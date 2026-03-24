Le Vatican autorise les catholiques à recevoir des greffes d'organes d'animaux

Vue générale de la place Saint-Pierre au Vatican
Les catholiques peuvent recevoir des greffes de tissus animaux pour traiter certaines pathologies, a déclaré mardi le Vatican, alors que progressent les procédures médicales impliquant des organes de porcs ou de vaches génétiquement modifiés.
Dans un document de 88 pages détaillant les lignes directrices de l'éthique catholique sur la question des greffes animales, le Vatican a déclaré que l'Église ne s'opposait pas à de telles procédures, à condition qu'elles respectent les meilleures pratiques médicales et ne traitent pas les animaux avec cruauté.
Selon le document, la théologie catholique n'émet aucune objection, d'ordre religieux ou rituel, à l'utilisation de tout animal comme source d'organes, de tissus ou de cellules destinés à la transplantation chez l'être humain.
Le texte aborde le concept de xénotransplantation, c'est-à-dire la transplantation d'organes ou de tissus d'une espèce à une autre. Le Vatican avait donné son feu vert à ces procédures dès 2001, à leurs débuts.
Le document du Vatican, rédigé avec l'aide de médecins italiens, américains et néerlandais, appelle les scientifiques à mener des recherches sur les transplantations animales d'une manière ciblée, proportionnée et durable.
Il exhorte aussi les médecins à informer les patients des risques liés aux transplantations animales, notamment la probabilité de rejet par le système immunitaire et le risque d'infection par des micro-organismes.
(Joshua McElwee; version française Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)
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