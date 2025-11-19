TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amgen, Crowdstrike, Micron Technology

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amgen, CrowdStrike et Micron Technology.
FAITS MARQUANTS
* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève son objectif de cours à 381 dollars contre 343 dollars
* CrowdStrike CRWD.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 600 dollars contre 515 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le cours cible de 200 $ à 275 $
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat
* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan relève le prix cible de 195 $ à 240 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Aecom ACM.N : Citigroup relève le cours cible de 150 à 152 dollars
* Aecom ACM.N : UBS réduit le prix cible à 148 $ contre 153 $
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 90 $
* Albemarle ALB.N : BMO augmente le prix cible de 125 $ à 136 $
* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève le cours cible de 27 $ à 28 $
* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève le prix cible de sous-pondéré à neutre
* Amentum Holdings Inc AMTM.N : UBS initie une couverture avec une note neutre et un PT de 25
* American Battery Technology Co ABAT.O : Alliance Global Partners relève le PT de 6 $ à 7 $
* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : UBS relève le prix cible de 21,50 $ à 22 $
* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève le prix cible à 381 $ contre 343 $
* Anavex Life Sciences Corp. AVXL.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 42 $
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Leerink Partners relève le prix cible à 44 $, contre 23 $ auparavant
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Piper Sandler relève le prix cible de 45 à 70 dollars
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève le cours cible de 45 $ à 52 $
* Artelo Biosciences Inc ARTL.O : Maxim Group réduit le prix cible de "buy" à "hold"
* Baidu Inc BIDU.O : Jefferies relève le cours cible de 157 à 159 dollars
* Bank of America BAC.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 55 $ contre 57 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 46 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 28 $ de 50
* Bellring Brands Inc BRBR.N : BofA Global Research ramène l'objectif de prix de "acheter" à "neutre
* Bellring Brands Inc BRBR.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 35 $ de 38
* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies réduit le prix cible de 52 $ à 48 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 36$ de 45
* Bellring Brands Inc BRBR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 43 $ à 41 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : Stifel réduit le prix cible à 50 $ de 56
* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 60$ contre 61
* Boston Omaha Corp BOC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 20 $ contre 22 $
* Cartesian Therapeutics Inc RNAC.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 30$ contre 40
* Citigroup Inc C.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 120 $ contre 123 $
* Coty Inc COTY.N : Berenberg réduit le prix cible à 4,20 $ contre 5,05 $
* CrowdStrike CRWD.O : Jefferies augmente le prix cible de 515 $ à 600 $
* Curbline Properties Corp. CURB.N : Citigroup augmente le prix cible de 25 $ à 27 $
* Curbline Properties Corp. CURB.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 228$ de 235
* Dolby Laboratories Inc DLB.N : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 95 $
* DoorDash DASH.O : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le PT de 220 à 260
* Dow Inc DOW.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 25 $
* Dynatrace Inc DT.N : Truist Securities réduit le prix cible de 60 à 55 dollars
* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Argus Research relève le cours de l'action de "hold" à "buy" (acheter)
* Eli Lilly LLY.N : Truist Securities augmente le prix cible de 1 038 $ à 1 182 $
* Energizer Holdings Inc ENR.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 29 $ à 20 $
* Energizer Holdings Inc ENR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 23 $ contre 28 $
* Extreme Networks Inc EXTR.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat
* Extreme Networks Inc EXTR.O : BofA Global Research initie une couverture avec PT $24
* FIS FIS.N : Truist Securities réduit le prix cible de 72 $ à 70 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : BMO réduit le prix cible de 48 $ à 47 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : HSBC réduit le prix cible de 50 $ à 48 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Raymond James réduit le prix cible à 45 $ contre 46 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 51 $ à 47 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de "performer" à "surperformer" de "performer" à "performer" à "performer" à "performer"
* Gitlab Inc GTLB.O : Truist Securities réduit le prix cible de 55 $ à 44 $
* Gitlab Inc GTLB.O : Truist Securities réduit le prix cible de "buy" à "hold"
* Gladstone Capital Corp GLAD.O : B. Riley réduit le prix cible de 27 $ à 22 $
* Gladstone Capital Corp GLAD.O : B. Riley augmente le prix cible de neutre à achat
* Gladstone Capital Corp GLAD.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 26 $ à 22 $
* Gladstone Capital Corp GLAD.O : Oppenheimer relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer"
* GoHealth Inc GOCO.O : William Blair abaisse la note à "market perform
* Helmerich and Payne Inc HP.N : Susquehanna relève l'objectif de cours de 26 à 31 $
* Highwoods Properties Inc HIW.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 33 $
* Hilton Worldwide HLT.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 285 $ contre 288 $
* Home Depot Inc HD.N : Bernstein réduit le prix cible à 362 $ contre 406 $
* Home Depot Inc HD.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 430 $ de 450
* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de prix à 430 $ contre 475 $
* Home Depot Inc HD.N : HSBC réduit le prix cible à 400 $ de 445
* Home Depot Inc HD.N : Jefferies réduit le prix cible de 474 $ à 438 $
* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 444 $ à 423 $
* Home Depot Inc HD.N : Mizuho réduit le prix cible à 400 $ de 450
* Home Depot Inc HD.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 395 $ de 430
* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit le prix cible à 376 $ de 401
* Home Depot Inc HD.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 455 $ à 430 $
* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities réduit le prix cible de 421 $ à 379 $
* Home Depot Inc HD.N : UBS réduit le prix cible de 475 $ à 445 $
* Horizon Technology Finance Corp HRZN.O : UBS augmente le cours cible de 6,25 $ à 6,50 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : Bernstein relève le cours cible de 177 à 188 dollars
* Incyte INCY.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 102 à 120 dollars
* Insight Enterprises Inc NSIT.O : Canaccord Genuity initie une couverture avec une note de maintien
* Insight Enterprises Inc NSIT.O : Canaccord Genuity initie une couverture avec PT 100
* Insulet Corp PODD.O : UBS augmente le prix cible de 355 $ à 400 $
* Insulet Corp PODD.O : UBS relève le cours de l'action de neutre à achat
* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 115 à 100 dollars
* Intuitive Machines Inc LUNR.O : BofA Global Research relève le prix cible de 8,50 $ à 9,50 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 85 $ contre 83 $
* J M Smucker Co SJM.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 122 $ contre 126 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 220 $ contre 205 $
* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : RBC réduit le prix cible de 52 $ à 46 $
* LGI Homes Inc LGIH.O : JP Morgan réduit le prix cible de 48,50 $ à 40 $
* LifeMD Inc LFMD.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 9$ de 13
* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Truist Securities augmente le PT à 640$ de 580
* Marriott MAR.O : Bernstein relève le prix cible à 329 $, contre 327 $ auparavant
* MBIA Inc MBI.N : KBW relève le cours cible de 8,5 $ à 8 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 95 $ contre 90 $ auparavant
* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le cours cible de 200 à 275 dollars
* Nuvalent Inc NUVL.O : JP Morgan relève le cours cible à 147 $, contre 125 $ auparavant
* Nuvation Bio Inc NUVB.N : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 12 $
* Olema Pharmaceuticals Inc OLMA.O : JP Morgan relève le prix cible de 32 $ à 55 $
* PagerDuty Inc PD.N : Truist Securities réduit le prix cible à 20 $, contre 23 $ auparavant
* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : UBS réduit le prix cible de 13 $ à 13,50 $
* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Raymond James augmente le prix cible de 92 $ à 143 $
* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Raymond James relève l'objectif de cours de "surperformance" à "achat fort"
* Parsons Corp PSN.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 107
* PNC Financial Services Group PNC.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 240 $ à 231 $
* Portland General Electric Co POR.N : Mizuho relève le cours cible de 47 à 51 dollars
* Portland General Electric Co POR.N : UBS ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 424
* QuantumScape Corp QS.N : HSBC réduit la note de "hold" à "reduce
* QuantumScape Corp QS.N : HSBC augmente le prix cible de 5,30 $ à 10,50 $
* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat
* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 47 $
* Redwire Corp RDW.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 9 à 6 dollars
* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho augmente l'objectif de cours à 10$ contre 1
* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho relève le prix cible de neutre à surperformer
* Rocket Lab Corp RKLB.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 50 $ à 60 $
* Runway Growth Finance Corp RWAY.O : UBS réduit l'objectif de cours à 12$ contre 12,50
* Semrush Holdings Inc SEMR.N : Keybanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à surpondération
* SentinelOne Inc S.N : Barclays réduit le prix cible de 21 $ à 18 $
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Truist Securities réduit le prix cible de 80 $ à 74 $
* Shore Bancshares Inc SHBI.O : Hovde Group initie une couverture avec une note de surperformance
* Shore Bancshares Inc SHBI.O : Hovde Group initie une couverture avec un objectif de prix de 19
* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat
* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une couverture avec un objectif de prix de 50
* Tanger Inc SKT.N : Citigroup passe de la position d'acheteur à celle de neutre; abaisse le prix cible de 38 $ à 35 $
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities augmente le PT à 35$ de 28
* TJX Companies Inc TJX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 154 $ contre 150 $
* Trevi Therapeutics Inc TRVI.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 16$ contre 13
* Turning Point Brands Inc. TPB.N : Oppenheimer relève le cours cible de 110 à 120 dollars
* U.S. Bancorp USB.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 66 $ à 64 $
* UGI Corp UGI.N : Jefferies augmente le prix cible de 44 $ à 45 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan ramène le cours cible à 120 $, contre 125 $ auparavant
* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan relève le cours cible à 240 $, contre 195 $ auparavant
* Upwork Inc UPWK.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 22 $ à 24 $
* Upwork Inc UPWK.O : UBS relève le prix cible à 24 $, contre 23 $ auparavant
* Varex Imaging VREX.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 18 $ contre 23 $
* Vaxcyte Inc PCVX.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 77 $, contre 60 $ auparavant
* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 40
* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 262 $ à 302 $
* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève la note à "surperformer" de "performer le secteur" à "surperformer" à "performer le secteur"
* Westlake Corp WLK.N : Citigroup réduit le prix cible de 88 $ à 75 $
* Zions Bancorporation NA ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 60 $ contre 55 $ auparavant
* Zymeworks Inc ZYME.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 31 $ contre 23 $ auparavant
* Zymeworks Inc ZYME.O : Stifel relève l'objectif de cours à 40$ contre 30
