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KNDS "dans les temps" en vue de son introduction en Bourse en 2026
information fournie par AFP 26/05/2026 à 18:26

Des véhicules blindés fabriqués par KNDS à Munich, le 22 avril 2026 ( AFP / Michaela STACHE )

Des véhicules blindés fabriqués par KNDS à Munich, le 22 avril 2026 ( AFP / Michaela STACHE )

Le groupe franco-allemand d'armement KNDS, spécialisé dans les véhicules blindés, s'est dit mardi "dans les temps" pour viser une cotation en Bourse cette année, après avoir publié mardi des résultats de l'année 2025 en forte hausse.

Lancé en décembre, le projet cotation boursière envisagée à Francfort et Paris avance et sera réalisé "en fonction de conditions de marché adaptées", a déclaré le président du conseil d'administration de KNDS, Jean-Paul Alary, lors d'une conférence téléphonique.

"Nous sommes dans les temps, nous respectons notre calendrier, mais je ne peux pas en dire davantage sur une éventuelle mise à jour", a-t-il ajouté.

Quant à savoir si le calendrier pourrait être retardé en cas d'événéments défavorables, "il n'y a rien qui pourrait créer un doute ou un problème dans notre processus", a assuré le patron. "Jusqu'ici, tout se passe bien", a-t-il conclu.

KNDS, créé en 2015 en combinant des activités françaises (ex-Nexter) et allemandes (Krauss-Maffei Wegmann), a dégagé en 2025 un résultat net "proche du milliard, à 996 millions d'euros", contre 412 millions un an plus tôt, a déclaré le directeur financier de KNDS, Philippe Balducchi, lors d'une conférence téléphonique.

Le bénéfice l'an dernier a été gonflé par un gain financier lié à la participation dans le groupe d'armement Renk, dont le cours en Bourse a nettement augmenté.

Le chiffre d'affaires a atteint 4,4 milliards d'euros, en hausse de 15,9% sur un an, porté par la progression des dépenses de défense en Europe et la montée en cadence de la production, selon le communiqué publiqué par le groupe.

Le résultat opérationnel (EBIT), à 661 millions d'euros, a représenté 15% du chiffre d'affaires, contre 13,2% un an plus tôt.

Les prises de commandes du fabricant du char Leopard 2 atteignent un niveau record de 13,5 milliards d'euros, permettant au carnet de commandes de s'établir à 33,1 milliards d'euros fin 2025. La demande provient de plus de 40 forces armées dans le monde, dans un contexte de tensions géopolitiques et de réarmement en Europe.

La maison mère de KNDS, holding de droit néerlandais, est contrôlée aujourd'hui par l'Etat français, via la holding publique française GIAT Industries, et la famille allemande Wegmann, qui souhaite désormais vendre ses parts.

Après des mois d'atermoiements, l'Etat allemand a annoncé la semaine dernière qu'il visait une participation de 40% dans KNDS, susceptible d'être être réduite à 30% d'ici deux à trois ans.

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