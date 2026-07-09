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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Applied Materials, CME Group, Nasdaq
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 09:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Applied Materials, CME Group et Nasdaq.

POINTS FORTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 525 $ à 700 $

* Bancorp Inc TBBK.O : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »; relève

son objectif de cours de 72 $ à 77 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 348 $ à 286 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 96 $ à 90 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 130 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Guggenheim relève son objectif de cours de 249 $ à 261 $

* Abbvie ABBV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 280 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 248 $ à 235 $

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 525 $ à 700 $

* Axos Financial Inc AX.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 115 $

* Bancorp Inc TBBK.O : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »; relève son objectif de cours de 72 $ à

77 $

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « conserver »

* Banner Corp BANR.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « conserver »

* Billiontoone Inc BLLN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 94 $ à 105 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »; relève son objectif de cours de

62 $ à 73 $

* Caesars Entertainment Corp CZR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $

* Caesars Entertainment Corp CZR.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Capitol Federal Financial Inc CFFN.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 10 $

* Ceco Environmental Corp CECO.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 130 $

* Central Pacific Financial Corp CPF.N : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 44 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 348 $ à 286 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 198 $ à 180 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 92 $ à 96 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1.110 $ à 1.100 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 170 $ à 131 $

* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 45 $ à 39 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* First Hawaiian Inc FHB.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « conserver »

* Hershey HSY.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 249 $ à 200 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 115 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 199 $ à 171 $

* KLA Corp KLAC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 260 $

* Lam Research LRCX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 340 $ à 400 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $

* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Maplebear Inc CART.O : Jefferies relève son objectif de cours de 48 $ à 56 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 172 $ à 124 $

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 491 $ à 549 $

* MGM Resorts International MGM.N : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 48 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 96 $ à 90 $

* Natera Inc NTRA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 275 $ à 325 $

* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 246 $ à 269 $

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $

* Perimeter Solutions PRM.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 50 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 62 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Barclays relève son objectif de cours de 65 $ à 72 $

* Redwood Trust Inc RWT.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »; abaisse son objectif de cours de 7

$ à 6 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 126 $ à 108 $

* Tvardi Therapeutics TVRD.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 3 $ à 13 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 130 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 58 $ à 73 $

* Waters Corp WAT.N : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 435 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 139 $ à 134 $

Valeurs associées

ABBVIE
252,665 USD NYSE 0,00%
AEROVIRONMENT
157,7800 USD NASDAQ 0,00%
ALCOA-WI
48,480 USD NYSE 0,00%
APPLIED MATERIALS
570,5000 USD NASDAQ 0,00%
AXOS FINANCIAL
95,550 USD NYSE 0,00%
Aluminium alloy
3 435,25 USD NYMEX -1,96%
BANCORP
63,0300 USD NASDAQ 0,00%
BANK OF HAWAII
80,830 USD NYSE 0,00%
BANNER
66,3200 USD NASDAQ 0,00%
BILLIONTOONE RG-A
120,6000 USD NASDAQ 0,00%
BIO-TECHNE
70,9600 USD NASDAQ 0,00%
CAESR ENTMT
29,8200 USD NASDAQ 0,00%
CAPITOL FED FIN
8,2100 USD NASDAQ 0,00%
CECO ENVIRONMENT
11,0600 USD NASDAQ -5,06%
CECO ENVIRONMENT
79,5300 USD NASDAQ 0,00%
CENTRAL PACIFIC
37,605 USD NYSE 0,00%
CME GROUP RG-A
243,0700 USD NASDAQ 0,00%
COINBASE GLB RG-A
159,3600 USD NASDAQ 0,00%
COLGATE-PALMOLIV
93,030 USD NYSE 0,00%
COSTCO WHSL
953,1300 USD NASDAQ 0,00%
EPAM SYSTEMS
85,950 USD NYSE 0,00%
EXLSERVICE HLDG
27,3800 USD NASDAQ 0,00%
FIRST CITIZENS RG-A
2 044,6200 USD NASDAQ 0,00%
FIRST HAWAIIAN
29,4800 USD NASDAQ 0,00%
HERSHEY
174,360 USD NYSE 0,00%
ICHOR
88,8100 USD NASDAQ 0,00%
INSTACART (MAPLEBEAR)
47,7300 USD NASDAQ 0,00%
INTERCON EXCHANG
137,120 USD NYSE 0,00%
KLA
221,1800 USD NASDAQ 0,00%
LAM RESEARCH
333,1500 USD NASDAQ 0,00%
LAMB WST HLDG-WI
46,100 USD NYSE 0,00%
LAS VEGAS SANDS
46,185 USD NYSE 0,00%
LEVI STRAUSS RG-A
24,380 USD NYSE 0,00%
MARKETAXESS HOLD
117,1400 USD NASDAQ 0,00%
MASTEC
382,620 USD NYSE 0,00%
MGM RESORTS ITL
46,590 USD NYSE 0,00%
NASDAQ
84,3900 USD NASDAQ 0,00%
NATERA
274,3900 USD NASDAQ 0,00%
PACKAGING CORP A
224,530 USD NYSE 0,00%
PENN ENTMT
20,1200 USD NASDAQ 0,00%
PERIMETER SOL
33,775 USD NYSE 0,00%
PLANET FITNESS RG-A
51,690 USD NYSE 0,00%
RED ROCK RESOR RG-A
63,3200 USD NASDAQ 0,00%
REDWOOD TR REIT
4,740 USD NYSE 0,00%
TRADEWEB MKTS RG-A
99,8500 USD NASDAQ 0,00%
TVARDI THERAP
5,0000 USD NASDAQ 0,00%
ULTRA CLEAN HLDG
100,9100 USD NASDAQ 0,00%
WATERS
368,110 USD NYSE 0,00%
WYNN RESORTS
97,9300 USD NASDAQ 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/07/2026 à 09:30:13.

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