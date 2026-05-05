information fournie par Boursorama avec AFP • 05/05/2026 à 18:18

L'activité dans les services se dégrade encore en avril aux Etats-Unis

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )

L'activité dans les services a de nouveau reculé au mois d'avril aux États-Unis, prenant à revers les marchés, qui anticipaient une légère amélioration, même si elle reste globalement en expansion, selon les données publiées mardi par la fédération professionnelle ISM.

Pour le mois écoulé, l'indice PMI mesurant cette activité s'est établi à 53,6%, faisant moins bien qu'en mars (54%), lui-même inférieur à février (56,1%).

C'est également inférieur aux attentes des analystes, qui s'attendaient plutôt à une légère amélioration, à 54,3%, selon le consensus publié par MarketWatch.

Il s'agit malgré tout du 22e mois d'affilée de croissance de l'activité pour les services, selon le communiqué d'ISM. Un secteur est considéré en croissance lorsque l'enquête ressort au-dessus de 50%, l'activité se contracte en deçà de cette valeur.

Selon les commentaires des entreprises recueillis durant l'enquête, "une hausse des commandes" durant la période s'explique par la volonté d'anticiper de futures hausses des prix", a souligné le responsable de l'enquête, Steve Miller, cité dans le communiqué.

Parmi les sous-indices, celui des prix reste pour l'instant inchangé, à 70,7%, ce qui reste le plus haut niveau observé depuis octobre 2022.

La principale baisse concerne les nouvelles commandes, en recul de 7,1 points, mais toujours en expansion, à 53,5%.

Le sous-indice lié à l'emploi s'est en revanche amélioré de 2,8 points mais reste lui en contraction, à 48%.

Signe que les services se portent malgré tout toujours assez bien dans l'ensemble, quatorze secteurs sondés ont signalé une croissance de leur activité, soit un de plus qu'en mars, alors que seuls trois ont souligné être confrontés à une contraction.