La stratégie de Renault en Inde confortée par l'accord avec l'UE selon le directeur général de la marque

Un logo de Renault à l'extérieur d'un concessionnaire automobile Renault à Arnhem

Renault s'est félicité mardi de l'annonce d'un accord commercial de grande ampleur entre l'Union européenne et l'Inde, qui ‍vient conforter selon lui sa stratégie de développement sur le marché indien.

"Il montre la direction et cette capacité à travailler plus étroitement entre l'Europe et l'Inde, ce qui ‌est pour nous une bonne nouvelle car nous sommes une entreprise pariant sur ces deux continents", a dit à Reuters Fabrice Cambolive, directeur général de la ​marque Renault, dans une interview.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé ⁠mardi que l'Inde et l'Union européenne avaient finalisé un accord commercial historique. Cet accord, alors que les deux partenaires cherchent à se prémunir ⁠de relations plus délicates ‍avec les Etats-Unis, devrait permettre à l'UE de disposer d'un ⁠vaste accès au marché indien.

Après plusieurs années d'absence du modèle sur le marché indien, Renault a révélé mardi un nouveau SUV Duster conçu notamment pour l'Inde afin d'y ​regagner des parts de marché et d'accélérer sa croissance hors d'Europe.

"L'Inde n'était peut-être pas la première des priorités ces quatre dernières années, mais elle le deviendra à cause ⁠de cette stratégie de rapprochement, de la force de nos effectifs ​sur place, du potentiel de croissance du marché et, bien sûr, ​du FTA ('l'accord de ​libre-échange')", a ajouté Fabrice Cambolive, également "Chief growth officer" de Renault Group.

L'accord, qui devrait être ​selon lui "bi-directionnel", renforcera la volonté de Renault ⁠d'investir sur les deux continents "parce que nous sommes d'une certaine manière une entreprise indienne et européenne", a-t-il poursuivi.

Fabrice Cambolive a également confirmé que Renault préparait deux véhicules supplémentaires pour l'Inde, et que d'autres suivront d'ici 2030.

L'usine Renault de Chennai continuera aussi de produire ‌des voitures pour Nissan, partenaire historique du constructeur automobile français, mais Renault est ouvert à de nouveaux partenariats, a ajouté le directeur général de la marque au losange, citant en exemple les projets engagés avec le chinois Geely en Amérique latine et en Corée, ou avec l'américain Ford en Europe.

(Reportage Aditi Shah, version française Gilles ‌Guillaume, édité par Blandine Hénault)