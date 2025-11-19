 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 980,50
+0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Bourse de Paris termine en légère baisse, prudente avant les résultats de Nvidia
information fournie par AFP 19/11/2025 à 18:47

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris a terminé en légère baisse de 0,18% mercredi, dans un marché prudent à quelques heures de la publication très attendue des résultats du géant américain des puces électroniques Nvidia .

L'indice vedette CAC 40 a reculé de 14,16 points à 7.953,77 points.

Mardi, l'indice avait chuté de 151,09 points (-1,86%), déjà plombé par l'inquiétude grandissante autour de la valorisation des géants de l'intelligence artificielle.

Nvidia est "connu pour donner des prévisions ambitieuses et le marché y sera particulièrement attentif", explique Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique de Lombard Odier AM.

La publication des résultats du groupe, la première capitalisation boursière du monde (environ 4.500 milliards de dollars), est devenue "un événement macroéconomique", souligne l'économiste.

Plus globalement, les titres des groupes technologiques ont porté les marchés financiers ces derniers mois, poussés par les espoirs que l'intelligence artificielle ouvre la voie à un nouveau cycle de croissance.

Il y a encore cinq ans, "les entreprises du secteur de l'intelligence artificielle représentaient 5% de la capitalisation boursière totale" de l'indice boursier MSCI World, qui regroupe plus de 1.600 entreprises cotées dans une vingtaine de pays développés, explique Florian Ielpo. "En 2025, c'est 30%, alors que le nombre d'entreprises n'a pas changé", illustre-t-il.

Air France-KLM lorgne sur TAP Air Portugal

Air France-KLM (+2,85% à 9,52 euros), qui souhaite renforcer ses liaisons vers l'Amérique du Sud, a officialisé mercredi son intérêt pour la privatisation de la compagnie TAP Air Portugal, convoitée par d'autres groupes aériens européens.

Vivendi chute en Bourse

Vivendi a perdu 13,61% mercredi à 2,31 euros, après qu'a été révélé que l'avocat général de la Cour de cassation préconisait de "casser" l'arrêt de la Cour d'appel de Paris estimant en avril dernier que la société Vivendi était "contrôlée de fait" par Vincent Bolloré.

L'enjeu de l'arrêt de la Cour de cassation, qui sera rendu fin novembre, est de savoir si oui ou non M. Bolloré contrôle la société Vivendi, auquel cas il devrait indemniser les petits actionnaires en rachetant les titres restants, à hauteur de plusieurs milliards d'euros.

Si l'avis de l'avocat général était suivi, ce serait "un scandale", a réagi auprès de l'AFP Catherine Berjal, associée gérante de Ciam, fonds actionnaire minoritaire de la société qui conteste depuis le début l'opération de scission, faisant savoir que le fonds porterait l'affaire "devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)", le cas échéant.

Vers une reprise de cotation pour Ubisoft

Le géant français des jeux vidéo Ubisoft reprendra sa cotation à la Bourse de Paris "au plus tard" vendredi, "à l'ouverture des marchés", et communiquera ses résultats du premier semestre d'ici là, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.

Euronext CAC40

Valeurs associées

BOLLORE SE
4,6940 EUR Euronext Paris +1,91%
EURONEXT
126,3000 EUR Euronext Paris -1,02%
NVIDIA
184,7530 USD NASDAQ +1,87%
UBISOFT
6,7700 EUR Euronext Paris 0,00%
VIVENDI
2,5000 EUR Euronext Paris -13,61%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

