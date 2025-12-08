TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, Cooper Companies, Sandisk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, Cooper Companies et Sandisk.
FAITS MARQUANTS
Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 3M MMM.N : Deutsche Bank ramène son objectif de cours de 199 $ à 178 $
* 3M MMM.N : Deutsche Bank abaisse sa note de « acheter » à « conserver »
* Advanced Drainage Systems Inc. WMS.N : Barclays augmente le prix cible de 176 $ à 181 $
* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC réduit le prix cible de 440 $ à 400 $
* Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : Jefferies réduit le cours cible à 189 $ contre 193 $
* Aig Inc AIG.N : Barclays réduit le cours cible à 88 $ contre 95 $
* Aig Inc AIG.N : Barclays abaisse sa note de surpondération à pondération égale
* Aim Immunotech Inc AIM.A : Ascendiant Capital Markets réduit le prix cible de 24 $ à 22 $
* Alamos Gold Inc AGI.N : Jefferies augmente le prix cible de 44 $ à 49 $
* Albemarle ALB.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 152 $ contre 124 $ auparavant
* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ contre 42 $ auparavant
* Amrize AG AMRZ.N : RBC abaisse sa note de « surperformance » à « performance de secteur »
* Amrize AG AMRZ.N : RBC augmente le cours cible de 56 $ à 60 $
* Antero Resources Corp AR.N : JP Morgan réduit le cours cible à 39 $ contre 44 $
* Antero Resources Corp AR.N : JP Morgan abaisse sa note de surpondération à neutre
* Anywhere Real Estate Inc HOUS.N : Barclays relève l'objectif de cours de 13 $ à 19 $
* Apa Corporation APA.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 28 $ à 26 $
* Api Group Corp APG.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 45 $ contre 43 $ auparavant
* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève le cours cible de 320 $ à 350 $
* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance
* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 235 $ contre 240 $
* Barrick Mining B.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ contre 46 $ auparavant
* BHP Group BHP.N : Jefferies relève le cours cible de 57 $ à 60 $
* Brightspring Health Services BTSG.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Barclays réduit son objectif de cours à 123 $ contre 124 $ auparavant
* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 8 $ à 56 $
* California Resources Corp CRC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 68 $ à 64 $
* Campbell's Co CPB.O : Stephens réduit le cours cible de 40 $ à 38 $
* Champion Homes Inc SKY.N : Barclays augmente le prix cible de 79 $ à 100 $
* Champion Homes Inc SKY.N : Barclays relève sa note de pondération égale à surpondérer
* CNX Resources Corp CNX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 38 $ contre 36 $ auparavant
* CNX Resources Corp CNX.N : JP Morgan relève sa note de sous-pondération à neutre
* Commercial Metals Co CMC.N : BMO relève le cours cible de 62 $ à 68 $
* Commvault Systems Inc CVLT.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 190
* Compass Inc COMP.N : Barclays relève le prix cible de 9 $ à 13 $
* Compass Inc COMP.N : Barclays relève sa note de surpondération à pondération égale
* Conocophillips COP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 112 $ à 102 $
* Cooper Companies Inc COO.O : Citigroup augmente le prix cible de 72 $ à 88 $
* Cooper Companies Inc COO.O : Jefferies augmente le prix cible de 85 $ à 100 $
* Csw Industrials Inc CSW.N : Citigroup augmente le prix cible de 259 $ à 311 $
* D.R. Horton Inc DHI.N : Barclays relève le prix cible de 110 $ à 132 $
* D.R. Horton Inc DHI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 180 $ contre 190 $
* Devon Energy Corp DVN.N : JP Morgan réduit le prix cible à 44 $ contre 49 $
* Devon Energy Corp DVN.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer
* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 159 $ contre 166 $ auparavant
* Disc Medicine Inc IRON.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 100 $ à 115 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 105,00 $ à 130,00 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Bernstein relève le cours cible à 95 $ contre 90 $ auparavant
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 87 $ contre 88 $
* Enlight Renewable Energy Ltd ENLT.O : JP Morgan abaisse sa note de neutre à sous-pondérer
* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 37 $
* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan réduit le prix cible de 131 $ à 121 $
* EQT Corp EQT.N : JP Morgan augmente le prix cible de 62 $ à 64 $
* Equifax Inc EFX.N : BMO ramène le cours cible de 245 $ à 234 $
* Equity Lifestyle Properties ELS.N : RBC augmente le prix cible de 66 $ à 70 $
* Equity Lifestyle Properties ELS.N : RBC relève sa note de « performance de secteur » à « surperformance »
* Expand Energy Corp EXE.O : JP Morgan relève le cours cible de 130 $ à 132 $
* Fedex Corporation FDX.N : Wells Fargo relève le cours cible de 280 $ à 290 $
* Five Below Inc FIVE.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 190,00 $ contre 160,00 $
* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities relève sa note de « conserver » à « acheter »; et relève le PT de 179 $ à 216 $
* Fluence Energy Inc FLNC.O : Mizuho passe de neutre à sous-performant; relève le PT de 9 $ à 15 $
* Fortive Corp FTV.N : Citigroup augmente le prix cible de 57 $ à 59 $
* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 63 $ contre 65 $
* Franco-Nevada Corp FNV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 228 $ contre 215 $ auparavant
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $ auparavant
* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 8,00 $ contre 9,00 $
* Frontview REIT Inc FVR.N : JP Morgan augmente le prix cible à 17 $ contre 15 $
* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 25 $ contre 18 $
* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Leerink Partners relève son objectif de cours à 24 $ contre 20 $
* GE Healthcare GEHC.O : HSBC relève le cours cible à 100 $ contre 87 $
* Globus Medical Inc GMED.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 91 $ à 106 $
* Haemonetics Corp HAE.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 75 $ à 90 $
* Heartbeam Inc BEAT.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat et un objectif de prix de 2,5 $
* Idex Corp IEX.N : Citigroup augmente le prix cible de 197 $ à 202 $
* Incyte INCY.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 114 $ à 118 $
* Incyte INCY.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 128 $ contre 103 $
* Incyte INCY.O : Mizuho passe de neutre à surperformant; relève le prix cible de 90 $ à 121 $
* Incyte INCY.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 92,00 $ contre 86,00 $
* Incyte INCY.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 97 $ à 116 $
* Ingersoll Rand Inc IR.N : Citigroup augmente le prix cible de 91 $ à 94 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 165 $ contre 135 $
* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Jefferies relève le cours cible de 16 $ à 19 $
* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW relève le cours cible de 170 $ à 215 $
* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW relève sa note de « performance de marché » à « surperformance »
* James Hardie Industries Plc JHX.N : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale
* James Hardie Industries Plc JHX.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 21 $
* Jefferies Financial Group JEF.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 74,00 $ à 78,00 $
* Jefferies Financial Group JEF.N : Morgan Stanley relève sa note de pondération égale à surpondérer
* Jeld-Wen Holding Inc JELD.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 2,5 $ contre 3 $
* JetBlue Airways Corp JBLU.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 7,00 $ contre 8,00 $
* KB Home KBH.N : Barclays augmente le prix cible de 49 $ à 71 $
* KB Home KBH.N : Barclays relève sa note de pondération égale à surpondérer
* Knife River Corp KNF.N : RBC relève le cours cible de 105 $ à 106 $
* Kroger Co KR.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 72,00 $ contre 76,00 $
* Lennar Corp LEN.N : Barclays abaisse sa note de pondération égale à sous-pondérer
* Lennar Corp LEN.N : Barclays augmente le prix cible de 95 $ à 98 $
* Louisiana-Pacific LPX.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 100 $
* LP Building Solutions LPX.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération
* LP Building Solutions LPX.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 100 $
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan réduit le prix cible de 27 $ à 24 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : RBC relève le cours cible à 605 $ contre 525 $
* Marvell Technology MRVL.O : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; PT 114 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Benchmark passe d'une note d'achat à une note de maintien
* Masco Corp MAS.N : Barclays réduit le prix cible de 76 $ à 71 $
* Masco Corp MAS.N : Barclays abaisse sa note de surpondération à pondération égale
* Matador Resources Co MTDR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 52 $ contre 57 $
* Micron Technology Inc MU.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 180 $ à 250 $
* Micron Technology Inc MU.O : Susquehanna relève l'objectif de cours à 300 $ contre 200 $ auparavant
* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW relève le cours cible de 17 $ à 19 $
* Mirion Technologies Inc MIR.N : Citigroup réduit le cours cible de 35 $ à 33 $
* Mohawk Industries Inc MHK.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 121 $ contre 122 $ auparavant
* Netflix NFLX.O : Bernstein réduit le prix cible à 125 $ contre 139 $
* Netflix NFLX.O : Pivotal Research passe de « acheter » à « conserver »; abaisse le prix cible de 160 $ à 105 $
* Netflix NFLX.O : TD Cowen ajuste le prix cible de 1 425 $ à 142 $ pour tenir compte du fractionnement d'actions à raison de 10 pour 1
* Newmont NEM.N : Jefferies augmente le prix cible à 120 $ contre 113 $
* Niocorp Developments Ltd NB.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 8,25 $ à 9,5 $
* Nisource Inc NI.N : Barclays ramène le cours cible de 46 $ à 45 $
* Nucor Corp NUE.N : BMO augmente le prix cible de 168 $ à 175 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan ramène le cours cible à 44 $ contre 51 $ auparavant
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan abaisse sa note de neutre à sous-pondérer
* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 19 $ à 21 $
* Old Republic International Corp ORI.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 51 $ contre 46 $
* Onemain Holdings Inc OMF.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 75 $
* OR Royalties Inc OR.N : Jefferies relève le prix cible de 35 $ à 38 $
* Oracle Corp ORCL.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 330 $ contre 400 $
* Oric Pharmaceuticals Inc ORIC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 19 $ à 25 $
* Owens Corning Inc OC.N : Barclays ramène le cours cible de 131 $ à 130 $
* Pan American Silver Corp PAAS.N : Jefferies relève le cours cible à 50 $ contre 42 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 1006 $ contre 960 $
* Parsons Corp PSN.N : Truist Securities réduit le prix cible à 90 $ contre 100 $
* Pasithea Therapeutics Corp KTTA.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat
* Paychex Inc PAYX.O : Jefferies réduit le prix cible à 118 $ contre 130 $
* Pennant Group Inc PNTG.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance
* Permian Resources Corp PR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 19 $
* Pinterest PINS.N : Wedbush abaisse l'objectif de cours à 30 $ contre 34 $ auparavant
* Pinterest PINS.N : Wedbush abaisse sa note de surperformance à neutre
* Praxis Precision Medicines PRAX.O : Needham relève l'objectif de cours de 304 $ à 315 $
* Praxis Precision Medicines PRAX.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 500 $ contre 360 $ auparavant
* Primoris Services PRIM.N : JP Morgan réduit le PT à 143 $ contre 145 $
* Primoris Services PRIM.N : JP Morgan abaisse sa note de surpondération à neutre
* Procter & Gamble PG.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 151 $ contre 153 $ auparavant
* Procter & Gamble PG.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 171 $ contre 176 $
* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Citigroup augmente le prix cible à 115 $ contre 98 $
* Pultegroup Inc PHM.N : Barclays relève le prix cible de 98 $ à 115 $
* Quanta Services PWR.N : JP Morgan relève le PT à 515 $ contre 457 $
* Quanta Services PWR.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer
* Ralliant Corp RAL.N : Citigroup relève sa note de neutre à acheter; et relève le PT de 53 $ à 61 $
* Rio Tinto RIO.N : Jefferies augmente le prix cible de 67 $ à 76 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Citigroup augmente le prix cible à 466 $ contre 439 $
* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies relève le cours cible de 261 $ à 270 $
* Sandisk Corp SNDK.O : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; PT 235
* Sandisk Corp SNDK.O : Susquehanna augmente le prix cible de 250 $ à 300 $
* Science Applications International SAIC.O : Jefferies relève le PT à 110 $ contre 95 $
* Seacoast Banking Corporation of Florida SBCF.O : Raymond James relève le PT à 35 $ contre 33 $
* Sintx Technologies SINT.O : Ascendiant Capital Markets abaisse le PT de 25 $ à 16 $
* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Barclays augmente le prix cible de 120 $ à 134 $
* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Barclays relève sa note de sous-pondération à pondération égale
* SL Green Realty Corp SLG.N : BMO réduit le prix cible de 63 $ à 60 $
* SL Green Realty Corp SLG.N : Truist Securities réduit le prix cible de 54 $ à 47 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Citigroup réduit le prix cible à 300 $ contre 310 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 38,00 $ à 48,00 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : BMO augmente le prix cible de 167 $ à 180 $
* Stratégie MSTR.O : Bernstein réduit le prix cible de 600 $ à 450 $
* Taylor Morrison Home Corp. TMHC.N : Barclays relève le cours cible à 71 $ contre 69 $
* Tesla Inc TSLA.O : Morgan Stanley abaisse sa note de surpondération à pondération égale
* Tesla Inc TSLA.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 425 $ contre 410 $ auparavant
* the Cooper Companies COO.O : Barclays relève le cours cible de 85 $ à 91 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Keybanc relève sa note de pondération sectorielle à surpondérer
* TKO Group TKO.N : TD Cowen relève le cours cible de 230 $ à 245 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Wedbush réduit le prix cible de 50 $ à 40 $
* Trex Company Inc TREX.N : Barclays abaisse le cours cible à 32 $ contre 35 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : TD Cowen relève sa note de conserver à acheter; et relève le PT de 600 $ à 725 $
* Vale SA VALE.N : Jefferies relève le cours cible de 15 $ à 16,5 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 220 $ contre 198 $ auparavant
* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 55 $ contre 47 $
* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 60 $ contre 34 $ auparavant
* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer
* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 50 $ contre 45 $
* Viking Holdings Ltd VIK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 74 $ contre 73 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC relève le cours cible de 278 $ à 316 $
* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Benchmark relève le cours cible de 25 $ à 30 $
* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 95 $
* Welltower Inc WELL.N : BMO relève le cours cible de 210 $ à 225 $
* Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : Jefferies relève le cours cible à 145 $ contre 137 $
* WP Carey Inc WPC.N : RBC abaisse sa note de « surperformance » à « performance de secteur »
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Stifel relève l'objectif de cours de 150 $ à 160 $