information fournie par Reuters • 17/11/2025 à 09:06

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials Inc, Blackstone Mortgage, Brookdale Senior Living

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applied Materials Inc, Blackstone Mortgage Trust et Brookdale Senior Living Inc.

FAITS MARQUANTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève l'objectif de cours de 240 à 265

dollars

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève sa recommandation de "neutre" à

"surperformer"

* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : RBC augmente le prix cible de 9 $ à 13 $

* Gap Inc GAP.N : Barclays relève l'objectif de cours de 19 à 30 dollars

* Millicom TIGO.O : JP Morgan relève le cours cible de 55 $ à 63 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Biomea Fusion Inc BMEA.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève le prix cible de 20 $ à 21 $

* Block Inc XYZ.N : Jefferies réduit le prix cible de 85 $ à 75 $

* Campbell's Co CPB.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 32 $ à 30 $

* Cencora COR.N : Jefferies augmente le prix cible de 310 $ à 330 $

* Cg Oncology Inc CGON.O : RBC relève le cours cible de 53 $ à 61 $

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : RBC abaisse sa recommandation de "surperformer" à "performance sectorielle"

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : RBC augmente le prix cible de 145 $ à 221,5 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : D.A. Davidson relève le cours cible à 294 $ contre 218 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 146 $ contre 139 $

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $

* FMC Corp FMC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 43 $ à 14 $

* Gap Inc GAP.N : Barclays relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 85 $ à 105 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Jefferies relève le cours cible de 250 à 260 dollars

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Jefferies réduit le prix cible de 48 $ à 40 $

* Jefferson Capital Inc JCAP.O : KBW relève le cours cible à 28 $ contre 22 $

* Legence Corp LGN.O : RBC relève le cours cible de 36 $ à 48 $

* McKesson Corp MCK.N : Jefferies relève le cours cible de 900 $ à 975 $

* Moderna MRNA.O : Berenberg réduit le prix cible à 28 $ contre 30 $

* Pedevco Corp PED.A : Roth MKM reprend la couverture avec une note d'achat; le prix cible est de 0,85 $

* Pennant Group Inc PNTG.O : RBC augmente le prix cible de 34 $ à 39 $

* Philip Morris International Inc. PM.N : Barclays réduit le prix cible à 180 $ contre 220 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours à 139 $, contre 130 $ auparavant

* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 23 $ à 26 $

* Spire Inc SR.N : Jefferies relève le cours cible de 103 à 104 dollars

* Topbuild Corp BLD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 487 $ contre 440 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 58 $ contre 54 $