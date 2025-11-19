 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 979,00
+0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amgen, Crowdstrike, Micron Technology
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 18:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amgen, CrowdStrike et Micron Technology.

FAITS MARQUANTS

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève son objectif de cours à 381 dollars contre 343 dollars

* CrowdStrike CRWD.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 600 dollars contre 515 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le cours cible de 200 $ à 275 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat

* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan relève le prix cible de 195 $ à 240 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aecom ACM.N : Citigroup relève le cours cible de 150 à 152 dollars

* Aecom ACM.N : UBS réduit le prix cible à 148 $ contre 153 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 90 $

* Albemarle ALB.N : BMO augmente le prix cible de 125 $ à 136 $

* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève le cours cible de 27 $ à 28 $

* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève le prix cible de sous-pondéré à neutre

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : UBS initie une couverture avec une note neutre et un PT de 25

* American Battery Technology Co ABAT.O : Alliance Global Partners relève le PT de 6 $ à 7 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : UBS relève le prix cible de 21,50 $ à 22 $

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève le prix cible à 381 $ contre 343 $

* Anavex Life Sciences Corp. AVXL.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 42 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Leerink Partners relève le prix cible à 44 $, contre 23 $ auparavant

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Piper Sandler relève le prix cible de 45 à 70 dollars

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève le cours cible de 45 $ à 52 $

* Artelo Biosciences Inc ARTL.O : Maxim Group réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Baidu Inc BIDU.O : Jefferies relève le cours cible de 157 à 159 dollars

* Bank of America BAC.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 55 $ contre 57 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 46 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 28 $ de 50

* Bellring Brands Inc BRBR.N : BofA Global Research ramène l'objectif de prix de "acheter" à "neutre

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 35 $ de 38

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies réduit le prix cible de 52 $ à 48 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 36$ de 45

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 43 $ à 41 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Stifel réduit le prix cible à 50 $ de 56

* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 60$ contre 61

* Boston Omaha Corp BOC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 20 $ contre 22 $

* Cartesian Therapeutics Inc RNAC.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 30$ contre 40

* Citigroup Inc C.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 120 $ contre 123 $

* Coty Inc COTY.N : Berenberg réduit le prix cible à 4,20 $ contre 5,05 $

* CrowdStrike CRWD.O : Jefferies augmente le prix cible de 515 $ à 600 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Citigroup augmente le prix cible de 25 $ à 27 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 228$ de 235

* Dolby Laboratories Inc DLB.N : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 95 $

* DoorDash DASH.O : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le PT de 220 à 260

* Dow Inc DOW.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 25 $

* Dynatrace Inc DT.N : Truist Securities réduit le prix cible de 60 à 55 dollars

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Argus Research relève le cours de l'action de "hold" à "buy" (acheter)

* Eli Lilly LLY.N : Truist Securities augmente le prix cible de 1 038 $ à 1 182 $

* Energizer Holdings Inc ENR.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 29 $ à 20 $

* Energizer Holdings Inc ENR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 23 $ contre 28 $

* Extreme Networks Inc EXTR.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat

* Extreme Networks Inc EXTR.O : BofA Global Research initie une couverture avec PT $24

* FIS FIS.N : Truist Securities réduit le prix cible de 72 $ à 70 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : BMO réduit le prix cible de 48 $ à 47 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : HSBC réduit le prix cible de 50 $ à 48 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Raymond James réduit le prix cible à 45 $ contre 46 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 51 $ à 47 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de "performer" à "surperformer" de "performer" à "performer" à "performer" à "performer"

* Gitlab Inc GTLB.O : Truist Securities réduit le prix cible de 55 $ à 44 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Truist Securities réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Gladstone Capital Corp GLAD.O : B. Riley réduit le prix cible de 27 $ à 22 $

* Gladstone Capital Corp GLAD.O : B. Riley augmente le prix cible de neutre à achat

* Gladstone Capital Corp GLAD.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 26 $ à 22 $

* Gladstone Capital Corp GLAD.O : Oppenheimer relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer"

* GoHealth Inc GOCO.O : William Blair abaisse la note à "market perform

* Helmerich and Payne Inc HP.N : Susquehanna relève l'objectif de cours de 26 à 31 $

* Highwoods Properties Inc HIW.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 33 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 285 $ contre 288 $

* Home Depot Inc HD.N : Bernstein réduit le prix cible à 362 $ contre 406 $

* Home Depot Inc HD.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 430 $ de 450

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de prix à 430 $ contre 475 $

* Home Depot Inc HD.N : HSBC réduit le prix cible à 400 $ de 445

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies réduit le prix cible de 474 $ à 438 $

* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 444 $ à 423 $

* Home Depot Inc HD.N : Mizuho réduit le prix cible à 400 $ de 450

* Home Depot Inc HD.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 395 $ de 430

* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit le prix cible à 376 $ de 401

* Home Depot Inc HD.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 455 $ à 430 $

* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities réduit le prix cible de 421 $ à 379 $

* Home Depot Inc HD.N : UBS réduit le prix cible de 475 $ à 445 $

* Horizon Technology Finance Corp HRZN.O : UBS augmente le cours cible de 6,25 $ à 6,50 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Bernstein relève le cours cible de 177 à 188 dollars

* Incyte INCY.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 102 à 120 dollars

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : Canaccord Genuity initie une couverture avec une note de maintien

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : Canaccord Genuity initie une couverture avec PT 100

* Insulet Corp PODD.O : UBS augmente le prix cible de 355 $ à 400 $

* Insulet Corp PODD.O : UBS relève le cours de l'action de neutre à achat

* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 115 à 100 dollars

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : BofA Global Research relève le prix cible de 8,50 $ à 9,50 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 85 $ contre 83 $

* J M Smucker Co SJM.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 122 $ contre 126 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 220 $ contre 205 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : RBC réduit le prix cible de 52 $ à 46 $

* LGI Homes Inc LGIH.O : JP Morgan réduit le prix cible de 48,50 $ à 40 $

* LifeMD Inc LFMD.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 9$ de 13

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Truist Securities augmente le PT à 640$ de 580

* Marriott MAR.O : Bernstein relève le prix cible à 329 $, contre 327 $ auparavant

* MBIA Inc MBI.N : KBW relève le cours cible de 8,5 $ à 8 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 95 $ contre 90 $ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le cours cible de 200 à 275 dollars

* Nuvalent Inc NUVL.O : JP Morgan relève le cours cible à 147 $, contre 125 $ auparavant

* Nuvation Bio Inc NUVB.N : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 12 $

* Olema Pharmaceuticals Inc OLMA.O : JP Morgan relève le prix cible de 32 $ à 55 $

* PagerDuty Inc PD.N : Truist Securities réduit le prix cible à 20 $, contre 23 $ auparavant

* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : UBS réduit le prix cible de 13 $ à 13,50 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Raymond James augmente le prix cible de 92 $ à 143 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Raymond James relève l'objectif de cours de "surperformance" à "achat fort"

* Parsons Corp PSN.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 107

* PNC Financial Services Group PNC.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 240 $ à 231 $

* Portland General Electric Co POR.N : Mizuho relève le cours cible de 47 à 51 dollars

* Portland General Electric Co POR.N : UBS ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 424

* QuantumScape Corp QS.N : HSBC réduit la note de "hold" à "reduce

* QuantumScape Corp QS.N : HSBC augmente le prix cible de 5,30 $ à 10,50 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 47 $

* Redwire Corp RDW.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 9 à 6 dollars

* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho augmente l'objectif de cours à 10$ contre 1

* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho relève le prix cible de neutre à surperformer

* Rocket Lab Corp RKLB.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 50 $ à 60 $

* Runway Growth Finance Corp RWAY.O : UBS réduit l'objectif de cours à 12$ contre 12,50

* Semrush Holdings Inc SEMR.N : Keybanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à surpondération

* SentinelOne Inc S.N : Barclays réduit le prix cible de 21 $ à 18 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Truist Securities réduit le prix cible de 80 $ à 74 $

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : Hovde Group initie une couverture avec une note de surperformance

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : Hovde Group initie une couverture avec un objectif de prix de 19

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une couverture avec un objectif de prix de 50

* Tanger Inc SKT.N : Citigroup passe de la position d'acheteur à celle de neutre; abaisse le prix cible de 38 $ à 35 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities augmente le PT à 35$ de 28

* TJX Companies Inc TJX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 154 $ contre 150 $

* Trevi Therapeutics Inc TRVI.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 16$ contre 13

* Turning Point Brands Inc. TPB.N : Oppenheimer relève le cours cible de 110 à 120 dollars

* U.S. Bancorp USB.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 66 $ à 64 $

* UGI Corp UGI.N : Jefferies augmente le prix cible de 44 $ à 45 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan ramène le cours cible à 120 $, contre 125 $ auparavant

* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan relève le cours cible à 240 $, contre 195 $ auparavant

* Upwork Inc UPWK.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 22 $ à 24 $

* Upwork Inc UPWK.O : UBS relève le prix cible à 24 $, contre 23 $ auparavant

* Varex Imaging VREX.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 18 $ contre 23 $

* Vaxcyte Inc PCVX.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 77 $, contre 60 $ auparavant

* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 40

* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 262 $ à 302 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève la note à "surperformer" de "performer le secteur" à "surperformer" à "performer le secteur"

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup réduit le prix cible de 88 $ à 75 $

* Zions Bancorporation NA ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 60 $ contre 55 $ auparavant

* Zions Bancorporation NA ZION.O : Jefferies relève le prix cible à 60 dollars contre 55 dollars auparavant

* Zymeworks Inc ZYME.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 31 $ contre 23 $ auparavant

* Zymeworks Inc ZYME.O : Stifel relève l'objectif de cours à 40$ contre 30

Valeurs associées

AECOM
117,225 USD NYSE -7,83%
AFFIRM HLDG RG-A
63,7430 USD NASDAQ -2,96%
ALBEMARLE
125,460 USD NYSE +3,40%
AM BATTRY TECH
4,0500 USD NASDAQ +9,76%
AMALGAMATED FIN
27,4500 USD NASDAQ +1,59%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
17,490 USD NYSE 0,00%
AMGEN
342,3200 USD NASDAQ -0,49%
ANAVEX LIFE SCIE
3,6900 USD NASDAQ +5,43%
ARROWHEAD PHRMCT
40,2250 USD NASDAQ -0,61%
ARTELO BIOSCNCS
1,8200 USD NASDAQ -3,70%
BAIDU SP ADR-A
115,7100 USD NASDAQ -1,22%
BANK OF AMERICA
52,185 USD NYSE +1,03%
BELLRNG BRNDS
28,430 USD NYSE +8,30%
BILL HLDG
47,900 USD NYSE -1,29%
BOSTON OMAHA-A
12,300 USD NYSE -2,58%
CARTESIAN
7,2300 USD NASDAQ -5,12%
CITIGROUP
99,720 USD NYSE +1,42%
COTY RG-A
3,242 USD NYSE -1,91%
CROWDSTRIKE
518,9450 USD NASDAQ +1,03%
DICK'S SPORT GOO
207,347 USD NYSE -1,33%
DOLBY LABS RG-A
65,470 USD NYSE +0,75%
DOORDASH RG-A
204,0250 USD NASDAQ -3,80%
DOW
21,310 USD NYSE -2,52%
DYNATRACE
45,680 USD NYSE -1,47%
ELANC ANIML HLTH
21,195 USD NYSE -0,89%
ELI LILLY & CO
1 049,600 USD NYSE +1,85%
ENERGIZER HLDGS
18,180 USD NYSE -6,46%
EXTREME NETWORKS
17,0000 USD NASDAQ +1,61%
FIDELITY NATIONAL INF. SER.
62,780 USD NYSE -0,59%
FREEPORT MCMORAN
41,265 USD NYSE +3,19%
GITLAB RG-A
43,6250 USD NASDAQ -1,46%
GLADSTONE CAP
20,4150 USD NASDAQ +2,79%
HELMERICH&PAYNE
26,982 USD NYSE +1,70%
HIGHWOOD PROP RE
27,600 USD NYSE -1,71%
HILTN WRLD HLDGS
267,050 USD NYSE -0,34%
HOME DEPOT
335,490 USD NYSE -0,34%
HORIZON TECH FIN
6,5612 USD NASDAQ +1,72%
HYATT HOTELS RG-A
151,295 USD NYSE +1,23%
INCYTE
101,5600 USD NASDAQ -2,24%
INSIGHT ENTERPRI
86,8300 USD NASDAQ -1,34%
INSULET
339,3300 USD NASDAQ +1,76%
INTERPARFUMS
78,2800 USD NASDAQ -8,78%
INTUITIVE MACH RG-A
8,8700 USD NASDAQ -3,80%
IONIS PHARMACEUT
72,0950 USD NASDAQ -3,23%
JAZZ PHARMACEUTI
177,0100 USD NASDAQ -1,94%
JM SMUCKER
104,490 USD NYSE -2,03%
KINETIK HLDGS RG-A
32,610 USD NYSE -1,66%
LGI HOMES
43,5200 USD NASDAQ -4,73%
LIFEMD
3,9750 USD NASDAQ -2,81%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS
559,8400 USD NASDAQ +0,15%
MARRIOTT INTL RG-A
283,0850 USD NASDAQ +0,07%
MBIA
7,737 USD NYSE +1,01%
MERCK
94,960 USD NYSE -1,58%
MICRON TECHNOLOGY
223,0900 USD NASDAQ -2,37%
NUVALENT RG-A
107,5000 USD NASDAQ +3,13%
OLEMA PHARMA
19,9250 USD NASDAQ -1,07%
PAGERDUTY
14,840 USD NYSE -1,56%
PALVELLA THERA
92,2550 USD NASDAQ +11,23%
PARSONS
84,170 USD NYSE +1,91%
PNC FINL SER
181,790 USD NYSE +0,94%
PORT GEN ELEC
48,894 USD NYSE +0,18%
PRAXIS PRECIS
188,4600 USD NASDAQ +2,35%
QUANTUMSCAPE RG-A
12,440 USD NYSE -4,31%
RAPPORT THERA
26,9550 USD NASDAQ +6,46%
REDWIRE
5,525 USD NYSE +1,84%
RELMADA THERAPEUTICS
4,2086 USD NASDAQ -1,44%
ROCKET LAB
43,5500 USD NASDAQ +1,80%
RUNWAY GRWTH FIN
9,1000 USD NASDAQ +0,11%
SELECTA BIOSCIEN
1,0700 USD NASDAQ +21,43%
SEMRUSH HLDG RG-A
11,793 USD NYSE +74,33%
SENTINELONE RG-A
16,105 USD NYSE -0,37%
SHIFT4 PAYMNTS RG-A
65,140 USD NYSE -1,53%
SHORE BANCSHARES
15,7300 USD NASDAQ +1,16%
SIONNA THER
39,9700 USD NASDAQ +2,17%
TANGER
32,665 USD NYSE -1,64%
TERNS PHARMA
27,0150 USD NASDAQ -1,98%
TJX COMPANIES
146,550 USD NYSE +0,60%
TREVI THERAPEUTI
11,0300 USD NASDAQ -2,48%
UGI
34,745 USD NYSE -0,53%
ULTRAGENYX PHARM
32,0200 USD NASDAQ -2,47%
UNIV HEALTH SERV-B
228,860 USD NYSE +0,03%
UPWORK
18,1400 USD NASDAQ +6,21%
US BANCORP
46,385 USD NYSE +1,00%
VAREX IMAGING
10,3650 USD NASDAQ -12,61%
VAXCYTE
48,8900 USD NASDAQ -1,29%
VTV THERAP RG-A
32,5550 USD NASDAQ +8,12%
WESCO INTL
253,890 USD NYSE +2,01%
WESTLAKE
57,350 USD NYSE -2,20%
ZIONS BANCORP
50,3900 USD NASDAQ +2,13%
ZYMEWORKS
22,3900 USD NASDAQ -2,61%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/11/2025 à 18:33:27.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank