IBM rachète Confuent, spécialiste du traitement des données
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 14:43
L'opération, qui marque la plus importante acquisition du groupe informatique américain depuis le rachat de Red Hat pour 34 milliards de dollars en 2019, intervient alors que le déploiement des applications d'IA, notamment agentiques, exigent un accès fiable et instantané à des données connectées, des fonctionnalités que l'intégration de Confluent favorisera.
Basé à Mountain View (Californie), Confluent revendique plus de 6 500 clients dans de multiples secteurs, dont plus de 40% d'entreprises appartenant au classement Fortune 500, dont Anthropic, AWS, Google Cloud Platform, Microsoft ou encore Snowflake.
"Nous estimons qu'il s'agit d'un rapprochement stratégiquement pertinent, car il va permettre d'étendre la pile logicielle d'IBM au streaming de données en temps réel et ouvre des opportunités de ventes croisées en associant la technologie Apache Kafka utilisée par Confluent, un standard open source utilisé pour la diffusion de données en continu, aux capacités d'automatisation, de sécurité et de distribution mondiale d'IBM", expliquent les analystes de Jefferies.
