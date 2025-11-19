TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amgen, Crowdstrike, Micron Technology

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Amgen, Crowdstrike et Micron Technology.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 27 $
à 28 $
* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève sa recommandation de
"sous-pondérer" à "neutre"
* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève l'objectif de cours à 381 $ contre 343 $
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 23 $ à
44 $
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de
45 $ à 70 $
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève l'objectif de cours de 45 $ à 52 $
* Baidu Inc BIDU.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 159 $ contre 157 $ auparavant
* Bellring Brands Inc BRBR.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 35 $
contre 38 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 45 $
* Coty Inc COTY.N : Berenberg réduit l'objectif de cours à 4,20 $ contre 5,05 $
* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 515 $ à 600 $
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 228 $ contre 235
$
* Doordash DASH.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; augmente
l'objectif de cours de 220 $ à 260 $
* Energizer Holdings Inc ENR.N : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 29 $ à 20
$
* Energizer Holdings Inc ENR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 28 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : HSBC réduit l'objectif de cours à 48 $ contre 50 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia réduit l'objectif de cours de 51 $ à 47 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia relève sa note de "performance sectorielle"
à "surperformance sectorielle"
* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de 475 $ à 430 $
* Home Depot Inc HD.N : HSBC réduit l'objectif de cours à 400 $ contre 445 $
* Home Depot Inc HD.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 474 $ à 438 $
* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 444 $ à 423 $
* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit l'objectif de cours de 401 $ à 376 $
* Home Depot Inc HD.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours de 455 $ à 430 $
* Incyte INCY.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 102 $ à 120 $
* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 100 $ contre 115 $
* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : RBC réduit l'objectif de cours de 52 $ à 46 $
* LGI Homes Inc LGIH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 48,5 $ à 40 $
* Mbia Inc MBI.N : KBW relève l'objectif de cours de 8 $ à 8,5 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 95 $ contre 90 $ auparavant
* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 200 $ à 275 $
* Nuvation Bio Inc NUVB.N : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; objectif
de cours de 12 $
* Olema Pharmaceuticals Inc OLMA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 32 $ à 55 $
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une couverture avec un objectif de
cours de 424 $
* Quantumscape Corp QS.N : HSBC ramène sa note de "conserver" à "alléger"
* Quantumscape Corp QS.N : HSBC augmente l'objectif de cours de 5,3 $ à 10,5 $
* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat
* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une couverture avec un objectif de cours de
47 $
* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 1 $ à 10
$
* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho relève sa recommandation de "neutre" à
"surperformance"
* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat
* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une couverture avec un objectif de cours de
50 $
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 28 $ à
35 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 120 $
contre 125 $
* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 240 $
contre 195 $ auparavant
* Vaxcyte Inc PCVX.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 60 $ à 77 $
* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; objectif
de cours de 40 $
* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente l'objectif de cours de 262 $ à 302 $
* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève sa note de "performance sectorielle" à
"surperformance"
* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 55 $ à 60 $
* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à
"acheter"
* Zymeworks Inc ZYME.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 23 $ à 31 $
