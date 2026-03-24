TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apogee Therapeutics, Insmed, Sunoco

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Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Apogee Therapeutics, Insmed et Sunoco.
FAITS MARQUANTS
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Stephens augmente le prix cible de 100 $ à 110 $
* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 210 à 215 dollars
* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 276 $
contre 270 $ auparavant
* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan relève le cours cible de 66 à 73 dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* ADM ADM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 61 à 65 dollars
* Alaska Air Group Inc ALK.N : BMO initie avec une note de surperformance; prix
cible de 50 $
* Antero Resources Corp AR.N : Truist Securities initie avec une note d'achat;
objectif 56
* APA Corporation APA.O : Barclays relève le cours cible de 28 $ à 35 $
* APA Corporation APA.O : Barclays relève la note de sous-pondération à égale pondération
* APA Corporation APA.O : Truist Securities initie avec une note de maintien;
prix cible de 38 $
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Citigroup augmente le prix cible de 95 $ à 125 $
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Stephens augmente le prix cible de 100 $ à 110 $
* Apogee Therapeutics, Inc. APGE.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 108 à
118 dollars
* Apollo APO.N : BMO réduit le prix cible à 116$ de 135
* Apple Hospitality Reit, Inc. APLE.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 12 $
contre 13 $
* Ares Management Corp ARES.N : BMO réduit le prix cible de 140 $ à 112 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : BMO passe de "marché performant" à
"surperformance
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : BMO augmente le prix cible de 275 $ à 278 $
* AT&T Inc T.N : Moffettnathanson relève l'objectif de cours à 27 $ contre 22 $
* BKV Corp BKV.N : Truist Securities initie une couverture avec une note
d'achat; objectif 37
* Blackstone BX.N : BMO réduit le prix cible de 165 $ à 126 $
* Brixmor Property Group Inc BRX.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 29 $ à 33
$
* Bunge BG.N : JP Morgan relève le cours cible de 130 à 134 dollars
* Carlyle Group Inc CG.O : BMO ramène le cours cible de 65 $ à 58 $
* Carnival Corp CCL.N : Barclays réduit le prix cible à 36 $ contre 37 $
* CF Industries Holdings CF.N : HSBC relève le cours cible de 91 $ à 130 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Truist Securities initie avec une note d'achat;
cible 169 $
* CNX Resources Corp CNX.N : Truist Securities initie avec une cote de vente;
cible 35
* Conocophillips COP.N : Truist Securities initie avec une note de maintien;
prix cible 124
* Corecivic Inc CXW.N : Benchmark initie la couverture avec une note d'achat; prix cible
28
* Covista Inc CVSA.N : Truist Securities initie une couverture avec une note
d'achat; objectif 130
* Darling Ingredients Inc DAR.N : JP Morgan relève le prix cible de 59 $ à 69 $
* Delek Logistics Partners LP DKL.N : Truist Securities initie avec une note de
maintien; PT $57
* Delek US Holdings DK.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 28
à 40 dollars
* Devon Energy Corp DVN.N : Truist Securities initie la couverture avec une note
d'achat; PT 63
* Dexcom Inc DXCM.O : Evercore ISI augmente le prix cible de 68 $ à 90 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Evercore ISI relève la note à surperformer à partir de en ligne
* Diamondback Energy FANG.O : Truist Securities initie avec une note d'achat; cible 222 $
* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer
* Energy Transfer LP ET.N : Truist Securities initie la couverture avec une note
d'achat; PT 23
* Enterprise Products Partners L.P EPD.N : Truist Securities initie la
couverture avec une note de maintien; PT $36
* Expand Energy EXE.O : Truist Securities initie une couverture avec une note
d'achat; objectif 136
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : La Banque Scotia relève l'objectif de 113 $ à
118 $
* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 293 $,
contre 266 $ auparavant
* Generate Biomedicines GENB.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération; PT
$24
* Gulfport Energy GPOR.N : Truist Securities initie la couverture avec une note
de maintien; PT 230
* Hamilton Lane Inc HLNE.O : BMO réduit le prix cible de 148 $ à 118 $
* Host Hotels & Resorts, Inc. HST.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 19 $
à 20 $
* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 215 $, contre 210 $
auparavant
* Insmed Incorporated INSM.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 177 $
contre 175 $
* JetBlue Airways JBLU.O : BMO initie la couverture avec une note de performance
du marché; cible 4,5
* Kinder Morgan Inc KMI.N : Jefferies relève le cours cible de 31 $ à 36 $
* Kinder Morgan Inc KMI.N : Truist Securities initie avec la note "hold";
objectif 38
* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Truist Securities initie avec une note d'achat;
objectif 53
* KKR KKR.N : BMO réduit le prix cible de 125 $ à 106 $
* Krystal Biotech KRYS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 318 à 325
dollars
* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 44$ contre 50
* Lci Industries LCII.N : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; objectif de
prix de 152
* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup augmente le prix cible de 270 $ à 276 $
* Mach Natural Resources LP MNR.N : Truist Securities initie avec une note de
maintien; PT $14
* Magnolia Oil & Gas MGY.N : Truist Securities initie avec une note de maintien;
objectif 33
* Marathon Petroleum MPC.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de
201 $ à 247 $
* Matador Resources Co MTDR.N : Truist Securities initie avec une note de
maintien; objectif 60
* McCormick & Company Inc MKC.N : Bernstein réduit le prix cible de 85 $ à 77 $
* MPLX LP MPLX.N : Truist Securities initie une couverture avec une note
d'achat; objectif de prix 67
* Ncino Inc NCNO.O : Barclays réduit le prix cible de 34 $ à 21 $
* Nektar Therapeutics NKTR.O : Wedbush initie une couverture avec une note neutre; PT 70
* New York Times Co NYT.N : Citigroup augmente le prix cible de 77 $ à 94 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Truist Securities initie une couverture avec une note
de maintien; prix cible de 65 $
* Ondas Inc ONDS.O : Needham augmente le prix cible de 17 $ à 23 $
* ONEOK Inc OKE.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de
maintien; objectif de 91
* Ovintiv Inc OVV.N : Truist Securities initie une couverture avec une note
d'achat; objectif 70
* Park Hotels & Resorts, Inc. PK.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 11 $ à
10 $
* PBF Energy Inc PBF.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 35$
de 25
* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 12 $
contre 13 $ auparavant
* Permian Resources Holdings Inc PR.N : Raymond James augmente le prix cible de
21 $ à 29 $
* Permian Resources Holdings Inc PR.N : Truist Securities initie une couverture
avec une note d'achat; prix cible de 24 $
* Pfizer PFE.N : Guggenheim relève le cours cible de 35 à 36 dollars
* Phillips 66 PSX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 183 $
contre 154 $
* Phreesia Inc PHR.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 22 $
* Plains All American Pipeline PAA.O : Truist Securities initie une couverture
avec une note d'achat; prix cible de 23 $
* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Truist Securities initie la couverture avec une
note d'achat; objectif 23
* Profrac Holding Corp ACDC.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 4 $ à 5 $
* Ralph Lauren Corp RL.N : Citigroup relève le cours cible de 360 à 400 dollars
* Ralph Lauren Corp RL.N : Citigroup augmente le cours à acheter de neutre
* Range Resources Corp RRC.N : Truist Securities initie avec une note de
maintien; objectif 48
* Regency Centers Corp REG.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 76 $ à 82 $
* Relmada Therapeutics RLMD.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération; PT
12
* Riley Exploration Permian REPX.A : Truist Securities initie avec une note
d'achat; PT 47
* Ryman Hospitality Properties RHP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 109 $
à 105 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 189 $ à 192
$
* SM Energy Co SM.N : Truist Securities initie une couverture avec une note
d'achat; cible 38 $
* Stepstone Group Inc STEP.O : BMO réduit le cours cible de 70 $ à 58 $
* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan augmente le prix cible de 66 $ à 73 $
* Sunstone Hotel Investors, Inc. SHO.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 10 $
contre 11 $
* Super Micro Computer SMCI.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à
24 $ contre 34 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 39
$
* Surrozen Inc SRZN.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 32 $ à 36 $
* Sutro Biopharma Inc STRO.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 10 $ à 28 $
* Sutro Biopharma Inc. STRO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 8 $ à 27 $
* Sutro Biopharma Inc. STRO.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à
surpondérer de égal à égal
* Targa Resources Corp TRGP.N : Truist Securities initie avec une note d'achat;
objectif 279
* the Estee Lauder Companies Inc. EL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 105
$ à 90 $
* TPG Inc TPG.O : BMO réduit le prix cible à 48$ de 60
* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 65 $ contre 67
* Valero Energy VLO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 247 $
contre 195 $ auparavant
* Verizon VZ.N : MoffettNathanson relève l'objectif de cours à 56 $ contre 49 $
* Viatris Inc VTRS.O : Barclays relève l'objectif de cours de 15 à 17 dollars
* WEC Energy Group Inc WEC.N : Barclays relève le prix cible de 110 à 111 dollars
* Williams Companies WMB.N : Truist Securities initie avec une note d'achat;
objectif 84
* Xencor Inc XNCR.O : JP Morgan réduit le prix cible de 18 $ à 13 $
* Xencor Inc XNCR.O : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondérer
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