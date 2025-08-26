 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
US Open: Alcaraz mate Opelka, Keys et Williams s'arrêtent déjà
information fournie par AFP 26/08/2025 à 10:08

Carlos Alcaraz face à Reilly Opelka, lors du premier tour de l'US Open, le 25 août 2025 à New York ( AFP / Kena Betancur )

Carlos Alcaraz (2e mondial) a démarré sans accroc sa reconquête du trône lundi, qualifié en trois sets pour le deuxième tour de l'US Open contrairement à Venus Williams et Madison Keys.

- Alcaraz maîtrise ses débuts -

Le tirage au sort était piégeux, mais Carlos Alcaraz a survécu aux services de Reilly Opelka (2,11m) pour s'imposer 6-4, 7-5, 6-4 sur le Central au premier tour d'un tournoi qu'il a remporté en 2022.

De quoi mettre un coup de pression au N.1 mondial Jannik Sinner, qui cédera son trône si l'Espagnol franchit un tour de plus que lui à New York.

L'Italien, tenant du titre à Flushing Meadows, démarre mardi son tournoi contre le Tchèque Vit Kopriva (89e).

Alcaraz affrontera pour sa part au deuxième tour un autre Italien, Mattia Bellucci (65e).

"Je trouve que j'ai livré une super prestation aujourd'hui (lundi)", s'est satisfait l'Espagnol après avoir éliminé Opelka. "Je pense que le retour est une des choses que j'ai le mieux maîtrisées".

Face à un serveur comme Opelka, "tu as le sentiment que rien ne dépend de toi et que tout repose sur la façon dont il va servir, jouer depuis sa ligne de fond. Il faut s'efforcer de gagner les points qu'il te laisse", a développé Alcaraz après le match.

Pour son premier match officiel depuis sa défaite au deuxième tour de Wimbledon début juillet, le N.5 mondial Jack Draper a laissé échapper un set contre l'Argentin Federico Agustin Gomez (203e) mais s'est finalement imposé 6-4, 7-5, 6-7 (7/9), 6-2.

"Ce n'était pas ma prestation la plus aboutie", a reconnu le gaucher britannique de 23 ans, demi-finaliste à New York en 2024 et opposé au Belge Zizou Bergs (48e) au deuxième tour.

Le finaliste du Masters 1000 de Toronto Karen Khachanov (9e), le Danois Holger Rune (11e), le finaliste de l'US Open 2022 Casper Ruud (12e), le Russe Andrey Rublev (15e) et l'Américain Frances Tiafoe (17e) ont eux aussi gagné lundi leur place au deuxième tour.

- Williams vaillante mais vaincue, Keys surprise -

Venus Williams face à Karolina Muchova au premier tour de l'US Open, le 25 août 2025 à New York ( AFP / Kena Betancur )

De retour sur le circuit WTA à 45 ans, la septuple lauréate en Grand Chelem Venus Williams a offert une belle résistance à la Tchèque Karolina Muchova (13e), qui a fini par l'emporter 6-3, 2-6, 6-1 en deux heures sur le Central.

"Je n'ai pas gagné, mais je suis très fière de la façon dont j'ai joué", a-t-elle déclaré, semblant écarter l'idée de jouer d'autres tournois en 2025.

Le premier match de la journée sur le Central s'était achevé par un coup de tonnerre: finaliste de l'US Open en 2017 et lauréate du dernier Open d'Australie, l'Américaine Madison Keys est devenue la première du top 10 féminin à mordre la poussière.

"Mes nerfs ont pris le dessus", a commenté la trentenaire après sa défaite 6-7 (10/12), 7-6 (7/3), 7-5 contre la Mexicaine Renata Zarazua (82e), tombeuse à 27 ans de sa première membre du top 10.

Caroline Garcia lors du dernier match de sa carrière, face à Kamilla Rakhimova, au premier tour de l'US Open, le 25 août 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MATTHEW STOCKMAN )

Caroline Garcia lors du dernier match de sa carrière, face à Kamilla Rakhimova, au premier tour de l'US Open, le 25 août 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MATTHEW STOCKMAN )

Sur le court Louis-Armstrong, Mirra Andreeva (5e) n'a laissé aucune place au doute contre Alycia Parks (56e), expédiant l'Américaine 6-0, 6-1 en 55 minutes chrono.

Andreeva jouera au deuxième tour contre sa compatriote Anastasia Potapova (53e) et Zarazua affrontera la Française Diane Parry (107e).

Cette dernière a expédié la Tchèque Petra Kvitova à la retraite (6-1, 6-0). L'ex-N.2 mondiale quitte le circuit à 35 ans avec 31 titres au compteur.

La carrière de la Française Caroline Garcia, ex-N.4 mondiale, a également pris fin lundi sur une défaite, 6-4, 4-6, 6-3, face à la Russe Kamilla Rakhimova (65e).

Dans l'une des affiches du premier tour, la Tchèque Barbora Krejcikova (62e) a vaincu sans difficulté (6-3, 6-2) Victoria Mboko, sacrée au WTA 1000 de Montréal début août.

Sport
