information fournie par Reuters • 19/11/2025 à 12:33

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amgen, Crowdstrike, Micron Technology

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amgen, Crowdstrike et Micron Technology.

FAITS MARQUANTS

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève son objectif de cours à 381 dollars contre 343 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 600$ contre 515

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le cours cible de 200 $ à 275 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat

* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan relève le prix cible de 195 $ à 240 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aecom ACM.N : Citigroup relève le cours cible de 150 à 152 dollars

* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève le cours cible de 27 $ à 28 $

* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève le prix cible de sous-pondéré à neutre

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève l'objectif de cours à 381 $ contre 343 $ auparavant

* Anavex Life Sciences Corp. AVXL.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 20 $

contre 42 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 23 $ à 44 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Piper Sandler relève le prix cible de 45 à 70 dollars

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève le cours cible de 45 $ à 52 $

* Baidu Inc BIDU.O : Jefferies relève le cours cible à 159 $, contre 157 $ auparavant

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 35$ contre 38

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies réduit le prix cible à 48 $ de 52

* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 36$ de 45

* Cartesian Therapeutics Inc RNAC.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 30$

contre 40

* Coty Inc COTY.N : Berenberg réduit le prix cible à 4,20 $ de 5,05

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies augmente le prix cible de 515 $ à 600 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Citigroup augmente le prix cible de 25 $ à 27

$

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à

achat

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 228$ de 235

* Doordash DASH.O : Jefferies relève le cours de l'action à acheter, puis à conserver;

augmente le prix cible à 260 $, puis à 220 $

* Dow Inc DOW.N : Citigroup réduit le prix cible à 23 $ contre 25 $

* Eli Lilly LLY.N : Truist Securities augmente le prix cible de 1 038 $ à 1 182 $

* Energizer Holdings Inc ENR.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 29 $ à

20 $

* Energizer Holdings Inc ENR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 23 $ contre 28 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : HSBC réduit le prix cible à 48 $ contre 50 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 51 $ à 47 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de "performer" à

"surperformer" de "performer" à "performer" à "performer" à "performer"

* Helmerich and Payne Inc HP.N : Susquehanna relève l'objectif de cours de 26 à 31

$

* Hilton Worldwide HLT.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 285 $ contre 288

$

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 430 $ contre 475

* Home Depot Inc HD.N : HSBC réduit le prix cible à 400 $ de 445

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies réduit le prix cible de 474 $ à 438 $

* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 444 $ à 423 $

* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit le prix cible de 401 $ à 376 $

* Home Depot Inc HD.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 455 $ à 430 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Bernstein augmente le prix cible à 188 $ contre 177 $

* Incyte INCY.O : Jefferies relève le cours cible de 102 à 120 dollars

* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 100 $ contre 115 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : RBC réduit le prix cible de 52 $ à 46 $

* LGI Homes Inc LGIH.O : JP Morgan réduit le prix cible de 48,5 $ à 40 $

* Marriott MAR.O : Bernstein relève le cours cible à 329 $ contre 327 $

* Mbia Inc MBI.N : KBW relève le cours cible de 8,5 $ à 8 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 95 $ contre 90 $ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le cours cible de 200 $ à 275 $

* Nuvation Bio Inc NUVB.N : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; prix cible

de 12 $

* Olema Pharmaceuticals Inc OLMA.O : JP Morgan relève le prix cible de 32 $ à 55 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une couverture avec un prix cible de

424

* Quantumscape Corp QS.N : HSBC réduit la note de "hold" à "reduce

* Quantumscape Corp QS.N : HSBC augmente le prix cible de 5,3 $ à 10,5 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 47 $

* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho relève le prix cible de 1 à 10 $

* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho relève le prix cible de neutre à surperformer

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une couverture avec un objectif de prix de 50

* Tanger Inc SKT.N : Citigroup passe de la position d'acheteur à celle de neutre; abaisse le

prix cible de 38 $ à 35 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities augmente le PT à 35$ de 28

* UGI Corp UGI.N : Jefferies relève le prix cible de 44 $ à 45 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 120 $ contre

125 $ auparavant

* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan relève le cours cible à 240 $, contre 195

$ auparavant

* Upwork Inc UPWK.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 22 $ à 24 $

* Vaxcyte Inc PCVX.O : Leerink Partners relève le cours cible à 77 $, contre 60 $ auparavant

* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible

de 40

* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 262 $ à 302 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève la note à "surperformer" de "performer le

secteur" à "surperformer" à "performer le secteur"

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup réduit le prix cible de 88 $ à 75 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 60 $ contre 55 $

auparavant

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours d'achat de "hold" à

"buy

* Zymeworks Inc ZYME.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 31 $ contre 23 $ auparavant