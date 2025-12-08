 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 106,12
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, Cooper Companies, Sandisk
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, Cooper Companies et Sandisk.

FAITS MARQUANTS

* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC réduit l'objectif de cours de 440 à 400 dollars

* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève le cours cible de 320 à 350 dollars

* Cooper Companies Inc COO.O : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 100 $

* Sandisk Corp SNDK.O : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; PT 235

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M MMM.N : Deutsche Bank ramène son objectif de cours de 199 $ à 178 $

* 3M MMM.N : Deutsche Bank abaisse sa note de « acheter » à « conserver »

* Advanced Drainage Systems Inc. WMS.N : Barclays augmente le prix cible de 176 $ à 181 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC réduit le prix cible de 440 $ à 400 $

* Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : Jefferies réduit le cours cible à 189 $ contre 193 $

* Aig Inc AIG.N : Barclays réduit le cours cible à 88 $ contre 95 $

* Aig Inc AIG.N : Barclays abaisse sa note de surpondération à pondération égale

* Aim Immunotech Inc AIM.A : Ascendiant Capital Markets réduit le prix cible de 24 $ à 22 $

* Alamos Gold Inc AGI.N : Jefferies augmente le prix cible de 44 $ à 49 $

* Albemarle ALB.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 152 $ contre 124 $ auparavant

* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ contre 42 $ auparavant

* Amrize AG AMRZ.N : RBC abaisse sa note de « surperformance » à « performance de secteur »

* Amrize AG AMRZ.N : RBC augmente le cours cible de 56 $ à 60 $

* Antero Resources Corp AR.N : JP Morgan réduit le cours cible à 39 $ contre 44 $

* Antero Resources Corp AR.N : JP Morgan abaisse sa note de surpondération à neutre

* Anywhere Real Estate Inc HOUS.N : Barclays relève l'objectif de cours de 13 $ à 19 $

* Apa Corporation APA.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 28 $ à 26 $

* Api Group Corp APG.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 45 $ contre 43 $ auparavant

* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève le cours cible de 320 $ à 350 $

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 235 $ contre 240 $

* Barrick Mining B.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ contre 46 $ auparavant

* BHP Group BHP.N : Jefferies relève le cours cible de 57 $ à 60 $

* Brightspring Health Services BTSG.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Barclays réduit son objectif de cours à 123 $ contre 124 $ auparavant

* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 8 $ à 56 $

* California Resources Corp CRC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 68 $ à 64 $

* Campbell's Co CPB.O : Stephens réduit le cours cible de 40 $ à 38 $

* Champion Homes Inc SKY.N : Barclays augmente le prix cible de 79 $ à 100 $

* Champion Homes Inc SKY.N : Barclays relève sa note de pondération égale à surpondérer

* CNX Resources Corp CNX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 38 $ contre 36 $ auparavant

* CNX Resources Corp CNX.N : JP Morgan relève sa note de sous-pondération à neutre

* Commercial Metals Co CMC.N : BMO relève le cours cible de 62 $ à 68 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 190

* Compass Inc COMP.N : Barclays relève le prix cible de 9 $ à 13 $

* Compass Inc COMP.N : Barclays relève sa note de surpondération à pondération égale

* Conocophillips COP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 112 $ à 102 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Citigroup augmente le prix cible de 72 $ à 88 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Jefferies augmente le prix cible de 85 $ à 100 $

* Csw Industrials Inc CSW.N : Citigroup augmente le prix cible de 259 $ à 311 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : Barclays relève le prix cible de 110 $ à 132 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 180 $ contre 190 $

* Devon Energy Corp DVN.N : JP Morgan réduit le prix cible à 44 $ contre 49 $

* Devon Energy Corp DVN.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 159 $ contre 166 $ auparavant

* Disc Medicine Inc IRON.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 105,00 $ à 130,00 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Bernstein relève le cours cible à 95 $ contre 90 $ auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 87 $ contre 88 $

* Enlight Renewable Energy Ltd ENLT.O : JP Morgan abaisse sa note de neutre à sous-pondérer

* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 37 $

* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan réduit le prix cible de 131 $ à 121 $

* EQT Corp EQT.N : JP Morgan augmente le prix cible de 62 $ à 64 $

* Equifax Inc EFX.N : BMO ramène le cours cible de 245 $ à 234 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : RBC augmente le prix cible de 66 $ à 70 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : RBC relève sa note de « performance de secteur » à « surperformance »

* Expand Energy Corp EXE.O : JP Morgan relève le cours cible de 130 $ à 132 $

* Fedex Corporation FDX.N : Wells Fargo relève le cours cible de 280 $ à 290 $

* Five Below Inc FIVE.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 190,00 $ contre 160,00 $

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities relève sa note de « conserver » à « acheter »; et relève le PT de 179 $ à 216 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Mizuho passe de neutre à sous-performant; relève le PT de 9 $ à 15 $

* Fortive Corp FTV.N : Citigroup augmente le prix cible de 57 $ à 59 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 63 $ contre 65 $

* Franco-Nevada Corp FNV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 228 $ contre 215 $ auparavant

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $ auparavant

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 8,00 $ contre 9,00 $

* Frontview REIT Inc FVR.N : JP Morgan augmente le prix cible à 17 $ contre 15 $

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 25 $ contre 18 $

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Leerink Partners relève son objectif de cours à 24 $ contre 20 $

* GE Healthcare GEHC.O : HSBC relève le cours cible à 100 $ contre 87 $

* Globus Medical Inc GMED.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 91 $ à 106 $

* Haemonetics Corp HAE.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 75 $ à 90 $

* Heartbeam Inc BEAT.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat et un objectif de prix de 2,5 $

* Idex Corp IEX.N : Citigroup augmente le prix cible de 197 $ à 202 $

* Incyte INCY.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 114 $ à 118 $

* Incyte INCY.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 128 $ contre 103 $

* Incyte INCY.O : Mizuho passe de neutre à surperformant; relève le prix cible de 90 $ à 121 $

* Incyte INCY.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 92,00 $ contre 86,00 $

* Incyte INCY.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 97 $ à 116 $

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Citigroup augmente le prix cible de 91 $ à 94 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 165 $ contre 135 $

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Jefferies relève le cours cible de 16 $ à 19 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW relève le cours cible de 170 $ à 215 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW relève sa note de « performance de marché » à « surperformance »

* James Hardie Industries Plc JHX.N : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale

* James Hardie Industries Plc JHX.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 21 $

* Jefferies Financial Group JEF.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 74,00 $ à 78,00 $

* Jefferies Financial Group JEF.N : Morgan Stanley relève sa note de pondération égale à surpondérer

* Jeld-Wen Holding Inc JELD.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 2,5 $ contre 3 $

* JetBlue Airways Corp JBLU.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 7,00 $ contre 8,00 $

* KB Home KBH.N : Barclays augmente le prix cible de 49 $ à 71 $

* KB Home KBH.N : Barclays relève sa note de pondération égale à surpondérer

* Knife River Corp KNF.N : RBC relève le cours cible de 105 $ à 106 $

* Kroger Co KR.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 72,00 $ contre 76,00 $

* Lennar Corp LEN.N : Barclays abaisse sa note de pondération égale à sous-pondérer

* Lennar Corp LEN.N : Barclays augmente le prix cible de 95 $ à 98 $

* Louisiana-Pacific LPX.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 100 $

* LP Building Solutions LPX.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération

* LP Building Solutions LPX.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 100 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan réduit le prix cible de 27 $ à 24 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : RBC relève le cours cible à 605 $ contre 525 $

* Marvell Technology MRVL.O : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; PT 114 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Benchmark passe d'une note d'achat à une note de maintien

* Masco Corp MAS.N : Barclays réduit le prix cible de 76 $ à 71 $

* Masco Corp MAS.N : Barclays abaisse sa note de surpondération à pondération égale

* Matador Resources Co MTDR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 52 $ contre 57 $

* Micron Technology Inc MU.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 180 $ à 250 $

* Micron Technology Inc MU.O : Susquehanna relève l'objectif de cours à 300 $ contre 200 $ auparavant

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW relève le cours cible de 17 $ à 19 $

* Mirion Technologies Inc MIR.N : Citigroup réduit le cours cible de 35 $ à 33 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 121 $ contre 122 $ auparavant

* Netflix NFLX.O : Bernstein réduit le prix cible à 125 $ contre 139 $

* Netflix NFLX.O : Pivotal Research passe de « acheter » à « conserver »; abaisse le prix cible de 160 $ à 105 $

* Netflix NFLX.O : TD Cowen ajuste le prix cible de 1 425 $ à 142 $ pour tenir compte du fractionnement d'actions à raison de 10 pour 1

* Newmont NEM.N : Jefferies augmente le prix cible à 120 $ contre 113 $

* Niocorp Developments Ltd NB.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 8,25 $ à 9,5 $

* Nisource Inc NI.N : Barclays ramène le cours cible de 46 $ à 45 $

* Nucor Corp NUE.N : BMO augmente le prix cible de 168 $ à 175 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan ramène le cours cible à 44 $ contre 51 $ auparavant

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan abaisse sa note de neutre à sous-pondérer

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 19 $ à 21 $

* Old Republic International Corp ORI.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 51 $ contre 46 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 75 $

* OR Royalties Inc OR.N : Jefferies relève le prix cible de 35 $ à 38 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 330 $ contre 400 $

* Oric Pharmaceuticals Inc ORIC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 19 $ à 25 $

* Owens Corning Inc OC.N : Barclays ramène le cours cible de 131 $ à 130 $

* Pan American Silver Corp PAAS.N : Jefferies relève le cours cible à 50 $ contre 42 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 1006 $ contre 960 $

* Parsons Corp PSN.N : Truist Securities réduit le prix cible à 90 $ contre 100 $

* Pasithea Therapeutics Corp KTTA.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Paychex Inc PAYX.O : Jefferies réduit le prix cible à 118 $ contre 130 $

* Pennant Group Inc PNTG.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Permian Resources Corp PR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 19 $

* Pinterest PINS.N : Wedbush abaisse l'objectif de cours à 30 $ contre 34 $ auparavant

* Pinterest PINS.N : Wedbush abaisse sa note de surperformance à neutre

* Praxis Precision Medicines PRAX.O : Needham relève l'objectif de cours de 304 $ à 315 $

* Praxis Precision Medicines PRAX.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 500 $ contre 360 $ auparavant

* Primoris Services PRIM.N : JP Morgan réduit le PT à 143 $ contre 145 $

* Primoris Services PRIM.N : JP Morgan abaisse sa note de surpondération à neutre

* Procter & Gamble PG.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 151 $ contre 153 $ auparavant

* Procter & Gamble PG.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 171 $ contre 176 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Citigroup augmente le prix cible à 115 $ contre 98 $

* Pultegroup Inc PHM.N : Barclays relève le prix cible de 98 $ à 115 $

* Quanta Services PWR.N : JP Morgan relève le PT à 515 $ contre 457 $

* Quanta Services PWR.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Ralliant Corp RAL.N : Citigroup relève sa note de neutre à acheter; et relève le PT de 53 $ à 61 $

* Rio Tinto RIO.N : Jefferies augmente le prix cible de 67 $ à 76 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Citigroup augmente le prix cible à 466 $ contre 439 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies relève le cours cible de 261 $ à 270 $

* Sandisk Corp SNDK.O : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; PT 235

* Sandisk Corp SNDK.O : Susquehanna augmente le prix cible de 250 $ à 300 $

* Science Applications International SAIC.O : Jefferies relève le PT à 110 $ contre 95 $

* Seacoast Banking Corporation of Florida SBCF.O : Raymond James relève le PT à 35 $ contre 33 $

* Sintx Technologies SINT.O : Ascendiant Capital Markets abaisse le PT de 25 $ à 16 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Barclays augmente le prix cible de 120 $ à 134 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Barclays relève sa note de sous-pondération à pondération égale

* SL Green Realty Corp SLG.N : BMO réduit le prix cible de 63 $ à 60 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Truist Securities réduit le prix cible de 54 $ à 47 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Citigroup réduit le prix cible à 300 $ contre 310 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 38,00 $ à 48,00 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : BMO augmente le prix cible de 167 $ à 180 $

* Stratégie MSTR.O : Bernstein réduit le prix cible de 600 $ à 450 $

* Taylor Morrison Home Corp. TMHC.N : Barclays relève le cours cible à 71 $ contre 69 $

* Tesla Inc TSLA.O : Morgan Stanley abaisse sa note de surpondération à pondération égale

* Tesla Inc TSLA.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 425 $ contre 410 $ auparavant

* the Cooper Companies COO.O : Barclays relève le cours cible de 85 $ à 91 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Keybanc relève sa note de pondération sectorielle à surpondérer

* TKO Group TKO.N : TD Cowen relève le cours cible de 230 $ à 245 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Wedbush réduit le prix cible de 50 $ à 40 $

* Trex Company Inc TREX.N : Barclays abaisse le cours cible à 32 $ contre 35 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : TD Cowen relève sa note de conserver à acheter; et relève le PT de 600 $ à 725 $

* Vale SA VALE.N : Jefferies relève le cours cible de 15 $ à 16,5 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 220 $ contre 198 $ auparavant

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 55 $ contre 47 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 60 $ contre 34 $ auparavant

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 50 $ contre 45 $

* Viking Holdings Ltd VIK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 74 $ contre 73 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC relève le cours cible de 278 $ à 316 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Benchmark relève le cours cible de 25 $ à 30 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 95 $

* Welltower Inc WELL.N : BMO relève le cours cible de 210 $ à 225 $

* Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : Jefferies relève le cours cible à 145 $ contre 137 $

* WP Carey Inc WPC.N : RBC abaisse sa note de « surperformance » à « performance de secteur »

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Stifel relève l'objectif de cours de 150 $ à 160 $

Apple
Véhicules électriques

Valeurs associées

3M
167,460 USD NYSE -1,06%
ADVAN DRAINAGE S
148,890 USD NYSE -0,80%
AEROVIRONMENT
278,3900 USD NASDAQ -3,15%
AGNICO EAGLE MIN
168,820 USD NYSE -1,54%
ALBEMARLE
125,180 USD NYSE +5,09%
ALCOA-WI
43,760 USD NYSE -0,57%
AMERICAN INTL GR
77,025 USD NYSE -0,34%
ANTERO RESOURCES
36,750 USD NYSE +0,38%
ANYWHERE RE
14,085 USD NYSE -0,74%
APA
27,1000 USD NASDAQ +1,46%
API GROUP
39,050 USD NYSE +0,17%
APPLE
278,7800 USD NASDAQ -0,68%
AVEAN HLTHC HLDG
9,3100 USD NASDAQ +1,92%
BADGER METER
180,120 USD NYSE +1,29%
BHP GROUP SP ADR
58,845 USD NYSE -0,20%
BRGHTSPRNG HLTH
35,7900 USD NASDAQ +1,79%
BUILDERS FIRSTSO
109,950 USD NYSE -0,88%
CALIFORNIA RES
47,650 USD NYSE -0,19%
CHAMPION HOME
85,380 USD NYSE +2,18%
CNX RESOURCES
40,910 USD NYSE +1,24%
COMMERCIAL METAL
66,855 USD NYSE +2,51%
COMMVAULT SYSTEM
120,9900 USD NASDAQ -0,29%
CONOCOPHILLIPS
93,700 USD NYSE +0,61%
COOPER CO
81,4000 USD NASDAQ +5,67%
D R HORTON
158,590 USD NYSE -1,33%
DEVON ENERGY
37,465 USD NYSE -0,64%
DIAMONDBACK ENG
158,6000 USD NASDAQ -0,57%
DISC MEDICINE
93,2600 USD NASDAQ -0,57%
DOLLAR TREE
122,4400 USD NASDAQ +5,67%
EDWARDS LIFESCIENCES
86,180 USD NYSE +0,48%
ENLIGHT ENERGY
41,2800 USD NASDAQ +0,36%
ENPHASE ENERGY
31,2500 USD NASDAQ +1,59%
EOG RESOURCES
112,140 USD NYSE -0,03%
EQT
60,670 USD NYSE +1,00%
EQUIFAX INC
211,510 USD NYSE +0,12%
EQUITY LIFE REIT
61,720 USD NYSE -0,56%
FEDEX
274,290 USD NYSE +0,06%
FIVE BELOW
173,2000 USD NASDAQ +2,84%
FLUENCE ENERGY RG-A
23,9600 USD NASDAQ +2,66%
FORTIVE
53,735 USD NYSE +0,65%
FORTUNE BRANDS
50,210 USD NYSE -1,01%
FRANCO-NEVADA
203,140 USD NYSE +0,10%
FREEPORT MCMORAN
45,190 USD NYSE +1,29%
FRONTIR GROP HLD
5,1700 USD NASDAQ +3,82%
FULCRUM THERA
8,9000 USD NASDAQ +1,60%
GLOBUS MEDICAL RG-A
91,140 USD NYSE +2,67%
Gaz naturel
5,29 USD NYMEX 0,00%
HAEMONETICS
83,960 USD NYSE +0,13%
HEARTBEAM
0,7300 USD NASDAQ +1,39%
IDEX CORP
177,480 USD NYSE -0,89%
INCYTE
102,5200 USD NASDAQ +2,05%
INGERSOLL RAND
79,835 USD NYSE -0,21%
INSPIRE MED SYS
136,720 USD NYSE -2,38%
JACK HENRY & ASS
181,7100 USD NASDAQ +0,76%
JAMES HARD IND
20,010 USD NYSE +1,27%
JEFFERIES FINL
59,110 USD NYSE +0,49%
JELD-WEN HOLDING
2,605 USD NYSE -0,38%
JETBLUE AIRWAYS
4,7900 USD NASDAQ +3,01%
KB HOME
63,330 USD NYSE -1,32%
KNIFE RIVER
74,640 USD NYSE +0,80%
KROGER
62,710 USD NYSE -0,69%
LENNAR RG-A
123,880 USD NYSE -2,26%
LOUISIANA-PAC
84,280 USD NYSE +2,53%
MAGNOLIA OIL RG-A
23,585 USD NYSE +0,75%
MARTIN MARIETTA
624,250 USD NYSE +0,88%
MARVELL TECH
98,9100 USD NASDAQ +0,73%
MASCO
63,175 USD NYSE -1,92%
MATADOR RES
45,220 USD NYSE +1,34%
MICRON TECHNOLOGY
237,2200 USD NASDAQ +4,66%
MIDLAND STS BANC
19,6800 USD NASDAQ -1,65%
MIRION TECH RG-A
25,005 USD NYSE -1,94%
MOHAWK INDUSTRIE
110,650 USD NYSE -1,10%
NETFLIX
100,2400 USD NASDAQ -2,89%
NEWMONT
89,760 USD NYSE -1,06%
NIOCORP DEVEL
6,5100 USD NASDAQ -5,92%
NISOURCE
41,995 USD NYSE +0,20%
NUCOR
159,390 USD NYSE -1,91%
OCCIDENTAL PETROLEUM
42,405 USD NYSE -0,61%
OCULAR THERAPEUT
12,5800 USD NASDAQ +1,21%
OLD REPUB.INTL C
42,940 USD NYSE -1,65%
ONEMAIN HOLDINGS
64,670 USD NYSE -0,48%
ORACLE
217,590 USD NYSE +1,52%
ORIC PHARMA
11,0000 USD NASDAQ -3,42%
OWENS CORNING
113,690 USD NYSE +1,50%
PAN AMER SILVER
44,390 USD NYSE +0,45%
PARKER-HANNIFIN
880,270 USD NYSE +0,80%
PARSONS
66,640 USD NYSE -21,11%
PASITHEA THERAP
1,1300 USD NASDAQ -2,59%
PAYCHEX INC
112,0600 USD NASDAQ +0,26%
PENNANT GROUP
29,2100 USD NASDAQ +0,93%
PERMIAN RES RG-A
14,910 USD NYSE +0,40%
PINTEREST RG-A
26,760 USD NYSE -1,71%
PRAXIS PRECIS
247,9900 USD NASDAQ +30,54%
PRIMORIS SVCS
124,790 USD NYSE -0,80%
PROCTER&GAMBLE
143,375 USD NYSE -1,36%
PROTAGONIST THER
89,6500 USD NASDAQ +2,66%
PULTEGROUP
126,980 USD NYSE -0,73%
Pétrole Brent
62,98 USD Ice Europ -1,38%
Pétrole WTI
59,33 USD Ice Europ -1,30%
QUANTA SERVICES
460,730 USD NYSE -0,91%
RIO TINTO SP ADR
73,060 USD NYSE -0,94%
ROCKWELL AUTOMAT
404,230 USD NYSE +0,09%
ROYAL GOLD
201,6600 USD NASDAQ -0,71%
SANDISK
228,4700 USD NASDAQ +7,11%
SCIENCE APPS INT
100,6100 USD NASDAQ -1,16%
SEACOAST BANKING
32,3300 USD NASDAQ -0,92%
SINTX TECH
4,0300 USD NASDAQ +4,95%
SITEONE LANDSCAP
131,375 USD NYSE +0,79%
SL GREEN REIT
42,610 USD NYSE -2,49%
SNOWFLAKE
228,780 USD NYSE -2,60%
SOUTHWEST AIRLIN
37,830 USD NYSE +5,64%
STEEL DYNAMICS
165,2200 USD NASDAQ -1,72%
STRATEGY RG-A
178,9900 USD NASDAQ -3,77%
TAYLOR MORR HOME
62,430 USD NYSE -0,46%
TESLA
455,0000 USD NASDAQ +0,10%
THE CAMPBELL'S
29,6000 USD NASDAQ +0,82%
THE TRADE DESK RG-A
40,0500 USD NASDAQ +1,78%
THERMO FISHER SC
572,710 USD NYSE