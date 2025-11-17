TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials Inc, Blackstone Mortgage, Brookdale Senior Living

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applied Materials Inc, Blackstone Mortgage Trust et Brookdale Senior Living Inc.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève l'objectif de cours de 240 à 265 dollars
* Biomea Fusion Inc BMEA.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève le prix cible de 20 $ à 21 $
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève sa recommandation de "neutre" à "surperformer"
* Block Inc XYZ.N : Jefferies réduit le prix cible de 85 $ à 75 $
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève sa recommandation de "neutre" à "surperformer"
* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : RBC relève le cours cible de 9 $ à 13 $
* Campbell's Co CPB.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 32 $ à 30 $
* Cencora COR.N : Jefferies augmente le prix cible de 310 $ à 330 $
* Cg Oncology Inc CGON.O : RBC relève le cours cible de 53 $ à 61 $
* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : RBC abaisse sa recommandation de "surperformer" à "performance sectorielle"
* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : RBC augmente le prix cible de 145 $ à 221,5 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : D.A. Davidson relève le cours cible à 294 $ contre 218 $ auparavant
* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 146 $ contre 139 $
* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $
* FMC Corp FMC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 43 $ à 14 $
* Gap Inc GAP.N : Barclays relève l'objectif de cours à 30 $ contre 19 $ auparavant
* Gap Inc GAP.N : Barclays relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"
* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 85 $ à 105 $
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Jefferies relève le cours cible de 250 à 260 dollars
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Jefferies réduit le prix cible de 48 $ à 40 $
* Jefferson Capital Inc JCAP.O : KBW relève le cours cible à 28 $ contre 22 $
* Legence Corp LGN.O : RBC relève le cours cible de 36 $ à 48 $
* McKesson Corp MCK.N : Jefferies relève le cours cible de 900 $ à 975 $
* Millicom TIGO.O : JP Morgan relève le cours cible de 55 à 63 dollars
* Moderna MRNA.O : Berenberg réduit le prix cible à 28 $ contre 30 $
* Pedevco Corp PED.A : Roth MKM reprend la couverture avec une note d'achat; le prix cible est de 0,85 $
* Pennant Group Inc PNTG.O : RBC augmente le prix cible de 34 $ à 39 $
* Philip Morris International Inc. PM.N : Barclays réduit le prix cible à 180 $ contre 220 $
* Planet Fitness Inc PLNT.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours à 139 $, contre 130 $ auparavant
* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 23 $ à 26 $
* Spire Inc SR.N : Jefferies relève le cours cible de 103 à 104 dollars
* Topbuild Corp BLD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 487 $ contre 440 $
* Vita Coco Company Inc COCO.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 58 $ contre 54 $
