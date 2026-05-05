TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Applied Materials, Axsome Therapeutics, Onsemi

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Applied Materials, Axsome Therapeutics et Onsemi.
POINTS FORTS
* Applied Materials AMAT.O : Seaport Research Partners lance la couverture du titre avec une
recommandation « Achat »
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : RBC relève son objectif de cours de 242 $ à 302 $
* Onsemi ON.O : Jefferies relève son objectif de cours de 73 $ à 115 $
* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 100 $ à 50 $
* Pinterest PINS.N : Zephirin Group passe de « vendre » à « acheter »
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* ACM Research Inc ACMR.O : Seaport Research Partners initie la couverture avec une recommandation « acheter »
* ACM Research Inc ACMR.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 75 $
* Addus Homecare ADUS.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 147,00 $ à 140,00 $
* Advanced Energy Industries AEIS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 330,00 $ à 430,00 $
* Advanced Energy Industries AEIS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 340 $ à 345 $
* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Needham relève son objectif de cours de 330 $ à 400 $
* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 375 $ à 430 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC passe de « acheter » à « conserver »
* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC relève son objectif de cours de 335 $ à 340 $
* Aflac Incorporated AFL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 116 $ à 111 $
* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de 338 $ à 341 $
* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $
* Ameresco Inc AMRC.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 50 $ à 59 $
* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : BofA Global Research reprend la couverture avec une note neutre
* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : BofA Global Research reprend sa couverture avec un objectif de cours de
11,50 $
* Applied Materials AMAT.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec une note « acheter »
* Applied Materials AMAT.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 500 $
* Applied Materials Inc. AMAT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 432,00 $ à 454,00 $
* Applovin Corp APP.O : UBS abaisse son objectif de cours de 740 $ à 716 $
* ARM Holdings Plc ARM.O : UBS relève son objectif de cours de 175 $ à 245 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 300 $ à 240 $
* Aviat Networks Inc AVNW.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 36,00 $ à 28,00 $
* Aviat Networks Inc AVNW.O : Northland Capital abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le
marché »
* Avis Budget Group Inc. CAR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 150 $ à 140 $
* Axsome Therapeutics AXSM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 217,00 $ à 242,00 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : B. Riley relève son objectif de cours de 230,00 $ à 300,00 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Baird relève son objectif de cours de 241 $ à 246 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 270 $ à 290 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 205 $ à 250 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 228 $ à 310 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Needham relève son objectif de cours de 255 $ à 267 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 223 $ à 258 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : RBC relève son objectif de cours de 242 $ à 302 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 255 $ à 275 $
* Axsome Therapeutics Inc. AXSM.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 281 $ à 280 $
* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 270 $ à 290 $
* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 225 $ à 255 $
* Bill Holdings Inc BILL.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 94 $ à 82 $
* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 120,00 $ à 119,00 $
* Bob'S Discount Furniture, Inc BOBS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $
* Boston Beer Company Inc SAM.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 218 $ à 210 $
* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 228 $ à 214 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 100 $ à 93 $
* BWX Technologies BWXT.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 203 $ à 205 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Argus Research relève son objectif de cours de 820 $ à 990 $
* CBRE Group Inc CBRE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 169 $ à 170 $
* CBRE Group, Inc. CBRE.N : Barclays relève son objectif de cours de 175 $ à 178 $
* Centene Corp CNC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 41 $ à 52 $
* Chevron CVX.N : HSBC relève son objectif de cours de 215 $ à 217 $
* Chevron Corp CVX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Argus Research passe de « conserver » à « acheter »
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 93 $ à 95 $
* Ciena Corp CIEN.N : Stifel relève son objectif de cours de 430 $ à 585 $
* Cigna CI.N : Bernstein relève son objectif de cours de 358 $ à 371 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 89 $ à 112 $
* Circle Internet Group, Inc. CRCL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 111 $ à 142 $
* Climb Bio Inc CLYM.O : Chardan Capital Markets lance la couverture avec une recommandation « Achat »
* Climb Bio Inc CLYM.O : Chardan Capital Markets lance sa couverture avec un objectif de cours de 22 $
* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $
* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $
* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : UBS abaisse son objectif de cours de 21 $ à 17 $
* Coherent Corp COHR.N : Stifel relève son objectif de cours de 275 $ à 412 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 252 $ à 290 $
* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays relève son objectif de cours de 79 $ à 80 $
* Constellium SE CSTM.N : UBS lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours à 38 $
* Coreweave Inc CRWV.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $
* Coreweave Inc CRWV.O : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 160 $
* Crowdstrike Holdings, Inc. CRWD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 450 $ à 525 $
* Crown Castle International Corp. CCI.N : Barclays relève son objectif de cours de 91 $ à 92 $
* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $
* Devon Energy Corp DVN.N : Raymond James relève son objectif de cours de 62 $ à 72 $
* Devon Energy Corp DVN.N : Raymond James passe de « surperformer » à « achat fort »
* Diamondback Energy FANG.O : Barclays relève son objectif de cours de 190 $ à 225 $
* Doordash DASH.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 275 $ à 225 $
* DT Midstream Inc DTM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 129 $ à 153 $
* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 $ à 94 $
* Duolingo Inc DUOL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 100,00 $ à 95,00 $
* Dynatrace Inc DT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $
* Eastman Chemical EMN.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 75 $ à 82 $
* Eli Lilly & Co LLY.N : Barclays relève son objectif de cours de 1 350 $ à 1 400 $
* Encompass Health EHC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 153 $ à 140 $
* Enphase Energy ENPH.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 31 $ à 30 $
* Epam Systems Inc EPAM.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 160,00 $ à 148,00 $
* Equinix EQIX.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1 042 $ à 1 207 $
* Equitable Holdings Inc. EQH.N : Barclays relève son objectif de cours de 49 $ à 51 $
* Esperion Therapeutics Inc ESPR.O : Needham passe de « acheter » à « conserver »
* Everquote Inc EVER.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $
* Fermi Inc FRMI.O : UBS abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6 $
* Fermi Inc FRMI.O : UBS passe de « acheter » à « neutre »
* Firefly Aerospace FLY.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $
* Firefly Aerospace Inc FLY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 28 $ à 40 $
* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 33,00 $ à 37,00 $
* Five9 Inc FIVN.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 26 $ à 29 $
* Fulgent Genetics Inc FLGT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 30 $ à 15 $
* Genedx Holdings Corp WGS.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 170 $ à 90 $
* Genedx Holdings Corp WGS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 100 $ à 75 $
* Genedx Holdings Corp WGS.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 100 $ à 70 $
* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 150 $ à 100 $
* Genedx Holdings Corp. WGS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 155 $ à 75 $
* Generac Holdings Inc GNRC.N : UBS relève son objectif de cours de 270 $ à 305 $
* Global Business Travel Group Inc GBTG.N : BTIG passe de « acheter » à « neutre »
* Globant SA GLOB.N : UBS abaisse son objectif de cours de 75 $ à 50 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : UBS abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Stephens relève son objectif de cours de 366 $ à 393 $
* HF Sinclair Corp DINO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 79 $
* HF Sinclair Corp DINO.N : Raymond James relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $
* HF Sinclair Corp DINO.N : UBS relève son objectif de cours de 65 $ à 80 $
* Hims & Hers HIMS.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $
* Hubbell, Inc. HUBB.N : Barclays relève son objectif de cours de 481 $ à 503 $
* Huntsman Corporation HUN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 181 $ à 186 $
* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : B. Riley relève son objectif de cours de 82,00 $ à 90,00 $
* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Needham relève son objectif de cours de 48 $ à 72 $
* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 55 $ à 80 $
* Ichor Holdings Ltd. ICHR.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 36 $ à 60 $
* Idacorp Inc IDA.N : Barclays relève son objectif de cours de 159 $ à 167 $
* Ingram Micro Holding Corp INGM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 25 $ à 29 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 120 $ à 53 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : BofA Global Research passe de « acheter » à « neutre »
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 67 $ à 54 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 78 $ à 52 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 85 $ à 55 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 56 $ à 45 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 64 $ à 50 $
* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 70 $ à 56 $
* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : UBS lance la couverture avec une note neutre et un objectif de cours de 176 $
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 410 $ à 380 $
* L B Foster Co FSTR.O : B. Riley relève son objectif de cours de 32,00 $ à 34,00 $
* L3Harris Technologies Inc LHX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 410 $ à 380 $
* Lam Research LRCX.O : Seaport Research Partners lance la couverture avec une note « Achat »
* Lam Research LRCX.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 300 $
* Lattice Semiconductor LSCC.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 135 $ à 150 $
* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 88 $ à 105 $
* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Needham relève son objectif de cours de 110 $ à 140 $
* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : RBC relève son objectif de cours de 118 $ à 140 $
* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 105 $ à 175 $
* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Stifel relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $
* Lazard Inc LAZ.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 63 $ à 52 $
* Lear Corporation LEA.N : Barclays relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $
* Lincoln Electric LECO.O : Barclays relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 680,00 $ à 605,00 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : BofA Global Research reprend la couverture avec une note neutre
* Lowe's Companies Inc LOW.N : BofA Global Research reprend sa couverture avec un objectif de cours de 260,00 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Stifel relève son objectif de cours de 800 $ à 1 100 $
* Marzetti Co MZTI.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 200 $ à 160 $
* Marzetti Co MZTI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 125 $
* Mastec Inc MTZ.N : Mizuho relève son objectif de cours de 428 $ à 498 $
* Meta META.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 850 $ à 835 $
* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Raymond James relève son objectif de cours de 130 $ à 164 $
* Mohawk MHK.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 130 $ à 109 $
* Mohawk Industries Inc MHK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 155 $ à 135 $
* Navan Inc NAVN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 20,00 $ à 25,00 $
* Northrop Grumman NOC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 740 $ à 635 $
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 25,00 $ à 22,00 $
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 24 $ à 18 $
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à 14 $
* Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 21 $ à 19 $
* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 23,00 $ à 20,00 $
* ON Semiconductor Corp. ON.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 85,00 $ à 87,00 $
* ON Semiconductor Corporation ON.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 115 $
* Onsemi ON.O : B. Riley relève son objectif de cours de 115,00 $ à 118,00 $
* Onsemi ON.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 85 $ à 115 $
* Onsemi ON.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 75 $ à 110 $
* Onsemi ON.O : Jefferies relève son objectif de cours de 73 $ à 115 $
* Onsemi ON.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 100 $
* Onsemi ON.O : Mizuho relève son objectif de cours de 70 $ à 120 $
* Onsemi ON.O : Needham relève son objectif de cours de 72 $ à 110 $
* Onsemi ON.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 60 $ à 85 $
* Onsemi ON.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $
* Onsemi ON.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 115 $
* Onsemi ON.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 66 $ à 101 $
* OSI Systems Inc OSIS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 262 $ à 270 $
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $
* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 200 $ à 235 $
* Paramount Skydance Corp. PSKY.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $
* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Barclays relève son objectif de cours de 101 $ à 102 $
* Pinterest PINS.N : BMO relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $
* Pinterest PINS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 19,00 $ à 28,00 $
* Pinterest PINS.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 16 $ à 24 $
* Pinterest PINS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 17 $ à 21 $
* Pinterest PINS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 25 $
* Pinterest PINS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $
* Pinterest PINS.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $
* Pinterest PINS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 21 $ à 26 $
* Pinterest PINS.N : RBC relève son objectif de cours de 17 $ à 23 $
* Pinterest PINS.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 20 $ à 24 $
* Pinterest PINS.N : Stifel relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $
* Pinterest PINS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $
* Pinterest PINS.N : Zephirin Group relève son objectif de cours de 17 $ à 30 $
* Pinterest PINS.N : Zephirin Group passe de « vendre » à « acheter »
* Pinterest Inc PINS.N : UBS relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $
* Pinterest, Inc. PINS.N : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $
* Planet Fitness, Inc. PLNT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $
* Prudential Financial, Inc. PRU.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 95 $ à 93 $
* Pyxis Oncology Inc PYXS.O : Wedbush lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 6 $
* Ralph Lauren Corp RL.N : UBS relève son objectif de cours de 477 $ à 480 $
* RB Global Inc RBA.N : BMO relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $
* RB Global Inc RBA.N : CIBC relève son objectif de cours de 132 $ à 134 $
* RB Global Inc RBA.N : RBC relève son objectif de cours de 146 $ à 150 $
* Repay Holdings Corp RPAY.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 7 $ à 3,75 $
* Repay Holdings Corp RPAY.O : Stephens passe de « surpondérer » à « neutre »
* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 100 $ à 50 $
* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 43 $ à 37 $
* Sagimet Biosciences Inc SGMT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 28 $ à 49 $
* SBA Communications Corp. SBAC.O : Barclays relève son objectif de cours de 244 $ à 245 $
* Seer Inc SEER.O : Canaccord Genuity lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours de 4 $
* ServiceNow Inc NOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 132 $ à 134 $
* Silgan Holdings Inc SLGN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $
* Sionna Therapeutics Inc SION.O : Wedbush lance la couverture avec une recommandation « surperformer »
* Sionna Therapeutics Inc SION.O : Wedbush lance la couverture avec un objectif de cours de 53 $
* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 49 $ à 51 $
* Sonic Automotive Inc SAH.N : Stephens relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $
* Stag Industrial Inc STAG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $
* Sun Communities Inc SUI.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 147 $ à 141 $
* Target Corp TGT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 117 $ à 133 $
* TD Synnex Corp SNX.N : UBS relève son objectif de cours de 193 $ à 265 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 264 $ à 218 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 265 $ à 228 $
* Tenet Healthcare Inc. THC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 257 $ à 238 $
* The Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $
* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays relève son objectif de cours de 72 $ à 75 $
* The Home Depot, Inc. HD.N : BofA Global Research réintroduit sa couverture avec une recommandation « Achat »
* The Home Depot, Inc. HD.N : BofA Global Research reprend la couverture avec un objectif de cours de 374,00 $
* Thredup Inc. TDUP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $
* Tractor Supply Co TSCO.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 51 $ à 36 $
* Tractor Supply Co TSCO.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $
* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $
* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 47 $ à 57 $
* Trinet Group Inc TNET.N : UBS abaisse son objectif de cours de 62 $ à 48 $
* Twist Bioscience TWST.O : Barclays relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $
* Twist Bioscience Corp TWST.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 55 $ à 70 $
* Twist Bioscience Corp TWST.O : Leerink Partners relève sa recommandation de « market perform » à « outperform »
* Twist Bioscience Corp TWST.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 58 $ à 68 $
* Tyson Foods Inc TSN.N : BMO relève son objectif de cours de 73 $ à 75 $
* Tyson Foods Inc TSN.N : HSBC relève son objectif de cours de 69 $ à 74 $
* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 71 $
* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $
* Tyson Foods Inc TSN.N : Stephens relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $
* UFP Industries Inc UFPI.O : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : UBS lance la couverture avec une recommandation « acheter » et un objectif de cours
de 130 $
* Unity Software Inc U.N : UBS relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $
* Unum Group UNM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 99 $ à 100 $
* V2X Inc VVX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 74,00 $ à 80,00 $
* V2X Inc VVX.N : RBC relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $
* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 612,00 $ à 616,00 $
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 577 $ à 572 $
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 437 $ à 436 $
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC relève son objectif de cours de 541 $ à 543 $
* Waystar Holding Corp WAY.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $
* Woodward Inc WWD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 404 $ à 415 $
* Ziff Davis Inc ZD.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 45 $ à 60 $