USA: les ventes de maisons neuves plus élevées qu'attendues en février et mars

( AFP / FREDERIC J. BROWN )

Les ventes de maisons neuves aux États-Unis ont augmenté aux mois de févier et mars, faisant dans les deux cas mieux qu'attendu par les marchés, selon les données publiées en décalé mardi par le département du Commerce.

Au mois de février, 635.000 logements neufs ont été vendus en rythme annualisé — estimation du nombre total de ventes sur un an selon le rythme observé sur ce mois —, en hausse de 8,9% par rapport au premier mois de l'année.

Pour le mois de mars, elles atteignent 682.000 en rythme annualisé, soit une nouvelle hausse de 7,4% par rapport au mois de février, et de 3,3% sur un an.

Dans les deux cas, c'est un peu mieux qu'envisagé par les analystes, qui anticipaient 631.000 unités vendues en février et 660.000 en mars, selon le consensus publié par MarketWatch.

Bonne nouvelle pour les acheteurs potentiels, les prix continuent de baisser au mois de mars, sur un mois comme sur un an, tant pour le prix médian que pour le prix moyen.

Les ventes ont été, en effet, réalisées pour un prix médian de 387.400 dollars sur le troisième mois de l'année, soit 5,3% de moins qu'au mois de février et même 6,2% de moins qu'en mars 2025.

Le prix moyen est bien entendu plus élevé, à 503.100 dollars mais également en baisse, de 3,4% par rapport au février et 1,2% de moins qu'un an plus tôt.

Le marché américain de l'immobilier souffre toujours largement d'un contexte difficile, avec des taux de prêts immobiliers toujours à un niveau élevé.

Les prêts à 30 ans, les plus populaires au États-Unis, restent ainsi toujours assortis d'un taux d'intérêt moyen de 6,30%, selon les données actualisées au 30 avril de l'agence de refinancement Freddie Mac.

La guerre au Moyen-Orient a de nouveau propulsé les taux à la hausse alors que la tendance observée était au contraire à un atterrissage depuis mai 2025, avec un taux moyen qui était passé sous la barre symbolique des 6% fin février.