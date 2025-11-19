information fournie par Reuters • 19/11/2025 à 14:10

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amgen, Crowdstrike, Micron Technology

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amgen, Crowdstrike et Micron Technology.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aecom ACM.N : Citigroup relève le cours cible de 150 à 152 dollars

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Truist Securities réduit le prix cible à 85 $ contre

90 $

* Albemarle ALB.N : BMO augmente le prix cible de 125 $ à 136 $

* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève le cours cible de 27 $ à 28 $

* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève le cours de l'action de sous-pondéré à

neutre

* American Battery Technology Co ABAT.O : Alliance Global Partners relève l'objectif

de cours à 7 $ contre 6 $ auparavant

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève le prix cible de 343 à 381 dollars

* Anavex Life Sciences Corp. AVXL.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 20 $

contre 42 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 23 $ à 44 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Piper Sandler relève le prix cible de 45 à 70 dollars

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève le cours cible de 45 $ à 52 $

* Artelo Biosciences Inc ARTL.O : Maxim Group réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Baidu Inc BIDU.O : Jefferies relève le cours cible de 157 à 159 dollars

* Bellring Brands BRBR.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 38

$

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 38 $, contre

46 $ auparavant

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 38 $ à 35 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies réduit le prix cible à 48$ de 52

* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 36$ de 45

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Stifel réduit le prix cible à 50 $ de 56

* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 60$

contre 61

* Boston Omaha Corp BOC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 20 $ contre 22 $

* Cartesian Therapeutics Inc RNAC.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 30$ contre

40

* Coty Inc COTY.N : Berenberg réduit le prix cible à 4,20 $ de 5,05

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies augmente le prix cible de 515 $ à 600 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Citigroup augmente le prix cible de 25 $ à 27 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 228$ de 235

* Dolby Laboratories Inc DLB.N : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours à 85 $

contre 95 $

* Doordash DASH.O : Jefferies passe de "hold" à "buy"; augmente le PT à 260$ de 220

* Dow Inc DOW.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 25 $

* Dynatrace Inc DT.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 55$ contre 60

* Eli Lilly LLY.N : Truist Securities augmente le prix cible à 1 182 $ contre 1 038 $

* Energizer Holdings Inc ENR.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 29 $ à 20 $

* Energizer Holdings Inc ENR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 23 $ contre 28 $

* FIS FIS.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 70 $ contre 72 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : HSBC ramène le cours cible à 48 $ contre 50 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : BMO réduit le prix cible de 48 $ à 47 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Raymond James réduit le prix cible de 46 $ à 45 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 51 $ à 47 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de "performer" à

"surperformer" de "performer" à "performer" à "performer" à "performer"

* Gitlab Inc GTLB.O : Truist Securities réduit le prix cible de 55 $ à 44 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Truist Securities réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Gohealth Inc GOCO.O : William Blair abaisse la note de performance du marché

* Helmerich and Payne Inc HP.N : Susquehanna augmente le prix cible de 26 $ à 31 $

* Highwoods Properties Inc HIW.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 31 $

contre 33 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Bernstein réduit le prix cible à 285 $ contre 288 $

* Home Depot Inc HD.N : Bernstein réduit le prix cible à 362 $ contre 406 $

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 475 $ à 430 $

* Home Depot Inc HD.N : HSBC réduit le prix cible à 400 $ de 445

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies réduit le prix cible de 474 $ à 438 $

* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 444 $ à 423 $

* Home Depot Inc HD.N : Mizuho réduit le prix cible à 400 $ de 450

* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit le prix cible à 376 $ de 401 $

* Home Depot Inc HD.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 455 $ à 430 $

* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities réduit le prix cible à 379 $ de 421 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Bernstein augmente le prix cible à 188 $ contre 177 $

* Incyte INCY.O : Jefferies relève le cours cible à 120 $ contre 102 $

* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies abaisse le cours cible à 100 $ contre 115

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de

83 à 85 dollars

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à

220 $, contre 205 $ auparavant

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : RBC réduit le prix cible de 52 $ à 46 $

* LGI Homes Inc LGIH.O : JP Morgan réduit le prix cible de 48,5 $ à 40 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Truist Securities augmente le PT à 640$ de

580

* Marriott MAR.O : Bernstein relève le prix cible de 327 à 329 dollars

* Mbia Inc MBI.N : KBW relève le cours cible de 8,5 $ à 8 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 95 $ contre 90 $ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le cours cible de 200 $ à 275 $

* Nuvation Bio Inc NUVB.N : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; prix cible

de 12 $

* Olema Pharmaceuticals Inc OLMA.O : JP Morgan relève le prix cible de 32 $ à 55 $

* Pagerduty Inc PD.N : Truist Securities réduit le prix cible à 20 $, contre 23 $

auparavant

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Raymond James augmente le prix cible de 92 $ à

143 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Raymond James augmente le prix cible de

"surperformance" à "achat fort"

* Portland General Electric Co POR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 51 $

contre 47 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une couverture avec un prix cible de

424

* Quantumscape Corp QS.N : HSBC réduit la note de "hold" à "reduce

* Quantumscape Corp QS.N : HSBC augmente le prix cible de 5,3 $ à 10,5 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 47 $

* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho relève le prix cible de 1 à 10 $

* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho relève le prix cible de neutre à surperformant

* Sentinelone, Inc. S.N : Barclays réduit le prix cible de 21 $ à 18 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Truist Securities réduit le prix cible de 80 $ à 74 $

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 50

* Tanger Inc SKT.N : Citigroup passe de la position d'acheteur à celle de neutre; abaisse le

prix cible de 38 $ à 35 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities augmente le PT à 35$ de 28

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities augmente le prix cible de 28

$ à 35 $

* Trevi Therapeutics Inc TRVI.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 13 $ à

16 $

* UGI Corp UGI.N : Jefferies relève le cours cible à 45 $, contre 44 $ auparavant

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan ramène le cours cible à 120 $, contre 125

$ auparavant

* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan relève le cours cible à 240 $, contre 195 $

auparavant

* Upwork Inc UPWK.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 22 $ à 24 $

* Vaxcyte Inc PCVX.O : Leerink Partners relève le cours cible à 77 $, contre 60 $ auparavant

* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible

de 40

* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 262 $ à 302 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève la note à "surperformer" de "performer le

secteur" à "surperformer" à "performer le secteur"

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup réduit le prix cible de 88 $ à 75 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 60 $ contre 55 $

auparavant

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours d'achat de "hold" à

"buy

* Zymeworks Inc ZYME.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 31 $ contre 23 $ auparavant

* Zymeworks Inc ZYME.O : Stifel relève l'objectif de cours à 40$ contre 30