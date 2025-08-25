TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amgen, Figma, Nordson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amgen, Figma et Nordson.
FAITS MARQUANTS
* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève le prix cible de 328 à 342 dollars
* Figma Inc FIG.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; prix
cible de 75
* Intuit Inc INTU.O : HSBC relève le cours cible de 938 $ à 971 $
* Nordson Corp NDSN.O : Oppenheimer relève le cours cible de 260 $ à 275 $
* Zoom Communications Inc ZM.O : HSBC augmente le prix cible de 99 $ à 105 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 59 à 64
dollars
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 90 $ contre 78 $
* Alaska Air Group Inc ALK.N : Raymond James relève le cours de l'action à surperformer à partir de
market perform
* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : Keybanc relève le cours à surpondérer à partir de pondération
sectorielle
* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : BofA Global Research initie avec une note neutre; objectif de prix 42
* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : Needham initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 48
* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 45
* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : UBS initie une couverture avec une note neutre et un objectif de prix de 40
* American Airlines AAL.O : Raymond James passe de "surperform" à "market perform"
* American Eagle Outfitters AEO.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 11 à 10 dollars
* American Eagle Outfitters AEO.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de neutre à
sous-performance
* Bill Holdings Inc BILL.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 42$ contre 49
* Biohaven Ltd BHVN.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 26 à 29 dollars
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 115$ contre 120
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 123 $ de 140 $
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Jefferies réduit le prix cible à 125$ de 135
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : JP Morgan réduit le prix cible à 110,00 $ contre 113,00 $
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : TD Cowen réduit le prix cible à 115 $ de 140 $
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : UBS réduit le prix cible à 125 $, contre 135 $ auparavant
* Broadcom Inc AVGO.O : UBS augmente le prix cible de 290 à 345 dollars
* Buckle Inc BKE.N : UBS relève le cours cible à 54 $, contre 51 $ auparavant
* Civitas Resources Inc CIVI.N : William Blair initie la couverture avec la note market perform
* Crescent Energy Co CRGY.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance
* Crowdstrike CRWD.O : BMO réduit le prix cible de 500 $ à 460 $
* CubeSmart CUBE.N : Citigroup réduit le prix cible à 43 $, contre 45 $ auparavant
* Dayforce Inc DAY.N : Mizuho passe de surperformant à neutre; baisse l'objectif de cours à 70 $ contre
80 $
* Devon Energy Corp DVN.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance
* Diamondback Energy Inc FANG.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance
* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Raymond James relève le prix cible de 31 à 35 dollars
* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Raymond James relève la note de surperformance à strong buy
* Extra Space Storage Inc EXR.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 150 $ contre 165
* Figma Inc FIG.N : BofA Global Research initie une couverture avec une note neutre; objectif de prix
85
* Figma Inc FIG.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; objectif de prix 65
* Figma Inc FIG.N : Morgan Stanley initie une couverture avec une note de pondération égale; objectif
de prix 80
* Figma Inc FIG.N : William Blair initie la couverture avec une note de surperformance
* Freshpet Inc FRPT.O : TD Cowen réduit le prix cible de 72 $ à 63 $
* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : BTIG augmente le prix cible de 190 $ à 230 $
* Gates Industrial Corporation GTES.N : JP Morgan initie avec une note de surpondération; PT 35
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : William Blair initie la couverture avec une note de surperformance
* Intuit Inc INTU.O : HSBC relève le prix cible de 938 $ à 971 $
* Journey Medical Corp DERM.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une note d'achat; objectif de
13 $
* Lazard Inc LAZ.N : KBW relève le prix cible de 60 $ à 65 $
* Lazard Inc LAZ.N : KBW relève la note de marché de "market perform" à "outperform
* Legalzoom.com Inc LZ.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 12$ contre 10
* Legend Biotech Corp LEGN.O : JP Morgan augmente le prix cible de 77,00 $ à 78,00 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Citigroup augmente le prix cible de 242 $ à 266 $
* LSI Industries Inc LYTS.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 22 $ à 25 $
* Mach Natural Resources LP MNR.N : William Blair initie la couverture avec une note de surperformance
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : William Blair initie la couverture avec une note de surperformance
* Matador Resources Co MTDR.N : William Blair initie la couverture avec une note de surperformance
* Mirion Technologies Inc MIR.N : Northland Capital initie la couverture avec une note de
surperformance; PT $26
* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Truist Securities réduit le prix cible de 37 $ à 32 $
* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance
* NRX Pharmaceuticals Inc NRXP.O : BTIG augmente le prix cible de 21 $ à 25 $
* NVIDIA Corp NVDA.O : Stifel relève l'objectif de cours à 212 $ contre 202 $
* Okta Inc OKTA.O : Truist Securities augmente le prix cible de 100 $ à 125 $ et le fait passer de "
hold " à " buy "
* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 1,5 $ à 2 $
* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de "hold" à "buy"
* Pagseguro Digital Ltd PAGS.N : Susquehanna réduit le prix cible de 14,00 $ à 11,00 $
* Permian Resources Corp PR.N : William Blair initie la couverture avec une note de surperformance
* Premier Inc PINC.O : Piper Sandler relève le cours cible à 28 $ contre 24 $
* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research initie la couverture avec une note neutre; PT $32
* Sabra Health Care REIT Inc SBRA.O : BMO augmente le prix cible de 19 $ à 22 $
* Samsara Inc IOT.N : Truist Securities réduit le prix cible de 42 $ à 35 $
* Sentinelone Inc S.N : BTIG ramène le cours à neutre au lieu d'acheter
* Shoulder Innovations Inc SI.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 23 $
* Shoulder Innovations Inc SI.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; PT $19
* Shoulder Innovations Inc SI.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération;
PT $18
* Simon Property Group Inc SPG.N : Truist Securities relève le prix cible de 168 à 169 dollars
* Symbotic Inc SYM.O : D.A. Davidson abaisse la note de neutre à achat; augmente le prix cible de 35 $
à 47 $
* Toll Brothers Inc TOL.N : Citigroup augmente le prix cible de 134 $ à 138 $
* Toll Brothers Inc TOL.N : Raymond James augmente le prix cible de 130,00 $ à 160,00 $
* Toro Co TTC.N : D.A. Davidson relève le cours à acheter de neutre; augmente le cours cible à 93 $ de
76 $
* Trinseo TSE.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 4 à 3
* Valneva SE VALN.O : Jefferies réduit le cours cible à 14 $ contre 18 $
* Verint Systems Inc VRNT.O : TD Cowen ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"
* Verint Systems Inc VRNT.O : TD Cowen réduit le prix cible de 33 $ à 20,5 $
* Verint Systems Inc VRNT.O : Wedbush réduit le prix cible à 20,5 $ de 30
* Viper Energy Inc VNOM.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Argus Research augmente le prix cible de 125 $ à 135 $
* Zoom Communications Inc ZM.O : Citigroup augmente le prix cible de 84 $ à 85 $
* Zoom Communications Inc ZM.O : HSBC augmente le prix cible de 99 $ à 105 $
