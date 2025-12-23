Corsair obtient le feu vert de Bruxelles pour son plan de restructuration

Le ciel se dégage pour Corsair: la Commission européenne a donné mardi son feu vert à un plan de restructuration de la compagnie aérienne française attendu depuis plusieurs mois et crucial pour la poursuite de ses activités.

Bruxelles a validé une aide de l'Etat français de 167,8 millions d'euros pour restructurer la compagnie qui dessert les territoires d'Outre-mer et certaines capitales africaines, la jugeant compatible avec les règles de la concurrence au sein de l'UE.

Le plan de restructuration qui comprend une annulation de 80 millions d'euros sur des prêts approuvés par la Commission en décembre 2020 ainsi que 87,8 millions d'euros de financement supplémentaire "garantit le retour de Corsair à une viabilité à long terme d'ici la fin de la période de restructuration", selon un communiqué.

- Contraintes -

L'Union européenne a toutefois fixé des conditions pour limiter toute distorsion de concurrence, avec une "réduction des rotations de vols et la libération de créneaux".

"Corsair prend acte de la décision positive rendue par la Commission européenne, qui clôture plus de deux années de procédures et d'enquête approfondie", a réagi la compagnie interrogée par l'AFP.

Elle a refusé à ce stade de préciser quelles lignes ou créneaux elle devrait abandonner en contrepartie.

Fin 2020, dans le contexte de la crise du Covid, Bruxelles avait déjà approuvé un plan de restructuration de la compagnie alors en difficulté, assorti de mesures de soutien de l'Etat français pour un montant total de 136,9 millions d'euros.

Mais ce plan a rapidement déraillé sous l'effet de la crise économique, de la guerre en Ukraine, des mouvements sociaux et de la flambée des prix du carburant, et l'État français a sollicité fin 2023 son ajustement auprès de Bruxelles.

- Homard et caviar -

Le feu vert de l'UE était très attendu pour mettre en place la nouvelle configuration d'actionnaires de la compagnie, depuis l'annonce en septembre 2024 de l'arrivée du PDG du groupe agro-industriel Advens, Abbas Jaber, avec 40% du capital.

Outre M. Jaber, les autres actionnaires, dans cette configuration, seront un consortium d'entrepreneurs principalement ultramarins dont certains déjà présents au capital (52%) et une société d'économie mixte du département de la Guadeloupe (8%).

Corsair a annoncé début décembre avoir plus que décuplé son bénéfice lors de son exercice décalé 2024-2025, y voyant la validation de sa stratégie de montée en gamme, marquée par l'acquisition de nouveaux appareils et l'amélioration du service.

La compagnie, qui dessert au quotidien Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Denis de la Réunion et Abidjan, veut poursuivre son repositionnement premium en étoffant ses services aux voyageurs comme l'enregistrement des bagages hors des aéroports.

Il propose également un "menu prestige" gastronomique y compris en classe économique avec du caviar, du homard et des desserts de traiteurs de luxe ainsi que des vins sélectionnés par le meilleur ouvrier de France sommellerie Antoine Pétrus.

Corsair, qui exploitait encore avant la crise du Covid-19 de vieux Boeing 747, a aussi dit avoir amélioré sa performance opérationnelle en modernisant sa flotte grâce à l'ajout de neuf appareils long-courriers Airbus A330neo.