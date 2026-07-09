TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Applied Materials, CME Group, Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Applied Materials, CME Group et Nasdaq.

POINTS FORTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 525 $ à 700 $

* Bancorp Inc TBBK.O : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »; relève

son objectif de cours de 72 $ à 77 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 348 $ à 286 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 96 $ à 90 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 130 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Guggenheim relève son objectif de cours de 249 $ à 261 $

* Abbvie ABBV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 280 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 248 $ à 235 $

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 525 $ à 700 $

* Axos Financial Inc AX.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 115 $

* Bancorp Inc TBBK.O : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »; relève son objectif de cours de 72 $ à

77 $

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « conserver »

* Banner Corp BANR.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « conserver »

* Billiontoone Inc BLLN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 94 $ à 105 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »; relève son objectif de cours de

62 $ à 73 $

* Caesars Entertainment Corp CZR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $

* Caesars Entertainment Corp CZR.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Capitol Federal Financial Inc CFFN.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 10 $

* Ceco Environmental Corp CECO.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 130 $

* Central Pacific Financial Corp CPF.N : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 44 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 348 $ à 286 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 198 $ à 180 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 92 $ à 96 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1.110 $ à 1.100 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 170 $ à 131 $

* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 45 $ à 39 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* First Hawaiian Inc FHB.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « conserver »

* Hershey HSY.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 249 $ à 200 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 115 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 199 $ à 171 $

* KLA Corp KLAC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 260 $

* Lam Research LRCX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 340 $ à 400 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $

* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Maplebear Inc CART.O : Jefferies relève son objectif de cours de 48 $ à 56 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 172 $ à 124 $

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 491 $ à 549 $

* MGM Resorts International MGM.N : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 48 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 96 $ à 90 $

* Natera Inc NTRA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 275 $ à 325 $

* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 246 $ à 269 $

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $

* Perimeter Solutions PRM.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 50 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 62 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Barclays relève son objectif de cours de 65 $ à 72 $

* Redwood Trust Inc RWT.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »; abaisse son objectif de cours de 7

$ à 6 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 126 $ à 108 $

* Tvardi Therapeutics TVRD.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 3 $ à 13 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 130 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 58 $ à 73 $

* Waters Corp WAT.N : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 435 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 139 $ à 134 $