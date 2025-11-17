Repsol renouvelle l'identité de sa marque de lubrifiants pour accélérer sa croissance d'ici 2030
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 16:20
L'initiative s'inscrit dans la stratégie 'Full Potential', qui regroupe plus de 80 projets liés à l'innovation, la digitalisation, la durabilité et l'expansion internationale, avec un objectif d'EBITDA porté de 64 MEUR en 2024 à 126 MEUR en 2030.
La nouvelle identité vise à renforcer la différenciation sur un marché très concurrentiel, sous le concept 'Hi-Tech & Hi-Touch', alliant technologie avancée, formation technique, outils digitaux et proximité avec clients et distributeurs.
Repsol confirme également son partenariat avec Dorna Sports pour devenir fournisseur officiel et exclusif de lubrifiants en Moto2 et Moto3 de 2026 à 2030, ainsi que le lancement d'Extreme, une édition limitée inspirée des virages emblématiques du circuit. Clara Velasco souligne une étape 'décisive' pour poursuivre la croissance et consolider le leadership de la marque.
