Taxation des géants du numérique : Donald Trump menace de nouveaux droits de douane les pays qui "discriminent" la tech américaine

"L'Amérique et les entreprises technologiques américaines ne sont plus ni la 'tirelire' ni le 'paillasson' du monde", a déclaré le président américain.

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 25 août 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )

Donald Trump a menacé lundi 25 août de sanctionner les pays qui cherchent à "discriminer la technologie américaine" en légiférant sur ce secteur ou en le taxant. Le président américain a menacé d'imposer de nouveaux droits de douane et des restrictions à l'exportation à ces pays.

"Les taxes ou la législation sur les services numériques, et les réglementations sur les marchés numériques, sont toutes conçues pour discriminer ou nuire à la technologie américaine ", a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. Ses commentaires semblent viser les pays européens et les organisations qui ont adopté des lois réglementant le web.

L'Union européenne, par exemple, dispose de la législation sur les marchés numériques (DMA) et de la réglementation sur les services numériques (DSA), qui concernent la concurrence et la modération des contenus. Le Royaume-Uni impose également une taxe sur les services numériques.

"Droits de douane supplémentaires substantiels"

À moins que ces "mesures discriminatoires" ne soient supprimées, Donald Trump n'exclut pas d'imposer "des droits de douane supplémentaires substantiels" sur les produits de ces pays ni d'instaurer des restrictions à l'exportation des technologies et des puces américaines.

"L'Amérique et les entreprises technologiques américaines ne sont plus ni la 'tirelire' ni le 'paillasson' du monde", a-t-il ajouté.

En juin, Trump avait annulé des négociations commerciales avec le Canada en représailles à une taxe sur les services numériques prévue par Ottawa et visant des multinationales américaines telles qu'Alphabet, Amazon et Meta. Le Canada avait annoncé peu après annuler la mesure.