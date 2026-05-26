TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Apollo, Phillips 66, Valero Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Apollo, Phillips 66 et Valero Energy.

POINTS FORTS

* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Apollo APO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 146 $ à 157 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 173 $ à 191 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 135 $ à 110 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 290 $ à 284 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 54 $ à 58 $

* Advanced Drainage Systems WMS.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 195 $ à 190

$

* Aflac Inc AFL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : UBS relève son objectif de cours de 54 $ à 56 $

* Albemarle ALB.N : RBC relève son objectif de cours de 253 $ à 257 $

* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 80 $

* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Alphabet Inc GOOGL.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 5 $ à 395 $

* American Airlines Group Inc AAL.O : UBS relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $

* American Financial Group Inc AFG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 135 $ à 140 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Argus Research relève son objectif de cours de 400 $ à 460 $

* APA Corporation APA.O : Raymond James relève son objectif de cours de 45 $ à 57 $

* Apollo APO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 146 $ à 157 $

* Apple Inc AAPL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 330,00 $ à 380,00 $

* Apple Inc AAPL.O : Melius Research relève son objectif de cours de 355 $ à 385 $

* Array Digital Infrastructure Inc AD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 54 $

* Assurant Inc AIZ.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 268 $ à 290 $

* Astera Labs, Inc ALAB.O : Northland Capital abaisse sa note à « en ligne avec le marché »

* Autodesk ADSK.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 350,00 $ à 315,00 $

* Avalyn Pharma AVLN.O : Morgan Stanley initie la couverture avec une note « surpondérer »; objectif

de cours: 53 $

* Baycom Corp BCML.O : D.A. Davidson abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* Belite Bio Inc BLTE.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 223 $ à 215 $

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 98 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 97 $ à 85 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Stifel passe de « conserver » à « acheter »; abaisse son

objectif de cours de 115 $ à 110 $

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $

* BridgeBio pharma Inc BBIO.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en

ligne avec le marché »

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Cabot CBT.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 400 $ à 425 $

* Casey'S General Stores Inc CASY.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 745 $ à 910 $

* Chewy Inc CHWY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $

* Chewy Inc CHWY.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 49,00 $ à 43,00 $

* Ciena CIEN.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 550 $ à 660 $

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 161 $ à 175 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Keybanc lance la couverture avec une note « neutre »

* Cisco Systems CSCO.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 114 $ à 135 $

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours

de 65 $ à 75 $

* Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O : Mizuho relève son objectif de cours de 40 $ à 44 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 92 $ à 106 $

* Cummins CMI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 675 $ à 745 $

* Dave Inc DAVE.O : UBS lance la couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif

de cours de 300 $

* Deckers Outdoor Corp DECK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 143 $ à 141 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Melius Research relève son objectif de cours de 245 $ à 380 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : UBS relève son objectif de cours de 95 $ à 98 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 116 $ à 101 $

* Dominion Energy D.N : Mizuho relève son objectif de cours de 66 $ à 72 $

* Ducommun Inc DCO.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 136 $ à 150 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 130 $ à 70 $

* Eli Lilly LLY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 1 133,00 $ à 1 251,00 $

* F5 Inc FFIV.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 250,00 $ à 300,00 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : BMO relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 120 $ à 129 $

* Flowers Foods FLO.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $

* Ford F.N : Jefferies relève son objectif de cours de 13,50 $ à 14,50 $

* Globe Life Inc GL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 167 $ à 175 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 60 $ à 52 $

* Guardant Health Inc GH.O : BTIG relève son objectif de cours de 145 $ à 155 $

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 212 $ à 220 $

* Helios Technologies Inc HLIO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* Hemab Therapeutics Holdings COAG.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 39 $

* Hemab Therapeutics Holdings COAG.O : Wedbush lance la couverture avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours de 42 $

* Hims & Hers HIMS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 28,00 $ à 25,00 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 181 $ à 187 $

* Intel INTC.O : Northland Capital abaisse sa note à « en ligne avec le marché »

* Intuit Inc INTU.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 600 $ à 500 $

* Inventrust Properties IVT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* JetBlue Airways Corp JBLU.O : UBS relève son objectif de cours de 3,50 $ à 4 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Stifel relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 28 $ à 29 $

* Lear Corp LEA.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 138

$ à 165 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 279 $ à 296 $

* Marriott MAR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 350 $ à 356 $

* Marsh & McLennan Companies Inc MRSH.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 190 $ à 182 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 100 $ à 230 $

* Metlife Inc MET.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 81 $ à 86 $

* Micron Technology Inc MU.O : UBS relève son objectif de cours de 535 $ à 1 625 $

* Modine Manufacturing Co MOD.N : B. Riley relève son objectif de cours de 250 $ à 264 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : Barclays relève son objectif de cours de 89 $ à 90 $

* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 660 $ à 620 $

* Onsemi ON.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 115 $ à 138 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 150 $

* Parker-Hannifin Corporation PH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 980 $ à 950 $

* Perpetua Resources Corp. PPTA.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 41 $ à

43,50 $

* Pershing Square PS.N : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif

de cours: 50 $

* Pershing Square PS.N : RBC lance la couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »;

objectif de cours de 40 $

* Pershing Square PS.N : Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un

objectif de cours de 37 $

* Pershing Square PS.N : BofA Global Research lance sa couverture avec une recommandation «

neutre »; objectif de cours de 42 $

* Pershing Square PS.N : UBS lance sa couverture avec une note « neutre » et un objectif de

cours de 39 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 173 $ à 191 $

* Phillips Edison & Company PECO.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* Regency Centers Corporation REG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 85 $ à 88 $

* Relay Therapeutics Inc RLAY.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Barclays relève son objectif de cours de 242 $ à 260 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 129 $ à

132 $

* Seaport Therapeutics SPTX.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « acheter »;

objectif de cours de 35 $

* Seaport Therapeutics SPTX.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours de 42 $

* Seaport Therapeutics SPTX.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours de 35 $

* Seaport Therapeutics SPTX.O : Stifel lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours de 30 $

* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 82 $ à 93 $

* Semtech Corp SMTC.O : Northland Capital abaisse sa note à « en ligne avec le marché »

* Sentinelone Inc S.N : Jefferies relève son objectif de cours de 20 $ à 24 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 135 $ à 110 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : UBS relève son objectif de cours de 49 $ à 53 $

* State Street Corporation STT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 162 $ à 171 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 530 $ à 575 $

* Telos Corp TLS.O : Needham réintroduit la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 6 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Stephens relève son objectif de cours de 24 $ à 29 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 320 $ à

370 $

* Timken Co TKR.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de

130 $ à 150 $

* Transmedics Group Inc TMDX.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $

* Travelers TRV.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »; relève son objectif de cours de

316 $ à 322 $

* Travelers TRV.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 329 $ à 340 $

* United Airlines Holdings Inc UAL.O : UBS relève son objectif de cours de 139 $ à 148 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 290 $ à 284 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Keybanc initie la couverture avec une note « neutre »

* Verrica Pharmaceuticals VRCA.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec une note « acheter »;

objectif de cours de 12 $

* Vontier Corp VNT.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »