 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-APi Group, Elf Beauty, Tesla
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 13:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont APi Group, Elf Beauty et Tesla.

FAITS MARQUANTS

* APi Group Corp APG.N : RBC relève l'objectif de cours de 40 à 45 dollars

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 120 $ à 110 $

* KB Home KBH.N : KBW abaisse l'objectif de cours de 67 $ à 62 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 110,00 $ à 111,00 $

* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 482 $ à 551 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abacus Global Management Inc ABL.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 9 à 11 dollars

* Alcoa Corporation AA.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 40 $ à 58 $

* Ametek AME.N : TD Cowen relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" et son objectif de cours de 180 $ à 230 $

* Antero Midstream Corporation AM.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 19 $ à 20 $

* APi Group Corp APG.N : RBC relève l'objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 67 $ à 90 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 328 $ à 344 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 80 $ à 100 $

* Block Inc XYZ.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 81 $ à 83 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BTIG relève l'objectif de cours de 41 $ à 50 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : BMO abaisse sa recommandation de "surperformance" à "performance de marché"

* Brown & Brown Inc BRO.N : BMO abaisse l'objectif de cours de 90 $ à 88 $

* Carnival Corp CCL.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 36 $ à 39 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 221,00 $ à 240,00 $

* Century Aluminum Company CENX.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 37 $ à 46 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 139,00 $ à 148,00 $

* CME Group Inc CME.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 314,00 $ à 320,00 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 46 $ à 50 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 84 $ contre 70 $

* Echostar Corp SATS.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 87 $ à 111 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 120 $ à 110 $

* Estée Lauder EL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Davy Research abaisse l'objectif de cours de 307 $ à 294 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 47 $ à 55 $

* Fuelcell Energy Inc FCEL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 7,80 $ à 9 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours de 29,00 $ à 13,00 $

* Heico Corp HEI.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 366 $ à 391 $

* Intapp Inc INTA.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 46 $ à 49 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 169,00 $ à 174,00 $

* KB Home KBH.N : KBW abaisse son objectif de cours de 67 $ à 62 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 30 $ à 29 $

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 39 $ contre 24 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Wells Fargo abaisse l'objectif de cours de 68 $ à 54 $

* Lincoln National Corp LNC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 48 $ contre 42 $

* Lineage Inc LINE.O : Truist Securities abaisse l'objectif de cours à 40 $ contre 53 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours de 462,00 $ à 447,00 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Citigroup abaisse l'objectif de cours de 204 $ à 200 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours de 209,00 $ à 204,00 $

* Meta META.O : Baird abaisse l'objectif de cours de 820 $ à 815 $

* Metlife Inc MET.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 92 $ à 94 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 87 $ contre 81 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 110,00 $ à 111,00 $

* Onestream Inc OS.O : Citigroup abaisse l'objectif de cours à 24 $ contre 25 $

* Parsons Corp PSN.N : Stifel abaisse l'objectif de cours à 90 $ contre 94 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Citigroup abaisse l'objectif de cours à 185 $ contre 191 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 175 $ à 179 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 100 $ contre 94 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 185,00 $ à 187,00 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Needham relève l'objectif de cours de 63 $ à 90 $

* Rollins Inc ROL.N : RBC relève l'objectif de cours de 62 $ à 70 $

* Savara Inc SVRA.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 10 $

* SEI Investments Co SEIC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 93 $ à 102 $

* SEI Investments Co SEIC.O : Piper Sandler relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* Southern Copper Corporation SCCO.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 137 $ à 144 $

* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 482 $ à 551 $

* the Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 242 $ à 247 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 118,00 $ à 119,00 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours à 151 $ contre 153 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Needham relève l'objectif de cours à 42 $ contre 34 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours de 36,00 $ à 35,00 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours à 218 $ contre 225 $

* Whitehawk Therapeutics Inc WHWK.O : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 7 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 48 $ à 51 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 38 $ à 40 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
258,250 USD NYSE +1,90%
ABACUS GLB MGT RG-A
8,4930 USD NASDAQ -0,20%
ALCOA-WI
53,720 USD NYSE +4,84%
AMETEK
206,200 USD NYSE +1,43%
ANTERO MIDSTREAM
17,625 USD NYSE +0,77%
API GROUP
39,445 USD NYSE +1,51%
ARROWHEAD PHRMCT
69,0400 USD NASDAQ +1,29%
Aluminium alloy
2 509,00 USD LME 0,00%
BIOMARIN PHARM
59,2800 USD NASDAQ -3,06%
BLOCK RG-A
65,140 USD NYSE -0,26%
BRGHTSPRNG HLTH
38,0100 USD NASDAQ +1,39%
BROWN & BROWN
80,340 USD NYSE +0,21%
CARNIVAL
32,180 USD NYSE +3,47%
CENTURY ALUMINUM
37,1900 USD NASDAQ +2,71%
CHARLES SCHWAB
101,370 USD NYSE +2,58%
CME GROUP RG-A
273,2000 USD NASDAQ +1,53%
CNO FINCL GROUP
43,465 USD NYSE -0,20%
CYTOKINETICS
65,6000 USD NASDAQ +4,64%
ECHOSTAR RG-A
108,8800 USD NASDAQ +4,78%
ELF BEAUTY
79,140 USD NYSE -1,63%
ESTEE LAUDER RG-A
108,650 USD NYSE +0,60%
FLUTTER ENTMT
224,080 USD NYSE +0,87%
FREEPORT MCMORAN
50,650 USD NYSE +3,09%
FUELCELL ENERGY
8,7550 USD NASDAQ +4,98%
GEMINI SPACE RG-A
11,7400 USD NASDAQ +2,80%
Gaz naturel
3,97 USD NYMEX 0,00%
HEICO
334,380 USD NYSE +2,23%
INTAPP
47,2000 USD NASDAQ +2,72%
INTERCON EXCHANG
161,460 USD NYSE +0,73%
KB HOME
56,440 USD NYSE -1,62%
KINDER MORGAN RG-P
26,885 USD NYSE +1,45%
KODIAK SCIENCES
28,6100 USD NASDAQ +10,04%
LAMB WST HLDG-WI
42,800 USD NYSE -2,66%
LINCOLN NATL
46,140 USD NYSE -0,11%
LINEAGE
34,7200 USD NASDAQ +1,73%
LPL FIN HLDG
370,7000 USD NASDAQ +2,27%
MANHATTAN ASSOC
176,0400 USD NASDAQ +0,11%
MARKETAXESS HOLD
181,1800 USD NASDAQ +1,34%
META PLATFORMS
661,5000 USD NASDAQ +0,41%
METLIFE
81,355 USD NYSE -0,21%
MONSTER BEVERAGE
77,6600 USD NASDAQ +1,84%
NASDAQ
97,4800 USD NASDAQ +2,22%
ONESTREAM RG-A
19,3900 USD NASDAQ +5,27%
PARSONS
62,180 USD NYSE +1,32%
PAYCOM SOFTWARE
165,390 USD NYSE +1,55%
PAYLOCITY HOLDIN
153,8400 USD NASDAQ +0,65%
PRINCIPAL FINANC
89,2500 USD NASDAQ +0,34%
PROGRESSIVE (OHI
227,280 USD NYSE +1,36%
PRUDENTIAL FINAN
114,840 USD NYSE -0,04%
Pétrole Brent
62,22 USD Ice Europ +0,27%
Pétrole WTI
58,15 USD Ice Europ +0,38%
RAYMOND J FINANC
165,960 USD NYSE +1,81%
REINSURNCE GR AM
206,950 USD NYSE +0,65%
ROCKET LAB
77,5400 USD NASDAQ +9,95%
ROLLINS
61,130 USD NYSE +1,78%
SAVARA
6,4700 USD NASDAQ +6,94%
SEI INVESTMENTS
84,3400 USD NASDAQ +1,08%
SOUTHERN COPPER
147,150 USD NYSE +2,11%
TESLA
488,7300 USD NASDAQ +1,56%
TRADEWEB MKTS RG-A
106,2600 USD NASDAQ +1,66%
VAIL RESORTS
147,390 USD NYSE -4,05%
VIRIDIAN THERAPT
32,4700 USD NASDAQ +1,72%
VIRTUS INVSTMT
164,700 USD NYSE +1,90%
WINNEBAGO INDUST
42,465 USD NYSE -2,71%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/12/2025 à 13:10:17.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank