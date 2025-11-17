 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 162,28
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials Inc, Blackstone Mortgage, Brookdale Senior Living
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 09:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applied Materials Inc, Blackstone Mortgage Trust et Brookdale Senior Living Inc.

FAITS MARQUANTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève l'objectif de cours de 240 à 265

dollars

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève sa recommandation de "neutre" à

"surperformer"

* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : RBC augmente le prix cible de 9 $ à 13 $

* Gap Inc GAP.N : Barclays relève l'objectif de cours de 19 à 30 dollars

* Millicom TIGO.O : JP Morgan relève le cours cible de 55 $ à 63 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève l'objectif de cours de 240 à 265 dollars

* Biomea Fusion Inc BMEA.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève le prix cible de 20 $ à 21 $

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève sa recommandation de "neutre" à "surperformer"

* Block Inc XYZ.N : Jefferies réduit le prix cible de 85 $ à 75 $

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève sa recommandation de "neutre" à "surperformer"

* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : RBC relève le cours cible de 9 $ à 13 $

* Campbell's Co CPB.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 32 $ à 30 $

* Cencora COR.N : Jefferies augmente le prix cible de 310 $ à 330 $

* Cg Oncology Inc CGON.O : RBC relève le cours cible de 53 $ à 61 $

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : RBC abaisse sa recommandation de "surperformer" à "performance sectorielle"

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : RBC augmente le prix cible de 145 $ à 221,5 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : D.A. Davidson relève le cours cible à 294 $ contre 218 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 146 $ contre 139 $

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $

* FMC Corp FMC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 43 $ à 14 $

* Gap Inc GAP.N : Barclays relève l'objectif de cours à 30 $ contre 19 $ auparavant

* Gap Inc GAP.N : Barclays relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 85 $ à 105 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Jefferies relève le cours cible de 250 à 260 dollars

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Jefferies réduit le prix cible de 48 $ à 40 $

* Jefferson Capital Inc JCAP.O : KBW relève le cours cible à 28 $ contre 22 $

* Legence Corp LGN.O : RBC relève le cours cible de 36 $ à 48 $

* McKesson Corp MCK.N : Jefferies relève le cours cible de 900 $ à 975 $

* Millicom TIGO.O : JP Morgan relève le cours cible de 55 à 63 dollars

* Moderna MRNA.O : Berenberg réduit le prix cible à 28 $ contre 30 $

* Pedevco Corp PED.A : Roth MKM reprend la couverture avec une note d'achat; le prix cible est de 0,85 $

* Pennant Group Inc PNTG.O : RBC augmente le prix cible de 34 $ à 39 $

* Philip Morris International Inc. PM.N : Barclays réduit le prix cible à 180 $ contre 220 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours à 139 $, contre 130 $ auparavant

* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 23 $ à 26 $

* Spire Inc SR.N : Jefferies relève le cours cible de 103 à 104 dollars

* Topbuild Corp BLD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 487 $ contre 440 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 58 $ contre 54 $

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
226,0100 USD NASDAQ +1,25%
BIOMEA FUSION
1,2800 USD NASDAQ -0,78%
BLACKSTON REIT RG-A
18,500 USD NYSE +0,38%
BLOCK RG-A
60,465 USD NYSE -2,95%
BROOKDALE SR LIV
10,430 USD NYSE +0,87%
CENCORA
362,140 USD NYSE -0,92%
CG ONCOLOGY
41,0100 USD NASDAQ +8,61%
CIDARA THERAPEUT
217,7100 USD NASDAQ +105,41%
EXPEDIA GROUP
264,6600 USD NASDAQ -1,01%
EXXON MOBIL
119,280 USD NYSE +0,40%
FIGURE TECH RG-A
40,2400 USD NASDAQ +16,33%
FMC CORP
13,900 USD NYSE +1,98%
GRAIL
79,6300 USD NASDAQ -4,29%
GULFPORT ENERGY
210,410 USD NYSE -0,40%
Gaz naturel
4,57 USD NYMEX +1,26%
HIMS&HERS HLTH RG-A
37,020 USD NYSE +2,75%
JEFFERSON CAP
22,1500 USD NASDAQ +6,59%
LEGENCE RG-A
40,2700 USD NASDAQ +20,86%
MCKESSON
842,130 USD NYSE -0,48%
MILLICOM INTL CE
50,3300 USD NASDAQ -0,14%
MODERNA
24,7700 USD NASDAQ -0,76%
PENNANT GROUP
24,9000 USD NASDAQ +0,04%
PHILIP MRRS INT
155,435 USD NYSE +0,18%
PLANET FITNESS RG-A
105,940 USD NYSE -1,12%
PROGYNY
24,5500 USD NASDAQ +0,53%
Pétrole Brent
63,89 USD Ice Europ -0,62%
Pétrole WTI
59,57 USD Ice Europ -0,58%
SPIRE
86,990 USD NYSE -2,32%
THE CAMPBELL'S
31,2900 USD NASDAQ +0,19%
TOPBUILD
418,730 USD NYSE -1,42%
VITA COCO CO
43,8500 USD NASDAQ +1,67%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/11/2025 à 09:06:53.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / GIUSEPPE CACACE )
    Emirates commande 65 Boeing 777X pour une valeur de 38 milliards de dollars
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 10:44 

    Le groupe Emirates, propriétaire de la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient, a annoncé lundi, au premier jour du Salon aéronautique de Dubaï, avoir commandé 65 appareils Boeing 777X pour une valeur de 38 milliards de dollars. Les livraisons devraient ... Lire la suite

  • WAVESTONE : Les signaux haussiers sont intacts
    WAVESTONE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 17.11.2025 10:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Un avion de chasse Rafale sur le tarmac avant l'arrivée du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, à la base aérienne de Villacoublay près de Paris
    Zelensky à Paris pour renforcer les capacités militaires ukrainiennes
    information fournie par Reuters 17.11.2025 10:17 

    par John Irish Volodimir Zelensky est arrivé lundi en France pour y finaliser des accords portant sur la livraison d'armes antiaériennes, d'avions de chasse et de missiles, afin de renforcer les capacités militaires de l'Ukraine face à l'invasion russe. Le président ... Lire la suite

  • Siège social du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe ouvre sur une note prudente en amont d'une semaine importante
    information fournie par Reuters 17.11.2025 10:13 

    Les principales Bourses européennes avancent prudemment en début de séance lundi, alors que commence une semaine qui sera marquée par la publication des données économiques américaines en retard et les résultats financiers du géant américain Nvidia. À Paris, le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank