Tennis: Sabalenka vise un troisième titre à l'Open d'Australie

par Shrivathsa Sridhar

La numéro un mondiale Aryna Sabalenka aborde l'Open d'Australie avec son statut habituel de grande favorite, mais contrairement aux deux dernières années, la ‍puissante Biélorusse sera délestée du rôle de tenante du titre.

La série de 20 victoires consécutives de la double lauréate du premier Grand Chelem de la saison avait été interrompue lors de la finale de ‌l'an passé, lorsque l'Américaine Madison Keys l'avait privée d'un rare triplé à Melbourne.

La joueuse de 27 ans a surpassé cette déception, ainsi que ses défaites en finale de Roland-Garros et en ​demi-finale de Wimbledon, pour remporter à l'US Open, en septembre dernier, son quatrième Majeur.

"Honnêtement, il n'y ⁠a pas de différence", a-t-elle déclaré au sujet de son état d'esprit avant d'aborder l'Open d'Australie alors qu'elle n'est plus en possession de la Daphne Akhurst Memorial ⁠Cup.

"À chaque fois, peu importe le ‍tournoi, que je sois la tenante du titre ou que j'aie perdu au ⁠premier tour l'an dernier, l'objectif est toujours le même : donner le meilleur de moi-même et améliorer mon jeu."

"C'est comme ça que je le prends. Je me concentre toujours sur moi-même, sur le développement de ​mon jeu et sur le fait de m'assurer que je suis à 100%. C'est mon objectif et ma priorité à chaque fois", a-t-elle poursuivi.

Il y a quatre ans, en Australie, son service l'avait considérablement ⁠handicapée, mais celui-ci est aujourd'hui devenu une arme redoutable, tandis que ses variations avec des ​amortis et son sens tactique plus aigu ont fait d'elle une athlète ​complète.

Aryna Sabalenka a été la ​saison dernière la joueuse la plus titrée avec quatre sacres et neuf finales. Elle a cependant conclu ​son année par une défaite surprise face à Elena ⁠Rybakina lors des finales WTA.

Ce revers n'a fait qu'aiguiser sa détermination et elle revient à Melbourne avec l'ambition de disputer sa quatrième finale consécutive à l'Open d'Australie et sa septième finale d'affilée sur dur en Grand Chelem pour égaler Martina Hingis et Steffi Graf dans l'ère Open (depuis 1968).

"Je suis toujours très motivée quand ‌je viens en Australie", a déclaré Aryna Sabalenka, qui a commencé sa saison par un premier trophée, sans concéder le moindre set, au WTA 500 de Brisbane.

"J'adore jouer ici et je veux y rester le plus longtemps possible. Bien sûr, en me souvenant de la finale de l'année dernière (Open d'Australie), je veux faire un peu mieux que ce que j'ai fait."

