États-Unis: Hausse plus forte que prévu du PIB au 3ème grâce aux dépenses de consommation

Des clients lors d'achat de produits alimentaires avant la fête de Thanksgiving aux États-Unis

L'économie américaine a connu une croissance beaucoup plus forte que prévu au troisième trimestre, grâce à la vigueur des dépenses de consommation, mais cette dynamique ‍ne devrait pas durer en raison de l'inflation toujours élevée et du récent "shutdown" de l'administration fédérale.

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a progressé de 4,3% sur la période allant de juillet à fin septembre, montre l'estimation ‌publiée mardi par le département du Commerce, contre une progression de 3,8% au deuxième trimestre.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient une hausse de 3,3% sur un an au troisième trimestre.

La publication de ces ​données arrive toutefois avec du retard après la fermeture des services publics américains, ce qui pourrait ⁠diminuer l'intérêt des investisseurs désireux de connaître l'état réel de la première économie mondiale.

Les dépenses de consommation ont quant à elles augmenté de 3,5% au troisième trimestre, après une ⁠progression de 2,5% au cours des ‍trois mois précédents.

Cette accélération des dépenses de consommation s'explique en grande partie par ⁠la ruée vers l'achat de véhicules électriques avant l'expiration des crédits d'impôt le 30 septembre derniers.

Le Congressional Budget Office (CBO), une agence fédérale non partisane, a estimé que l'impasse budgétaire qui s'est prolongée tout au long du ​mois d'octobre et pendant une partie du mois de novembre pourrait amputer de 1 à 2 points de pourcentage la croissance au quatrième trimestre.

Les données suggèrent par ailleurs que les dépenses de consommation sont tirées par ⁠les ménages à revenus élevés, qui ont vu leur patrimoine augmenter grâce au rallye des ​marchés d'actions.

En revanche, les consommateurs à revenus moyens et modestes sont confrontés à ​des difficultés, notamment en raison ​de l'inflation résultant de l'augmentation des droits de douane, selon les économistes, ce qui crée ce qu'ils appellent ​une économie en forme de K, dans laquelle différentes ⁠parties de l'économie évoluent à des rythmes très divergents.

La Réserve fédérale (Fed) a abaissé ce mois-ci son taux directeur de 25 points de base supplémentaires mais a indiqué que les coûts d'emprunt ne devraient pas baisser à court terme, les responsables de la politique monétaire attendant de voir plus clairement l'évolution du marché du travail et de ‌l'inflation.

Les rendements des obligations du Trésor se sont retournés à la hausse après la publication des données, celui des Treasuries à dix ans progressant 1,5 point de base à 4,1863%. Le deux ans, le plus sensible aux anticipations sur les taux, affiche quant à lui un gain de 2,9 points de base à 3,5321%.

Le dollar réduit légèrement ses pertes, abandonnant 0,26% face à un panier de devises de référence.

(Reportage Lucia Mutikani, version française ‌Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)