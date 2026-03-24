Le Vatican autorise les catholiques à recevoir des greffes d'organes d'animaux

Vue générale de la place Saint-Pierre au Vatican

‌Les catholiques peuvent recevoir des greffes de tissus animaux ​pour traiter certaines pathologies, a déclaré mardi le Vatican, alors que progressent les procédures médicales impliquant des organes de ​porcs ou de vaches génétiquement modifiés.

Dans un document de 88 pages détaillant ​les lignes directrices de l'éthique ⁠catholique sur la question des greffes animales, le ‌Vatican a déclaré que l'Église ne s'opposait pas à de telles procédures, à condition qu'elles ​respectent les meilleures ‌pratiques médicales et ne traitent pas les ⁠animaux avec cruauté.

Selon le document, la théologie catholique n'émet aucune objection, d'ordre religieux ou rituel, à l'utilisation de tout ⁠animal comme ‌source d'organes, de tissus ou de cellules destinés ⁠à la transplantation chez l'être humain.

Le texte aborde ‌le concept de xénotransplantation, c'est-à-dire la transplantation d'organes ⁠ou de tissus d'une espèce à une ⁠autre. Le Vatican ‌avait donné son feu vert à ces procédures dès ​2001, à leurs débuts.

Le ‌document du Vatican, rédigé avec l'aide de médecins italiens, américains et néerlandais, appelle ​les scientifiques à mener des recherches sur les transplantations animales d'une manière ciblée, proportionnée et durable.

Il ⁠exhorte aussi les médecins à informer les patients des risques liés aux transplantations animales, notamment la probabilité de rejet par le système immunitaire et le risque d'infection par des micro-organismes.

(Joshua McElwee; version française Augustin Turpin, édité par ​Benoit Van Overstraeten)