Elior renoue avec les bénéfices pour la première fois depuis 2019

Préparation de repas chez Elior à Epône (Yvelines) ( AFP / MARTIN BUREAU )

Le groupe de restauration collective Elior a annoncé mercredi un bénéfice net annuel de 88 millions d'euros - son premier depuis 2019 - au cours de son exercice décalé 2024-2025, signe selon le groupe de son redressement financier depuis son rapprochement avec Derichebourg.

Elior, très endetté et en déficit après la crise sanitaire, a été repris en avril 2023 par le spécialiste du recyclage Derichebourg, via une augmentation de capital et l'apport des activités du pôle multiservices DMS à Elior.

Le groupe affichait encore une perte nette de 41 millions d'euros lors de l'exercice 2023-2024, et de 93 millions pour 2022-2023.

"C'est un signal fort qui montre que notre modèle tient la route et que les décisions prises ces dernières années portent leurs fruits", a commenté le directeur financier d'Elior, Didier Grandpré, lors d'une conférence de presse en ligne.

"Cette performance s'accompagne du retour à la distribution de dividendes, signe de confiance et de stabilité", a-t-il ajouté.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 6,15 milliards d'euros sur l'exercice clos au 30 septembre, en croissance de 1,6%.

L'activité a été portée par la bonne performance de la restauration collective (+2% hors effets de change et de périmètre, à 4,46 milliards), métier historique du groupe, grâce notamment à "une dynamique solide aux Etats-Unis et dans la péninsule ibérique", selon M. Grandpré.

"Nous avons remporté des contrats majeurs avec par exemple l'université West Virginia, le plus gros et le plus important de notre activité nord-américaine et nous avons également renforcé notre présence dans les stades au Royaume-Uni", a-t-il illustré.

Le groupe diversifie ses activités, notamment à travers sa nouvelle offre, "Elior Sport Event", pour accompagner les centres de formation, les stades et les grands rendez-vous dans la restauration, la logistique, l'hygiène, la maintenance et la gestion des flux.

L'Ebita ajusté (bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissement), indicateur de rentabilité, a progressé de 35 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent, à 202 millions d'euros.

Le groupe vise pour 2025-2026 une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 3% et 4% et une marge d'Ebita ajustée comprise entre 3,5% et 3,7% - contre 3,3% sur le dernier exercice -, ce qui marquerait "le retour à des niveaux de performance et de rentabilité similaires à la période d'avant Covid", a souligné Didier Grandpré.