"L'UE devait être abolie" : Bruxelles dénonce les "déclarations complètement folles" d'Elon Musk

L'accès de colère d'Elon Musk a été provoqué par l'amende de 120 millions d'euros infligée à son réseau social X.

Elon Musk à Washington, à Paris, le 19 novembre 2025. ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

Les déclarations d'Elon Musk selon lesquelles l'Union européenne devait être abolie sont "complètement folles", a estimé lundi 8 décembre la Commission européenne, mais si "cela fait partie de la liberté d'expression".

"Cela fait partie de la liberté d'expression que nous chérissons dans l'UE, et qui permet les déclarations les plus folles", a déclaré à la presse la porte-parole de la Commission européenne, Paula Pinho.

La Commission européenne a infligé vendredi au réseau social X une amende de 120 millions d'euros en application du règlement sur les services numériques (DSA).

Cette sanction a été pourfendue par l'équipe du président américain Donald Trump, et par Elon Musk lui-même, qui a publié et partagé ce weekend de nombreux messages anti-UE sur X. "L'UE devrait être abolie et les États recouvrer leur souveraineté" , a lancé l'homme le plus riche du monde.

"Quatrième Reich"

Le patron de xAi a également répondu "c'est à peu près ça" à un message d'une utilisatrice comparant l'UE à l'Allemagne nazie et la qualifiant de "quatrième Reich".

L'amende de l'UE est "une attaque contre toutes les plateformes technologiques américaines et le peuple américain par des gouvernements étrangers", avait fustigé de son côté, sur X, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio.

L'amende infligée à X vise à punir plusieurs infractions de la plateforme vis-à-vis de ses obligations de transparence au titre du DSA.

Cela porte sur l'utilisation trompeuse des coches bleues censées certifier les sources d'informations, un manque d'informations autour des publicités, et le non-respect de l'obligation d'accès aux données internes par des chercheurs agréés.