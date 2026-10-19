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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Analog Devices, IBM, Qualcomm
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 13:56

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Analog Devices, IBM et Qualcomm.

POINTS FORTS

* Analog Devices, Inc. ADI.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 460 $ à 475 $

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 206 $

* IBM IBM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 276 $ à 280 $

* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 3M Company MMM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 191 $ à 187 $

* A. O. Smith Corporation AOS.N : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 70 $ à

59 $

* Aardvark Therapeutics, Inc. AARD.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 6 $ à 4 $

* Abacus Global Management Inc ABX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* Adm ADM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 89 $

* Aep AEP.O : BMO abaisse son objectif de cours de 139 $ à 135 $

* Aep AEP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 135 $

* Agco Corp. AGCO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 105 $ à 97 $

* Agree Realty Corporation ADC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 86 $ à 72 $

* Agree Realty Corporation ADC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 83 $ à 79 $

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $

* Amazon AMZN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 335 $ à 350 $

* Ameren Corp. AEE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 117 $ à 109 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 38 $ à 34 $

* American Water Works Company, Inc. AWK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 130 $ à 127 $

* Amrize Ltd AMRZ.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 55 $ à 40 $

* Analog Devices, Inc. ADI.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 460 $ à 475 $

* Annexon, Inc. ANNX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 14 $ à 25 $

* Apollo APO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 159 $ à 145 $

* Applovin Corporation APP.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 600 $ à 500 $

* Ares Management Corporation ARES.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 150 $ à 143 $

* Arhaus, Inc. ARHS.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Arista Networks, Inc. ANET.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 250 $ à 205 $

* Arko Petroleum Corp APC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Arteris Inc AIP.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 $ à 25 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 260 $ à 198 $

* Astera Labs, Inc. ALAB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 375 $ à 300 $

* Autonation AN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 210 $ à 182 $

* Badger Meter, Inc. BMI.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 165 $ à 150 $

* Baker Hughes Company BKR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 75 $ à 72 $

* Ball Corporation BALL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 72 $ à 70 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 160 $ à 157 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc. BMRN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 86 $ à 87 $

* Bkv Corporation BKV.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 33 $ à 31 $

* Blackstone BX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $

* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 200 $ à 185 $

* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 87 $ à 86 $

* Brhc Holdings Ltd BEPC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 36 $ à 32 $

* Bridgebio Pharma BBIO.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 104 $ à 102 $

* Bridgebio Pharma BBIO.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 94 $ à 91 $

* Brinker International Inc EAT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 282 $ à 270 $

* Bristol-Myers Squibb BMY.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Broadstone Net Lease, Inc. BNL.N : BMO abaisse son objectif de cours de 26 $ à 21 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $

* BXP, Inc. BXP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 72 $ à 64 $

* BXP, Inc. BXP.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Camden Property Trust CPT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 110 $ à 103 $

* Camping World Holdings Inc CWH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 7 $ à 5,30 $

* Caredx, Inc. CDNA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 65 $ à 80 $

* Caretrust Reit, Inc. CTRE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 44 $ à 43 $

* Caris Life Sciences, Inc. CAI.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 22 $ à 30 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 54 $ à 48 $

* Caterpillar Inc CAT.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 989,00 $ à 850,00 $

* Centerpoint Energy CNP.N : BMO abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $

* Centerpoint Energy, Inc. CNP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 44 $ à 41 $

* Centerspace CSR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 57 $ à 53 $

* Centuri Holdings Inc CTRI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 275 $ à 175 $

* Ceva, Inc. CEVA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $

* Chesapeake Utilities Corp CPK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 136 $ à 134 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $

* Chiron Real Estate Inc XRN.N : BMO abaisse son objectif de cours de 40 $ à 39 $

* Choice Hotels International, Inc. CHH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 97 $ à 98 $

* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 117 $ à 119 $

* Citizens Financial CFG.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 80 $ à 78 $

* Citizens Financial CFG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 79 $ à 74 $

* Clean Energy Fuels Corp. CLNE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1,80 $ à 1,60 $

* Cleveland-Cliffs Inc. CLF.N : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Clorox CLX.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 98 $ à 95 $

* Cms Energy Corporation CMS.N : BMO relève son objectif de cours de 73 $ à 76 $

* Coherent Corp. COHR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 395 $ à 275 $

* Commercial Metals Co CMC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 75 $ à 73 $

* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* Cooper-Standard Holdings Inc. CPS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 53 $ à 32 $

* Cousins Properties Inc CUZ.N : BMO abaisse son objectif de cours de 35 $ à 32 $

* Crown Castle Inc CCI.N : BMO abaisse son objectif de cours de 95 $ à 93 $

* Crown Holdings, Inc. CCK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 127 $ à 126 $

* Cummins CMI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 760 $ à 675 $

* Curtiss-Wright Corporation CW.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 700 $ à 518 $

* Cytokinetics, Incorporated CYTK.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 85 $ à 81 $

* Datadog Inc DDOG.O : Bernstein relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Datadog Inc DDOG.O : Bernstein relève son objectif de cours de 237 $ à 350 $

* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 280 $

* Dauch Corp DCH.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 7 $ à 6 $

* Delek Logistics Partners, LP DKL.N : Raymond James relève son objectif de cours de 61 $ à 62 $

* Dominion Energy D.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 69 $ à 65 $

* Douglas Emmett, Inc. DEI.N : BMO abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Dow Inc. DOW.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »

* Dow Inc. DOW.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 29 $ à 31 $

* Draftkings Inc. DKNG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $

* Duolingo, Inc. DUOL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Eaglerock Land LLC EROK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 33 $ à 31 $

* Easterly Government Properties Inc DEA.N : BMO abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $

* Eli Lilly LLY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 1 341,00 $ à 1 397,00 $

* Ellington Credit Co EARN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 5 $ à 4,50 $

* Enlight Renewable Energy Ltd. ENLT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $

* Enliven Therapeutics, Inc. ELVN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 65 $ à 73 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Entergy Corp. ETR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 128 $ à 115 $

* EPR Properties EPR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 61 $ à 56 $

* Equifax Inc. EFX.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 210 $ à 185 $

* Equity Lifestyle Properties, Inc. ELS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 69 $ à 64 $

* Erock Inc EROC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 21 $ à 18 $

* Esab Corp ESAB.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 132 $ à 114 $

* Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $

* Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 36 $ à 30 $

* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 297 $ à 279 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Evergy Inc. EVRG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 92 $ à 86 $

* Evergy, Inc. EVRG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 103 $ à 93 $

* Eversource Energy ES.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 52 $ à 49 $

* Eversource Energy ES.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 73 $ à 68 $

* Exagen Inc. XGN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 9 $ à 11 $

* Exelon Corp EXC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 47 $ à 46 $

* Exelon Corporation EXC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 49 $ à 44 $

* Expedia Group, Inc. EXPE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 375 $ à 350 $

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 206 $

* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 166,00 $ à 186,00 $

* Exxon Mobil XOM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 170 $ à 187 $

* Fair Isaac Corporation FICO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 1 344 $ à 1 063 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 27 $

* First Horizon Corporation FHN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $

* First Solar, Inc. FSLR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 256 $ à 252 $

* FirstEnergy FE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $

* Floor & Decor Holdings, Inc. FND.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $

* Flowserve Corporation FLS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 94 $ à 92 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Four Corners Property Trust Inc FCPT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $

* Four Corners Property Trust, Inc. FCPT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 26 $ à 22 $

* Freeport-McMoRan Inc. FCX.N : Barclays relève son objectif de cours de 83 $ à 84 $

* Frontview Reit, Inc. FVR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 23 $ à 20 $

* Gaming and Leisure Properties, Inc. GLPI.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 43 $ à 40 $

* Gcm Grosvenor Inc. GCMG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14,50 $

* Gentherm Incorporated THRM.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 59 $ à 48 $

* Global Net Lease Inc GNL.N : BMO abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* Goldman Sachs GS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 970 $ à 950 $

* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 6,6 $ à 4,4 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* Green Plains Inc. GPRE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* Greif, Inc. GEF.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 350 $

* H2O America HTO.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 66 $ à 65 $

* H2O America HTO.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 70,00 $ à 63,00 $

* Ha Sustainable Infrastructure Capital, Inc. HASI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 51 $ à 45 $

* Hadron Energy, Inc. HDRN.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Hadron Energy, Inc. HDRN.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec un objectif de cours de 4,5 $

* Healthcare Realty Trust Inc HR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Healthcare Realty Trust Incorporated HR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Healthpeak Properties, Inc DOC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Healthpeak Properties, Inc. DOC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 22 $ à 19 $

* Hecla Mining Co HL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $

* Helios Technologies Inc HLIO.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 95 $ à 78 $

* Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 382 $ à 383 $

* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : BMO abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $

* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Hyatt Hotels Corporation H.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 184 $ à 189 $

* IBM IBM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $

* Idex Corporation IEX.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 268 $ à 267 $

* Illumina Inc ILMN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 205 $ à 300 $

* Independence Realty Trust, Inc. IRT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $

* Indie Semiconductor Inc INDI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 4,50 $ à 2 $

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 101 $ à 93 $

* Innio NV INIO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 33 $

* Intel INTC.O : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Intel INTC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 115 $ à 95 $

* Invitation Homes, Inc. INVH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 33 $ à 30 $

* Itron, Inc. ITRI.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 117 $ à 107 $

* ITT Inc ITT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 265 $ à 256 $

* Janus Living, Inc. JAN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $

* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 56 $ à 54 $

* KKR KKR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 128 $ à 121 $

* Lam Research LRCX.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 320 $ à 375 $

* Lam Research Corporation LRCX.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 320 $ à 375 $

* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 48 $ à 44 $

* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 165 $ à 130 $

* LCI Industries LCII.N : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 130 $ à 80 $

* Legence Corp. LGN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 80 $ à 60 $

* Ligand Pharmaceuticals Incorporated LGND.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 388 $ à 406 $

* Lincoln Electric Holdings, Inc. LECO.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 275 $ à 271 $

* Lithia & Driveway LAD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 490 $ à 380 $

* Ltc Properties, Inc. LTC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 42 $ à 43 $

* M&T Bank Corporation MTB.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 262 $ à 258 $

* M&T Bank Corporation MTB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 270 $

* M&T Bank Corporation MTB.N : RBC abaisse son objectif de cours de 255 $ à 245 $

* Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 380 $ à 305 $

* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 41 $ à 35 $

* Madrigal Pharmaceuticals, Inc. MDGL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 543 $ à 533 $

* Manpowergroup Inc. MAN.N : BMO abaisse son objectif de cours de 63 $ à 58 $

* Marriott International, Inc. MAR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 425 $ à 426 $

* Marriott Vacations Worldwide Corporation VAC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 101 $ à 100 $

* Marsh & McLennan Companies, Inc. MRSH.N : KBW relève son objectif de cours de 186 $ à 201 $

* Marsh & McLennan Companies, Inc. MRSH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 369 $ à 303 $

* Mastec Inc. MTZ.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 340 $ à 320 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 77 $ à 71 $

* Merck & Co Inc MRK.N : HSBC relève son objectif de cours de 172 $ à 175 $

* Meta META.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 775 $ à 820 $

* MGM Resorts International MGM.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* MGM Resorts International MGM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 48,3 $ à 29 $

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $

* Mid-America Apartment Communities, Inc. MAA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 146 $ à 131 $

* Moderna MRNA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 1 850 $ à 1 700 $

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $

* Natera, Inc. NTRA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 375 $ à 500 $

* National Health Investors, Inc. NHI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 78 $ à 68 $

* National Healthcare Properties, Inc. NHP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $

* Netstreit Corp. NTST.N : BMO abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $

* Netstreit Corp. NTST.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Netstreit Corp. NTST.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 23 $ à 20 $

* Newmark Group Inc NMRK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $

* Newmark Group Inc NMRK.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Newmont Mining Corp. NEM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 124 $ à 123 $

* Nextera Energy, Inc. NEE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 91 $ à 84 $

* Nextpower Inc NXT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 152 $ à 136 $

* Nike, Inc. NKE.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 55 $ à 42 $

* NiSource Inc. NI.N : BMO relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $

* Nisource, Inc. NI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 45 $ à 44 $

* Nnn Reit, Inc. NNN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 47 $ à 43 $

* Northrim Bancorp Inc NRIM.O : KBW abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $

* Nucor Corp NUE.N : Barclays relève son objectif de cours de 295 $ à 306 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 59 $ à 60 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Stephens relève son objectif de cours de 78 $ à 80 $

* Oge Energy Corp. OGE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $

* Oge Energy Corp. OGE.N : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »

* O-I Glass, Inc. OI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* Oklo Inc. OKLO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 55 $ à 49 $

* Omega Healthcare Investors, Inc. OHI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 48 $ à 46 $

* Onsemi ON.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 95 $ à 75 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 131 $ à 98 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 75,00 $ à 80,00 $

* Parker-Hannifin Corporation PH.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 1 075 $ à 1 002 $

* Pattern Group Inc. PTRN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* PDF Solutions, Inc. PDFS.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 74 $ à 68 $

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Stifel relève son objectif de cours de 21,25 $ à 22 $

* Penn Entertainment PENN.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 21,5 $ à 19 $

* Penn Entertainment PENN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 276 $ à 280 $

* PNC Financial Services PNC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 252 $ à 248 $

* Polaris Inc. PII.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $

* Postal Realty Trust, Inc. PSTL.N : BMO abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $

* Primo Brands Corporation PRMB.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $

* Prudential Financial Inc. PRU.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 96 $ à 94 $

* Pseg PEG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 81 $ à 77 $

* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Realty Income Corporation O.N : BMO abaisse son objectif de cours de 66 $ à 61 $

* Realty Income Corporation O.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 61 $ à 59 $

* Realty Income Corporation O.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 64 $ à 59 $

* Red Rock Resorts, Inc. RRR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 77 $ à 78 $

* Reddit RDDT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $

* Regions Financial RF.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $

* Regions Financial RF.N : RBC abaisse son objectif de cours de 34 $ à 32 $

* Regions Financial RF.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $

* Repligen Corporation RGEN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 145 $ à 180 $

* Restaurant Brands International Inc. QSR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 80 $ à 79 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 240 $ à 241 $

* Rollins Inc ROL.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 42 $ à 35 $

* Rollins Inc ROL.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 45 $ à 36 $

* Sabra Health Care Reit, Inc. SBRA.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 23 $ à 21 $

* SEI Investments Company SEIC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 120 $ à 127 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Stonex relève son objectif de cours de 130 $ à 165 $

* Shoals Technologies Group, Inc. SHLS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 56 $ à 52 $

* Simmons First National Corporation SFNC.O : KBW abaisse son objectif de cours de 26 $ à 25 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 60 $ à 54 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 61 $ à 54 $

* Slb SLB.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 63 $ à 62 $

* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 43 $ à 34 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Sonoco Products Company SON.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 56 $ à 53 $

* Southern Copper Corp. SCCO.N : Barclays relève son objectif de cours de 166 $ à 168 $

* Steel Dynamics Inc. STLD.O : Barclays relève son objectif de cours de 272 $ à 285 $

* Strive Inc ASST.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 44 $ à 56 $

* Sun Communities, Inc. SUI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 141 $ à 136 $

* Sunrun Inc RUN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 340 $ à 330 $

* The Travelers Companies, Inc. TRV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 341 $ à 377 $

* Toast, Inc. TOST.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $

* Tractor Supply Company TSCO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $

* Tractor Supply Company TSCO.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Tractor Supply Company TSCO.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $

* TransUnion TRU.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 77 $ à 74 $

* Travel + Leisure Co. TNL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 92 $ à 90 $

* Travelers TRV.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 363 $ à 384 $

* Travelers TRV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 351 $ à 365 $

* Travelers TRV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 425 $ à 435 $

* Tripadvisor, Inc. TRIP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Truist Financial Corporation TFC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 55 $ à 54 $

* Truist Financial Corporation TFC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 53 $ à 51 $

* UDR, Inc. UDR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 43 $ à 39 $

* United Therapeutics Corporation UTHR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 685 $ à 725 $

* Valmont Industries, Inc. VMI.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 678 $ à 623 $

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 52 $ à 49,75 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Barclays relève son objectif de cours de 315 $ à 360 $

* Ventas, Inc. VTR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 104 $ à 96 $

* Veralto Corp VLTO.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 114 $ à 113 $

* Verisign, Inc. VRSN.O : Wedbush relève son objectif de cours de 341 $ à 351 $

* Vici Properties Inc. VICI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 26 $ à 24 $

* Victoria's Secret & Company VSXY.N : Morgan Stanley relève son objectif de 101,00 $ à 104,00 $

* Virtus Investment Partners, Inc. VRTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 172 $ à 146 $

* Vivmark Residential VMRK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 72 $ à 68 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 43 $ à 41 $

* W. P. Carey Inc. WPC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 84 $ à 75 $

* W. P. Carey Inc. WPC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 70 $ à 73 $

* Wafd Inc WAFD.O : KBW abaisse son objectif de cours de 40 $ à 34 $

* Watts Water Technologies, Inc. WTS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 447 $ à 445 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 115 $ à 112 $

* WEC Energy Group WEC.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 121,00 $ à 115,00 $

* WEC Energy Group WEC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 117 $ à 108 $

* Welltower Inc. WELL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 266 $ à 268 $

* Western Digital Corp WDC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 715 $ à 600 $

* Wynn Resorts WYNN.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 140 $ à 125 $

* Wynn Resorts WYNN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 131 $ à 125 $

* X-Energy Inc XE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Xylem Inc XYL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 137 $ à 118 $

* Xylem Inc XYL.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 160 $ à 141 $

* Yelp Inc. YELP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Zillow Group, Inc. Z.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 62 $ à 56 $

Valeurs associées

3M
164,720 USD NYSE -0,35%
AARDVARK THERA
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AM ELECTRIC
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AMAZON.COM
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AMER HOME REIT RG-A
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AMER WTR WORKS
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AMEREN
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ANALOG DEVICES
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ANNEXON
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APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
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APPLOVIN RG-A
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ARCHER-DANIELS M
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ARES MGT RG-A
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ARHAUS RG-A
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ARISTA NE
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ARKO PETROLEUM RG-A
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ARRAY TECH
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ASBURY AUTOMOTIV
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CYTOKINETICS
61,9500 USD NASDAQ -3,08%
DATADOG RG-A
247,1100 USD NASDAQ -7,19%
DLEK LGST PRTNS
57,350 USD NYSE +2,67%
DOMINION ENERGY
63,565 USD NYSE +1,12%
DOUGLAS EMM REIT
9,750 USD NYSE +1,62%
DOW
29,950 USD NYSE +0,94%
DRAFTKINGS RG-A
18,9000 USD NASDAQ -2,12%
DUOLINGO RG-A
141,7600 USD NASDAQ -4,81%
ELI LILLY & CO
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GAM & LSURE REIT
39,2800 USD NASDAQ +0,51%
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12,5600 USD NASDAQ -2,33%
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29,0400 USD NASDAQ -2,58%
GLBL NET LS REIT
7,440 USD NYSE -0,13%
GOLDMAN SACHS GR
880,520 USD NYSE -1,23%
GOODYEAR T & RUB
4,2900 USD NASDAQ -2,94%
GRAPHIC PACKGNG
8,575 USD NYSE -1,78%
GREEN PLAINS
14,4700 USD NASDAQ +1,26%
GREIF-A
82,050 USD NYSE +2,50%
GROUP I AUTOMOTI
242,300 USD NYSE +1,04%
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HA SUSTAIN REIT
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HEALTHPEAK REIT
18,980 USD NYSE +0,16%
HECLA MINING
15,290 USD NYSE -1,58%
HELIOS TECH
67,630 USD NYSE -0,43%
HILTN WRLD HLDGS
345,190 USD NYSE +0,64%
HUDSON PACIFIC
10,295 USD NYSE -7,79%
HYATT HOTELS RG-A
169,110 USD NYSE +0,16%
IBM
232,140 USD NYSE -0,83%
IDEX CORP
235,460 USD NYSE -0,38%
ILLUMINA
262,5400 USD NASDAQ -2,01%
INDEPENDENC REIT
14,760 USD NYSE +0,44%
INDIE SMICNDCT RG-A
1,8200 USD NASDAQ -8,77%
INGERSOLL RAND
77,795 USD NYSE -0,10%
INNIO
16,2400 USD NASDAQ -1,58%
INTEL
89,8500 USD NASDAQ -5,79%
INVITATION REIT
27,075 USD NYSE +0,99%
ITRON
83,0400 USD NASDAQ -2,04%
ITT
198,570 USD NYSE -1,32%
KINETIK HLDGS RG-A
55,320 USD NYSE +3,48%
KKR & CO
86,220 USD NYSE -1,54%
LAM RESEARCH
263,9400 USD NASDAQ -4,87%
LAS VEGAS SANDS
38,010 USD NYSE -0,80%
LATTICE SEMICOND
103,6500 USD NASDAQ -3,21%
LCI INDUSTRIES
83,910 USD NYSE -0,13%
LEGENCE RG-A
43,5300 USD NASDAQ -3,91%
LIGAND PHARMA
295,5400 USD NASDAQ -0,99%
LINCOLN ELEC HLD
262,1000 USD NASDAQ +0,71%
LITHIA MOTORS
295,190 USD NYSE -0,07%
LTC PROP REIT
43,690 USD NYSE +0,77%
M&T BANK
215,235 USD NYSE -1,61%
MACOM TECHNOLOGY
262,2400 USD NASDAQ -3,37%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS
449,7400 USD NASDAQ -2,19%
MANPOWERGROUP
41,490 USD NYSE -5,14%
MARRIOTT INTL RG-A
388,0500 USD NASDAQ +0,61%
MARRIOTT VCT WLD
110,870 USD NYSE -1,23%
MASTEC
191,060 USD NYSE -0,34%
MATADOR RES
57,540 USD NYSE +7,05%
MERCK
145,970 USD NYSE +0,43%
META PLATFORMS
709,3250 USD NASDAQ -3,72%
MGM RESORTS ITL
28,580 USD NYSE -3,05%
MICROCHIP TECH
73,8500 USD NASDAQ -0,55%
MID-AMER AP REIT
116,635 USD NYSE +0,37%
MODERNA
218,0100 USD NASDAQ -7,82%
MONOLITHIC POWER SYS.
1 210,8600 USD NASDAQ -3,07%
MURPHY OIL
41,740 USD NYSE +4,77%
NATERA
393,4400 USD NASDAQ -2,80%
NATIONAL HEAL RG-A
15,1100 USD NASDAQ +0,40%
NATL HEALTH REIT
66,280 USD NYSE +0,88%
NETSTREIT REIT
17,200 USD NYSE -0,55%
NEWMARK GROUP-A
11,8600 USD NASDAQ -0,42%
NEWMONT
118,590 USD NYSE +2,50%
NEXTERA ENERGY
79,790 USD NYSE +1,04%
NEXTPOWER
79,9900 USD NASDAQ -4,15%
NIKE
37,125 USD NYSE -0,09%
NISOURCE
42,680 USD NYSE +3,49%
NNN REIT
41,530 USD NYSE +0,90%
NORTHRIM BANCORP
23,5500 USD NASDAQ -3,60%
NUCOR
256,330 USD NYSE +0,68%
O-I GLASS
5,830 USD NYSE -1,69%
OCCIDENTAL PETROLEUM
62,385 USD NYSE +2,83%
OGE ENERGY
47,525 USD NYSE +1,05%
OKLO RG-A
27,990 USD NYSE -6,89%
OMEGA HLTH REIT
45,650 USD NYSE +0,27%
ON SEMICONDUCTOR
72,0200 USD NASDAQ -2,28%
ORMAT TECHNOLOGI
89,380 USD NYSE -0,20%
OVINTIV
69,330 USD NYSE +4,85%
PARKER-HANNIFIN
963,570 USD NYSE +0,17%
PATTERN GRP RG-A
17,2400 USD NASDAQ -1,88%
PDF SOLUTIONS
39,2200 USD NASDAQ -4,97%
PEBBLEB REIT-SBI
19,475 USD NYSE +0,65%
PENN ENTMT
14,9400 USD NASDAQ -1,78%
PHILLIPS 66
293,160 USD NYSE +1,42%
PNC FINL SER
217,410 USD NYSE +1,16%
POLARIS
52,155 USD NYSE -2,50%
POSTAL REIT RG-A
22,020 USD NYSE +1,36%
PRUDENTIAL WEALT
115,860 USD NYSE -0,40%
PUBL SVCS ENTERP
71,495 USD NYSE +1,84%
Pétrole Brent
108,40 USD Ice Europ +2,56%
Pétrole WTI
101,22 USD Ice Europ -0,54%
QUALCOMM
172,1100 USD NASDAQ -3,53%
REALTY INCOME REIT
56,080 USD NYSE +0,95%
RED ROCK RESOR RG-A
49,2800 USD NASDAQ -2,38%
REDDIT RG-A
156,100 USD NYSE -2,01%
REGIONS FINANCIA
27,440 USD NYSE +0,51%
REPLIGEN
175,4200 USD NASDAQ -4,75%
RESTAURANT BRANDS INTL
74,810 USD NYSE +0,94%
REVOLUTION MEDIC
177,9600 USD NASDAQ -5,97%
ROLLINS
33,445 USD NYSE -1,30%
SABRA HC REIT
19,3400 USD NASDAQ +0,26%
SEI INVESTMENTS
104,4000 USD NASDAQ -0,83%
SERVICENOW
141,950 USD NYSE -4,49%
SHOALS TECH RG-A
7,1700 USD NASDAQ -7,60%
SILGAN HLDGS
37,800 USD NYSE +0,85%
SIMMONS FIRST N -A-
22,0700 USD NASDAQ -0,85%
SL GREEN REIT
47,000 USD NYSE -0,21%
SLB
49,500 USD NYSE +2,34%
SOLV ENERGY RG-A
23,9600 USD NASDAQ +0,08%
SONIC AUTOMOTIVE-A
63,500 USD NYSE +0,13%
SONOCO PRODUCTS
49,790 USD NYSE +0,24%
SOUTHERN COPPER
200,475 USD NYSE -0,64%
STEEL DYNAMICS
240,5400 USD NASDAQ -0,09%
STRIVE RG-A
24,0900 USD NASDAQ -6,08%
SUN COMMUN REIT
118,110 USD NYSE +1,95%
SUNRUN
7,3000 USD NASDAQ -4,45%
TEXAS INSTRUMENT
276,4800 USD NASDAQ -0,95%
THE CARLYLE GRP
36,3800 USD NASDAQ -1,17%
TOAST RG-A
31,590 USD NYSE -1,92%
TRACTOR SUPPLY
33,1600 USD NASDAQ -0,63%
TRANSUNION
74,080 USD NYSE -0,03%
TRAVEL+LEISURE
64,595 USD NYSE -1,09%
TRAVELERS COS
389,260 USD NYSE +1,39%
TRIPADVISOR
9,3200 USD NASDAQ -0,75%
TRUIST FINL
47,090 USD NYSE +1,13%
UDR REIT
34,240 USD NYSE +0,10%
UNITED THERAPEUT
533,1200 USD NASDAQ -1,55%
VALMONT IND
444,620 USD NYSE -1,53%
VARONIS SYSTEMS
48,7200 USD NASDAQ +2,92%
VEEVA SYSTEMS RG-A
310,500 USD NYSE -0,85%
VENTAS REIT
85,850 USD NYSE +1,17%
VERALTO
101,010 USD NYSE +0,05%
VERISIGN
302,3350 USD NASDAQ -0,58%
VICI PROPER REIT
23,590 USD NYSE +0,55%
VIRTUS INVSTMT
123,760 USD NYSE +0,95%
VOR RLT REIT-SBI
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/10/2026 à 13:56:31.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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