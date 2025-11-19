 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amgen, Crowdstrike, Micron Technology
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 11:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Amgen, Crowdstrike et Micron Technology.

FAITS MARQUANTS

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève son objectif de cours à 381 $ contre 343 $

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 600 $ contre 515 $

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 200 $ à 275 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat

* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 195 $ à

240 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 27 $

à 28 $

* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève sa recommandation de

"sous-pondérer" à "neutre"

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève l'objectif de cours à 381 $ contre 343 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 23 $ à

44 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de

45 $ à 70 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève l'objectif de cours de 45 $ à 52 $

* Baidu Inc BIDU.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 159 $ contre 157 $ auparavant

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 35 $

contre 38 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 45 $

* Coty Inc COTY.N : Berenberg réduit l'objectif de cours à 4,20 $ contre 5,05 $

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 515 $ à 600 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 228 $ contre 235

$

* Doordash DASH.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; augmente

l'objectif de cours de 220 $ à 260 $

* Energizer Holdings Inc ENR.N : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 29 $ à 20

$

* Energizer Holdings Inc ENR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 28 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : HSBC réduit l'objectif de cours à 48 $ contre 50 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia réduit l'objectif de cours de 51 $ à 47 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia relève sa note de "performance sectorielle"

à "surperformance sectorielle"

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de 475 $ à 430 $

* Home Depot Inc HD.N : HSBC réduit l'objectif de cours à 400 $ contre 445 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 474 $ à 438 $

* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 444 $ à 423 $

* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit l'objectif de cours de 401 $ à 376 $

* Home Depot Inc HD.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours de 455 $ à 430 $

* Incyte INCY.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 102 $ à 120 $

* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 100 $ contre 115 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : RBC réduit l'objectif de cours de 52 $ à 46 $

* LGI Homes Inc LGIH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 48,5 $ à 40 $

* Mbia Inc MBI.N : KBW relève l'objectif de cours de 8 $ à 8,5 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 95 $ contre 90 $ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 200 $ à 275 $

* Nuvation Bio Inc NUVB.N : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; objectif

de cours de 12 $

* Olema Pharmaceuticals Inc OLMA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 32 $ à 55 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une couverture avec un objectif de

cours de 424 $

* Quantumscape Corp QS.N : HSBC ramène sa note de "conserver" à "alléger"

* Quantumscape Corp QS.N : HSBC augmente l'objectif de cours de 5,3 $ à 10,5 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une couverture avec un objectif de cours de

47 $

* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 1 $ à 10

$

* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho relève sa recommandation de "neutre" à

"surperformance"

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une couverture avec un objectif de cours de

50 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 28 $ à

35 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 120 $

contre 125 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 240 $

contre 195 $ auparavant

* Vaxcyte Inc PCVX.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 60 $ à 77 $

* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; objectif

de cours de 40 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente l'objectif de cours de 262 $ à 302 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève sa note de "performance sectorielle" à

"surperformance"

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à

"acheter"

* Zymeworks Inc ZYME.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 23 $ à 31 $

Valeurs associées

AMALGAMATED FIN
27,0200 USD NASDAQ +1,01%
AMGEN
343,9900 USD NASDAQ +0,67%
ARROWHEAD PHRMCT
40,4700 USD NASDAQ +0,80%
BAIDU SP ADR-A
117,1400 USD NASDAQ +2,66%
BELLRNG BRNDS
26,250 USD NYSE +2,54%
COTY RG-A
3,305 USD NYSE -1,49%
CROWDSTRIKE
513,6700 USD NASDAQ -3,04%
DICK'S SPORT GOO
210,145 USD NYSE +0,59%
DOORDASH RG-A
212,0800 USD NASDAQ +0,68%
ENERGIZER HLDGS
19,435 USD NYSE -18,55%
FREEPORT MCMORAN
39,990 USD NYSE +2,53%
HOME DEPOT
336,650 USD NYSE -6,04%
INCYTE
103,8900 USD NASDAQ -0,27%
INTERPARFUMS
85,8100 USD NASDAQ +2,37%
KINETIK HLDGS RG-A
33,160 USD NYSE +1,04%
LGI HOMES
45,6800 USD NASDAQ -0,39%
MBIA
7,660 USD NYSE +1,59%
MERCK
96,480 USD NYSE +3,88%
MICRON TECHNOLOGY
228,5000 USD NASDAQ -5,56%
OLEMA PHARMA
20,1400 USD NASDAQ +136,38%
PRAXIS PRECIS
184,1300 USD NASDAQ -6,81%
QUANTUMSCAPE RG-A
13,000 USD NYSE +0,23%
RAPPORT THERA
25,3200 USD NASDAQ +0,84%
RELMADA THERAPEUTICS
4,2700 USD NASDAQ +7,56%
SIONNA THER
39,1200 USD NASDAQ -2,03%
TERNS PHARMA
27,5600 USD NASDAQ +7,82%
ULTRAGENYX PHARM
32,8300 USD NASDAQ +0,89%
UNIV HEALTH SERV-B
228,790 USD NYSE +1,01%
VAXCYTE
49,5300 USD NASDAQ +2,46%
VTV THERAP RG-A
30,1100 USD NASDAQ -1,31%
WESCO INTL
248,890 USD NYSE +0,47%
ZIONS BANCORP
49,3400 USD NASDAQ +0,86%
ZYMEWORKS
22,9900 USD NASDAQ -3,81%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
