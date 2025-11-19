Brookfield Asset en hausse grâce à un programme d'IA de 100 milliards de dollars avec Nvidia

19 novembre - ** Les actions de l'opérateur de fonds Brookfield Asset Management BAM.N en hausse de 1,2 % à 50,49 $

** BAM lance un programme d'infrastructure d'IA de 100 milliards de dollars en partenariat avec Nvidia NVDA.O et Kuwait Investment Authority (KIA)

** Les actions de NVDA ont augmenté de 1,8 % à 184,69 $

** Le programme est ancré dans un nouveau fonds d'infrastructure d'intelligence artificielle Brookfield, lancé avec un objectif de 10 milliards de dollars d'engagements de capitaux propres

** Le fonds a déjà obtenu 5 milliards de dollars de la part d'investisseurs tels que Brookfield, le fabricant de puces Nvidia et KIA

** Jusqu'à la dernière clôture, BAM a chuté de ~8% tandis que NVDA a gagné ~35% depuis le début de l'année