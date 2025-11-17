Wall Street en hausse, les résultats de Nvidia en ligne de mire

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 14 novembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Après une ouverture dans le rouge, la Bourse de New York évoluait en hausse lundi, à l'aube d'une semaine marquée par les résultats du géant des puces Nvidia dans un contexte d'inquiétudes grandissantes autour des valorisations faramineuses du secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Vers 15H00 GMT, l'indice Nasdaq prenait 0,62% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,27%. Le Dow Jones était à l'équilibre (-0,01%).

"Tous les regards sont tournés vers les résultats de Nvidia, attendus mercredi", résume auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Première capitalisation mondiale et tête de proue de la course à l'IA, "il appartiendra au groupe de renverser ou non la tendance négative qui s'est installée autour du secteur", ajoute l'analyste.

La place américaine a montré des signes d'inquiétudes ces dernières semaines, alors que les spécialistes craignent de plus en plus que certaines valorisations soient allées trop vite, trop haut.

Et la compétition féroce pour le développement de l'IA générative a conduit les géants du secteur à multiplier leurs dépenses d'investissement, à coups de dizaines, voire de centaines de milliards de dollars.

Le marché se trouve "dans une phase où les valeurs technologiques sont volatiles et où les investisseurs s'inquiètent d'une bulle spéculative autour de l'IA", souligne Daniel Ives, de Wedbush Securities.

Nvidia reculait lundi de 1,23% à 187,82 dollars.

En parallèle, le marché va devoir digérer cette semaine une série d'indicateurs macroéconomiques, dont la publication a été retardée par la fermeture des services publics ("shutdown") du 1er octobre au 12 novembre.

Le rapport sur l'emploi en septembre aux États-Unis sera particulièrement scruté par les investisseurs, car il pourra donner des informations sur le cap privilégié par la banque centrale américaine (Fed) lors de sa prochaine réunion.

La présidente de la Fed de Boston Susan Collins, qui vote cette année sur les taux directeurs, a affirmé la semaine passée que "la barre (était) plutôt haute" pour envisager une nouvelle détente des taux à court terme, en ajoutant qu'elle voudrait d'abord s'assurer que l'inflation décélère "durablement".

Les acteurs du marché sont désormais partagés sur la possibilité de voir une baisse des taux lors de la prochaine réunion de l'institution en décembre. Ils étaient quasi-unanimes un mois plus tôt.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain évoluait autour de 4,14% contre 4,15% vendredi en clôture.

Au tableau des valeurs, Alphabet (maison mère de Google) était recherché (+5,51% à 291,65 dollars) après l'annonce vendredi d'une prise de participation d'environ 4 milliards de dollars par le conglomérat Berkshire Hathaway.

Le fabricant d'ordinateurs et serveurs Dell (-4,91%) et son concurrent HP (-2,96%) pâtissaient d'une mauvaise notation de la banque d'investissement Morgan Stanley.

La plateforme de streaming Netflix évoluait dans le vert (+0,28% à 111,53 dollars) après un ajustement du prix de son action, divisé par dix. Pour une action Netflix, les investisseurs en possèdent désormais dix à prix réduit.

Les investisseurs attendent jeudi les performances financières du géant américain des hypermarchés Walmart (+0,19% à 102,68 dollars), qui pourront donner une idée du niveau de la consommation des ménages américains.

