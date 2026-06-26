TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-American Tower, H.B. Fuller Company, TD Synnex

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Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment American Tower, H.B. Fuller Company et TD Synnex.
POINTS FORTS
* American Tower Corp AMT.N : RBC relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à «
surperformer »
* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
* Micron Technology Inc MU.O : HSBC relève son objectif de cours de 1.100 $ à 1.700 $
* S&T Bancorp Inc STBA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $
* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 315 $ à 340 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* ACNB Corp ACNB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $
* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 96 $ à 118 $
* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 290 $ à 248 $
* American Tower Corp AMT.N : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 205 $
* American Tower Corp AMT.N : RBC relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à « surperformer »
* Antero Resources Corp AR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Antero Resources Corp AR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 55 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 510 $ à 770 $
* Bio-Techne Corp TECH.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « Achat » à « Conserver »
* Bio-Techne Corp TECH.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 66 $ à 73 $
* Cognizant CTSH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 62 $ à 47 $
* Connect Biopharma Holdings Ltd CNTB.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
* Connect Biopharma Holdings Ltd CNTB.O : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 7 $
* Crocs Inc CROX.O : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
* Crocs Inc CROX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 95 $ à 150 $
* Darden Restaurants Inc DRI.N : BTIG relève son objectif de cours de 225 $ à 235 $
* Essex Property Trust Inc ESS.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* Faeth Therapeutics, Inc FTH.O : Baird lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 57 $
* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 58 $ à 67 $
* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
* Honeywell Aerospace Inc HONAV.O : RBC lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 300 $
* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 84 $ à 90 $
* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 27 $
* J&J JNJ.N : Guggenheim relève son objectif de cours de 266 $ à 270 $
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 106 $ à 129 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 595 $ à 575 $
* Micron Technology Inc MU.O : BNP Paribas relève son objectif de cours de 615 $ à 1.700 $
* Micron Technology Inc MU.O : HSBC relève son objectif de cours de 1.100 $ à 1.700 $
* Moderna MRNA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 53 $
* Onsemi ON.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 115 $ à 110 $
* Ovintiv Inc OVV.N : Texas Capital Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 74 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 155 $ à 137 $
* Pepsico PEP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 164 $ à 162 $
* Provident Financial Holdings Inc PROV.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « neutre »
* Provident Financial Holdings Inc PROV.O : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 17 $
* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $
* S&T Bancorp Inc STBA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $
* Synaptics Inc SYNA.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* TD Synnex SNX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 298 $ à 325 $
* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 315 $ à 340 $
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