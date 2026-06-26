 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-American Tower, H.B. Fuller Company, TD Synnex
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 12:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment American Tower, H.B. Fuller Company et TD Synnex.

POINTS FORTS

* American Tower Corp AMT.N : RBC relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à «

surperformer »

* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Micron Technology Inc MU.O : HSBC relève son objectif de cours de 1.100 $ à 1.700 $

* S&T Bancorp Inc STBA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $

* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 315 $ à 340 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* ACNB Corp ACNB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 96 $ à 118 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 290 $ à 248 $

* American Tower Corp AMT.N : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 205 $

* American Tower Corp AMT.N : RBC relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à « surperformer »

* Antero Resources Corp AR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Antero Resources Corp AR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 55 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 510 $ à 770 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « Achat » à « Conserver »

* Bio-Techne Corp TECH.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 66 $ à 73 $

* Cognizant CTSH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 62 $ à 47 $

* Connect Biopharma Holdings Ltd CNTB.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Connect Biopharma Holdings Ltd CNTB.O : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 7 $

* Crocs Inc CROX.O : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Crocs Inc CROX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 95 $ à 150 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : BTIG relève son objectif de cours de 225 $ à 235 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Faeth Therapeutics, Inc FTH.O : Baird lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 57 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 58 $ à 67 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Honeywell Aerospace Inc HONAV.O : RBC lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 300 $

* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 84 $ à 90 $

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Texas Capital Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 27 $

* J&J JNJ.N : Guggenheim relève son objectif de cours de 266 $ à 270 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 106 $ à 129 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 595 $ à 575 $

* Micron Technology Inc MU.O : BNP Paribas relève son objectif de cours de 615 $ à 1.700 $

* Micron Technology Inc MU.O : HSBC relève son objectif de cours de 1.100 $ à 1.700 $

* Moderna MRNA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 53 $

* Onsemi ON.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 115 $ à 110 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Texas Capital Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 74 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 155 $ à 137 $

* Pepsico PEP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 164 $ à 162 $

* Provident Financial Holdings Inc PROV.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Provident Financial Holdings Inc PROV.O : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 17 $

* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $

* S&T Bancorp Inc STBA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $

* Synaptics Inc SYNA.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* TD Synnex SNX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 298 $ à 325 $

* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 315 $ à 340 $

Valeurs associées

ACNB
58,3900 USD NASDAQ +0,03%
ACUSHNET HOLDNGS
113,070 USD NYSE +3,31%
AEROVIRONMENT
136,6800 USD NASDAQ -3,87%
AMER TOWER REIT
168,790 USD NYSE -3,26%
ANTERO RESOURCES
34,520 USD NYSE -0,56%
APPLIED MATERIALS
668,0000 USD NASDAQ +13,42%
BIO-TECHNE
70,7000 USD NASDAQ +20,08%
COGNIZANT TECH SO-A
39,1500 USD NASDAQ -5,53%
CONNECT BIOPHAR
2,0700 USD NASDAQ -2,36%
CROCS
118,8800 USD NASDAQ -2,08%
DARDEN RESTAURAN
212,900 USD NYSE -0,32%
ESSEX PROP REIT
285,610 USD NYSE +1,39%
FAETH THERAPEUTI
24,6700 USD NASDAQ +0,53%
Gaz naturel
3,34 USD NYMEX 0,00%
H B FULLER CO
61,930 USD NYSE -4,22%
HONEYWELL RG-WI
221,0100 USD NASDAQ -10,16%
INDEPENDENT BANK
85,1100 USD NASDAQ +1,51%
JOHNSON&JOHNSON
245,010 USD NYSE +1,65%
KYMERA THERAP
116,4600 USD NASDAQ +16,61%
LOCKHEED MARTIN
505,090 USD NYSE +2,69%
MICRON TECHNOLOGY
1 213,5600 USD NASDAQ +15,74%
MODERNA
59,7500 USD NASDAQ -1,11%
ON SEMICONDUCTOR
118,7400 USD NASDAQ +2,59%
OVINTIV
53,545 USD NYSE +1,49%
PAYLOCITY HOLDIN
100,4800 USD NASDAQ -3,19%
PEPSICO
139,5200 USD NASDAQ -1,93%
PROVIDENT FINANC
17,1700 USD NASDAQ +0,29%
Pétrole Brent
72,58 USD Ice Europ -3,02%
Pétrole WTI
69,41 USD Ice Europ -2,94%
QUAKER CHEMIC.
156,470 USD NYSE +1,93%
S & T BANCORP
49,0500 USD NASDAQ +0,99%
SENSEI BIOTHERP
14,5300 USD NASDAQ +4,91%
SYNAPTICS
125,6200 USD NASDAQ -3,45%
TD SYNNEX
277,930 USD NYSE -1,74%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/06/2026 à 12:10:46.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des équipes de secours utilisent des engins de chantier sur le site d'un immeuble effondré à Caracas, le 25 juin 2026, à la suite de séismes ( AFP / Juan BARRETO )
    Séisme au Venezuela: au moins 235 morts, la quête éperdue des survivants
    information fournie par AFP 26.06.2026 12:44 

    Les recherches pour retrouver des survivants s'intensifient vendredi au Venezuela, où l'aide internationale commence à arriver, presque deux jours après un double séisme dévastateur qui a fait au moins 235 morts selon un dernier bilan. Un premier détachement militaire ... Lire la suite

  • La Commission européenne a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête formelle contre le géant pharmaceutique français Sanofi, pour une possible entrave à la concurrence sur le marché des vaccins antigrippaux ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    L'UE ouvre une enquête contre Sanofi, soupçonné d'entrave à la concurrence
    information fournie par AFP 26.06.2026 12:20 

    La Commission européenne a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête formelle contre le géant pharmaceutique français Sanofi, pour une possible entrave à la concurrence sur le marché des vaccins antigrippaux. Le groupe est soupçonné par l'exécutif européen, qui ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 26.06.2026 12:18 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi-stable (-0,02%) pour le Dow Jones .DJI , en baisse de 0,51% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,17% pour le Nasdaq.

  • Une femme prend une photo de tuyaux d'arrosage déversant de l'eau pour apporter un peu de fraîcheur face à la chaleur estivale, à Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne, le 25 juin 2026 ( AFP / Ina FASSBENDER )
    L'Europe étouffée par la canicule, l'Allemagne en alerte à la chaleur extrême
    information fournie par AFP 26.06.2026 11:56 

    Les deux tiers de la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Hongrie...: 150 millions d'Européens vont connaître un vendredi suffocant avec plus de 35°C, lors de cette vague de chaleur qui s'étend à l'est du continent et entraine l'annulation d'événements. Selon ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
27,04 +6,12%
CAC 40
8 370,47 -0,73%
Pétrole Brent
72,66 -2,91%
HAFFNER ENERGY
0,2085 -6,08%
STELLANTIS
5,017 -2,09%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank