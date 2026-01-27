information fournie par Reuters • 27/01/2026 à 08:50

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AMETEK, Stryker, Zimmer Biomet Holdings

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont AMETEK, Stryker et Zimmer Biomet Holdings.

FAITS MARQUANTS

* AMETEK AME.N : Oppenheimer ramène l'action de "surperformance" à "performance"

* Insulet Corp PODD.O : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien contre

une note d'achat

* Stryker Corp SYK.N : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien contre

une note d'achat

* WW Grainger GWW.N : Oppenheimer relève la note de "performance" à "surperformance"

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : TD Cowen relève la note de "maintien" à "achat"

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acumen Pharmaceuticals Inc ABOS.O : BTIG relève l'objectif de cours de 4 $ à 7 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : TD Cowen réduit le prix cible de 27 $ à 20 $

* AMETEK AME.N : Oppenheimer ramène l'action de "surperformance" à "performance"

* Baker Hughes Co BKR.O : HSBC relève l'objectif de cours à 67 $ contre 56 $ auparavant

* Baker Hughes Co BKR.O : TD Cowen relève le cours cible à 64 $, contre 55 $ auparavant

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 73 $ à 81 $

* Beta Bionics Inc BBNX.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 76 $ à 75 $

* Byline Bancorp Inc BY.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 35 $ à 37 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève le cours cible de 700 $ à 750 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : KBW relève le cours cible de 13 $ à 22 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : KBW relève le cours cible de 19 $ à 25 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : KBW réduit le prix cible à 163 $ contre 168 $

* Emerson EMR.N : Oppenheimer ramène l'action de "surperformance" à "performance"

* Globus Medical Inc GMED.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC réduit la note de surperformance à performance du

secteur

* Insulet Corp PODD.O : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien contre

une note d'achat

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : La Banque Scotia prend en charge la couverture avec une note de

surperformance sectorielle

* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan réduit la cote de neutre à surpondérer

* Orthofix Medical Inc OFIX.O : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 180 $ à 125 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Baird relève l'objectif de cours de 15 $ à 22 $

* SI-BONE Inc SIBN.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 35 $ contre 18 $

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Needham ramène la note de "achat" à "maintien"

* Skywater Technology Inc SKYT.O : TD Cowen passe de "acheter" à "conserver"

* Slb SLB.N : HSBC augmente le prix cible de 50 $ à 57 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan relève le cours cible de 190 $ à 194 $

* Stryker Corp SYK.N : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien contre

une note d'achat

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : TD Cowen prend en charge la couverture avec une cote d'achat

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler relève le prix cible de 615 $ à 775 $

* USA Rare Earth Inc USAR.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 23 $ à 33 $

* W R Berkley Corp WRB.N : Jefferies ramène le cours cible de 75 $ à 70 $

* Waters Corp WAT.N : HSBC initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 460 $

* WW Grainger GWW.N : Oppenheimer relève la note de "performance" à "surperformance"

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : TD Cowen relève la note de "maintien" à "achat"