L'Afghanistan libère un prisonnier américain

L'Américain Dennis Coyle (centre), après sa libération, avec l'ancien représentant spécial américain pour l'Afghanistan Zalmay Khalilzad (droite) et l'ambassadeur émirati Saif Mohammed Al-Ketbi (gauche), à l'aéroport de Kaboul, le 24 mars 2026 ( AFP / Wakil Kohsar )

Les autorités talibanes en Afghanistan ont annoncé mardi la libération d'un Américain détenu depuis plus d'un an, après une lettre de sa famille et la médiation des Emirats arabes unis.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a précisé que "l'Emirat islamique a libéré un citoyen américain, Dennis Coyle à l'occasion de l'Aïd el-Fitr", la fête marquant la fin du ramadan.

La famille de Dennis Coyle avait écrit au leader suprême d'Afghanistan en demandant qu'il "soit gracié et libéré", selon le ministère.

"La Cour suprême de l'Emirat islamique a jugé sa période de détention suffisante (....) et il a été remis à sa famille", ont précisé les autorités afghanes.

Cette annonce a suivi une rencontre à Kaboul entre le chef de la diplomatie afghane Amir Khan Muttaqi, l'ancien envoyé spécial américain en Afghanistan Zalmay Khalilzad, l'ambassadeur émirati à Kaboul Saif Mohammed Al-Ketbi et un membre de la famille de M. Coyle.

A l'aéroport de Kaboul, Dennis Coyle, un chercheur linguiste de 64 ans, est apparu brièvement au côté de M. Khalilzad lors d'une conférence de presse mais sans prendre la parole.

Vêtu d'un vêtement traditionnel afghan couleur crème, il a paru soulagé avant de partir embarquer dans un jet privé des Emirats, selon une équipe de l'AFP.

Cette libération constitue "un développement très positif et une bonne décision des autorités" afghanes, a souligné M. Khalilzad.

- Encore beaucoup à faire" -

"Bien qu'il s'agisse d'une avancée positive (...), il reste encore beaucoup à faire. Nous continuons à réclamer le retour immédiat de Mahmoud Habibi, de Paul Overby et de tous les autres Américains détenus injustement", a déclaré de son côté le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio dans un communiqué.

Originaire du Colorado, Dennis Coyle avait été arrêté en janvier 2025 par les autorités afghanes, selon la fondation Foley, organisation qui plaide pour la libération des Américains pris en otage ou détenus arbitrairement à l'étranger.

Le ministère des Affaires étrangères afghan a réaffirmé mardi qu'il était détenu pour des "violations des lois en vigueur en Afghanistan", sans donner plus de détails.

Dennis Coyle était venu en Afghanistan pour la première fois au début des années 2000, selon son site de soutien, "afin d'étudier la riche diversité linguistique de l'Afghanistan et pour aider les communautés afghanes à développer des ressources dans leur langue".

Sa libération intervient deux semaines après que les Etats-Unis ont formellement inscrit l'Afghanistan sur leur liste des pays pratiquant "des détentions injustifiées".

Les autorités afghanes avaient alors appelé à la poursuite des discussions pour résoudre les différends concernant les prisonniers.

- Appel à libérer un Afghan -

Outre M. Coyle, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio avait mentionné Mahmoud Habibi, un consultant qui travaillait pour une entreprise de télécommunications.

Selon Washington, il a été enlevé à Kaboul en 2022, peu après la frappe américaine qui a tué le chef du groupe jihadiste al-Qaïda Ayman al-Zawahiri. Les autorités talibanes nient toute implication dans sa disparition.

Le gouvernement taliban a lui demandé dans un entretien avec le quotidien américain New York Times en janvier la libération du dernier Afghan détenu dans la prison américaine de haute sécurité de Guantanamo, sur l'île de Cuba, Muhammad Rahim.

Arrivé en mars 2008, ce dernier a été accusé par la CIA d'être un associé proche du chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, ce que sa famille dément.

Présent mardi à l'aéroport de Kaboul, son fils Ibrahim Rahim, a déclaré avoir donné à M. Khalilzad une lettre pour le président américain Donald Trump demandant que son père soit libéré pour raisons médicales.

"Notre père qui est détenu devrait aussi être libéré et nous rejoindre", a-t-il a déclaré. "Il nous avait été promis qu'il serait libéré et transféré au Qatar mais la promesse n'a pas été tenue", a-t-il ajouté.

Cinq Américains ont été libérés par les autorités talibanes en 2025.

En septembre, Amir Amiri avait été remis à Adam Boehler, l'envoyé spécial du président Trump pour les otages. La Sino-Américaine Faye Hall, arrêtée le 1er février 2025 avait aussi été libérée en septembre.

Un autre Américain, l'ingénieur aéronautique George Glezmann, avait lui été relâché en mars 2025.

En janvier 2025, Ryan Corbett et William McKenty, avaient été libérés en échange d'un Afghan, Khan Mohammed, condamné pour narcoterrorisme aux États-Unis.