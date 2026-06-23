TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Apogee Therapeutics, GE Healthcare, Synopsys

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont revu mardi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Apogee Therapeutics, GE Healthcare et Synopsys.

POINTS FORTS

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de “acheter” à “conserver”

* Fedex Freight Holding Company Inc FDXF.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation “Achat”

* GE Healthcare GEHC.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation “surperformer”

* LP Building Solutions LPX.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation “Achat”

* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler relève sa recommandation de “neutre” à “surpondérer”

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 265 $ à 273 $

* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan retire le titre de sa liste de valeurs phares suivies par ses analystes aux

États-Unis

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de “acheter” à “conserver”

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 116 $ à 135 $

* Arista Networks Inc ANET.N : JP Morgan retire le titre de sa liste de valeurs phares suivies par ses analystes aux

États-Unis

* Ashland Inc ASH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 72 $ à 79 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 155 $ à 170 $

* BAT BTI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 69 $ à 73,5 $

* Citigroup C.N : RBC relève son objectif de cours de 139 $ à 150 $

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 38 $ à 60 $

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 40 $ à 60 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : RBC abaisse son objectif de cours de 350 $ à 325 $

* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation “Achat”

* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 200 $

* GE Healthcare GEHC.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation “surperformer”

* GE Healthcare GEHC.O : RBC lance sa couverture avec un objectif de cours de 80 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 50 $ à 63 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 40 $ à 33 $

* LP Building Solutions LPX.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation “Achat”

* LP Building Solutions LPX.N : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 93 $

* M&T Bank Corp MTB.N : RBC relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : RBC relève son objectif de cours de 72 $ à 80 $

* Southern Co SO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 103 $ à 99 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler relève sa recommandation de “neutre” à “surpondérer”

* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 450 $ à 550 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 650 $ à 525 $

* Wendy'S Co WEN.O : RBC abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Wingstop Inc WING.O : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $