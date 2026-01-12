information fournie par Reuters • 12/01/2026 à 08:43

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Express Co, Ameriprise Financial, Mastercard

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont American Express Co, Ameriprise Financial et Mastercard.

FAITS MARQUANTS

* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 385 dollars contre 360

dollars auparavant

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 600 dollars contre

594 dollars

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève le cours cible à 339 $ contre 322 $ auparavant

* Marriott MAR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 357 $ contre 315 $

* Mastercard MA.N : TD Cowen relève le cours cible de 654 $ à 668 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : Jefferies relève le cours cible de 100 à 112 dollars

* Aflac Inc AFL.N : Jefferies réduit le prix cible de 101 $ à 98 $

* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève le cours cible de 55 à 75 dollars

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan relève le cours cible de 43 à 48 dollars

* Ally Financial Inc ALLY.N : RBC relève le cours cible à 52 $, contre 45 $ auparavant

* American Express Co AXP.N : BTIG relève le cours cible de 307 à 328 dollars

* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève le cours cible de 360 à 385 dollars

* American Express Co AXP.N : RBC relève le cours cible à 425 $, contre 390 $ auparavant

* American Tower Corp AMT.N : RBC ramène le cours cible à 195 $, contre 220 $ auparavant

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies relève le cours cible de 594 $ à 600 $"

* Array Digital Infrastructure Inc AD.N : RBC relève le cours cible à 60 $, contre 56 $

auparavant

* Boeing BA.N : Jefferies relève le cours cible à 275 $, contre 255 $ auparavant

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : RBC relève le cours cible de 70 $ à 83 $"

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève le cours cible à 256 $, contre 237 $

auparavant

* Capital One Financial Corp COF.N : RBC relève le cours cible de 255 $ à 275 $"

* Choice Hotels International Inc CHH.N : Jefferies relève le cours cible à 115 $ contre 108

$"

* CNO Financial Group Inc CNO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 51 $ contre 47 $"

* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen augmente le prix cible de 132 $ à 142 $"

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Jefferies réduit le prix cible de 43 $ à 42 $"

* Costar Group Inc CSGP.O : KBW réduit le prix cible de 100 à 75 dollars

* Crown Castle Inc CCI.N : RBC réduit le cours cible à 110 $ contre 112 $"

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève le cours cible à 165 $ contre 142 $"

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 70 à 69 dollars

* Fiserv Inc FISV.O : TD Cowen réduit le prix cible à 77 $ contre 80 $"

* Global Payments Inc GPN.N : TD Cowen réduit le prix cible de 95 $ à 90 $"

* Globe Life Inc GL.N : Jefferies augmente le prix cible à 149 $ contre 145 $"

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève le cours cible à 339 $, contre 322 $ auparavant

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 177 $, contre 152 $

auparavant

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 195 à 210 dollars

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Jefferies augmente le prix cible de 19 $ à 22 $"

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève le cours cible de 100 $ à 110 $"

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Needham relève le cours cible de 210 $ à 235 $"

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities relève le cours cible de 220 à 230

dollars

* Lincoln National Corp LNC.N : Jefferies réduit le prix cible de 59 $ à 58 $"

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : TD Cowen relève le cours cible de 554 $ à 644 $"

* Marriott MAR.O : Jefferies relève le cours cible de 315 $ à 357 $"

* Mastercard MA.N : TD Cowen relève le cours cible de 654 $ à 668 $"

* Medline Inc MDLN.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 50

$

* Medline Inc MDLN.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération;

objectif 50 $

* Medline Inc MDLN.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible

47 $

* Medline Inc MDLN.O : Baird initie une couverture avec une note de surperformance; prix

cible 48 $

* Medline Inc MDLN.O : Leerink Partners initie la couverture avec une note de surperformance;

prix cible 48 $

* Medline Inc MDLN.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération; prix cible 50 $

* Metlife Inc MET.N : Jefferies réduit le prix cible de 104 à 101 dollars

* Microchip Technology MCHP.O : Jefferies relève le cours cible de 80 à 90 dollars

* Neumora Therapeutics NMRA.O : Leerink Partners initie avec une note de surperformance;

objectif de 8 $

* Nucor Corp NUE.N : Jefferies relève le prix cible de 190 $ à 200 $"

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan augmente le prix cible de 59 $ à 65 $"

* Oportun Financial Corp OPRT.O : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 59 à 57

dollars

* PayPal PYPL.O : TD Cowen ramène le cours cible de 80 $ à 65 $"

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler abaisse le cours cible à 153 $ contre 155 $"

* Pricesmart Inc PSMT.O : Jefferies augmente le prix cible à 160 $ contre 135 $"

* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 144 $ contre 136 $"

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : TD Cowen relève le cours cible de 120 à 130 dollars

* Rocket Companies RKT.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre; objectif de

24 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan réduit le prix cible de 29 $ à 25 $"

* SBA Communications Corp SBAC.O : RBC réduit le cours cible de 232 à 215 $"

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève le cours cible de 190 à 195 dollars

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan relève le cours cible de 75 à 86 dollars

* Synchrony Financial SYF.N : RBC relève le cours cible de 76 $ à 91 $"

* Unum Group UNM.N : Jefferies relève le cours cible de 115 à 118 dollars

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 107 $, contre

109 $ auparavant

* Xenia Hotels & Resorts Inc XHR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 16 $ contre 13 $