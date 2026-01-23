information fournie par Reuters • 23/01/2026 à 14:53

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Procter & Gamble, RLI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Applied Materials, Procter & Gamble et RLI.

FAITS MARQUANTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève l'objectif de cours à 360 dollars

contre 265 dollars auparavant

* Corvus Pharmaceuticals Inc CRVS.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 13 à 42

dollars

* Procter & Gamble Co PG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à

surpondérer

* RLI Corp RLI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de sous-performance à "hold"

* Southern Copper Corp SCCO.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbott ABT.N : Bernstein ramène le cours cible de 154 à 125 dollars

* Abbott ABT.N : BTIG réduit le prix cible à 140 $ de 145

* Abbott ABT.N : Citigroup réduit le prix cible à 140 $ contre 155 $

* Abbott ABT.N : Evercore ISI abaisse le prix cible à 138 $ contre 144 $

* Abbott ABT.N : Jefferies abaisse le prix cible à 145 $ contre 149

* Abbott ABT.N : Mizuho réduit le prix cible à 125 $ contre 140 $

* Abbott ABT.N : Piper Sandler abaisse le cours cible à 135 $, contre 150 $ auparavant

* Abbott ABT.N : Raymond James réduit le prix cible à 130 $ contre 146 $

* Abbott ABT.N : RBC réduit le prix cible de 147 $ à 135 $

* Abbott ABT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 145 $ à 137 $

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : JP Morgan augmente le prix cible à 96 $ contre 74 $

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : JP Morgan relève le cours de l'action de

sous-pondéré à neutre

* Alcoa Corp AA.N : B. Riley relève le cours cible de 44 $ à 78 $

* Alcoa Corp AA.N : BMO réduit le prix cible de 67 $ à 65 $

* Alcoa Corp AA.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 33 $ à 38 $

* Alcoa Corp AA.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 64 $ contre 71 $

* Alkami Technology Inc ALKT.O : KeyBanc réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 27 $

* Allison Transmission Holdings, Inc. ALSN.N : Wells Fargo relève le PT à 98 $ contre

85 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Stifel relève le prix cible à 346 $ contre 333 $ auparavant

* Analog Devices, Inc. ADI.O : Wells Fargo relève le prix cible de 265 à 340 dollars

* Analog Devices, Inc. ADI.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à surpondérer de

égal à égal

* Antero Resources Corp AR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 48,00 $ à 46,00

$

* Apa Corporation APA.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 23,00 $ à 21,00 $

* Applied Materials AMAT.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 390 $ de 275 $

* Applied Materials AMAT.O : Deutsche Bank relève le cours de l'action d'un cran, de

"hold" à "buy"

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève l'objectif de cours à 360$ contre 265

* ARM Holdings Plc ARM.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 135 $ contre 180 $

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 45 à 50

dollars

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Seaport Research Partners réduit le prix cible à

neutre à partir d'achat

* Banc of California Inc BANC.N : Raymond James augmente le prix cible à 24$ de 20

* Bancfirst Corp BANF.O : KBW relève l'objectif de cours de 120 à 123 dollars

* Bandwidth Inc BAND.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; prix

cible de 20 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Jefferies réduit le prix cible de 5800 $ à 5600 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BMO augmente le prix cible de 40 $ à 46 $

* Broadcom Ltd AVGO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 410 $ à 430 $

* Broadcom Ltd. AVGO.O : Wells Fargo relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 240 à 228 $

* Brookfield Renewable Corporation BEPC.N : Barclays augmente le prix cible de 35 $ à 36 $

* BXP BXP.N : Barclays réduit le prix cible de 82 $ à 81 $

* CACI International Inc CACI.N : Stifel relève le cours cible à 765 $ contre 670 $

* CACI International Inc CACI.N : TD Cowen augmente le prix cible de 650 $ à 700 $

* Caci International Inc CACI.N : Truist Securities relève le prix cible de 735 $ à 800 $

* Callaway Golf Co CALY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 10 à 16 $

* Capital One Financial COF.N : Deutsche Bank ramène le cours cible de 263 $ à 256 $

* Capital One Financial Corp COF.N : BofA Global Research réduit le prix cible de 294 $ à 280 $

* Capital One Financial Corp COF.N : BTIG réduit le prix cible de 308 $ à 270 $

* Caterpillar Inc. CAT.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 675 $ à 702 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : Raymond James augmente le prix cible de 174 $ à 180 $

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : UBS relève le cours cible de 177 à 224 $

* Chevron Corp CVX.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 174,00 $ contre 180,00 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 44 $ à 47 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 123,00 $ à 114,00 $

* Citizens Financial CFG.N : Argus Research augmente le prix cible de 60 $ à 72 $

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 33,00 $ contre

36,00 $

* Clean Harbors, Inc. CLH.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 248 $ de 220 $

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Seaport Research Partners ramène l'objectif de cours d'achat à

neutre

* Clorox CLX.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 110 à 114 dollars

* CME Group Inc CME.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 262 $ contre 256 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 31,00 $ à 32,00 $

* Cognizant CTSH.O : Susquehanna relève le cours cible à 98 $, contre 90 $ auparavant

* Colgate-Palmolive CL.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 83 $ contre 81 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : JP Morgan relève le cours cible de 32 $ à 34 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 19,00 à 20,00 dollars

* Confluent Inc CFLT.O : Bernstein réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "marché"

* Conocophillips COP.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 117,00 $ à 108,00 $

* Consolidated Edison Inc ED.N : BofA Global Research augmente le prix cible de 96 $ à 99 $

* Consolidated Edison Inc ED.N : JP Morgan augmente le prix cible de 97 $ à 107 $

* Consolidated Edison Inc ED.N : RBC relève le prix cible de 114 à 118 dollars

* Cormedix Inc CRMD.O : H.C. Wainwright réduit le cours cible à 13 $ contre 18 $

* Corvus Pharmaceuticals Inc CRVS.O : Jefferies augmente le prix cible de 13 $ à 42 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Raymond James réduit le cours cible de 120 à 106 $

* CSX Corp CSX.O : Citigroup réduit le prix cible de 42 $ à 41 $

* Cummins Inc. CMI.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 599 $ à 630 $

* Curtiss-Wright Corp CW.N : Stifel augmente le prix cible de 584 $ à 625 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : Argus Research augmente le prix cible de 175 $ à 185 $

* Dana Incorporated DAN.N : Barclays relève l'objectif de cours de 27 à 32 dollars

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Mizuho relève le cours cible de 195 à 235 dollars

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Mizuho relève l'objectif de performance de neutre à

surperformant

* Devon Energy Corp DVN.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 48,00 $ à 46,00 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 183,00 $ à

171,00 $

* Doordash DASH.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 265 $ contre 270 $

* Duke Energy Corp DUK.N : RBC réduit le prix cible de 143 $ à 140 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Jefferies ramène le cours cible à 166 $, contre 220 $ auparavant

* East West Bancorp Inc EWBC.O : KBW relève le cours cible de 131 à 135 dollars

* Egain Corp EGAN.O : B. Riley initie une couverture avec une note neutre; prix cible 10,5

* Elf Beauty Inc ELF.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 110

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Jefferies relève le cours cible de 33 $ à 37 $

* Entegris Inc ENTG.O : Seaport Research Partners abaisse la note de neutre à achat

* Entergy ETR.N : RBC réduit le prix cible de 115 à 112 dollars

* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 121 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 138,00 $ à 128,00 $

* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : KBW relève le cours cible de 115 à 120 dollars

* ETSY Inc ETSY.N : Jefferies relève le cours cible de 60 à 62 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 134,00 $ contre

137,00 $

* FB Financial Corp FBK.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à neutre de surpondérer

* FB Financial Corp FBK.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 63 $ à 65 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 307 à 304 dollars

* Ford Motor F.N : Barclays relève le cours cible à 13 $ contre 12 $

* Fortinet Inc FTNT.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à "acheter" contre "conserver"

auparavant

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Bernstein ramène le cours de l'action de

"surperformance" à "marché"

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Bernstein augmente le prix cible de 53,5 $ à 54 $

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : BTIG relève l'objectif de cours à 335 $ contre 230 $

auparavant

* GE Aerospace GE.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 378 à 380 dollars

* General Electric GE.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 387 $, contre 375 $ auparavant

* General Motors GM.N : Barclays relève l'objectif de cours à 100 $ contre 85 $

* Genuine Parts Co GPC.N : JP Morgan relève le cours cible de 150 à 156 dollars

* Halliburton Co HAL.N : BMO relève le cours cible de 36 $ à 39 $

* Helios Technologies Inc HLIO.N : Stifel relève le cours cible de 65 $ à 74 $

* Herc Holdings, Inc. HRI.N : Wells Fargo relève le prix cible de 170 à 189 dollars

* Hub Group Inc HUBG.O : Benchmark relève le prix cible de 40 à 50 dollars

* Hubspot Inc HUBS.N : Stifel réduit le prix cible à 500 $, contre 550 $ auparavant

* Idex Corp IEX.N : Stifel augmente le prix cible de 200 $ à 220 $

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel augmente le prix cible de 81 $ à 87 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies ramène le cours cible de 100 $ à 81 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities abaisse le prix cible de 120 à 96

dollars

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities ramène le cours de l'action de

"acheter" à "conserver"

* Intel INTC.O : Benchmark augmente le prix cible de 50 $ à 57 $

* Intel INTC.O : Citigroup réduit le prix cible à 48$ de 50

* Intel INTC.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 45 $ de 35

* Intel INTC.O : JP Morgan augmente le prix cible à 35 $ de 30

* Intel INTC.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 58 $ contre 50 $ auparavant

* Intel INTC.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 48 $ contre 41 $ auparavant

* Intel INTC.O : RBC réduit le prix cible à 48 $ de 50

* Intel INTC.O : Rosenblatt Securities augmente le prix cible à 30 $ de 25

* Intel INTC.O : Stifel augmente le prix cible à 42 $ de 35

* Intel INTC.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 49 $ contre 39 $ auparavant

* Intel INTC.O : UBS relève le cours cible de 49 à 52 dollars

* Interface Inc TILE.O : Barrington Research relève le cours cible de 32 à 36 dollars

* Interparfums Inc IPAR.O : Berenberg relève le cours cible de 103 à 107 dollars

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 750 $ contre 740 $

auparavant

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Citigroup réduit le prix cible à 590 $ de 635 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Leerink Partners relève le prix cible à 622 $, contre 600 $

auparavant

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 620 $ contre 610 $

auparavant

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Raymond James relève le prix cible de 603 à 615

dollars

* ITT Inc ITT.N : Stifel réduit le prix cible à 218 $ contre 225 $

* J&J JNJ.N : Bernstein relève le cours cible à 225 $, contre 208 $ auparavant

* Jacobs Solutions Inc. J.N : Wells Fargo relève le cours cible de 130 à 137 dollars

* Jll JLL.N : Raymond James relève le cours cible de 375 $ à 409 $

* Kla Corp KLAC.O : Berenberg relève le cours cible de 1460 $ à 1760 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Benchmark relève le prix cible de 60 à 65 $

* Lam Research LRCX.O : Berenberg relève le prix cible de 165 $ à 250 $

* Lear Corporation LEA.N : Barclays relève l'objectif de cours à 127 $ contre 125 $ auparavant

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : KBW relève le cours cible de 43 à 47 dollars

* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 22 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Stifel abaisse le cours cible à 225 $ contre 240 $

* Manitowoc Company, Inc. MTW.N : Wells Fargo relève le cours cible de 9 à 10 dollars

* Maplebear Inc CART.O : Jefferies ramène le cours cible de 48 $ à 44 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 52,00 $

contre 56,00 $

* Materion Corp MTRN.N : Seaport Research Partners réduit l'objectif de cours de

neutre à achat

* McCormick & Company Inc MKC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 89 $ à 80 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : Jefferies réduit l'objectif de prix à 74 $ contre 79 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 72 $ contre 79 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : Stifel réduit le prix cible de 71 $ à 65 $

* McCormick MKC.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 73 $ contre 75 $

* Meta META.O : Stifel réduit le prix cible à 785 $ contre 875 $

* Meta Platforms, Inc. META.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 795 $ à 754 $

* Monolithic Power Systems, Inc. MPWR.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 1125$

de 1100

* Monolithic Power Systems, Inc. MPWR.O : Wells Fargo relève la pondération de "equal

weight" à "overweight"

* Murphy Oil Corp MUR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 27,00 $ à 25,00 $

* N-Able Inc NABL.N : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; prix cible

de 10

* Nextpower Inc NXT.O : Mizuho augmente le prix cible de 76 $ à 81 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 24,00 $

contre 26,00

* Northern Trust Corp NTRS.O : KBW augmente le prix cible à 146$ de 132

* Northern Trust Corp NTRS.O : RBC augmente le prix cible de 139 $ à 159 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : Truist Securities augmente le prix cible de 148 à 160 $

* Northern Trust Corporation NTRS.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 145 $ à 150 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 51,00 $ à 50,00 $

* OFG Bancorp OFG.N : KBW réduit le prix cible de 50 $ à 43 $

* OFG Bancorp OFG.N : KBW ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance du

marché"

* Omnicom Group Inc OMC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 103 à 117 dollars

* ON Semiconductor Corporation ON.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 62 $ à 70 $

* Oshkosh Corporation OSK.N : Wells Fargo relève le prix cible à 168 $ contre 144 $

* P&G PG.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 171 $ contre 170 $

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 150 $ contre 142 $ auparavant

* Paccar Inc PCAR.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 119 $ contre 106 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève le cours cible à 941 $ contre 869 $

* Permian Resources Corp PR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 19,00 $ à 18,00 $

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : RBC augmente le prix cible de 99 $ à 103 $

* Plus Therapeutics, Inc PSTV.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 1$ contre 2

* Polestar Automotive Holding UK Plc PSNY.O : Barclays augmente le prix cible de 1 à

15 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : BMO ramène le cours cible de 39 $ à 35 $

* Procter & Gamble Co PG.N : HSBC relève le cours cible à 182 $ contre 176 $

* Procter & Gamble Co PG.N : JP Morgan relève le prix cible à 165 $ contre 157 $

* Procter & Gamble Co PG.N : JP Morgan relève la pondération de neutre à surpondérer

* Prologis Inc PLD.N : BMO augmente le prix cible de 119 $ à 123 $

* Quaker Houghton KWR.N : Seaport Research Partners passe de "acheter" à "neutre

* Range Resources Corp RRC.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 42,00 $ à 40,00

$

* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 1 à 8 $

* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Leerink Partners relève le prix cible de "market

perform" à "outperform"

* RLI Corp RLI.N : Jefferies relève le cours de l'action de sous-performance à attente

* Rli Corp RLI.N : Truist Securities réduit le prix cible de 62 $ à 58 $

* Rli Corp. RLI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 59 $ contre 62 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 570 $ à 525 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan relève le cours cible de 25 à 26 dollars

* Sandisk Corp SNDK.O : Wells Fargo relève le cours cible de 230 à 380 dollars

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Wedbush relève le cours cible de 32 à 34 dollars

* SBA Communications Corp SBAC.O : Raymond James relève le cours cible de 243 $ à 248 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Jefferies ramène le cours cible à 175 $, contre 230 $ auparavant

* SLM Corp SLM.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 40 $, contre 37 $ auparavant

* SLM Corporation SLM.O : Wells Fargo relève le cours cible de 30 $ à 32 $

* Southern Co SO.N : RBC relève le cours cible de 99 $ à 105 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : JP Morgan ramène le cours cible de 119,50 $ à 117,50 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* Spire Global, Inc. SPIR.N : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 14 $ à 19 $

* Starbucks SBUX.O : William Blair relève la note à surperformance

* Stepan Co SCL.N : Seaport Research Partners relève la note de neutre à achat

* Synaptics Incorporated SYNA.O : Wells Fargo relève le cours cible de 95 $ à 100 $

* Terex Corporation TEX.N : Wells Fargo relève le prix cible de 50 à 56 dollars

* Tesla, Inc. TSLA.O : Barclays relève le cours cible de 350 à 360 dollars

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : D.A. Davidson relève le prix cible à 104 $, contre 94 $

auparavant

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies augmente le prix cible de 100 $ à 110 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : JP Morgan augmente le prix cible de 100 $ à 105 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Piper Sandler relève le prix cible à 96 $ contre 86 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Raymond James relève le prix cible de 105 à 115 dollars

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : RBC augmente le prix cible de 105 $ à 110 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Stephens augmente le prix cible de 111 $ à 114 $

* Texas Capital Bancshares, Inc TCBI.O : Barclays augmente le prix cible de 90 $ à 100 $

* Texas Instruments Incorporated TXN.O : Wells Fargo relève le prix cible de 170 à 185

dollars

* The Clorox Company CLX.N : Wells Fargo relève le cours cible de 108 à 115 dollars

* The Procter & Gamble Company PG.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 165 $

contre 158 $

* The Sherwin-Williams Company SHW.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 380

$, contre 390 $ auparavant

* The Sherwin-Williams Company SHW.N : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de

"buy" à "hold"

* Tractor Supply Co TSCO.O : JP Morgan réduit le prix cible de 66 $ à 62 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Citizens réduit l'objectif de cours de surperformance à performance de

marché

* Trade Desk Inc TTD.O : Stifel réduit le prix cible de 90 $ à 74 $

* Travelers TRV.N : Jefferies réduit le prix cible de 310 $ à 305 $

* Travelers TRV.N : KBW augmente le prix cible à 320 $ contre 317 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Argus Research relève le cours cible à 58 $ contre 54 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Oppenheimer ramène le cours cible à 510 $, contre 600 $

auparavant

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 33 $ à 42 $

* United Airlines UAL.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 145 $ contre 130 $

* United Bankshares Inc UBSI.O : Raymond James relève l'objectif de cours à 47 $

contre 42 $ auparavant

* United Bankshares Inc UBSI.O : Stephens relève l'objectif de cours à 44 $ contre 40

$ auparavant

* Viper Energy Inc VNOM.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 45,00 $ à 44,00 $

* Visteon Corp. VC.O : Barclays réduit le prix cible à 110 $ de 130 $

* Voyager Technologies Inc VOYG.N : Wedbush initie une couverture avec une note de

surperformance

* Voyager Technologies Inc VOYG.N : Wedbush initie une couverture avec un objectif de

prix de 46

* Waste Management, Inc. WM.N : Wells Fargo relève le prix cible de 238 à 246 dollars

* Weatherford WFRD.O : Barclays réduit le prix cible de 111 $ à 109 $

* Wec Energy Group Inc WEC.N : RBC réduit le prix cible à 127 $ contre 131 $

* Western Digital Corp. WDC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 180 à 260 dollars

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Argus Research ramène le cours de l'action de "buy"

à "hold"

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Exane BNP Paribas réduit le prix cible de 38 $ à 19 $

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Exane BNP Paribas réduit le prix cible à neutre de

surperformer

* Zillow Group Inc ZG.O : Jefferies réduit le prix cible de 100 $ à 95 $