TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AMETEK, Stryker, Zimmer Biomet Holdings

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont AMETEK, Stryker et Zimmer Biomet Holdings.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Acumen Pharmaceuticals Inc ABOS.O : BTIG relève l'objectif de cours de 4 $ à 7 $
* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : TD Cowen réduit le prix cible de 27 $ à 20 $
* AMETEK AME.N : Oppenheimer ramène l'action de "surperformance" à "performance"
* Baker Hughes Co BKR.O : HSBC relève l'objectif de cours à 67 $ contre 56 $ auparavant
* Baker Hughes Co BKR.O : TD Cowen relève le cours cible à 64 $, contre 55 $ auparavant
* Bank of Hawaii Corp BOH.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 73 $ à 81 $
* Beta Bionics Inc BBNX.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien
* Bioage Labs Inc BIOA.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 76 $ à 75 $
* Byline Bancorp Inc BY.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 35 $ à 37 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève le cours cible de 700 $ à 750 $
* Cipher Mining Inc CIFR.O : KBW relève le cours cible de 13 $ à 22 $
* Core Scientific Inc CORZ.O : KBW relève le cours cible de 19 $ à 25 $
* D.R. Horton Inc DHI.N : KBW réduit le prix cible à 163 $ contre 168 $
* Emerson EMR.N : Oppenheimer ramène l'action de "surperformance" à "performance"
* Globus Medical Inc GMED.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC réduit la note de surperformance à performance du
secteur
* Insulet Corp PODD.O : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien contre
une note d'achat
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat
* Kyndryl Holdings Inc KD.N : La Banque Scotia prend en charge la couverture avec une note de
surperformance sectorielle
* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan réduit la cote de neutre à surpondérer
* Orthofix Medical Inc OFIX.O : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien
* Orthopediatrics Corp KIDS.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat
* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 180 $ à 125 $
* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Baird relève l'objectif de cours de 15 $ à 22 $
* SI-BONE Inc SIBN.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat
* Skywater Technology Inc SKYT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 35 $ contre 18 $
* Skywater Technology Inc SKYT.O : Needham ramène la note de "achat" à "maintien"
* Skywater Technology Inc SKYT.O : TD Cowen passe de "acheter" à "conserver"
* Slb SLB.N : HSBC augmente le prix cible de 50 $ à 57 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan relève le cours cible de 190 $ à 194 $
* Stryker Corp SYK.N : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien contre
une note d'achat
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : TD Cowen prend en charge la couverture avec une cote d'achat
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler relève le prix cible de 615 $ à 775 $
* USA Rare Earth Inc USAR.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 23 $ à 33 $
* W R Berkley Corp WRB.N : Jefferies ramène le cours cible de 75 $ à 70 $
* Waters Corp WAT.N : HSBC initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 460 $
* WW Grainger GWW.N : Oppenheimer relève la note de "performance" à "surperformance"
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : TD Cowen relève la note de "maintien" à "achat"
