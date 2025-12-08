(Actualisé avec futurs sur indices ; JPMorgan Chase, NextEra Energy, Carvana)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , de 0,11% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,22% pour le Nasdaq.

* WARNER BROS DISCOVERY WBD.O , NETFLIX NFLX.O - Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'il aurait son mot à dire concernant l'approbation du rachat par Netflix du studio et de la division streaming de Warner Bros Discovery, estimant que la part de marché détenue par cette nouvelle entité pourrait être un motif de préoccupation.

Les syndicats hollywoodiens et les propriétaires de salles de cinéma ont par ailleurs tiré vendredi la sonnette d'alarme au sujet de ce projet de rachat, avertissant que cette opération entraînerait des suppressions d'emplois, une concentration du pouvoir et une réduction du nombre de sorties en salles.

* IBM IBM.N est en pourparlers avancés pour acquérir la société d'infrastructure de données CONFLUENT CFLT.O pour environ 11 milliards de dollars (9,44 milliards d'euros), a rapporté dimanche le Wall Street Journal. L'action Confluent grimpe de plus de 31% en avant-Bourse.

* ELI Lilly LLY.N - Le traitement Mounjaro du laboratoire américain sera ajouté au régime d'assurance maladie publique chinoise à compter du 1er janvier pour les patients atteints de diabète de type 2, a annoncé dimanche l'autorité chinoise chargée de la sécurité sanitaire dans un communiqué publié sur son site internet, une décision qui, selon les analystes, pourrait exercer une pression sur la concurrence.

* META META.O reporte le lancement de ses lunettes de réalité mixte Phoenix, initialement prévu au second semestre 2026, à 2027, afin de peaufiner les détails, a rapporté vendredi Business Insider, citant une note interne.

* TESLA TSLA.O recule de près de 1% dans les échanges avant-Bourse après que Morgan Stanley a abaissé sa recommandation sur la valeur à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

* BOEING BA.N - Le projet de la Maison blanche visant à prendre des participations dans des industries stratégiques ne s'applique pas aux grandes entreprises du secteur de la défense, a déclaré samedi le directeur de la division défense de Boeing, contredisant ainsi les déclarations précédentes d'un haut responsable gouvernemental.

* AMERICAIN AIRLINES AAL.O a déposé une notification de comparution dans le cadre de la procédure de faillite de Spirit Aviation et a demandé à recevoir toutes les notifications et tous les documents qui seront signifiés à l'avenir, selon un document déposé auprès du tribunal.

* ROBINHOOD MARKETS HOOD.O - L'action prend 2,3% en avant-Bourse, aidée par la hausse du bitcoin .

* JPMORGAN CHASE JPM.N a annoncé lundi que Todd Combs, directeur des investissements chez BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N , dirigera le groupe d'investissement stratégique de la nouvelle initiative de sécurité et de résilience de la société.

* NEXTERA ENERGY NEE.N a annoncé lundi avoir étendu son partenariat avec Google Cloud afin d'augmenter la capacité de ses centres de données de plusieurs gigawatts et de renforcer les infrastructures énergétiques à travers les États-Unis.

* CARVANA CVNA.O , le concessionnaire automobile en ligne pionnier connu pour ses distributeurs automatiques de voitures emblématiques, s'apprête à faire une entrée remarquée dans l'indice S&P 500, couronnant ainsi un redressement spectaculaire en trois ans qui a vu sa valeur boursière dépasser celle des constructeurs automobiles GM et Ford.

Le titre bondit en avant-Bourse et est en passe d'atteindre un niveau record et de prolonger la série de 10 jours consécutifs de hausse.

