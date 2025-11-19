TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amgen, Crowdstrike, Micron Technology

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amgen, Crowdstrike et Micron Technology.
FAITS MARQUANTS
* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève son objectif de cours à 381 dollars contre 343 dollars
* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 600$ contre 515
* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le cours cible de 200 $ à 275 $
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat
* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan relève le prix cible de 195 $ à 240 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Aecom ACM.N : Citigroup relève le cours cible de 150 à 152 dollars
* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève le cours cible de 27 $ à 28 $
* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève le prix cible de sous-pondéré à neutre
* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève l'objectif de cours à 381 $ contre 343 $ auparavant
* Anavex Life Sciences Corp. AVXL.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 20 $
contre 42 $
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 23 $ à 44 $
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Piper Sandler relève le prix cible de 45 à 70 dollars
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève le cours cible de 45 $ à 52 $
* Baidu Inc BIDU.O : Jefferies relève le cours cible à 159 $, contre 157 $ auparavant
* Bellring Brands Inc BRBR.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 35$ contre 38
* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies réduit le prix cible à 48 $ de 52
* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 36$ de 45
* Cartesian Therapeutics Inc RNAC.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 30$
contre 40
* Coty Inc COTY.N : Berenberg réduit le prix cible à 4,20 $ de 5,05
* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies augmente le prix cible de 515 $ à 600 $
* Curbline Properties Corp. CURB.N : Citigroup augmente le prix cible de 25 $ à 27
$
* Curbline Properties Corp. CURB.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à
achat
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 228$ de 235
* Doordash DASH.O : Jefferies relève le cours de l'action à acheter, puis à conserver;
augmente le prix cible à 260 $, puis à 220 $
* Dow Inc DOW.N : Citigroup réduit le prix cible à 23 $ contre 25 $
* Eli Lilly LLY.N : Truist Securities augmente le prix cible de 1 038 $ à 1 182 $
* Energizer Holdings Inc ENR.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 29 $ à
20 $
* Energizer Holdings Inc ENR.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 29 $ à 20 $
* Energizer Holdings Inc ENR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 23 $ contre 28 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : HSBC réduit le prix cible à 48 $ contre 50 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 51 $ à 47 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de "performer" à
"surperformer" de "performer" à "performer" à "performer" à "performer"
* Helmerich and Payne Inc HP.N : Susquehanna relève l'objectif de cours de 26 à 31
$
* Hilton Worldwide HLT.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 285 $ contre 288
$
* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 430 $ contre 475
* Home Depot Inc HD.N : HSBC réduit le prix cible à 400 $ de 445
* Home Depot Inc HD.N : Jefferies réduit le prix cible de 474 $ à 438 $
* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 444 $ à 423 $
* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit le prix cible de 401 $ à 376 $
* Home Depot Inc HD.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 455 $ à 430 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : Bernstein augmente le prix cible à 188 $ contre 177 $
* Incyte INCY.O : Jefferies relève le cours cible de 102 à 120 dollars
* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 100 $ contre 115 $
* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : RBC réduit le prix cible de 52 $ à 46 $
* LGI Homes Inc LGIH.O : JP Morgan réduit le prix cible de 48,5 $ à 40 $
* Marriott MAR.O : Bernstein relève le cours cible à 329 $ contre 327 $
* Mbia Inc MBI.N : KBW relève le cours cible de 8,5 $ à 8 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 95 $ contre 90 $ auparavant
* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le cours cible de 200 $ à 275 $
* Nuvation Bio Inc NUVB.N : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; prix cible
de 12 $
* Olema Pharmaceuticals Inc OLMA.O : JP Morgan relève le prix cible de 32 $ à 55 $
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une couverture avec un prix cible de
424
* Quantumscape Corp QS.N : HSBC réduit la note de "hold" à "reduce
* Quantumscape Corp QS.N : HSBC augmente le prix cible de 5,3 $ à 10,5 $
* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat
* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 47 $
* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho relève le prix cible de 1 à 10 $
* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho relève le prix cible de neutre à surperformer
* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat
* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une couverture avec un objectif de prix de 50
* Tanger Inc SKT.N : Citigroup passe de la position d'acheteur à celle de neutre; abaisse le
prix cible de 38 $ à 35 $
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities augmente le PT à 35$ de 28
* UGI Corp UGI.N : Jefferies relève le prix cible de 44 $ à 45 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 120 $ contre
125 $ auparavant
* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan relève le cours cible à 240 $, contre 195
$ auparavant
* Upwork Inc UPWK.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 22 $ à 24 $
* Vaxcyte Inc PCVX.O : Leerink Partners relève le cours cible à 77 $, contre 60 $ auparavant
* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible
de 40
* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 262 $ à 302 $
* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève la note à "surperformer" de "performer le
secteur" à "surperformer" à "performer le secteur"
* Westlake Corp WLK.N : Citigroup réduit le prix cible de 88 $ à 75 $
* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 60 $ contre 55 $
auparavant
* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours d'achat de "hold" à
"buy
* Zymeworks Inc ZYME.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 31 $ contre 23 $ auparavant
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer