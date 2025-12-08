information fournie par Reuters • 08/12/2025 à 13:41

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, Cooper Companies, Sandisk

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, Cooper Companies et Sandisk.

FAITS MARQUANTS

* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC réduit l'objectif de cours de 440 à 400 dollars

* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève le cours cible de 320 à 350 dollars

* Cooper Companies Inc COO.O : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 100 $

* Sandisk Corp SNDK.O : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; PT 235

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M MMM.N : Deutsche Bank ramène son objectif de cours de 199 $ à 178 $

* 3M MMM.N : Deutsche Bank abaisse sa note de « acheter » à « conserver »

* Advanced Drainage Systems Inc. WMS.N : Barclays augmente le prix cible de 176 $ à 181 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC réduit le prix cible de 440 $ à 400 $

* Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : Jefferies réduit le cours cible à 189 $ contre 193 $

* Aig Inc AIG.N : Barclays réduit le cours cible à 88 $ contre 95 $

* Aig Inc AIG.N : Barclays abaisse sa note de surpondération à pondération égale

* Aim Immunotech Inc AIM.A : Ascendiant Capital Markets réduit le prix cible de 24 $ à 22 $

* Alamos Gold Inc AGI.N : Jefferies augmente le prix cible de 44 $ à 49 $

* Albemarle ALB.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 152 $ contre 124 $ auparavant

* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ contre 42 $ auparavant

* Amrize AG AMRZ.N : RBC abaisse sa note de « surperformance » à « performance de secteur »

* Amrize AG AMRZ.N : RBC augmente le cours cible de 56 $ à 60 $

* Antero Resources Corp AR.N : JP Morgan réduit le cours cible à 39 $ contre 44 $

* Antero Resources Corp AR.N : JP Morgan abaisse sa note de surpondération à neutre

* Anywhere Real Estate Inc HOUS.N : Barclays relève l'objectif de cours de 13 $ à 19 $

* Apa Corporation APA.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 28 $ à 26 $

* Api Group Corp APG.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 45 $ contre 43 $ auparavant

* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève le cours cible de 320 $ à 350 $

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 235 $ contre 240 $

* Barrick Mining B.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ contre 46 $ auparavant

* BHP Group BHP.N : Jefferies relève le cours cible de 57 $ à 60 $

* Brightspring Health Services BTSG.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Barclays réduit son objectif de cours à 123 $ contre 124 $ auparavant

* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 8 $ à 56 $

* California Resources Corp CRC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 68 $ à 64 $

* Campbell's Co CPB.O : Stephens réduit le cours cible de 40 $ à 38 $

* Champion Homes Inc SKY.N : Barclays augmente le prix cible de 79 $ à 100 $

* Champion Homes Inc SKY.N : Barclays relève sa note de pondération égale à surpondérer

* CNX Resources Corp CNX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 38 $ contre 36 $ auparavant

* CNX Resources Corp CNX.N : JP Morgan relève sa note de sous-pondération à neutre

* Commercial Metals Co CMC.N : BMO relève le cours cible de 62 $ à 68 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 190

* Compass Inc COMP.N : Barclays relève le prix cible de 9 $ à 13 $

* Compass Inc COMP.N : Barclays relève sa note de surpondération à pondération égale

* Conocophillips COP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 112 $ à 102 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Citigroup augmente le prix cible de 72 $ à 88 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Jefferies augmente le prix cible de 85 $ à 100 $

* Csw Industrials Inc CSW.N : Citigroup augmente le prix cible de 259 $ à 311 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : Barclays relève le prix cible de 110 $ à 132 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 180 $ contre 190 $

* Devon Energy Corp DVN.N : JP Morgan réduit le prix cible à 44 $ contre 49 $

* Devon Energy Corp DVN.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 159 $ contre 166 $ auparavant

* Disc Medicine Inc IRON.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 105,00 $ à 130,00 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Bernstein relève le cours cible à 95 $ contre 90 $ auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 87 $ contre 88 $

* Enlight Renewable Energy Ltd ENLT.O : JP Morgan abaisse sa note de neutre à sous-pondérer

* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 37 $

* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan réduit le prix cible de 131 $ à 121 $

* EQT Corp EQT.N : JP Morgan augmente le prix cible de 62 $ à 64 $

* Equifax Inc EFX.N : BMO ramène le cours cible de 245 $ à 234 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : RBC augmente le prix cible de 66 $ à 70 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : RBC relève sa note de « performance de secteur » à « surperformance »

* Expand Energy Corp EXE.O : JP Morgan relève le cours cible de 130 $ à 132 $

* Fedex Corporation FDX.N : Wells Fargo relève le cours cible de 280 $ à 290 $

* Five Below Inc FIVE.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 190,00 $ contre 160,00 $

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities relève sa note de « conserver » à « acheter »; et relève le PT de 179 $ à 216 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Mizuho passe de neutre à sous-performant; relève le PT de 9 $ à 15 $

* Fortive Corp FTV.N : Citigroup augmente le prix cible de 57 $ à 59 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 63 $ contre 65 $

* Franco-Nevada Corp FNV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 228 $ contre 215 $ auparavant

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $ auparavant

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 8,00 $ contre 9,00 $

* Frontview REIT Inc FVR.N : JP Morgan augmente le prix cible à 17 $ contre 15 $

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 25 $ contre 18 $

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Leerink Partners relève son objectif de cours à 24 $ contre 20 $

* GE Healthcare GEHC.O : HSBC relève le cours cible à 100 $ contre 87 $

* Globus Medical Inc GMED.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 91 $ à 106 $

* Haemonetics Corp HAE.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 75 $ à 90 $

* Heartbeam Inc BEAT.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat et un objectif de prix de 2,5 $

* Idex Corp IEX.N : Citigroup augmente le prix cible de 197 $ à 202 $

* Incyte INCY.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 114 $ à 118 $

* Incyte INCY.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 128 $ contre 103 $

* Incyte INCY.O : Mizuho passe de neutre à surperformant; relève le prix cible de 90 $ à 121 $

* Incyte INCY.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 92,00 $ contre 86,00 $

* Incyte INCY.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 97 $ à 116 $

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Citigroup augmente le prix cible de 91 $ à 94 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 165 $ contre 135 $

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Jefferies relève le cours cible de 16 $ à 19 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW relève le cours cible de 170 $ à 215 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW relève sa note de « performance de marché » à « surperformance »

* James Hardie Industries Plc JHX.N : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale

* James Hardie Industries Plc JHX.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 21 $

* Jefferies Financial Group JEF.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 74,00 $ à 78,00 $

* Jefferies Financial Group JEF.N : Morgan Stanley relève sa note de pondération égale à surpondérer

* Jeld-Wen Holding Inc JELD.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 2,5 $ contre 3 $

* JetBlue Airways Corp JBLU.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 7,00 $ contre 8,00 $

* KB Home KBH.N : Barclays augmente le prix cible de 49 $ à 71 $

* KB Home KBH.N : Barclays relève sa note de pondération égale à surpondérer

* Knife River Corp KNF.N : RBC relève le cours cible de 105 $ à 106 $

* Kroger Co KR.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 72,00 $ contre 76,00 $

* Lennar Corp LEN.N : Barclays abaisse sa note de pondération égale à sous-pondérer

* Lennar Corp LEN.N : Barclays augmente le prix cible de 95 $ à 98 $

* Louisiana-Pacific LPX.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 100 $

* LP Building Solutions LPX.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération

* LP Building Solutions LPX.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 100 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan réduit le prix cible de 27 $ à 24 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : RBC relève le cours cible à 605 $ contre 525 $

* Marvell Technology MRVL.O : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; PT 114 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Benchmark passe d'une note d'achat à une note de maintien

* Masco Corp MAS.N : Barclays réduit le prix cible de 76 $ à 71 $

* Masco Corp MAS.N : Barclays abaisse sa note de surpondération à pondération égale

* Matador Resources Co MTDR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 52 $ contre 57 $

* Micron Technology Inc MU.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 180 $ à 250 $

* Micron Technology Inc MU.O : Susquehanna relève l'objectif de cours à 300 $ contre 200 $ auparavant

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW relève le cours cible de 17 $ à 19 $

* Mirion Technologies Inc MIR.N : Citigroup réduit le cours cible de 35 $ à 33 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 121 $ contre 122 $ auparavant

* Netflix NFLX.O : Bernstein réduit le prix cible à 125 $ contre 139 $

* Netflix NFLX.O : Pivotal Research passe de « acheter » à « conserver »; abaisse le prix cible de 160 $ à 105 $

* Netflix NFLX.O : TD Cowen ajuste le prix cible de 1 425 $ à 142 $ pour tenir compte du fractionnement d'actions à raison de 10 pour 1

* Newmont NEM.N : Jefferies augmente le prix cible à 120 $ contre 113 $

* Niocorp Developments Ltd NB.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 8,25 $ à 9,5 $

* Nisource Inc NI.N : Barclays ramène le cours cible de 46 $ à 45 $

* Nucor Corp NUE.N : BMO augmente le prix cible de 168 $ à 175 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan ramène le cours cible à 44 $ contre 51 $ auparavant

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan abaisse sa note de neutre à sous-pondérer

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 19 $ à 21 $

* Old Republic International Corp ORI.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 51 $ contre 46 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 75 $

* OR Royalties Inc OR.N : Jefferies relève le prix cible de 35 $ à 38 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 330 $ contre 400 $

* Oric Pharmaceuticals Inc ORIC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 19 $ à 25 $

* Owens Corning Inc OC.N : Barclays ramène le cours cible de 131 $ à 130 $

* Pan American Silver Corp PAAS.N : Jefferies relève le cours cible à 50 $ contre 42 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 1006 $ contre 960 $

* Parsons Corp PSN.N : Truist Securities réduit le prix cible à 90 $ contre 100 $

* Pasithea Therapeutics Corp KTTA.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Paychex Inc PAYX.O : Jefferies réduit le prix cible à 118 $ contre 130 $

* Pennant Group Inc PNTG.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Permian Resources Corp PR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 19 $

* Pinterest PINS.N : Wedbush abaisse l'objectif de cours à 30 $ contre 34 $ auparavant

* Pinterest PINS.N : Wedbush abaisse sa note de surperformance à neutre

* Praxis Precision Medicines PRAX.O : Needham relève l'objectif de cours de 304 $ à 315 $

* Praxis Precision Medicines PRAX.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 500 $ contre 360 $ auparavant

* Primoris Services PRIM.N : JP Morgan réduit le PT à 143 $ contre 145 $

* Primoris Services PRIM.N : JP Morgan abaisse sa note de surpondération à neutre

* Procter & Gamble PG.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 151 $ contre 153 $ auparavant

* Procter & Gamble PG.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 171 $ contre 176 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Citigroup augmente le prix cible à 115 $ contre 98 $

* Pultegroup Inc PHM.N : Barclays relève le prix cible de 98 $ à 115 $

* Quanta Services PWR.N : JP Morgan relève le PT à 515 $ contre 457 $

* Quanta Services PWR.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Ralliant Corp RAL.N : Citigroup relève sa note de neutre à acheter; et relève le PT de 53 $ à 61 $

* Rio Tinto RIO.N : Jefferies augmente le prix cible de 67 $ à 76 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Citigroup augmente le prix cible à 466 $ contre 439 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies relève le cours cible de 261 $ à 270 $

* Sandisk Corp SNDK.O : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; PT 235

* Sandisk Corp SNDK.O : Susquehanna augmente le prix cible de 250 $ à 300 $

* Science Applications International SAIC.O : Jefferies relève le PT à 110 $ contre 95 $

* Seacoast Banking Corporation of Florida SBCF.O : Raymond James relève le PT à 35 $ contre 33 $

* Sintx Technologies SINT.O : Ascendiant Capital Markets abaisse le PT de 25 $ à 16 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Barclays augmente le prix cible de 120 $ à 134 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Barclays relève sa note de sous-pondération à pondération égale

* SL Green Realty Corp SLG.N : BMO réduit le prix cible de 63 $ à 60 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Truist Securities réduit le prix cible de 54 $ à 47 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Citigroup réduit le prix cible à 300 $ contre 310 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 38,00 $ à 48,00 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : BMO augmente le prix cible de 167 $ à 180 $

* Stratégie MSTR.O : Bernstein réduit le prix cible de 600 $ à 450 $

* Taylor Morrison Home Corp. TMHC.N : Barclays relève le cours cible à 71 $ contre 69 $

* Tesla Inc TSLA.O : Morgan Stanley abaisse sa note de surpondération à pondération égale

* Tesla Inc TSLA.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 425 $ contre 410 $ auparavant

* the Cooper Companies COO.O : Barclays relève le cours cible de 85 $ à 91 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Keybanc relève sa note de pondération sectorielle à surpondérer

* TKO Group TKO.N : TD Cowen relève le cours cible de 230 $ à 245 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Wedbush réduit le prix cible de 50 $ à 40 $

* Trex Company Inc TREX.N : Barclays abaisse le cours cible à 32 $ contre 35 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : TD Cowen relève sa note de conserver à acheter; et relève le PT de 600 $ à 725 $

* Vale SA VALE.N : Jefferies relève le cours cible de 15 $ à 16,5 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 220 $ contre 198 $ auparavant

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 55 $ contre 47 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 60 $ contre 34 $ auparavant

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 50 $ contre 45 $

* Viking Holdings Ltd VIK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 74 $ contre 73 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC relève le cours cible de 278 $ à 316 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Benchmark relève le cours cible de 25 $ à 30 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 95 $

* Welltower Inc WELL.N : BMO relève le cours cible de 210 $ à 225 $

* Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : Jefferies relève le cours cible à 145 $ contre 137 $

* WP Carey Inc WPC.N : RBC abaisse sa note de « surperformance » à « performance de secteur »

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Stifel relève l'objectif de cours de 150 $ à 160 $