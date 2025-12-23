 Aller au contenu principal
États-Unis: La production industrielle en hausse en novembre
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 15:52

Silos sur le site de Riverside de NOVONIX à Chattanooga, aux États-Unis

La production industrielle aux États-Unis a progressé ‍plus que prévu en novembre, montrent les statistiques officielles publiées mardi.

La Réserve ‌fédérale a fait état d'une hausse de 0,2% de la ​production industrielle en novembre, après un ⁠recul de 0,1% en octobre et une hausse de 0,1% ⁠en ‍septembre.

La publication des données de ⁠la production industrielle pour le mois d'octobre avait été annulée le ​mois dernier, en raison de la fermeture partielle des administrations fédérales américaines, ⁠Washington ayant accumulé un ​retard sans précédent avec 43 jours ​de "shutdown".

Les analystes ​tablaient sur une hausse de 0,1% ​de la ⁠production en novembre.

Les chiffres du produit intérieur brut (PIB), également dévoilés mardi, ont par ailleurs montré une croissance ‌beaucoup plus forte que prévu de l'économie américaine au troisième trimestre, grâce à la vigueur des dépenses de consommation.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ‌Augustin Turpin)

