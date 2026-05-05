La Bourse de Paris termine dans le vert grâce à une détente des prix du pétrole

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a rebondi mardi, portée par une accalmie sur les prix du pétrole après leur flambée de la veille, provoquée par la montée des tensions autour du détroit d'Ormuz.

Après une nette baisse de 1,71% lundi, le CAC 40 a pris mardi 1,08% à 8.062,31 points, en hausse de 86,19 points.

Les marchés profitent d'une accalmie sur le marché du pétrole, alors que la fragile trêve tient toujours entre l'Iran et les Etats-Unis, au lendemain d'un regain de tensions autour du détroit d'Ormuz, qui avait provoqué un recul des Bourses.

Les prix du brut se détendent en effet, tout en restant à un haut niveau. A 18H00, le Brent de la mer du Nord, référence du brut en Europe, s'échangeait à 110,61 dollars (-3,35%). Son équivalent américain du WTI était à 102,25 dollars (-3,92%).

La veille, les deux références avaient flambé d'environ 5%, après de nouvelles attaques aux Emirats arabes unis et des informations sur des échanges de tirs dans le détroit d'Ormuz, où la marine américaine réalise une opération pour débloquer des navires.

Mais "les investisseurs ont la vision que la situation ne peut que s'arranger. Ils estiment qu'à l'approche des élections de mi-mandat, Donald Trump ne peut pas vouloir garder un prix du baril à ce niveau-là", selon David Kruk, directeur du trading à la financière de l'Échiquier à Paris.

Washington "ne cherche pas à se battre" avec ses opérations de protection de navires commerciaux pour la traversée du détroit d'Ormuz, a déclaré mardi le ministre américain de la Défense Pete Hegseth lors d'une conférence de presse au Pentagone.

"Si vous attaquez les troupes américaines ou des navires commerciaux innocents, vous serez confrontés à une force américaine écrasante et dévastatrice", a-t-il toutefois adressé à Téhéran.

Avec la baisse des prix du pétrole, les taux d'intérêt des emprunts, qui avaient grimpé lundi en Europe, se détendent aussi.

Le rendement de l'emprunt français à échéance dix ans a reculé à 3,71%, contre 3,75% la veille. Son équivalent allemand, référence en Europe, a atteint 3,06%, contre 3,08% lundi soir.

- ArcelorMittal garde sa tête -

Lakshmi Mittal et son fils Aditya Mittal, respectivement président exécutif et directeur général du géant de l'acier ArcelorMittal, ont été sans surprise reconduit mardi pour trois ans au conseil d'administration de l'entreprise, de même que la présidente de l'Afep Patricia Barbizet.

Les actionnaires de l'entreprise, réunis en assemblée générale mardi au Luxembourg, ont "réélu Lakshmi Niwas Mittal, Aditya Mittal, Etienne Schneider, Michel Wurth, Patricia Barbizet", et élu Roy Harvey, "chacun pour un mandat de trois ans", a indiqué ArcelorMittal dans un communiqué.

Lakshmi Mittal est président exécutif d'ArcelorMittal depuis février 2021, après en avoir été directeur général. Il a siégé de 2008 à avril 2026 au conseil d'administration de la banque américaine Goldman Sachs, et préside également le conseil d'administration d'Aperam, producteur d'acier inox.

Le titre de l'industriel a gagné 4,18% à 49,58 euros.

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