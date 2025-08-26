Klarna chercherait à obtenir une valorisation de jusqu'à 14 milliards de dollars lors de son introduction en bourse le mois prochain, d'après certaines sources

La fintech suédoise Klarna va relancer son projet d'introduction en bourse aux États-Unis le mois prochain avec une valorisation comprise entre 13 et 14 milliards de dollars, selon deux sources familières avec la question.

La société a interrompu son projet d'introduction en bourse en avril, après que les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump ont ébranlé les marchés mondiaux. Elle avait également envisagé de s'introduire en bourse en 2021, mais a décidé de ne pas le faire.

Le prix des actions vendues dans le cadre de l'offre pourrait se situer entre 34 et 36 dollars dès cette semaine, selon les sources.

Il s'agirait d'une chute brutale par rapport à la valorisation de près de 50 milliards de dollars que Klarna visait en 2021 et de plus de 15 milliards de dollars plus tôt cette année.

L'une des sources a déclaré que Klarna cherchait à lever près d'un milliard de dollars lors de l'introduction en bourse.

Klarna s'est refusée à tout commentaire.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))