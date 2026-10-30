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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Amazon, Caterpillar, Intel
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 13:08

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Amazon, Caterpillar et Intel.

POINTS FORTS

* Amazon AMZN.O : HSBC relève son objectif de cours de 310 à 325 dollars

* Boston Scientific Corp. BSX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 100 $ à 1 000 $

* Doordash, Inc. DASH.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 230 $ à 205 $

* Intel INTC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 120 $ à 85 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* A. O. Smith Corporation AOS.N : Stifel relève son objectif de cours de 59 $ à 64 $

* Adamas Trust, Inc. ADAM.O : KBW abaisse son objectif de cours de 9,25 $ à 8,50 $

* Aep AEP.O : BMO relève son objectif de cours de 134 $ à 137 $

* AEP AEP.O : HSBC relève son objectif de cours de 145,9 $ à 151 $

* Agco Corporation AGCO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 115 $ à 110 $

* Agco Corporation AGCO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Alarm.Com Holdings, Inc. ALRM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 40 $ à 50 $

* Albany International Corp AIN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 71 $

* Alerus Financial Corp ALRS.O : KBW relève son objectif de cours de 32,00 $ à 34,00 $

* Alignment Healthcare, Inc. ALHC.O : Keybanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «

pondération sectorielle »

* Allegro Microsystems ALGM.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 58 $ à 46 $

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Needham abaisse son objectif de cours de 57 $ à 50 $

* Alnylam Pharmaceuticals, ALNY.O : BMO abaisse son objectif de cours de 318 $ à 290 $

* Alnylam Pharmaceuticals, ALNY.O : Chardan Capital Markets abaisse son objectif de cours de 425 $

à 375 $

* Alnylam Pharmaceuticals, ALNY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 250 $ à 180 $

* Alnylam Pharmaceuticals, ALNY.O : Needham abaisse son objectif de cours de 357 $ à 243 $

* Alnylam Pharmaceuticals, ALNY.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 489 $ à 410 $

* Alnylam Pharmaceuticals, ALNY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 345 $ à 280 $

* Alnylam Pharmaceuticals, ALNY.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 482 $ à 354 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 447 $ à 375 $

* Alphatec Holdings, Inc. ATEC.O : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne

avec le marché »

* Alphatec Holdings, Inc. ATEC.O : BMO abaisse son objectif de cours de 12 $ à 8 $

* Alphatec Holdings, Inc. ATEC.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Altria MO.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 66 $ à 73 $

* Altria MO.N : Stifel relève son objectif de cours de 77 $ à 82 $

* Amazon AMZN.O : BMO relève son objectif de cours de 380 $ à 390 $

* Amazon AMZN.O : HSBC relève son objectif de cours de 310 $ à 325 $

* Amazon AMZN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 330 $ à 335 $

* Amazon AMZN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 350 $ à 335 $

* Amazon AMZN.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 320 $ à 285 $

* Amazon AMZN.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 325 $ à 300 $

* Amazon AMZN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 350 $ à 340 $

* Amazon.com AMZN.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 320,00 $ à 317,00 $

* American Tower Corporation AMT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 208 $ à 210 $

* Amrize AG AMRZ.N : Berenberg abaisse son objectif de cours de 64 $ à 48 $

* Api Group Corporation APG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Ares Management ARES.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 147 $ à 142 $

* Ares Management Corporation ARES.N : Barclays relève son objectif de cours de 139 $ à 151 $

* Ares Management Corporation ARES.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 155 $ à 154 $

* Ares Management Corporation ARES.N : KBW relève son objectif de cours de 119,00 $ à 130,00 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW relève son objectif de cours de 242,00 $ à 275,00 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 271 $ à 302 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours à 308 $ contre 287

$

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : RBC relève son objectif de cours de 290 $ à 315 $

* Ati Inc. ATI.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 270 $ à 250 $

* Axalta Coating Systems Ltd. AXTA.N : BMO abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $

* Bank of America BAC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 62 $ à 59,5 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 161 $ à 166,5 $

* Bankwell Financial Group Inc BWFG.O : KBW relève son objectif de cours de 72,00 $ à 79,00 $

* Baxter BAX.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $

* Baxter International BAX.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 27 $ à 23 $

* Bel Fuse Inc. BELFB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 330 $ à 360 $

* Biohaven Ltd. BHVN.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 21 $ à 32 $

* Biohaven Ltd. BHVN.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 26 $ à 23 $

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 13,00 $ à 12,00 $

* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : KBW relève son objectif de cours de 9,00 $ à 10,50 $

* Boston Scientific BSX.N : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de

cours de 56 $ à 46 $

* Boston Scientific Corp. BSX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $

* Boston Scientific Corporation BSX.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 57 $ à 49 $

* Bridgebio Pharma, Inc. BBIO.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $

* Bright Horizons Family Solutions Inc. BFAM.N : BMO abaisse son objectif de cours de 83 $ à 75 $

* Bright Horizons Family Solutions Inc. BFAM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 95 $ à

70 $

* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 41 $ à 40 $

* Brunswick Corp BC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 66 $ à 67 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 81 $ à 70 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Builders Firstsource Inc. BLDR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 81 $ à 70 $

* Bunge BG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 139 $ à 127 $

* Caredx, Inc. CDNA.O : BTIG relève son objectif de cours de 81 $ à 92 $

* Caredx, Inc. CDNA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 46 $ à 90 $

* Carrier Global Corporation CARR.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 64 $ à 63 $

* Carrier Global Corporation CARR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 70 $

* Carvana Co. CVNA.N : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 82 $

* Caterpillar Inc CAT.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 850 $ à 746 $

* Caterpillar Inc CAT.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 850,00 $ à 746,00

$

* Caterpillar Inc CAT.N : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de 900 $ à 690 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 045 $ à 785 $

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 100 $ à 1 000 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 915 $ à 675 $

* Caterpillar Inc CAT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 897 $ à 722 $

* Cava Group, Inc. CAVA.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 70 $ à 56 $

* Cheniere Energy LNG.N : Barclays relève son objectif de cours de 287 $ à 328 $

* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : Bernstein relève son objectif de cours de 283 $ à 312 $

* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : Barclays relève son objectif de cours de 132 $ à 133 $

* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 118 $ à 120 $

* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 125 $ à 126 $

* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 132 $ à 131 $

* Citigroup C.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 147 $ à 148,5 $

* Clean Harbors CLH.N : Barclays relève son objectif de cours de 335 $ à 338 $

* Cognizant CTSH.O : Berenberg relève son objectif de cours de 59 $ à 68 $

* Cognizant CTSH.O : BMO relève son objectif de cours de 63 $ à 68 $

* Cognizant CTSH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 149 $ à 120 $

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 300 $ à 275 $

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de 224 $ à 197 $

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 183 $ à 174 $

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 189 $ à 187 $

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 155 $ à 145 $

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 170 $ à 150 $

* Compass Inc COMP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Corteva CTVA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 97 $ à 16 $

* Coursera, Inc. COUR.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de

cours de 8 $ à 5 $

* Coursera, Inc. COUR.N : Keybanc passe de « surpondérer » à « pondération sectorielle »

* Credit Acceptance Corp CACC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 590 $ à 470 $

* Crocs, Inc. CROX.O : Barclays relève son objectif de cours de 139 $ à 178 $

* Crocs, Inc. CROX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 150 $ à 170 $

* Crocs, Inc. CROX.O : Stifel relève son objectif de cours de 125 $ à 148 $

* Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 171 $ à 176

$

* Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 165 $ à 170 $

* Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR.N : Stephens relève son objectif de cours de 187 $ à 190 $

* D.R. Horton Inc. DHI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $

* D.R. Horton, Inc. DHI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $

* D.R. Horton, Inc. DHI.N : RBC abaisse son objectif de cours de 119 $ à 114 $

* Dexcom DXCM.O : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 90 $ à 97 $

* Dexcom Inc DXCM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 82 $ à 85 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC relève son objectif de cours de 235 $ à 240 $

* Digital Realty Trust, Inc. DLR.N : CIBC relève son objectif de cours de 213,00 $ à 217,00 $

* Digital Realty Trust, Inc. DLR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 226 $ à 234 $

* Digital Realty Trust, Inc. DLR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 226 $ à 250 $

* Dine Brands Global, Inc. DIN.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $

* Doordash DASH.O : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 278 $ à 277 $

* Doordash DASH.O : Needham abaisse son objectif de cours de 265 $ à 235 $

* Doordash DASH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $

* Doordash DASH.O : Wedbush relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »

* Doordash DASH.O : Wedbush relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Doordash, Inc. DASH.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 230 $ à 205 $

* Dt Midstream, Inc. DTM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 147 $ à 135 $

* Dt Midstream, Inc. DTM.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 152 $ à 145 $

* Dutch Bros Inc. BROS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $

* DXC Technology Company DXC.N : BMO relève son objectif de cours de 11 $ à 14 $

* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 65 $ à 100 $

* eBay EBAY.O : Citigroup relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $

* eBay EBAY.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 124 $ à 135 $

* eBay EBAY.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 110 $ à 125 $

* Edison International EIX.N : Barclays relève son objectif de cours de 53 $ à 58 $

* Eli Lilly LLY.N : BMO relève son objectif de cours de 1 400 $ à 1 650 $

* Eli Lilly LLY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1 600 $ à 1 650 $

* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 440 $ à 1 610 $

* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 500 $ à 1 650 $

* Eli Lilly LLY.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1 430 $ à 1 596 $

* Eli Lilly LLY.N : RBC relève son objectif de cours de 1 500 $ à 1 600 $

* Eli Lilly LLY.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 605 $

* Eli Lilly LLY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 1 376 $ à 1 612 $

* Enact ACT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 47,68 $ à 53 $

* Enact Holdings Inc ACT.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « Acheter » à «

Sous-performer »

* Enact Holdings Inc ACT.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 53 $ à 42 $

* Encompass Health Corporation EHC.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 152 $ à

177 $

* Encompass Health Corporation EHC.N : Stephens relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* Encompass Health Corporation EHC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Entegris Inc ENTG.O : BMO relève son objectif de cours de 167 $ à 195 $

* Entegris Inc ENTG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 185 $ à 195 $

* Entegris Inc ENTG.O : Needham relève son objectif de cours de 170 $ à 185 $

* Entegris Inc. ENTG.O : Barclays relève son objectif de cours de 212 $ à 224 $

* EQT Corporation EQT.N : Stifel relève son objectif de cours de 66 $ à 71 $

* Equinix EQIX.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 1 270 $ à 1 218 $

* Everforth, Inc. EFOR.N : BMO relève son objectif de cours de 41 $ à 47 $

* Exelixis Inc EXEL.O : BMO relève son objectif de cours de 54 $ à 60 $

* Exelixis Inc EXEL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 76 $

* Exelixis Inc EXEL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 55 $ à 76 $

* Exelixis Inc EXEL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 54 $ à 60 $

* Exelixis, Inc. EXEL.O : Barclays relève son objectif de cours de 49 $ à 54 $

* Exponent, Inc. EXPO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* FedEx FDX.N : Stephens relève son objectif de cours de 346 $ à 360 $

* FedEx FDX.N : Stifel relève son objectif de cours de 326 $ à 330 $

* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 149 $ à 151

$

* Fifth Third Bancorp FITB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 58 $ à 60 $

* Finwise Bancorp FINW.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 2 100 $ à 2

450 $

* First Financial Bancorp. FFBC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $

* First Industrial Realty Trust, Inc. FR.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* First Industrial Realty Trust, Inc. FR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 74 $ à 60 $

* First Internet Bancorp INBK.O : KBW relève son objectif de cours de 27,00 $ à 29,00 $

* First Internet Bancorp INBK.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $

* First Solar, Inc. FSLR.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 197 $ à 169 $

* First Solar, Inc. FSLR.O : BMO abaisse son objectif de cours de 263 $ à 255 $

* First Solar, Inc. FSLR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 252 $ à 233 $

* First Solar, Inc. FSLR.O : RBC abaisse son objectif de cours de 236 $ à 232 $

* Floor & Decor Holdings, Inc. FND.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 59 $ à 57 $

* Floor & Decor Holdings, Inc. FND.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 58 $ à 50 $

* Floor & Decor Holdings, Inc. FND.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 72 $ à 59 $

* Floor & Decor Holdings FND.N : Telsey Advisory Group abaisse sa recommandation de « surperformance

» à « en ligne avec le marché »

* Floor & Decor Holdings FND.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 68 $ à 50 $

* Floor & Decor Holdings, Inc. FND.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 70 $ à

65 $

* Flowserve Corporation FLS.N : RBC relève son objectif de cours de 88 $ à 98 $

* Flowserve Corporation FLS.N : Stifel relève son objectif de cours de 92 $ à 100 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 165 $ à 136 $

* Ftai Aviation Ltd. FTAI.O : RBC relève son objectif de cours de 250 $ à 265 $

* Gaming and Leisure Properties, Inc. GLPI.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 49 $ à 44,50 $

* GE Vernova GEV.N : HSBC relève son objectif de cours de 1 040 $ à 1 100 $

* GE Vernova GEV.N : HSBC passe de « conserver » à « acheter »

* GE Vernova Inc. GEV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 949 $ à 959 $

* Gilead GILD.O : BMO relève son objectif de cours de 174 $ à 184 $

* Gilead GILD.O : Citigroup relève son objectif de cours de 165 $ à 188 $

* Gilead GILD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 196 $

* Gilead GILD.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 129,00 $ à 145,00 $

* Gilead GILD.O : RBC relève son objectif de cours de 126 $ à 131 $

* Gilead GILD.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 177 $ à 200 $

* Gilead GILD.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Glaukos Corporation GKOS.N : Stephens relève son objectif de cours de 215 $ à 270 $

* GoDaddy Inc. GDDY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Grid Dynamics Holdings, Inc. GDYN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 8 $ à 11 $

* Grid Dynamics Holdings, Inc. GDYN.O : Needham relève son objectif de cours de 10 $ à 15 $

* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 320 $ à 300 $

* Hanover Bancorp Inc HNVR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $

* Harley-Davidson, Inc. HOG.N : BMO relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : RBC relève son objectif de cours de 496 $ à 521 $

* Hershey HSY.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 190 $ à 170 $

* Hershey HSY.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 179 $ à 159 $

* Hershey HSY.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 238 $ à 225 $

* Hershey HSY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 178 $ à 170 $

* Hershey HSY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 183 $ à 166 $

* Hershey HSY.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 200 $ à 178 $

* Hershey HSY.N : RBC abaisse son objectif de cours de 206 $ à 190 $

* Hershey HSY.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 180 $ à 170 $

* Hershey HSY.N : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de

198 $ à 173 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : BMO passe de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 213 $ à 181 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 17,5 $ à 18 $

* Hyatt Hotels H.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 205 $ à 224 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 207 $ à 206 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Mizuho relève son objectif de cours de 222 $ à 226 $

* Hyatt Hotels Corp. H.N : Barclays relève son objectif de cours de 202 $ à 207 $

* Illumina Inc ILMN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 235 $

* Illumina Inc ILMN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 320 $ à 300 $

* Illumina Inc ILMN.O : Stifel relève son objectif de cours de 225 $ à 300 $

* Incyte Corporation INCY.O : Barclays relève son objectif de cours de 139 $ à 143 $

* Insmed Incorporated INSM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 210 $ à 198 $

* Intel INTC.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 100 $ à 70 $

* Intel INTC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 120 $ à 85 $

* Intel INTC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Intel INTC.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 165 $ à 110 $

* Intel INTC.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 114 $ à 88 $

* Intel INTC.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 84 $ à 75 $

* Intel INTC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 110 $ à 90 $

* Intel INTC.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 110 $ à 90 $

* Intel INTC.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 140 $ à 100 $

* Intel INTC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 95 $ à 75 $

* Intercontinental Exchange ICE.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 174 $ à 192 $

* Intercontinental Exchange Inc. ICE.N : Barclays relève son objectif de cours de 189 $ à 194 $

* Intercontinental Exchange, Inc. ICE.N : KBW relève son objectif de cours de 180,00 $ à 190,00 $

* Intercontinental Exchange, Inc. ICE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 211 $ à

219 $

* Intercontinental Exchange, Inc. ICE.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 167 $ à 182 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 290 $ à 319 $

* Janux Therapeutics, Inc. JANX.O : Guggenheim initie la couverture avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 55 $

* Keycorp KEY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 23 $ à 23,5 $

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 141 $

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 130 $ à 140

$

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Raymond James relève son objectif de cours de 140 $ à 144 $

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 136 $ à 150

$

* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : RBC relève son objectif de cours de 265 $ à 295 $

* Labcorp LH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 360 $ à 415 $

* Labcorp LH.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 309 $ à 365 $

* Lennox International Inc. LII.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 500 $ à 350 $

* Lennox International Inc. LII.N : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «

neutre »

* Lenz Therapeutics, Inc. LENZ.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 38 $ à 16 $

* Life Time Group Holdings, Inc. LTH.N : Barclays relève son objectif de cours de 51 $ à 55 $

* Life Time Group Holdings, Inc. LTH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 63 $ à 70 $

* Life Time Group Holdings, Inc. LTH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 68 $ à 69 $

* Ligand Pharmaceuticals Incorporated LGND.O : RBC relève son objectif de cours de 345 $ à 357 $

* Ligand Pharmaceuticals Incorporated LGND.O : Stifel relève son objectif de cours de 332 $ à 350

$

* Lkq Corp LKQ.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Lumen Technologies, Inc. LUMN.O : Moffettnathanson relève sa recommandation de « vendre » à «

neutre »

* Maplebear Inc. CART.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec

le marché »

* Maplebear Inc. CART.O : Bernstein relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Maplebear Inc. CART.O : Jefferies abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »; relève

son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Maplebear Inc. CART.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 53 $ à 64 $

* Maplebear Inc. CART.O : Needham passe de « acheter » à « conserver »

* Maplebear Inc. CART.O : Wedbush passe de « surperformer » à « neutre »

* Maplebear Inc. CART.O : Wedbush relève son objectif de cours de 63 $ à 65 $

* Maplebear, Inc. CART.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 77 $ à 65 $

* Maplebear, Inc. CART.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Mastercard MA.N : BMO relève son objectif de cours de 665 $ à 702 $

* Mastercard MA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 735 $ à 775 $

* Mastercard MA.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 620 $ à 640 $

* Mastercard MA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 720 $ à 755 $

* Mastercard MA.N : KBW relève son objectif de cours de 685,00 $ à 750,00 $

* Mastercard MA.N : Mizuho relève son objectif de cours de 666 $ à 711 $

* Mastercard MA.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 681 $ à 712 $

* Mastercard MA.N : Raymond James relève son objectif de cours de 632 $ à 726 $

* Mastercard MA.N : RBC relève son objectif de cours de 696 $ à 742 $

* Mastercard MA.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 665 $ à 740 $

* Mastercard MA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 667 $ à 726 $

* Mastercard Inc MA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 735,00 $ à 775,00 $

* Mastercard Inc. MA.N : Barclays relève son objectif de cours de 660 $ à 700 $

* McDonald's MCD.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 290 $ à 260 $

* Medical Properties Trust, Inc. MPT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 4,5 $ à 2 $

* Medical Properties Trust, Inc. MPT.N : RBC abaisse sa recommandation de « en ligne avec le

secteur » à « sous-performance »

* Merck & Co Inc MRK.N : Guggenheim relève son objectif de cours de 170 $ à 171 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 177 $ à 174 $

* Merck & Co Inc MRK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 145 $ à 140 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 94 $ à 121

$

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 110 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 72 $ à 65 $

* MGM Resorts International MGM.N : Macquarie abaisse son objectif de cours de 48 $ à 46 $

* Microsoft MSFT.O : HSBC relève son objectif de cours de 595 $ à 628 $

* Mondelez MDLZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 73 $ à 75 $

* Mondelez MDLZ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 71 $ à 72 $

* Mondelez MDLZ.O : Stifel relève son objectif de cours de 68 $ à 74 $

* Mondelez MDLZ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Stifel relève son objectif de cours de 1 800 $ à 1 900 $

* Morningstar, Inc. MORN.O : BMO relève son objectif de cours de 237 $ à 258 $

* Myr Group Inc MYRG.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de 530 $ à 490 $

* Neogenomics, Inc. NEO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 21 $ à 24 $

* NiSource Inc. NI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 48 $ à 49 $

* NMI Holdings, Inc. NMIH.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « acheter » à «

neutre »

* NMI Holdings, Inc. NMIH.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 51 $ à 44 $

* Northern Trust Corporation NTRS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 185 $ à 191,50 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Stifel relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Oge Energy Corp. OGE.N : Barclays relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $

* Oge Energy Corp. OGE.N : BMO relève son objectif de cours de 48 $ à 51 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 232 $ à 216

$

* Olin Corp OLN.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 21 $ à 18 $

* Omnicell Inc OMCL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 45 $ à 54 $

* Onespan Inc. OSPN.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 16 $ à 22 $

* O'Reilly Automotive, Inc. ORLY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 115 $ à 108 $

* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 132 $ à 145 $

* Papa John's International Inc PZZA.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 26 $ à 20 $

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : Stifel relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $

* Pediatrix Medical Group MD.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 25 $ à 29 $

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 21 $ à 30 $

* Phathom Pharmaceuticals, Inc. PHAT.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 10 $ à

7,5 $

* Pilgrim'S Pride Corp PPC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 42 $ à 40 $

* Pinterest PINS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 34 $ à 30 $

* Pinterest PINS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 24 $ à 20 $

* Pinterest PINS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 27 $ à 22 $

* Pinterest PINS.N : Mizuho abaisse son cours-cible de 32 $ à 25 $

* Pinterest PINS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $

* Pinterest PINS.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 32 $ à 25 $

* Pinterest, Inc. PINS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 31 $ à 24 $

* PNC Financial Services PNC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 258 $ à 259 $

* Porch Group, Inc. PRCH.O : Stephens relève son objectif de cours de 25 $ à 31 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Stephens relève son objectif de cours de 74 $ à 87 $

* Quanta Services Inc PWR.N : BMO relève son objectif de cours de 847 $ à 860 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 871 $ à 882 $

* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 690 $ à 750 $

* Quanta Services Inc PWR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 785 $ à 830 $

* Radian Group Inc. RDN.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 48 $ à 41 $

* Range Resources Corporation RRC.N : Stifel relève son objectif de cours de 46 $ à 58 $

* Reddit RDDT.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 270 $ à 190 $

* Reddit RDDT.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 190,00 $ à 135,00 $

* Reddit RDDT.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 200 $ à 165 $

* Reddit RDDT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 200 $ à 155 $

* Reddit RDDT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 185 $ à 150 $

* Reddit RDDT.N : Oppenheimer abaisse sa note à « perform »

* Reddit RDDT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 195 $ à 145 $

* Reddit RDDT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 140 $

* Reddit, Inc. RDDT.N : Keybanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération

sectorielle »

* Regions Financial RF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 30,5 $ à 31 $

* Replimune Group, Inc. REPL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 27 $

* Republic Services RSG.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 241,00 $ à 267,00 $

* Republic Services RSG.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 258 $ à 267 $

* Republic Services Inc RSG.N : BMO relève son objectif de cours de 244 $ à 258 $

* Republic Services Inc RSG.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 241 $ à 267 $

* Republic Services Inc RSG.N : la CIBC relève son objectif de cours de 240,00 $ à 265,00 $

* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 245 $ à 265 $

* Republic Services Inc RSG.N : RBC relève son objectif de cours de 272 $ à 277 $

* ResMed Inc. RMD.N : Citigroup relève son objectif de cours de 240 $ à 270 $

* ResMed Inc. RMD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 220 $ à 240 $

* ResMed Inc. RMD.N : Mizuho relève son objectif de cours de 240 $ à 270 $

* ResMed Inc. RMD.N : RBC relève son objectif de cours de 262 $ à 288 $

* Rivian RIVN.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Rivian RIVN.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 13 $ à 10 $

* Rivian RIVN.O : Needham abaisse son objectif de cours de 23 $ à 18 $

* Roblox Corporation RBLX.N : BMO abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $

* Roblox Corporation RBLX.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 42 $ à 37 $

* Roblox Corporation RBLX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $

* Roblox Corporation RBLX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 53 $ à 46 $

* Roblox Corporation RBLX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 47 $ à 52 $

* Roblox Corporation RBLX.N : Roth MKM abaisse son objectif de cours de 60 $ à 54 $

* Rush Street Interactive Inc. RSI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 24 $ à 23 $

* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Macquarie abaisse son objectif de cours de 33 $ à 26 $

* Rxo Inc RXO.N : Stephens relève son objectif de cours de 22 $ à 28 $

* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Saia Inc SAIA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 429 $ à 434 $

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 463 $ à 468 $

* Saia Inc SAIA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 400 $ à 393 $

* Sandisk Corporation SNDK.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 2 800 $ à 2 500 $

* Sandisk Corporation SNDK.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 3 600 $ à 2 600 $

* Sandisk Corporation SNDK.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 2 050 $ à 1 900 $

* Schneider National, Inc. SNDR.N : Baird abaisse son objectif de cours de 39 $ à 36 $

* Selective Insurance Group, Inc. SIGI.O : BMO relève son objectif de cours de 98 $ à 102 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Macquarie relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 46 $ à 42 $

* Skywest, Inc. SKYW.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 130 $ à 105 $

* Skywest, Inc. SKYW.O : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Sonic Automotive Inc SAH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 64 $ à 63 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : Needham abaisse son objectif de cours de 139 $ à 96 $

* Sprouts Farmers Market SFM.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 77 $ à 59 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 250 $ à 221 $

* Stagwell Inc. STGW.O : Needham relève son objectif de cours de 10 $ à 12 $

* Starbucks SBUX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 136 $ à 141 $

* Starbucks SBUX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 104 $ à 107 $

* Starbucks SBUX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 115 $ à 116 $

* Sterling Infrastructure, Inc. STRL.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 700 $ à 680 $

* Stryker SYK.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 315 $ à 275 $

* Stryker Corp SYK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 375 $ à 365 $

* Stryker Corporation SYK.N : BMO abaisse son objectif de cours de 317 $ à 309 $

* Stryker Corporation SYK.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 316 $ à 304 $

* Stryker Corporation SYK.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 360 $ à 315 $

* Stryker Corporation SYK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 405 $ à 390 $

* Stryker Corporation SYK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 350 $ à 340 $

* Stryker Corporation SYK.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 353,00 $ à 340,00

$

* Stryker Corporation SYK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 390 $ à 325 $

* Stryker Corporation SYK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 420 $ à 375 $

* Stryker Corporation SYK.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 298 $ à 290 $

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : Bernstein relève son objectif de cours de 97 $ à 103 $

* T. Rowe Price Group, Inc. TROW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 106 $ à 107 $

* T. Rowe Price Group, Inc. TROW.O : KBW relève son objectif de cours de 112,00 $ à 113,00 $

* T. Rowe Price Group, Inc. TROW.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 109 $ à 96 $

* Tenet Healthcare THC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 260 $ à 320 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Mizuho relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $

* The Hanover Insurance Group, Inc. THG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 240 $ à

250 $

* The Simply Good Foods Company SMPL.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $

* T-Mobile TMUS.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 225 $ à 165 $

* TPG Inc TPG.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 56 $ à 60 $

* TPG Inc. TPG.O : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 61 $

* Tradeweb Markets Inc. TW.O : Barclays relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* Truist Financial Corporation TFC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 50,5 $ à 51,5 $

* Twilio Inc. TWLO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 335 $ à 300 $

* Twilio Inc. TWLO.N : Needham abaisse son objectif de cours de 280 $ à 240 $

* Twilio Inc. TWLO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 247 $ à 226 $

* Twilio Inc. TWLO.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 325 $ à 300 $

* Tyler Technologies, Inc. TYL.N : Baird relève son objectif de cours de 435 $ à 490 $

* Tyler Technologies, Inc. TYL.N : BTIG relève son objectif de cours de 400 $ à 430 $

* U.S. Bancorp USB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 65,5 $

* Ventas, Inc. VTR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 103 $ à 105 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 315 $ à 330 $

* Waste Management Inc WM.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 254 $ à 251 $

* Wec Energy Group, Inc. WEC.N : BMO relève son objectif de cours de 111 $ à 118 $

* Wells Fargo WFC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 91,5 $ à 92 $

* Welltower Inc. WELL.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 270 $ à 263 $

* Wesco International, Inc. WCC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 430 $ à 450 $

* Wesco International, Inc. WCC.N : Stephens relève son objectif de cours de 400 $ à 425 $

* West Pharmaceutical Services, Inc. WST.N : Barclays relève son objectif de cours de 440 $ à 500 $

* West Pharmaceutical Services, Inc. WST.N : Citigroup relève son objectif de cours de 412 $ à 494 $

* West Pharmaceutical Services, Inc. WST.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 420 $ à 500

$

* WEX Inc. WEX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* WEX Inc. WEX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 209 $ à 202 $

* Xcel Energy XEL.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 92 $ à 86 $

* Xpo, Inc. XPO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 224 $ à 229 $

* Xpo, Inc. XPO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 205 $ à 207 $

* Xpo, Inc. XPO.N : Stephens relève son objectif de cours de 240 $ à 245 $

* Xpo, Inc. XPO.N : Stifel relève son objectif de cours de 230 $ à 235 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
267,995 USD NYSE 0,00%
ADAMAS TRUST
7,1800 USD NASDAQ 0,00%
AGCO
107,860 USD NYSE 0,00%
ALARM.COM HOLDIN
66,5400 USD NASDAQ 0,00%
ALBANY INTL RG-A
65,020 USD NYSE 0,00%
ALERUS FINANCIAL
33,0300 USD NASDAQ 0,00%
ALIGNMENT HLTHC
8,0600 USD NASDAQ 0,00%
ALLEGRO MICRO
33,0300 USD NASDAQ 0,00%
ALNYLAM PHARMA
174,0000 USD NASDAQ 0,00%
ALPHABET-A
283,8200 USD NASDAQ 0,00%
ALPHATEC HOLDING
11,3700 USD NASDAQ 0,00%
ALTRIA GROUP
76,700 USD NYSE 0,00%
AM ELECTRIC
129,3400 USD NASDAQ 0,00%
AMAZON.COM
243,7900 USD NASDAQ 0,00%
AMER TOWER REIT
185,820 USD NYSE 0,00%
API GROUP
45,010 USD NYSE 0,00%
ARES MGT RG-A
127,490 USD NYSE 0,00%
ATI
174,910 USD NYSE 0,00%
AXALTA COAT SYST
33,595 USD NYSE 0,00%
BANK OF AMERICA
51,140 USD NYSE 0,00%
BANKWELL FIN GRO
69,6500 USD NASDAQ 0,00%
BAXTER INTL
23,485 USD NYSE 0,00%
BEL FUSE-B
235,7300 USD NASDAQ 0,00%
BIOHAVEN
16,490 USD NYSE 0,00%
BLACKSTON REIT RG-A
10,880 USD NYSE 0,00%
BLUE OWL CAP RG-A
10,400 USD NYSE 0,00%
BOSTON SCIENTIFIC
42,680 USD NYSE 0,00%
BRIDGEBIO PHARMA
70,7300 USD NASDAQ 0,00%
BRIGHT HORIZONS
67,070 USD NYSE 0,00%
BRISTOL-MYERSSQU
61,405 USD NYSE 0,00%
BRUNSWICK
74,335 USD NYSE 0,00%
BUILDERS FIRSTSO
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BUNGE GLOBAL
95,950 USD NYSE 0,00%
CAREDX
71,5200 USD NASDAQ 0,00%
CARRIER GLOBAL
55,520 USD NYSE 0,00%
CARVANA-A
68,230 USD NYSE 0,00%
CATERPILLAR
647,240 USD NYSE 0,00%
CAVA GROUP
59,210 USD NYSE 0,00%
CHENIERE ENERGY
318,950 USD NYSE 0,00%
CHURCHILL DOWNS
91,1600 USD NASDAQ 0,00%
CITIGROUP
125,740 USD NYSE 0,00%
COGNIZANT TECH SO-A
62,5200 USD NASDAQ 0,00%
COINBASE GLB RG-A
160,5900 USD NASDAQ 0,00%
CORTEVA
11,475 USD NYSE 0,00%
COURSERA
4,655 USD NYSE 0,00%
CREDIT ACCEPTANC
575,7800 USD NASDAQ 0,00%
CROCS
150,2600 USD NASDAQ 0,00%
CULLEN/FROST BAN
157,950 USD NYSE 0,00%
D R HORTON
146,480 USD NYSE 0,00%
DEXCOM
79,9300 USD NASDAQ 0,00%
DIGITA RLTY REIT
182,960 USD NYSE 0,00%
DINE BRANDS GLBL
35,110 USD NYSE 0,00%
DOORDASH RG-A
179,0000 USD NASDAQ 0,00%
DT MIDSTREAM
127,000 USD NYSE 0,00%
DUTCH BROS RG-A
43,990 USD NYSE 0,00%
DXC TECHNOLOGY
15,210 USD NYSE 0,00%
EBAY
121,1900 USD NASDAQ 0,00%
EDISON INTL
59,410 USD NYSE 0,00%
ELF BEAUTY
112,990 USD NYSE 0,00%
ELI LILLY & CO
1 372,990 USD NYSE 0,00%
ENACT HOLDINGS
48,0600 USD NASDAQ 0,00%
ENCOMPASS HEALTH
131,510 USD NYSE 0,00%
ENTEGRIS
160,0000 USD NASDAQ 0,00%
EQT
54,550 USD NYSE 0,00%
EQUINIX REIT
1 036,6700 USD NASDAQ 0,00%
EXELIXIS
66,2000 USD NASDAQ 0,00%
EXPONENT
78,3100 USD NASDAQ 0,00%
FEDEX
307,820 USD NYSE 0,00%
FINWISE BANCORP
13,3300 USD NASDAQ 0,00%
FIRST CITIZENS RG-A
2 382,5000 USD NASDAQ 0,00%
FIRST FINL BANCO
32,7800 USD NASDAQ 0,00%
FIRST IND RT T R
54,990 USD NYSE 0,00%
FIRST INTERNET B
27,2700 USD NASDAQ 0,00%
FIRST SOLAR
176,8900 USD NASDAQ 0,00%
FLOOR & DECR H RG-A
50,350 USD NYSE 0,00%
FLOWSERVE
80,090 USD NYSE 0,00%
FORTINET
139,1000 USD NASDAQ 0,00%
GAM & LSURE REIT
39,4900 USD NASDAQ 0,00%
GE VERNOVA
888,180 USD NYSE 0,00%
GILEAD SCIENCES
165,6100 USD NASDAQ 0,00%
GLAUKOS
242,090 USD NYSE 0,00%
GODADDY RG-A
105,950 USD NYSE 0,00%
GRID DYN HLDG RG-A
9,4900 USD NASDAQ 0,00%
GROUP I AUTOMOTI
259,600 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
2,95 USD NYMEX 0,00%
HANOVER BNCRP
23,6000 USD NASDAQ 0,00%
HANOVER INSURANC
235,025 USD NYSE 0,00%
HARLEY-DAVIDSON
30,330 USD NYSE 0,00%
HCA HEALTHCARE
478,240 USD NYSE 0,00%
HERSHEY
160,340 USD NYSE 0,00%
HONEYWELL AEROSP
160,0400 USD NASDAQ 0,00%
HUNTINGTON BANCS
15,9700 USD NASDAQ 0,00%
HYATT HOTELS RG-A
184,230 USD NYSE 0,00%
ILLUMINA
290,0600 USD NASDAQ 0,00%
INCYTE
116,8000 USD NASDAQ 0,00%
INSMED
111,5900 USD NASDAQ 0,00%
INSTACART (MAPLEBEAR)
57,1100 USD NASDAQ 0,00%
INTEL
92,0700 USD NASDAQ 0,00%
INTERCON EXCHANG
163,055 USD NYSE 0,00%
IQVIA HOLDINGS
274,880 USD NYSE 0,00%
JANUX THERAPEUTS
17,8300 USD NASDAQ 0,00%
KEYCORP
21,475 USD NYSE 0,00%
KYMERA THERAP
122,6000 USD NASDAQ 0,00%
L3HARRIS TECH
278,550 USD NYSE 0,00%
LABCORP HLDGS
368,190 USD NYSE 0,00%
LENNOX INTL
348,160 USD NYSE 0,00%
LENZ THER
3,4900 USD NASDAQ 0,00%
LIFE TIME GROUP
45,340 USD NYSE 0,00%
LIGAND PHARMA
317,3300 USD NASDAQ 0,00%
LKQ
18,1000 USD NASDAQ 0,00%
MASTERCARD RG-A
635,815 USD NYSE 0,00%
MCDONALD'S
257,380 USD NYSE 0,00%
MERCK
146,350 USD NYSE 0,00%
MERIT MED SYS
93,3900 USD NASDAQ 0,00%
MERITAGE HOMES
64,540 USD NYSE 0,00%
MGM RESORTS ITL
28,840 USD NYSE 0,00%
MICROSOFT
530,1400 USD NASDAQ 0,00%
MONDELEZ INTL RG-A
62,5300 USD NASDAQ 0,00%
MONOLITHIC POWER SYS.
1 198,8100 USD NASDAQ 0,00%
MORNINGSTAR
222,5400 USD NASDAQ 0,00%
MYR GROUP
283,0000 USD NASDAQ 0,00%
NEOGENOMICS
17,9300 USD NASDAQ 0,00%
NEW YORK REIT
7,3600 USD NASDAQ +3,52%
NISOURCE
44,750 USD NYSE 0,00%
NMI HLDGS
43,1800 USD NASDAQ 0,00%
NORTHERN TRUST
172,9200 USD NASDAQ 0,00%
NORW CRS LINE
18,200 USD NYSE 0,00%
O REILLY AUTO
88,0700 USD NASDAQ 0,00%
OGE ENERGY
49,385 USD NYSE 0,00%
OLD DOMINION FRE
172,3500 USD NASDAQ 0,00%
OLIN
15,980 USD NYSE 0,00%
OMNICELL
36,8800 USD NASDAQ 0,00%
ONESPAN
20,1500 USD NASDAQ 0,00%
OSHKOSH
135,135 USD NYSE 0,00%
PAPA JOHNS INTL
18,8000 USD NASDAQ 0,00%
PATTERSON-UTI EN
12,6900 USD NASDAQ 0,00%
PEDIATRIX MEDICA
29,170 USD NYSE 0,00%
PHATHOM PHARMA
6,2200 USD NASDAQ 0,00%
PILGRIMS PRIDE
27,6100 USD NASDAQ 0,00%
PINTEREST RG-A
19,910 USD NYSE 0,00%
PNC FINL SER
231,910 USD NYSE 0,00%
PORCH GROUP
20,8900 USD NASDAQ 0,00%
Pétrole Brent
117,15 USD Ice Europ +1,29%
Pétrole WTI
103,92 USD Ice Europ +1,00%
Q2 HOLDINGS
65,270 USD NYSE 0,00%
QUANTA SERVICES
635,160 USD NYSE 0,00%
RADIAN GROUP
35,670 USD NYSE 0,00%
RANGE RESOURCES
53,890 USD NYSE 0,00%
REDDIT RG-A
129,900 USD NYSE 0,00%
REGIONS FINANCIA
28,870 USD NYSE 0,00%
REPLIMUNE GRP
17,3900 USD NASDAQ 0,00%
REPUBLIC SERVICE
236,320 USD NYSE 0,00%
RESMED
252,800 USD NYSE 0,00%
RIVIAN AUTO RG-A
11,4500 USD NASDAQ 0,00%
ROBLOX RG-A
52,530 USD NYSE 0,00%
RXO
27,660 USD NYSE 0,00%
RYAN SPEC HLDG RG-A
43,240 USD NYSE 0,00%
SAIA
343,0700 USD NASDAQ 0,00%
SANDISK
1 330,0500 USD NASDAQ 0,00%
SCHNDR NATINAL-B
29,420 USD NYSE 0,00%
SELECTIVE INSURA
99,3200 USD NASDAQ 0,00%
SERVICENOW
109,640 USD NYSE 0,00%
SHAKE SHACK RG-A
70,535 USD NYSE 0,00%
SHIFT4 PAYMNTS RG-A
39,240 USD NYSE 0,00%
SKYWEST INC SHS
96,5400 USD NASDAQ 0,00%
SONIC AUTOMOTIVE-A
63,660 USD NYSE 0,00%
SPROUTS FARMERS
48,0000 USD NASDAQ 0,00%
SPX TECHNOLOGIES
167,480 USD NYSE 0,00%
STAGWELL RG-A
9,9500 USD NASDAQ 0,00%
STARBUCKS
105,5100 USD NASDAQ 0,00%
STERLING INFRA
373,6600 USD NASDAQ 0,00%
STRYKER
311,810 USD NYSE 0,00%
T ROWE PRICE GRP
106,6300 USD NASDAQ 0,00%
T-MOBILE US
147,2900 USD NASDAQ 0,00%
TENET HEALTHCARE
270,650 USD NYSE 0,00%
TEXAS ROADHOUSE
182,9600 USD NASDAQ 0,00%
THE SIMPLY GOOD
10,6600 USD NASDAQ 0,00%
TPG RG-A
47,9400 USD NASDAQ 0,00%
TRADEWEB MKTS RG-A
118,8800 USD NASDAQ 0,00%
TRUIST FINL
49,305 USD NYSE 0,00%
TWILIO-A
241,840 USD NYSE 0,00%
TYLER TECHNOLOGI
373,700 USD NYSE 0,00%
US BANCORP
60,645 USD NYSE 0,00%
VENTAS REIT
83,710 USD NYSE 0,00%
VULCAN MATERIALS
280,280 USD NYSE 0,00%
WASTE MANAGEMENT
230,880 USD NYSE 0,00%
WEC ENERGY GROUP
114,610 USD NYSE 0,00%
WELLS FARGO
84,805 USD NYSE 0,00%
WELLTOWER REIT
233,180 USD NYSE 0,00%
WESCO INTL
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/10/2026 à 13:08:51.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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