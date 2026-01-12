TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Express Co, Ameriprise Financial, Mastercard

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont American Express Co, Ameriprise Financial et Mastercard.
FAITS MARQUANTS
* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 385 dollars contre 360
dollars auparavant
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 600 dollars contre
594 dollars
* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève le cours cible à 339 $ contre 322 $ auparavant
* Marriott MAR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 357 $ contre 315 $
* Mastercard MA.N : TD Cowen relève le cours cible de 654 $ à 668 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* AAR Corp AIR.N : Jefferies relève le cours cible de 100 à 112 dollars
* Aflac Inc AFL.N : Jefferies réduit le prix cible de 101 $ à 98 $
* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève le cours cible de 55 à 75 dollars
* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan relève le cours cible de 43 à 48 dollars
* Ally Financial Inc ALLY.N : RBC relève le cours cible à 52 $, contre 45 $ auparavant
* American Express Co AXP.N : BTIG relève le cours cible de 307 à 328 dollars
* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève le cours cible de 360 à 385 dollars
* American Express Co AXP.N : RBC relève le cours cible à 425 $, contre 390 $ auparavant
* American Tower Corp AMT.N : RBC ramène le cours cible à 195 $, contre 220 $ auparavant
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies relève le cours cible de 594 $ à 600 $"
* Array Digital Infrastructure Inc AD.N : RBC relève le cours cible à 60 $, contre 56 $
auparavant
* Boeing BA.N : Jefferies relève le cours cible à 275 $, contre 255 $ auparavant
* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : RBC relève le cours cible de 70 $ à 83 $"
* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève le cours cible à 256 $, contre 237 $
auparavant
* Capital One Financial Corp COF.N : RBC relève le cours cible de 255 $ à 275 $"
* Choice Hotels International Inc CHH.N : Jefferies relève le cours cible à 115 $ contre 108
$"
* CNO Financial Group Inc CNO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 51 $ contre 47 $"
* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen augmente le prix cible de 132 $ à 142 $"
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Jefferies réduit le prix cible de 43 $ à 42 $"
* Costar Group Inc CSGP.O : KBW réduit le prix cible de 100 à 75 dollars
* Crown Castle Inc CCI.N : RBC réduit le cours cible à 110 $ contre 112 $"
* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève le cours cible à 165 $ contre 142 $"
* Equitable Holdings Inc EQH.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 70 à 69 dollars
* Fiserv Inc FISV.O : TD Cowen réduit le prix cible à 77 $ contre 80 $"
* Global Payments Inc GPN.N : TD Cowen réduit le prix cible de 95 $ à 90 $"
* Globe Life Inc GL.N : Jefferies augmente le prix cible à 149 $ contre 145 $"
* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève le cours cible à 339 $, contre 322 $ auparavant
* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 177 $, contre 152 $
auparavant
* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 195 à 210 dollars
* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Jefferies augmente le prix cible de 19 $ à 22 $"
* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève le cours cible de 100 $ à 110 $"
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Needham relève le cours cible de 210 $ à 235 $"
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities relève le cours cible de 220 à 230
dollars
* Lincoln National Corp LNC.N : Jefferies réduit le prix cible de 59 $ à 58 $"
* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : TD Cowen relève le cours cible de 554 $ à 644 $"
* Marriott MAR.O : Jefferies relève le cours cible de 315 $ à 357 $"
* Mastercard MA.N : TD Cowen relève le cours cible de 654 $ à 668 $"
* Medline Inc MDLN.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 50
$
* Medline Inc MDLN.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération;
objectif 50 $
* Medline Inc MDLN.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible
47 $
* Medline Inc MDLN.O : Baird initie une couverture avec une note de surperformance; prix
cible 48 $
* Medline Inc MDLN.O : Leerink Partners initie la couverture avec une note de surperformance;
prix cible 48 $
* Medline Inc MDLN.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération; prix cible 50 $
* Metlife Inc MET.N : Jefferies réduit le prix cible de 104 à 101 dollars
* Microchip Technology MCHP.O : Jefferies relève le cours cible de 80 à 90 dollars
* Neumora Therapeutics NMRA.O : Leerink Partners initie avec une note de surperformance;
objectif de 8 $
* Nucor Corp NUE.N : Jefferies relève le prix cible de 190 $ à 200 $"
* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan augmente le prix cible de 59 $ à 65 $"
* Oportun Financial Corp OPRT.O : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 59 à 57
dollars
* PayPal PYPL.O : TD Cowen ramène le cours cible de 80 $ à 65 $"
* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler abaisse le cours cible à 153 $ contre 155 $"
* Pricesmart Inc PSMT.O : Jefferies augmente le prix cible à 160 $ contre 135 $"
* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 144 $ contre 136 $"
* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : TD Cowen relève le cours cible de 120 à 130 dollars
* Rocket Companies RKT.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre; objectif de
24 $
* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan réduit le prix cible de 29 $ à 25 $"
* SBA Communications Corp SBAC.O : RBC réduit le cours cible de 232 à 215 $"
* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève le cours cible de 190 à 195 dollars
* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan relève le cours cible de 75 à 86 dollars
* Synchrony Financial SYF.N : RBC relève le cours cible de 76 $ à 91 $"
* Unum Group UNM.N : Jefferies relève le cours cible de 115 à 118 dollars
* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 107 $, contre
109 $ auparavant
* Xenia Hotels & Resorts Inc XHR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 16 $ contre 13 $
