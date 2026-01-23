En Irak, des femmes kurdes se tressent les cheveux en solidarité avec une combattante syrienne

Des femmes kurdes se tressent les cheveux lors d'une manifestation à Erbil, dans le Kurdistan d'Irak, en solidarité avec une combattante kurde de Syrie, le 23 janvier 2026 ( AFP / Safin HAMID )

Des dizaines de femmes kurdes se sont tressé les cheveux lors d'une manifestation vendredi au Kurdistan d'Irak, réagissant à une vidéo devenue virale d'un soldat se vantant d'avoir coupé la natte d'une combattante kurde de Syrie.

Les forces kurdes viennent de se retirer sous la pression militaire de l'armée syrienne de vastes territoires du nord et de l'est de la Syrie.

Dans une récente vidéo, un soldat syrien raconte en riant qu'il a coupé la natte d'une combattante dans la ville de Raqa (nord), reprise par l'armée syrienne en début de semaine. Le sort de la combattante kurde n'est pas connu.

Le soldat change ensuite de version dans une deuxième vidéo, en affirmant que la natte est une postiche trouvée sur une table d'un restaurant.

Raqa était considérée comme la "capitale" de l'organisation Etat islamique (EI) et les habitants y avaient souffert des pires exactions, avant de passer sous contrôle des forces kurdes, désormais évincées.

Rassemblées à Erbil, la capitale du Kurdistan d'Irak, des femmes kurdes se sont tressé les cheveux en public pour "montrer au monde notre résilience et notre force", explique une manifestante, Vienna Salam.

La vidéo du soldat "est une menace pour nous en tant que Kurdes et en tant que femmes kurdes", estime cette enseignante universitaire de 31 ans, qui rappelle que les nattes sont un symbole de l'identité des femmes kurdes.

Beaucoup de Kurdes partagent désormais sur les réseaux sociaux des vidéos les montrant en train de se natter les cheveux.

Dans un clip très partagé, plusieurs femmes se tiennent en rang et se nattent mutuellement les cheveux en chantant "femme, vie, liberté".

Ce slogan avait été emblématique de la contestation de 2022 en Iran, déclenché par la mort en détention de Mahsa Amini, une jeune kurde iranienne arrêtée pour avoir prétendûment enfreint le strict code vestimentaire imposé aux femmes. Des femmes du monde entier, dont des célébrités, s'étaient ensuite coupé des mèches de cheveux par solidarité, en montrant leur geste sur les réseaux sociaux.

Dans la culture kurde, les tresses sont louées par les ballades populaires. Elles symbolisent "le courage, la beauté, la force et la dignité", indique une manifestante, Darin Masoum, 30 ans, dont la famille vit dans le nord-est de la Syrie.

Les tresses sont ainsi devenues un symbole des combattantes kurdes, qui se sont illustrées en Syrie en affrontant le groupe jihadiste Etat islamique.

Les femmes kurdes peuvent couper leurs tresses en signe de tristesse si elles perdent leur époux.

Les Kurdes sont une minorité répartie entre l'Irak, la Syrie, la Turquie et l'Iran.