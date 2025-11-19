information fournie par Reuters • 19/11/2025 à 18:33

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amgen, Crowdstrike, Micron Technology

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amgen, CrowdStrike et Micron Technology.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aecom ACM.N : Citigroup relève le cours cible de 150 à 152 dollars

* Aecom ACM.N : UBS réduit le prix cible à 148 $ contre 153 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 90 $

* Albemarle ALB.N : BMO augmente le prix cible de 125 $ à 136 $

* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève le cours cible de 27 $ à 28 $

* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève le prix cible de sous-pondéré à neutre

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : UBS initie une couverture avec une note neutre et un PT de 25

* American Battery Technology Co ABAT.O : Alliance Global Partners relève le PT de 6 $ à 7 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : UBS relève le prix cible de 21,50 $ à 22 $

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève le prix cible à 381 $ contre 343 $

* Anavex Life Sciences Corp. AVXL.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 42 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Leerink Partners relève le prix cible à 44 $, contre 23 $ auparavant

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Piper Sandler relève le prix cible de 45 à 70 dollars

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève le cours cible de 45 $ à 52 $

* Artelo Biosciences Inc ARTL.O : Maxim Group réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Baidu Inc BIDU.O : Jefferies relève le cours cible de 157 à 159 dollars

* Bank of America BAC.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 55 $ contre 57 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 46 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 28 $ de 50

* Bellring Brands Inc BRBR.N : BofA Global Research ramène l'objectif de prix de "acheter" à "neutre

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 35 $ de 38

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies réduit le prix cible de 52 $ à 48 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 36$ de 45

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 43 $ à 41 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Stifel réduit le prix cible à 50 $ de 56

* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 60$ contre 61

* Boston Omaha Corp BOC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 20 $ contre 22 $

* Cartesian Therapeutics Inc RNAC.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 30$ contre 40

* Citigroup Inc C.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 120 $ contre 123 $

* Coty Inc COTY.N : Berenberg réduit le prix cible à 4,20 $ contre 5,05 $

* CrowdStrike CRWD.O : Jefferies augmente le prix cible de 515 $ à 600 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Citigroup augmente le prix cible de 25 $ à 27 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 228$ de 235

* Dolby Laboratories Inc DLB.N : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 95 $

* DoorDash DASH.O : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le PT de 220 à 260

* Dow Inc DOW.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 25 $

* Dynatrace Inc DT.N : Truist Securities réduit le prix cible de 60 à 55 dollars

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Argus Research relève le cours de l'action de "hold" à "buy" (acheter)

* Eli Lilly LLY.N : Truist Securities augmente le prix cible de 1 038 $ à 1 182 $

* Energizer Holdings Inc ENR.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 29 $ à 20 $

* Energizer Holdings Inc ENR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 23 $ contre 28 $

* Extreme Networks Inc EXTR.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat

* Extreme Networks Inc EXTR.O : BofA Global Research initie une couverture avec PT $24

* FIS FIS.N : Truist Securities réduit le prix cible de 72 $ à 70 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : BMO réduit le prix cible de 48 $ à 47 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : HSBC réduit le prix cible de 50 $ à 48 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Raymond James réduit le prix cible à 45 $ contre 46 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 51 $ à 47 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de "performer" à "surperformer" de "performer" à "performer" à "performer" à "performer"

* Gitlab Inc GTLB.O : Truist Securities réduit le prix cible de 55 $ à 44 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Truist Securities réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Gladstone Capital Corp GLAD.O : B. Riley réduit le prix cible de 27 $ à 22 $

* Gladstone Capital Corp GLAD.O : B. Riley augmente le prix cible de neutre à achat

* Gladstone Capital Corp GLAD.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 26 $ à 22 $

* Gladstone Capital Corp GLAD.O : Oppenheimer relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer"

* GoHealth Inc GOCO.O : William Blair abaisse la note à "market perform

* Helmerich and Payne Inc HP.N : Susquehanna relève l'objectif de cours de 26 à 31 $

* Highwoods Properties Inc HIW.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 33 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 285 $ contre 288 $

* Home Depot Inc HD.N : Bernstein réduit le prix cible à 362 $ contre 406 $

* Home Depot Inc HD.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 430 $ de 450

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de prix à 430 $ contre 475 $

* Home Depot Inc HD.N : HSBC réduit le prix cible à 400 $ de 445

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies réduit le prix cible de 474 $ à 438 $

* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 444 $ à 423 $

* Home Depot Inc HD.N : Mizuho réduit le prix cible à 400 $ de 450

* Home Depot Inc HD.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 395 $ de 430

* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit le prix cible à 376 $ de 401

* Home Depot Inc HD.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 455 $ à 430 $

* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities réduit le prix cible de 421 $ à 379 $

* Home Depot Inc HD.N : UBS réduit le prix cible de 475 $ à 445 $

* Horizon Technology Finance Corp HRZN.O : UBS augmente le cours cible de 6,25 $ à 6,50 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Bernstein relève le cours cible de 177 à 188 dollars

* Incyte INCY.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 102 à 120 dollars

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : Canaccord Genuity initie une couverture avec une note de maintien

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : Canaccord Genuity initie une couverture avec PT 100

* Insulet Corp PODD.O : UBS augmente le prix cible de 355 $ à 400 $

* Insulet Corp PODD.O : UBS relève le cours de l'action de neutre à achat

* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 115 à 100 dollars

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : BofA Global Research relève le prix cible de 8,50 $ à 9,50 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 85 $ contre 83 $

* J M Smucker Co SJM.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 122 $ contre 126 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 220 $ contre 205 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : RBC réduit le prix cible de 52 $ à 46 $

* LGI Homes Inc LGIH.O : JP Morgan réduit le prix cible de 48,50 $ à 40 $

* LifeMD Inc LFMD.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 9$ de 13

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Truist Securities augmente le PT à 640$ de 580

* Marriott MAR.O : Bernstein relève le prix cible à 329 $, contre 327 $ auparavant

* MBIA Inc MBI.N : KBW relève le cours cible de 8,5 $ à 8 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 95 $ contre 90 $ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le cours cible de 200 à 275 dollars

* Nuvalent Inc NUVL.O : JP Morgan relève le cours cible à 147 $, contre 125 $ auparavant

* Nuvation Bio Inc NUVB.N : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 12 $

* Olema Pharmaceuticals Inc OLMA.O : JP Morgan relève le prix cible de 32 $ à 55 $

* PagerDuty Inc PD.N : Truist Securities réduit le prix cible à 20 $, contre 23 $ auparavant

* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : UBS réduit le prix cible de 13 $ à 13,50 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Raymond James augmente le prix cible de 92 $ à 143 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Raymond James relève l'objectif de cours de "surperformance" à "achat fort"

* Parsons Corp PSN.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 107

* PNC Financial Services Group PNC.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 240 $ à 231 $

* Portland General Electric Co POR.N : Mizuho relève le cours cible de 47 à 51 dollars

* Portland General Electric Co POR.N : UBS ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 424

* QuantumScape Corp QS.N : HSBC réduit la note de "hold" à "reduce

* QuantumScape Corp QS.N : HSBC augmente le prix cible de 5,30 $ à 10,50 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 47 $

* Redwire Corp RDW.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 9 à 6 dollars

* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho augmente l'objectif de cours à 10$ contre 1

* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho relève le prix cible de neutre à surperformer

* Rocket Lab Corp RKLB.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 50 $ à 60 $

* Runway Growth Finance Corp RWAY.O : UBS réduit l'objectif de cours à 12$ contre 12,50

* Semrush Holdings Inc SEMR.N : Keybanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à surpondération

* SentinelOne Inc S.N : Barclays réduit le prix cible de 21 $ à 18 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Truist Securities réduit le prix cible de 80 $ à 74 $

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : Hovde Group initie une couverture avec une note de surperformance

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : Hovde Group initie une couverture avec un objectif de prix de 19

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une couverture avec un objectif de prix de 50

* Tanger Inc SKT.N : Citigroup passe de la position d'acheteur à celle de neutre; abaisse le prix cible de 38 $ à 35 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities augmente le PT à 35$ de 28

* TJX Companies Inc TJX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 154 $ contre 150 $

* Trevi Therapeutics Inc TRVI.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 16$ contre 13

* Turning Point Brands Inc. TPB.N : Oppenheimer relève le cours cible de 110 à 120 dollars

* U.S. Bancorp USB.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 66 $ à 64 $

* UGI Corp UGI.N : Jefferies augmente le prix cible de 44 $ à 45 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan ramène le cours cible à 120 $, contre 125 $ auparavant

* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan relève le cours cible à 240 $, contre 195 $ auparavant

* Upwork Inc UPWK.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 22 $ à 24 $

* Upwork Inc UPWK.O : UBS relève le prix cible à 24 $, contre 23 $ auparavant

* Varex Imaging VREX.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 18 $ contre 23 $

* Vaxcyte Inc PCVX.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 77 $, contre 60 $ auparavant

* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 40

* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 262 $ à 302 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève la note à "surperformer" de "performer le secteur" à "surperformer" à "performer le secteur"

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup réduit le prix cible de 88 $ à 75 $

* Zions Bancorporation NA ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 60 $ contre 55 $ auparavant

* Zymeworks Inc ZYME.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 31 $ contre 23 $ auparavant

* Zymeworks Inc ZYME.O : Stifel relève l'objectif de cours à 40$ contre 30