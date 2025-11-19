 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 962,27
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amgen, Crowdstrike, Micron Technology
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 12:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amgen, Crowdstrike et Micron Technology.

FAITS MARQUANTS

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève son objectif de cours à 381 dollars contre 343 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 600$ contre 515

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le cours cible de 200 $ à 275 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat

* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan relève le prix cible de 195 $ à 240 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aecom ACM.N : Citigroup relève le cours cible de 150 à 152 dollars

* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève le cours cible de 27 $ à 28 $

* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève le prix cible de sous-pondéré à neutre

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève l'objectif de cours à 381 $ contre 343 $ auparavant

* Anavex Life Sciences Corp. AVXL.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 20 $

contre 42 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 23 $ à 44 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Piper Sandler relève le prix cible de 45 à 70 dollars

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève le cours cible de 45 $ à 52 $

* Baidu Inc BIDU.O : Jefferies relève le cours cible à 159 $, contre 157 $ auparavant

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 35$ contre 38

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies réduit le prix cible à 48 $ de 52

* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 36$ de 45

* Cartesian Therapeutics Inc RNAC.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 30$

contre 40

* Coty Inc COTY.N : Berenberg réduit le prix cible à 4,20 $ de 5,05

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies augmente le prix cible de 515 $ à 600 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Citigroup augmente le prix cible de 25 $ à 27

$

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à

achat

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 228$ de 235

* Doordash DASH.O : Jefferies relève le cours de l'action à acheter, puis à conserver;

augmente le prix cible à 260 $, puis à 220 $

* Dow Inc DOW.N : Citigroup réduit le prix cible à 23 $ contre 25 $

* Eli Lilly LLY.N : Truist Securities augmente le prix cible de 1 038 $ à 1 182 $

* Energizer Holdings Inc ENR.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 29 $ à

20 $

* Energizer Holdings Inc ENR.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 29 $ à 20 $

* Energizer Holdings Inc ENR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 23 $ contre 28 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : HSBC réduit le prix cible à 48 $ contre 50 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 51 $ à 47 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de "performer" à

"surperformer" de "performer" à "performer" à "performer" à "performer"

* Helmerich and Payne Inc HP.N : Susquehanna relève l'objectif de cours de 26 à 31

$

* Hilton Worldwide HLT.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 285 $ contre 288

$

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 430 $ contre 475

* Home Depot Inc HD.N : HSBC réduit le prix cible à 400 $ de 445

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies réduit le prix cible de 474 $ à 438 $

* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 444 $ à 423 $

* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit le prix cible de 401 $ à 376 $

* Home Depot Inc HD.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 455 $ à 430 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Bernstein augmente le prix cible à 188 $ contre 177 $

* Incyte INCY.O : Jefferies relève le cours cible de 102 à 120 dollars

* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 100 $ contre 115 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : RBC réduit le prix cible de 52 $ à 46 $

* LGI Homes Inc LGIH.O : JP Morgan réduit le prix cible de 48,5 $ à 40 $

* Marriott MAR.O : Bernstein relève le cours cible à 329 $ contre 327 $

* Mbia Inc MBI.N : KBW relève le cours cible de 8,5 $ à 8 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 95 $ contre 90 $ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le cours cible de 200 $ à 275 $

* Nuvation Bio Inc NUVB.N : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; prix cible

de 12 $

* Olema Pharmaceuticals Inc OLMA.O : JP Morgan relève le prix cible de 32 $ à 55 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une couverture avec un prix cible de

424

* Quantumscape Corp QS.N : HSBC réduit la note de "hold" à "reduce

* Quantumscape Corp QS.N : HSBC augmente le prix cible de 5,3 $ à 10,5 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 47 $

* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho relève le prix cible de 1 à 10 $

* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho relève le prix cible de neutre à surperformer

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une couverture avec un objectif de prix de 50

* Tanger Inc SKT.N : Citigroup passe de la position d'acheteur à celle de neutre; abaisse le

prix cible de 38 $ à 35 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities augmente le PT à 35$ de 28

* UGI Corp UGI.N : Jefferies relève le prix cible de 44 $ à 45 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 120 $ contre

125 $ auparavant

* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan relève le cours cible à 240 $, contre 195

$ auparavant

* Upwork Inc UPWK.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 22 $ à 24 $

* Vaxcyte Inc PCVX.O : Leerink Partners relève le cours cible à 77 $, contre 60 $ auparavant

* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible

de 40

* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 262 $ à 302 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève la note à "surperformer" de "performer le

secteur" à "surperformer" à "performer le secteur"

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup réduit le prix cible de 88 $ à 75 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 60 $ contre 55 $

auparavant

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours d'achat de "hold" à

"buy

* Zymeworks Inc ZYME.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 31 $ contre 23 $ auparavant

Valeurs associées

AECOM
127,190 USD NYSE -3,63%
AMALGAMATED FIN
27,0200 USD NASDAQ +1,01%
AMGEN
343,9900 USD NASDAQ +0,67%
ANAVEX LIFE SCIE
3,5000 USD NASDAQ -2,23%
ARROWHEAD PHRMCT
40,4700 USD NASDAQ +0,80%
BAIDU SP ADR-A
117,1400 USD NASDAQ +2,66%
BELLRNG BRNDS
26,250 USD NYSE +2,54%
CARTESIAN
7,6200 USD NASDAQ +3,25%
COTY RG-A
3,305 USD NYSE -1,49%
CROWDSTRIKE
513,6700 USD NASDAQ -3,04%
DICK'S SPORT GOO
210,145 USD NYSE +0,59%
DOORDASH RG-A
212,0800 USD NASDAQ +0,68%
DOW
21,860 USD NYSE +0,83%
ELI LILLY & CO
1 030,540 USD NYSE +0,71%
ENERGIZER HLDGS
19,435 USD NYSE -18,55%
FREEPORT MCMORAN
39,990 USD NYSE +2,53%
HELMERICH&PAYNE
26,530 USD NYSE -4,05%
HILTN WRLD HLDGS
267,950 USD NYSE +0,77%
HOME DEPOT
336,650 USD NYSE -6,04%
HYATT HOTELS RG-A
149,450 USD NYSE +0,32%
INCYTE
103,8900 USD NASDAQ -0,27%
INTERPARFUMS
85,8100 USD NASDAQ +2,37%
KINETIK HLDGS RG-A
33,160 USD NYSE +1,04%
LGI HOMES
45,6800 USD NASDAQ -0,39%
MARRIOTT INTL RG-A
282,9000 USD NASDAQ 0,00%
MBIA
7,660 USD NYSE +1,59%
MERCK
96,480 USD NYSE +3,88%
MICRON TECHNOLOGY
228,5000 USD NASDAQ -5,56%
OLEMA PHARMA
20,1400 USD NASDAQ +136,38%
PRAXIS PRECIS
184,1300 USD NASDAQ -6,81%
QUANTUMSCAPE RG-A
13,000 USD NYSE +0,23%
RAPPORT THERA
25,3200 USD NASDAQ +0,84%
RELMADA THERAPEUTICS
4,2700 USD NASDAQ +7,56%
SELECTA BIOSCIEN
1,0700 USD NASDAQ +21,43%
SIONNA THER
39,1200 USD NASDAQ -2,03%
TANGER
33,210 USD NYSE +0,77%
TERNS PHARMA
27,5600 USD NASDAQ +7,82%
UGI
34,930 USD NYSE +0,60%
ULTRAGENYX PHARM
32,8300 USD NASDAQ +0,89%
UNIV HEALTH SERV-B
228,790 USD NYSE +1,01%
UPWORK
17,0800 USD NASDAQ +5,50%
VAXCYTE
49,5300 USD NASDAQ +2,46%
VTV THERAP RG-A
30,1100 USD NASDAQ -1,31%
WESCO INTL
248,890 USD NYSE +0,47%
WESTLAKE
58,640 USD NYSE -0,74%
ZIONS BANCORP
49,3400 USD NASDAQ +0,86%
ZYMEWORKS
22,9900 USD NASDAQ -3,81%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/11/2025 à 12:33:32.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Amine Kessaci, à Marseille, le 27 mai 2024 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Assassinat Mehdi Kessaci: son frère Amine appelle à "la révolte face au narcotrafic"
    information fournie par AFP 19.11.2025 13:31 

    "Levons-nous ensemble": au lendemain des obsèques de son frère Mehdi à Marseille, Amine Kessaci a appelé mercredi à ce que "la révolte face au narcotrafic soit durable" avant une marche blanche prévue samedi pour dire "stop". "On ne peut pas tuer tout un peuple", ... Lire la suite

  • Un homme marche à Wall Street devant la Bourse de New York à New York
    Wall Street vue légère hausse avant Nvidia, l'Europe prudente
    information fournie par Reuters 19.11.2025 13:31 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue en légère hausse et les Bourses européennes évoluent sur de faibles variations mercredi à mi-séance après quatre journées consécutives dans le rouge, les investisseurs attendant notamment les résultats de Nvidia dans un ... Lire la suite

  • Le Premier ministre polonais Donald Tusk visite le site d'une explosion sur la voie ferrée de la ligne Varsovie-Lublin à Mika
    Soupçon de sabotage russe: la Pologne réplique sur le terrain diplomatique
    information fournie par Reuters 19.11.2025 13:28 

    par Marek Strzelecki La Pologne, qui accuse la Russie d'être à l'origine du sabotage de la ligne ferroviaire Varsovie-Lublin, a annoncé mercredi la fermeture du dernier consulat russe sur son territoire et exhorté ses alliés européens à limiter la liberté de circulation ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 19.11.2025 13:27 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, DoorDash, résultats de Target et Lowe's) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,12% pour ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank