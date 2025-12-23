TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-APi Group, Elf Beauty, Tesla

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont APi Group, Elf Beauty et Tesla.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abacus Global Management Inc ABL.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 9 à 11 dollars

* Alcoa Corporation AA.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 40 $ à 58 $

* Ametek AME.N : TD Cowen relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" et son objectif de cours de 180 $ à 230 $

* Antero Midstream Corporation AM.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 19 $ à 20 $

* APi Group Corp APG.N : RBC relève l'objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 67 $ à 90 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 328 $ à 344 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 80 $ à 100 $

* Block Inc XYZ.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 81 $ à 83 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BTIG relève l'objectif de cours de 41 $ à 50 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : BMO abaisse sa recommandation de "surperformance" à "performance de marché"

* Brown & Brown Inc BRO.N : BMO abaisse l'objectif de cours de 90 $ à 88 $

* Carnival Corp CCL.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 36 $ à 39 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 221,00 $ à 240,00 $

* Century Aluminum Company CENX.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 37 $ à 46 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 139,00 $ à 148,00 $

* CME Group Inc CME.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 314,00 $ à 320,00 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 46 $ à 50 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 84 $ contre 70 $

* Echostar Corp SATS.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 87 $ à 111 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 120 $ à 110 $

* Estée Lauder EL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Davy Research abaisse l'objectif de cours de 307 $ à 294 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 47 $ à 55 $

* Fuelcell Energy Inc FCEL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 7,80 $ à 9 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours de 29,00 $ à 13,00 $

* Heico Corp HEI.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 366 $ à 391 $

* Intapp Inc INTA.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 46 $ à 49 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 169,00 $ à 174,00 $

* KB Home KBH.N : KBW abaisse son objectif de cours de 67 $ à 62 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 30 $ à 29 $

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 39 $ contre 24 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Wells Fargo abaisse l'objectif de cours de 68 $ à 54 $

* Lincoln National Corp LNC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 48 $ contre 42 $

* Lineage Inc LINE.O : Truist Securities abaisse l'objectif de cours à 40 $ contre 53 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours de 462,00 $ à 447,00 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Citigroup abaisse l'objectif de cours de 204 $ à 200 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours de 209,00 $ à 204,00 $

* Meta META.O : Baird abaisse l'objectif de cours de 820 $ à 815 $

* Metlife Inc MET.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 92 $ à 94 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 87 $ contre 81 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 110,00 $ à 111,00 $

* Onestream Inc OS.O : Citigroup abaisse l'objectif de cours à 24 $ contre 25 $

* Parsons Corp PSN.N : Stifel abaisse l'objectif de cours à 90 $ contre 94 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Citigroup abaisse l'objectif de cours à 185 $ contre 191 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 175 $ à 179 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 100 $ contre 94 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 185,00 $ à 187,00 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Needham relève l'objectif de cours de 63 $ à 90 $

* Rollins Inc ROL.N : RBC relève l'objectif de cours de 62 $ à 70 $

* Savara Inc SVRA.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 10 $

* SEI Investments Co SEIC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 93 $ à 102 $

* SEI Investments Co SEIC.O : Piper Sandler relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* Southern Copper Corporation SCCO.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 137 $ à 144 $

* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 482 $ à 551 $

* the Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 242 $ à 247 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 118,00 $ à 119,00 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours à 151 $ contre 153 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Needham relève l'objectif de cours à 42 $ contre 34 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours de 36,00 $ à 35,00 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours à 218 $ contre 225 $

* Whitehawk Therapeutics Inc WHWK.O : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 7 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 48 $ à 51 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 38 $ à 40 $