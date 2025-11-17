 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 122,47
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Repsol renouvelle l'identité de sa marque de lubrifiants pour accélérer sa croissance d'ici 2030
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 16:20

Repsol annonce le lancement d'une nouvelle identité de marque pour Repsol Lubricants lors d'un événement au circuit Ricardo Tormo à Valence, marquant une étape clé pour doubler la taille de cette activité d'ici 2030.

L'initiative s'inscrit dans la stratégie 'Full Potential', qui regroupe plus de 80 projets liés à l'innovation, la digitalisation, la durabilité et l'expansion internationale, avec un objectif d'EBITDA porté de 64 MEUR en 2024 à 126 MEUR en 2030.

La nouvelle identité vise à renforcer la différenciation sur un marché très concurrentiel, sous le concept 'Hi-Tech & Hi-Touch', alliant technologie avancée, formation technique, outils digitaux et proximité avec clients et distributeurs.

Repsol confirme également son partenariat avec Dorna Sports pour devenir fournisseur officiel et exclusif de lubrifiants en Moto2 et Moto3 de 2026 à 2030, ainsi que le lancement d'Extreme, une édition limitée inspirée des virages emblématiques du circuit. Clara Velasco souligne une étape 'décisive' pour poursuivre la croissance et consolider le leadership de la marque.

Valeurs associées

REPSOL
17,0200 EUR Sibe -0,18%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank