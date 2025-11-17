 Aller au contenu principal
La saison de publication des résultats des entreprises américaines touche à sa fin
Prudence des petites entreprises américaines, recul du PIB britannique, faiblesse de l'inflation en Inde… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Au 3e trimestre, plus de 81 % des entreprises ont dépassé les prévisions de bénéfices, notamment dans les secteurs des technologies de l'information, des biens de consommation courante et de la finance. Ce chiffre, bien supérieur à la moyenne historique, est le 2e meilleur depuis le 4e trimestre 2021. Conjugué à d'autres facteurs, ces bénéfices ont contribué à renforcer le sentiment des investisseurs sur les marchés financiers, qui ont continué leur progression cette année.

Alors que la consommation américaine pourrait ralentir à court terme, nous pensons que les marchés boursiers américains restent très concentrés, une poignée d'actions tirant l'ensemble du marché. Dans ce contexte, il peut être essentiel de diversifier* son portefeuille au-delà des segments d'actions onéreux. Cette période a également été marquée par le plus long shutdown jamais enregistré aux Etats-Unis (six semaines), mais cela ne semble pas avoir déstabilisé les investisseurs. Sur le plan économique, le retour à la normale des services statistiques permettra désormais à la Réserve fédérale américaine (Fed) d'avoir davantage de données sur le marché du travail et les prix à la consommation.

(...)

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :

A lire aussi

  • repsol (Crédit: Repsol / Flickr)
    Repsol renouvelle l'identité de sa marque de lubrifiants pour accélérer sa croissance d'ici 2030
    information fournie par Zonebourse 17.11.2025 16:20 

    Repsol annonce le lancement d'une nouvelle identité de marque pour Repsol Lubricants lors d'un événement au circuit Ricardo Tormo à Valence, marquant une étape clé pour doubler la taille de cette activité d'ici 2030. L'initiative s'inscrit dans la stratégie 'Full ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 14 novembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street en hausse, les résultats de Nvidia en ligne de mire
    information fournie par AFP 17.11.2025 16:07 

    Après une ouverture dans le rouge, la Bourse de New York évoluait en hausse lundi, à l'aube d'une semaine marquée par les résultats du géant des puces Nvidia dans un contexte d'inquiétudes grandissantes autour des valorisations faramineuses du secteur de l'intelligence ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : Les signaux haussiers sont intacts
    SCHLUMBERGER : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 17.11.2025 15:49 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en baisse en attendant Nvidia et le retour des données
    information fournie par Reuters 17.11.2025 15:48 

    (Reuters) -La Bourse de New York a ouvert en légère baisse lundi, les investisseurs restant prudents avant une série de séances qui s'annoncent intenses avec la publication des résultats de Nvidia et le retour de certaines données officielles après la fin du "shutdown" ... Lire la suite

