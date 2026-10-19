TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Analog Devices, IBM, Qualcomm

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Analog Devices, IBM et Qualcomm.
POINTS FORTS
* Analog Devices, Inc. ADI.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 460 $ à 475 $
* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 206 $
* IBM IBM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $
* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 276 $ à 280 $
* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 3M Company MMM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 191 $ à 187 $
* A. O. Smith Corporation AOS.N : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 70 $ à
59 $
* Aardvark Therapeutics, Inc. AARD.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 6 $ à 4 $
* Abacus Global Management Inc ABX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $
* Adm ADM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 89 $
* Aep AEP.O : BMO abaisse son objectif de cours de 139 $ à 135 $
* Aep AEP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 135 $
* Agco Corp. AGCO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 105 $ à 97 $
* Agree Realty Corporation ADC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 86 $ à 72 $
* Agree Realty Corporation ADC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 83 $ à 79 $
* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $
* Amazon AMZN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 335 $ à 350 $
* Ameren Corp. AEE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 117 $ à 109 $
* American Homes 4 Rent AMH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 38 $ à 34 $
* American Water Works Company, Inc. AWK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 130 $ à 127 $
* Amrize Ltd AMRZ.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 55 $ à 40 $
* Analog Devices, Inc. ADI.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 460 $ à 475 $
* Annexon, Inc. ANNX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 14 $ à 25 $
* Apollo APO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 159 $ à 145 $
* Applovin Corporation APP.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 600 $ à 500 $
* Ares Management Corporation ARES.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 150 $ à 143 $
* Arhaus, Inc. ARHS.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $
* Arista Networks, Inc. ANET.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 250 $ à 205 $
* Arko Petroleum Corp APC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $
* Array Technologies Inc ARRY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $
* Arteris Inc AIP.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 $ à 25 $
* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 260 $ à 198 $
* Astera Labs, Inc. ALAB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 375 $ à 300 $
* Autonation AN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 210 $ à 182 $
* Badger Meter, Inc. BMI.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 165 $ à 150 $
* Baker Hughes Company BKR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 75 $ à 72 $
* Ball Corporation BALL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 72 $ à 70 $
* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 160 $ à 157 $
* Biomarin Pharmaceutical Inc. BMRN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 86 $ à 87 $
* Bkv Corporation BKV.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 33 $ à 31 $
* Blackstone BX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $
* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $
* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 200 $ à 185 $
* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 87 $ à 86 $
* Brhc Holdings Ltd BEPC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 36 $ à 32 $
* Bridgebio Pharma BBIO.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 104 $ à 102 $
* Bridgebio Pharma BBIO.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 94 $ à 91 $
* Brinker International Inc EAT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 282 $ à 270 $
* Bristol-Myers Squibb BMY.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $
* Broadstone Net Lease, Inc. BNL.N : BMO abaisse son objectif de cours de 26 $ à 21 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $
* BXP, Inc. BXP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 72 $ à 64 $
* BXP, Inc. BXP.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
* Camden Property Trust CPT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 110 $ à 103 $
* Camping World Holdings Inc CWH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 7 $ à 5,30 $
* Caredx, Inc. CDNA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 65 $ à 80 $
* Caretrust Reit, Inc. CTRE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 44 $ à 43 $
* Caris Life Sciences, Inc. CAI.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 22 $ à 30 $
* Carlyle Group Inc CG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 54 $ à 48 $
* Caterpillar Inc CAT.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 989,00 $ à 850,00 $
* Centerpoint Energy CNP.N : BMO abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $
* Centerpoint Energy, Inc. CNP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 44 $ à 41 $
* Centerspace CSR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 57 $ à 53 $
* Centuri Holdings Inc CTRI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $
* Cerebras Systems Inc CBRS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 275 $ à 175 $
* Ceva, Inc. CEVA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $
* Chesapeake Utilities Corp CPK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 136 $ à 134 $
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $
* Chiron Real Estate Inc XRN.N : BMO abaisse son objectif de cours de 40 $ à 39 $
* Choice Hotels International, Inc. CHH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 97 $ à 98 $
* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 117 $ à 119 $
* Citizens Financial CFG.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 80 $ à 78 $
* Citizens Financial CFG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 79 $ à 74 $
* Clean Energy Fuels Corp. CLNE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1,80 $ à 1,60 $
* Cleveland-Cliffs Inc. CLF.N : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $
* Clorox CLX.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 98 $ à 95 $
* Cms Energy Corporation CMS.N : BMO relève son objectif de cours de 73 $ à 76 $
* Coherent Corp. COHR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 395 $ à 275 $
* Commercial Metals Co CMC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 75 $ à 73 $
* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »
* Cooper-Standard Holdings Inc. CPS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 53 $ à 32 $
* Cousins Properties Inc CUZ.N : BMO abaisse son objectif de cours de 35 $ à 32 $
* Crown Castle Inc CCI.N : BMO abaisse son objectif de cours de 95 $ à 93 $
* Crown Holdings, Inc. CCK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 127 $ à 126 $
* Cummins CMI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 760 $ à 675 $
* Curtiss-Wright Corporation CW.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 700 $ à 518 $
* Cytokinetics, Incorporated CYTK.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 85 $ à 81 $
* Datadog Inc DDOG.O : Bernstein relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* Datadog Inc DDOG.O : Bernstein relève son objectif de cours de 237 $ à 350 $
* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 280 $
* Dauch Corp DCH.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 7 $ à 6 $
* Delek Logistics Partners, LP DKL.N : Raymond James relève son objectif de cours de 61 $ à 62 $
* Dominion Energy D.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 69 $ à 65 $
* Douglas Emmett, Inc. DEI.N : BMO abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $
* Dow Inc. DOW.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »
* Dow Inc. DOW.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 29 $ à 31 $
* Draftkings Inc. DKNG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $
* Duolingo, Inc. DUOL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $
* Eaglerock Land LLC EROK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 33 $ à 31 $
* Easterly Government Properties Inc DEA.N : BMO abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $
* Eli Lilly LLY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 1 341,00 $ à 1 397,00 $
* Ellington Credit Co EARN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 5 $ à 4,50 $
* Enlight Renewable Energy Ltd. ENLT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $
* Enliven Therapeutics, Inc. ELVN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 65 $ à 73 $
* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $
* Entergy Corp. ETR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 128 $ à 115 $
* EPR Properties EPR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 61 $ à 56 $
* Equifax Inc. EFX.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 210 $ à 185 $
* Equity Lifestyle Properties, Inc. ELS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 69 $ à 64 $
* Erock Inc EROC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 21 $ à 18 $
* Esab Corp ESAB.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 132 $ à 114 $
* Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $
* Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $
* Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 36 $ à 30 $
* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 297 $ à 279 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $
* Evergy Inc. EVRG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 92 $ à 86 $
* Evergy, Inc. EVRG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 103 $ à 93 $
* Eversource Energy ES.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 52 $ à 49 $
* Eversource Energy ES.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 73 $ à 68 $
* Exagen Inc. XGN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 9 $ à 11 $
* Exelon Corp EXC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 47 $ à 46 $
* Exelon Corporation EXC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 49 $ à 44 $
* Expedia Group, Inc. EXPE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 375 $ à 350 $
* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 206 $
* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 166,00 $ à 186,00 $
* Exxon Mobil XOM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 170 $ à 187 $
* Fair Isaac Corporation FICO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 1 344 $ à 1 063 $
* Fervo Energy Co FRVO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 27 $
* First Horizon Corporation FHN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $
* First Solar, Inc. FSLR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 256 $ à 252 $
* FirstEnergy FE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $
* Floor & Decor Holdings, Inc. FND.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $
* Flowserve Corporation FLS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 94 $ à 92 $
* Fluence Energy Inc FLNC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $
* Four Corners Property Trust Inc FCPT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $
* Four Corners Property Trust, Inc. FCPT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 26 $ à 22 $
* Freeport-McMoRan Inc. FCX.N : Barclays relève son objectif de cours de 83 $ à 84 $
* Frontview Reit, Inc. FVR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 23 $ à 20 $
* Gaming and Leisure Properties, Inc. GLPI.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 43 $ à 40 $
* Gcm Grosvenor Inc. GCMG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14,50 $
* Gentherm Incorporated THRM.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 59 $ à 48 $
* Global Net Lease Inc GNL.N : BMO abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $
* Goldman Sachs GS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 970 $ à 950 $
* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 6,6 $ à 4,4 $
* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $
* Green Plains Inc. GPRE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $
* Greif, Inc. GEF.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 350 $
* H2O America HTO.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 66 $ à 65 $
* H2O America HTO.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 70,00 $ à 63,00 $
* Ha Sustainable Infrastructure Capital, Inc. HASI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 51 $ à 45 $
* Hadron Energy, Inc. HDRN.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Hadron Energy, Inc. HDRN.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec un objectif de cours de 4,5 $
* Healthcare Realty Trust Inc HR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $
* Healthcare Realty Trust Incorporated HR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $
* Healthpeak Properties, Inc DOC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $
* Healthpeak Properties, Inc. DOC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 22 $ à 19 $
* Hecla Mining Co HL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $
* Helios Technologies Inc HLIO.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 95 $ à 78 $
* Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 382 $ à 383 $
* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : BMO abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $
* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $
* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Hyatt Hotels Corporation H.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 184 $ à 189 $
* IBM IBM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $
* Idex Corporation IEX.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 268 $ à 267 $
* Illumina Inc ILMN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 205 $ à 300 $
* Independence Realty Trust, Inc. IRT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $
* Indie Semiconductor Inc INDI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 4,50 $ à 2 $
* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 101 $ à 93 $
* Innio NV INIO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 33 $
* Intel INTC.O : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »
* Intel INTC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 115 $ à 95 $
* Invitation Homes, Inc. INVH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 33 $ à 30 $
* Itron, Inc. ITRI.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 117 $ à 107 $
* ITT Inc ITT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 265 $ à 256 $
* Janus Living, Inc. JAN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $
* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 56 $ à 54 $
* KKR KKR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 128 $ à 121 $
* Lam Research LRCX.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 320 $ à 375 $
* Lam Research Corporation LRCX.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 320 $ à 375 $
* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 48 $ à 44 $
* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 165 $ à 130 $
* LCI Industries LCII.N : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 130 $ à 80 $
* Legence Corp. LGN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 80 $ à 60 $
* Ligand Pharmaceuticals Incorporated LGND.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 388 $ à 406 $
* Lincoln Electric Holdings, Inc. LECO.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 275 $ à 271 $
* Lithia & Driveway LAD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 490 $ à 380 $
* Ltc Properties, Inc. LTC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 42 $ à 43 $
* M&T Bank Corporation MTB.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 262 $ à 258 $
* M&T Bank Corporation MTB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 270 $
* M&T Bank Corporation MTB.N : RBC abaisse son objectif de cours de 255 $ à 245 $
* Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 380 $ à 305 $
* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 41 $ à 35 $
* Madrigal Pharmaceuticals, Inc. MDGL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 543 $ à 533 $
* Manpowergroup Inc. MAN.N : BMO abaisse son objectif de cours de 63 $ à 58 $
* Marriott International, Inc. MAR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 425 $ à 426 $
* Marriott Vacations Worldwide Corporation VAC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 101 $ à 100 $
* Marsh & McLennan Companies, Inc. MRSH.N : KBW relève son objectif de cours de 186 $ à 201 $
* Marsh & McLennan Companies, Inc. MRSH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $
* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 369 $ à 303 $
* Mastec Inc. MTZ.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 340 $ à 320 $
* Matador Resources Company MTDR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 77 $ à 71 $
* Merck & Co Inc MRK.N : HSBC relève son objectif de cours de 172 $ à 175 $
* Meta META.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 775 $ à 820 $
* MGM Resorts International MGM.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $
* MGM Resorts International MGM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 48,3 $ à 29 $
* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $
* Mid-America Apartment Communities, Inc. MAA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 146 $ à 131 $
* Moderna MRNA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 1 850 $ à 1 700 $
* Murphy Oil Corporation MUR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $
* Natera, Inc. NTRA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 375 $ à 500 $
* National Health Investors, Inc. NHI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 78 $ à 68 $
* National Healthcare Properties, Inc. NHP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $
* Netstreit Corp. NTST.N : BMO abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $
* Netstreit Corp. NTST.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $
* Netstreit Corp. NTST.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 23 $ à 20 $
* Newmark Group Inc NMRK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $
* Newmark Group Inc NMRK.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Newmont Mining Corp. NEM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 124 $ à 123 $
* Nextera Energy, Inc. NEE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 91 $ à 84 $
* Nextpower Inc NXT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 152 $ à 136 $
* Nike, Inc. NKE.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 55 $ à 42 $
* NiSource Inc. NI.N : BMO relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $
* Nisource, Inc. NI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 45 $ à 44 $
* Nnn Reit, Inc. NNN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 47 $ à 43 $
* Northrim Bancorp Inc NRIM.O : KBW abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $
* Nucor Corp NUE.N : Barclays relève son objectif de cours de 295 $ à 306 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 59 $ à 60 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Stephens relève son objectif de cours de 78 $ à 80 $
* Oge Energy Corp. OGE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $
* Oge Energy Corp. OGE.N : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »
* O-I Glass, Inc. OI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $
* Oklo Inc. OKLO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 55 $ à 49 $
* Omega Healthcare Investors, Inc. OHI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 48 $ à 46 $
* Onsemi ON.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 95 $ à 75 $
* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 131 $ à 98 $
* Ovintiv Inc. OVV.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 75,00 $ à 80,00 $
* Parker-Hannifin Corporation PH.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 1 075 $ à 1 002 $
* Pattern Group Inc. PTRN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $
* PDF Solutions, Inc. PDFS.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 74 $ à 68 $
* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Stifel relève son objectif de cours de 21,25 $ à 22 $
* Penn Entertainment PENN.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 21,5 $ à 19 $
* Penn Entertainment PENN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $
* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 276 $ à 280 $
* PNC Financial Services PNC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 252 $ à 248 $
* Polaris Inc. PII.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $
* Postal Realty Trust, Inc. PSTL.N : BMO abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $
* Primo Brands Corporation PRMB.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $
* Prudential Financial Inc. PRU.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 96 $ à 94 $
* Pseg PEG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 81 $ à 77 $
* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $
* Realty Income Corporation O.N : BMO abaisse son objectif de cours de 66 $ à 61 $
* Realty Income Corporation O.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 61 $ à 59 $
* Realty Income Corporation O.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 64 $ à 59 $
* Red Rock Resorts, Inc. RRR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 77 $ à 78 $
* Reddit RDDT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $
* Regions Financial RF.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $
* Regions Financial RF.N : RBC abaisse son objectif de cours de 34 $ à 32 $
* Regions Financial RF.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $
* Repligen Corporation RGEN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 145 $ à 180 $
* Restaurant Brands International Inc. QSR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 80 $ à 79 $
* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 240 $ à 241 $
* Rollins Inc ROL.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 42 $ à 35 $
* Rollins Inc ROL.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 45 $ à 36 $
* Sabra Health Care Reit, Inc. SBRA.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 23 $ à 21 $
* SEI Investments Company SEIC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 120 $ à 127 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : Stonex relève son objectif de cours de 130 $ à 165 $
* Shoals Technologies Group, Inc. SHLS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $
* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 56 $ à 52 $
* Simmons First National Corporation SFNC.O : KBW abaisse son objectif de cours de 26 $ à 25 $
* SL Green Realty Corp SLG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 60 $ à 54 $
* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 61 $ à 54 $
* Slb SLB.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 63 $ à 62 $
* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 43 $ à 34 $
* Sonic Automotive Inc SAH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $
* Sonoco Products Company SON.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 56 $ à 53 $
* Southern Copper Corp. SCCO.N : Barclays relève son objectif de cours de 166 $ à 168 $
* Steel Dynamics Inc. STLD.O : Barclays relève son objectif de cours de 272 $ à 285 $
* Strive Inc ASST.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 44 $ à 56 $
* Sun Communities, Inc. SUI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 141 $ à 136 $
* Sunrun Inc RUN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $
* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 340 $ à 330 $
* The Travelers Companies, Inc. TRV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 341 $ à 377 $
* Toast, Inc. TOST.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $
* Tractor Supply Company TSCO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $
* Tractor Supply Company TSCO.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $
* Tractor Supply Company TSCO.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $
* TransUnion TRU.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 77 $ à 74 $
* Travel + Leisure Co. TNL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 92 $ à 90 $
* Travelers TRV.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 363 $ à 384 $
* Travelers TRV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 351 $ à 365 $
* Travelers TRV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 425 $ à 435 $
* Tripadvisor, Inc. TRIP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $
* Truist Financial Corporation TFC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 55 $ à 54 $
* Truist Financial Corporation TFC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 53 $ à 51 $
* UDR, Inc. UDR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 43 $ à 39 $
* United Therapeutics Corporation UTHR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 685 $ à 725 $
* Valmont Industries, Inc. VMI.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 678 $ à 623 $
* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »
* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 52 $ à 49,75 $
* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Barclays relève son objectif de cours de 315 $ à 360 $
* Ventas, Inc. VTR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 104 $ à 96 $
* Veralto Corp VLTO.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 114 $ à 113 $
* Verisign, Inc. VRSN.O : Wedbush relève son objectif de cours de 341 $ à 351 $
* Vici Properties Inc. VICI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 26 $ à 24 $
* Victoria's Secret & Company VSXY.N : Morgan Stanley relève son objectif de 101,00 $ à 104,00 $
* Virtus Investment Partners, Inc. VRTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 172 $ à 146 $
* Vivmark Residential VMRK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 72 $ à 68 $
* Vornado Realty Trust VNO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 43 $ à 41 $
* W. P. Carey Inc. WPC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 84 $ à 75 $
* W. P. Carey Inc. WPC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 70 $ à 73 $
* Wafd Inc WAFD.O : KBW abaisse son objectif de cours de 40 $ à 34 $
* Watts Water Technologies, Inc. WTS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 447 $ à 445 $
* Weatherford International Plc WFRD.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 115 $ à 112 $
* WEC Energy Group WEC.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 121,00 $ à 115,00 $
* WEC Energy Group WEC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 117 $ à 108 $
* Welltower Inc. WELL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 266 $ à 268 $
* Western Digital Corp WDC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 715 $ à 600 $
* Wynn Resorts WYNN.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 140 $ à 125 $
* Wynn Resorts WYNN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 131 $ à 125 $
* X-Energy Inc XE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $
* Xylem Inc XYL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 137 $ à 118 $
* Xylem Inc XYL.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 160 $ à 141 $
* Yelp Inc. YELP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $
* Zillow Group, Inc. Z.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $
* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 62 $ à 56 $
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