de 119,50 $ à 117,50 $
* Southern Copper Corp SCCO.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré
* Spire Global, Inc. SPIR.N : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 14 $ à 19 $
* Starbucks SBUX.O : William Blair relève la note à surperformance
* Stepan Co SCL.N : Seaport Research Partners relève la note de neutre à achat
* Synaptics Incorporated SYNA.O : Wells Fargo relève le cours cible de 95 $ à 100 $
* Terex Corporation TEX.N : Wells Fargo relève le prix cible de 50 à 56 dollars
* Tesla, Inc. TSLA.O : Barclays relève le cours cible de 350 à 360 dollars
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : D.A. Davidson relève le prix cible à 104 $, contre 94 $
auparavant
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies augmente le prix cible de 100 $ à 110 $
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : JP Morgan augmente le prix cible de 100 $ à 105 $
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Piper Sandler relève le prix cible à 96 $ contre 86 $
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Raymond James relève le prix cible de 105 à 115 dollars
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : RBC augmente le prix cible de 105 $ à 110 $
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Stephens augmente le prix cible de 111 $ à 114 $
* Texas Capital Bancshares, Inc TCBI.O : Barclays augmente le prix cible de 90 $ à 100 $
* Texas Instruments Incorporated TXN.O : Wells Fargo relève le prix cible de 170 à 185
dollars
* The Clorox Company CLX.N : Wells Fargo relève le cours cible de 108 à 115 dollars
* The Procter & Gamble Company PG.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 165 $
contre 158 $
* The Sherwin-Williams Company SHW.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 380
$, contre 390 $ auparavant
* The Sherwin-Williams Company SHW.N : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de
"buy" à "hold"
* Tractor Supply Co TSCO.O : JP Morgan réduit le prix cible de 66 $ à 62 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Citizens réduit l'objectif de cours de surperformance à performance de
marché
* Trade Desk Inc TTD.O : Stifel réduit le prix cible de 90 $ à 74 $
* Travelers TRV.N : Jefferies réduit le prix cible de 310 $ à 305 $
* Travelers TRV.N : KBW augmente le prix cible à 320 $ contre 317 $
* Truist Financial Corp TFC.N : Argus Research relève le cours cible à 58 $ contre 54 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : Oppenheimer ramène le cours cible à 510 $, contre 600 $
auparavant
* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 33 $ à 42 $
* United Airlines UAL.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 145 $ contre 130 $
* United Bankshares Inc UBSI.O : Raymond James relève l'objectif de cours à 47 $
contre 42 $ auparavant
* United Bankshares Inc UBSI.O : Stephens relève l'objectif de cours à 44 $ contre 40
$ auparavant
* Viper Energy Inc VNOM.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 45,00 $ à 44,00 $
* Visteon Corp. VC.O : Barclays réduit le prix cible à 110 $ de 130 $
* Voyager Technologies Inc VOYG.N : Wedbush initie une couverture avec une note de
surperformance
* Voyager Technologies Inc VOYG.N : Wedbush initie une couverture avec un objectif de
prix de 46
* Waste Management, Inc. WM.N : Wells Fargo relève le prix cible de 238 à 246 dollars
* Weatherford WFRD.O : Barclays réduit le prix cible de 111 $ à 109 $
* Wec Energy Group Inc WEC.N : RBC réduit le prix cible à 127 $ contre 131 $
* Western Digital Corp. WDC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 180 à 260 dollars
* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Argus Research ramène le cours de l'action de "buy"
à "hold"
* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Exane BNP Paribas réduit le prix cible de 38 $ à 19 $
* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Exane BNP Paribas réduit le prix cible à neutre de
surperformer
* Zillow Group Inc ZG.O : Jefferies réduit le prix cible de 100 $ à 95 $