NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 963,50
-0,09%
Le groupe suisse Novartis va élargir ses activités en Caroline du Nord, aux Etats-Unis
19/11/2025 à 19:44

( AFP / GABRIEL MONNET )

( AFP / GABRIEL MONNET )

Le géant pharmaceutique suisse Novartis a annoncé mercredi son intention d'élargir ses activités en Caroline du Nord, aux États-Unis, avec à la clé 700 nouveaux emplois d'ici la fin 2030.

"Cet investissement stratégique est une étape importante pour garantir que tous les médicaments clés de Novartis destinés aux patients américains soient fabriqués aux États-Unis et distribués à grande échelle à travers le pays", a indiqué Novartis dans un communiqué.

Le groupe ne précise pas le montant des investissements, mais indique que ce projet fait partie de son programme d'investissements aux États-Unis, annoncé en avril, de 23 milliards de dollars sur cinq ans pour accroître ses capacités de production et bâtir de nouvelles usines.

Novartis entend "élargir la portée de son installation existante" dans la ville de Durham et y construire un nouveau site, ainsi qu'un autre à Morrisville.

"Prévu pour ouvrir en 2027-2028, ce centre de production phare, qui s'étendra sur plus de 65.000 mètres carrés entre le campus existant et les nouvelles installations, devrait créer 700 nouveaux emplois au sein de Novartis et plus de 3.000 emplois indirects tout au long de la chaîne d'approvisionnement d'ici la fin 2030", affirme le groupe.

Dans le communiqué, le directeur général de Novartis, l'Américain Vas Narasimhans, affirme que "cette annonce témoigne de [leur] engagement envers l'innovation américaine et les patients [qu'ils servent]".

"Cet investissement renforcera l'économie de notre État et garantira que des médicaments vitaux continuent d'être fabriqués ici même en Caroline du Nord", a indiqué de son côté le gouverneur Josh Stein, cité dans le même communiqué.

Les entreprises pharmaceutiques subissent une pression massive de l'administration du président américain Donald Trump pour déplacer leur production aux États-Unis.

