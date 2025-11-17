La saison de publication des résultats des entreprises américaines touche à sa fin

AMUNDI

Prudence des petites entreprises américaines, recul du PIB britannique, faiblesse de l'inflation en Inde… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Au 3e trimestre, plus de 81 % des entreprises ont dépassé les prévisions de bénéfices, notamment dans les secteurs des technologies de l'information, des biens de consommation courante et de la finance. Ce chiffre, bien supérieur à la moyenne historique, est le 2e meilleur depuis le 4e trimestre 2021. Conjugué à d'autres facteurs, ces bénéfices ont contribué à renforcer le sentiment des investisseurs sur les marchés financiers, qui ont continué leur progression cette année.

Alors que la consommation américaine pourrait ralentir à court terme, nous pensons que les marchés boursiers américains restent très concentrés, une poignée d'actions tirant l'ensemble du marché. Dans ce contexte, il peut être essentiel de diversifier* son portefeuille au-delà des segments d'actions onéreux. Cette période a également été marquée par le plus long shutdown jamais enregistré aux Etats-Unis (six semaines), mais cela ne semble pas avoir déstabilisé les investisseurs. Sur le plan économique, le retour à la normale des services statistiques permettra désormais à la Réserve fédérale américaine (Fed) d'avoir davantage de données sur le marché du travail et les prix à la consommation.

(...)

