information fournie par Reuters • 20/01/2026 à 16:33

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Micron Technology, Microsoft

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Alphabet, Micron Technology et Microsoft.

FAITS MARQUANTS

* Alphabet Inc GOOG.O : Baird relève son objectif de cours de 310 à 350 dollars

* American Express AXP.N : HSBC relève le cours cible à 312 dollars, contre 295 dollars auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : KBW relève le cours cible à 247 $ contre 228 $

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le cours cible de 300 $ à 450 $

* Microsoft MSFT.O : TD Cowen réduit le cours cible de 655 $ à 625 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AbbVie ABBV.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 270 à 275 dollars

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan réduit le prix cible à 128 $, contre 130 $

auparavant

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : TD Cowen abaisse le cours cible à 46 $, contre 62 $

auparavant

* Agilent Technologies Inc A.N : HSBC initie une couverture avec une note d'achat et un

objectif de 180

* Agree Realty Corp ADC.N : Truist Securities réduit le prix cible de 82 $ à 79 $

* Alpha Metallurgical Resources AMR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 205 $ contre

165 $

* Alphabet Inc GOOG.O : Baird relève le cours cible de 310 à 350 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : UBS relève le prix cible de 306 à 345 dollars

* Amazon AMZN.O : La Banque Scotia relève le cours cible à 300 $, contre 275 $ auparavant

* Ameren Corporation AEE.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 111 $ contre 112 $

* American Electric Power Company, Inc. AEP.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 140

$ contre 139 $

* American Express AXP.N : HSBC relève l'objectif de cours à 312 $ contre 295 $

* American Express Company AXP.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 395 $ contre

370 $

* American Tower Corp AMT.N : UBS ramène le cours cible à 254 dollars, contre 260

dollars auparavant

* American Water Works Company, Inc. AWK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 126 $ contre

142 $

* Anaptysbio ANAB.O : Barclays augmente le prix cible à 78 $ contre 55 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 120 dollars contre 105

dollars

* APA Corporation APA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 22 $ contre 21 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Needham relève le cours cible de 260 à 390 dollars

* Ares Management Corporation ARES.N : Oppenheimer relève le cours cible de 190 à

224 $

* AST Spacemobile ASTS.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 81 $ à 137 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 172$ de 235

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Avient Corporation AVNT.N : Oppenheimer augmente le prix cible à 41 $ contre 37 $

* Avista Corporation AVA.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 38 $ à 37 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Citigroup augmente le prix cible à 45 $ contre 37 $

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 200 à 260

dollars

* Bellring Brands BRBR.N : Barclays réduit le prix cible à 30$ de 32

* Bentley Systems BSY.O : Oppenheimer réduit le cours cible à 53 $ contre 65 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de 84 $ à 98 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Canaccord Genuity relève l'objectif d'achat de "hold"

à "buy

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Leerink Partners relève l'objectif de 60 $ à 62 $

* Block Inc XYZ.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 72 $ contre 68 $

* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 25 à 27

dollars

* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève le cours cible de 145 à 160 dollars

* Bread Financial Holdings, Inc. BFH.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 62,00 $

contre 57,00 $

* Brinker International Inc EAT.N : TD Cowen initie avec une note d'achat; prix cible de 192

$

* BWX Technologies Inc BWXT.N : Seaport Research Partners réduit la cote à neutre, au lieu

d'acheter

* BXP Inc BXP.N : BMO réduit le prix cible de 84 $ à 82 $

* BXP Inc BXP.N : Truist Securities réduit le prix cible de 77 $ à 74 $

* California Resources Corp CRC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 62 $ contre 68 $

* Campbell's Co CPB.O : Barclays ramène le cours cible de 30 $ à 27 $

* Capital One COF.N : HSBC abaisse le cours cible à 226 $, contre 234 $ auparavant

* Capital One Financial Corporation COF.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 300 $,

contre 280 $ auparavant

* Cardinal Infrastructure Group Inc CDNL.O : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; PT

$30

* Caterpillar Inc. CAT.N : Oppenheimer augmente le prix cible de 645 $ à 700 $

* CDW Corp CDW.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 141 $ contre 177 $

* CDW Corp CDW.O : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de "surpondéré" à "égal"

* Centerpoint Energy, Inc. CNP.N : Wells Fargo relève le cours cible de 44 $ à 47 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC augmente le prix cible de 90 $ à 95 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève le cours cible de 205 $

à 255 $

* Ciena Corp CIEN.N : BofA Global Research ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Jefferies réduit le prix cible de 41 $ à 36 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Needham augmente le prix cible de 255 $ à 290 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : Truist Securities initie avec une note de maintien; objectif

21

* Clorox Company CLX.N : Barclays relève le cours cible de 108 à 109 dollars

* Cloudflare NET.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 225 $ contre 275 $

* CMS Energy Corporation CMS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 74 $ contre 77 $

* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays relève le cours cible de 80 à 83 dollars

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 175 $ contre

210 $

* Compass Inc COMP.N : Deutsche Bank relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente

l'objectif de cours de 9$ à 16$

* Conocophillips COP.N : JP Morgan passe de surpondérer à neutre

* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 99 $ à 95 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 478 $ à 460 $

* Coty Inc. COTY.N : Barclays réduit le prix cible à 3 $ contre 3,50

* Crown Castle Inc CCI.N : UBS réduit le prix cible à 116 $ contre 127 $

* CubeSmart CUBE.N : Deutsche Bank passe de "acheter" à "conserver"; l'objectif de cours est

ramené de 45 $ à 40 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Truist Securities augmente le prix cible de 24 $ à 27 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Truist Securities augmente le prix cible de "hold" à

"buy"

* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan relève le cours cible de 70 $ à 74 $

* CytomX Therapeutics CTMX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 8 $ contre 6 $

auparavant

* CytomX Therapeutics Inc CTMX.O : Piper Sandler relève le prix cible de 6,5 $ à 10 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : TD Cowen réduit le prix cible à 28 $ contre 36 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 111 $ contre

113 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies relève le cours cible à 36 $ contre 33 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Jefferies relève le prix cible de 143 $ à 173 $

* Dominion Energy, Inc. D.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 67 $ à 64 $

* Doximity, Inc. DOCS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 65 $ à 55 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg augmente le prix cible à 40,5 $ contre 36 $

* DTE Energy Company DTE.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 157 $ à 152 $

* Duke Energy Corp. DUK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 115 $ contre 126 $

* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan réduit le prix cible à 200$ contre 300

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan réduit le prix cible à 16 $ contre 17 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Truist Securities augmente le prix cible à 203 $, contre

188 $ auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Piper Sandler relève le prix cible de 95 $ à 98 $

* Energizer Holdings, Inc ENR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 22 $ contre 21 $

* Energy Fuels Inc UUUU.A : B. Riley relève l'objectif de cours à 27 $ contre 22 $

auparavant

* Enersys ENS.N : Oppenheimer relève le cours cible de 138 à 186 dollars

* Entegris Inc ENTG.O : Needham relève le cours cible de 100 à 150 dollars

* Entergy ETR.N : Jefferies réduit le prix cible à 114 $ de 116 $

* Entergy ETR.N : Siebert Williams initie une couverture avec une note d'achat;

prix cible 109

* Entergy Corp. ETR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 105 $ à 119 $

* EQT Corp EQT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 58 $ contre 64 $

* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 65 $ contre

75

* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "buy"

à "hold"

* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 66$

contre 68

* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : Truist Securities réduit l'objectif d'achat de

"buy" à "hold

* Equity Residential EQR.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de prix à 63 $ contre 78 $

* Equity Residential EQR.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Evergy Inc. EVRG.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 77 $ à 79 $

* Eversource Energy ES.N : Wells Fargo relève le prix cible de 63 $ à 71 $

* Everspin Technologies Inc MRAM.O : Needham relève le cours cible de 10,5 $ à 15 $

* Exelon Corporation EXC.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 52 $ à 51 $

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève le cours cible à 149 $ contre 148 $

* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan relève le cours cible à 133 $, contre 124 $ auparavant

* First Industrial Realty Trust FR.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 60 à

65 dollars

* FirstEnergy Corp. FE.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 54 $ à 53 $

* Fiserv Inc FISV.O : Truist Securities réduit le prix cible de 75 $ à 71 $

* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan relève le cours cible à 246 $ contre 210 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : TD Cowen relève le cours cible à 80 $, contre 77 $

auparavant

* Fortinet Inc FTNT.O : Truist Securities réduit le prix cible à 88 $ contre 95 $

* Franklin Covey Co FC.N : Barrington Research relève le cours cible à 25 $ contre 22 $

* Gcm Grosvenor GCMG.O : Oppenheimer relève le cours cible de 20 à 23 dollars

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 186 $ contre 197 $

* Goldman Sachs GS.N : BMO augmente le prix cible de 980 $ à 985 $

* Hamilton Lane HLNE.O : Oppenheimer relève le cours cible de 190 $ à 220 $

* Harmony Biosciences HRMY.O : Needham relève le cours cible de 42 $ à 46 $

* Hawaiian Electric Industries Inc HE.N : Jefferies réduit le prix cible à 12,5 $ contre

13,5 $

* Hawaiian Electric Industries Inc HE.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "hold" à

"underperform" (sous-performance)

* HF Sinclair Corp DINO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 53 $ à 44 $

* Home Depot Inc HD.N : TD Cowen augmente le prix cible de 410 $ à 450 $

* Howmet Aerospace HWM.N : Jefferies relève le cours cible à 260 $, contre 245 $ auparavant

* HP Inc HPQ.N : Morgan Stanley réduit le cours cible à 18 $ contre 20 $

* Independence Realty Trust Inc IRT.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 18 $ contre 22

$

* Independence Realty Trust Inc IRT.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 18 $, de 22 $ à

18 $ Independence Realty Trust Inc

* Intel INTC.O : HSBC passe de "réduire" à "conserver"; augmente le prix cible de 26 $ à 50

$

* Intel INTC.O : Seaport Research Partners passe de neutre à achat

* Intel INTC.O : Susquehanna relève l'objectif de cours à 45 $ contre 40 $ auparavant

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays relève l'objectif de cours à 78 $

contre 75 $ auparavant

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Benchmark relève le cours cible de 212 à 220

dollars

* Kimberly-Clark Corp. KMB.O : Barclays réduit le prix cible à 102 $ contre 132 $

* Kirby Corp KEX.N : Citigroup augmente le prix cible de 131 $ à 145 $

* KLA Corp KLAC.O : Needham relève le cours cible de 1 350 $ à 1 800 $

* KLA Corp KLAC.O : UBS relève le cours cible à 1635 $ contre 1260 $

* Lam Research LRCX.O : Needham relève le cours cible de 160 $ à 250 $

* Lam Research LRCX.O : UBS relève le cours cible de 200 à 255 dollars

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Needham relève le cours cible de 80 à 90 dollars

* Lowe's Companies Inc LOW.N : TD Cowen relève le cours cible de 250 $ à 295 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Truist Securities relève le prix cible à 230 $ contre 217 $

* MACOM Technology Solutions Holdings MTSI.O : Needham relève l'objectif de cours de 175 à

250 dollars

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : TD Cowen réduit le prix cible de 195 $ à 183 $

* Mastercard MA.N : Truist Securities réduit le prix cible de 630 $ à 609 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Leerink Partners augmente le prix cible de 114,00 $ à 124,00 $

* Merck & Co Inc MRK.N : TD Cowen augmente le prix cible de 100 $ à 120 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : Jefferies relève le cours cible de 90 à 95 dollars

* Meta META.O : UBS ramène l'objectif de cours à 830 $ contre 915 $

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le cours cible de 300 $ à 450 $

* Microsoft MSFT.O : TD Cowen ramène le cours cible de 655 $ à 625 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Barclays relève l'objectif de cours de 45 à 49

dollars

* Morgan Stanley MS.N : BMO augmente le prix cible de 210 $ à 215 $

* Mosaic Co MOS.N : RBC relève le cours cible de 27 $ à 29 $

* National Health Investors Inc NHI.N : Deutsche Bank réduit le cours cible de 90 $ à 85 $

* National Health Investors Inc NHI.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de "buy" à "hold

* National Health Investors Inc NHI.N : Truist Securities augmente le prix cible de 83 $ à

85 $

* NetApp Inc NTAP.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 89 $ contre 117 $

* NetApp Inc NTAP.O : Morgan Stanley réduit le cours à sous-pondérer de égal à égal

* New York Times Co NYT.N : Barclays relève l'objectif de cours de 55 à 60 dollars

* Nextera Energy, Inc. NEE.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 97 à 98 dollars

* NiSource Inc. NI.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 47 $ à 49 $

* NNN REIT Inc NNN.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 47 $ à 47 $, de 44 $ à

acheter

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Jefferies réduit le prix cible de 34 $ à 32 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan réduit le prix cible à 28$ contre 40

* NRG Energy, Inc. NRG.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 202 à 206 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Jefferies réduit le prix cible de 44 $ à 42 $

* Olaplex Holdings, Inc. OLPX.O : Barclays augmente le prix cible de 1,25 $ à 1,75 $

* Ondas Inc ONDS.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 12 à 25 dollars

* Ondas Inc ONDS.O : Needham relève le prix cible à 17 $ contre 12 $ auparavant

* ONEOK Inc OKE.N : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; prix

cible de 80

* Onsemi ON.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 58 $ contre 54

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Needham relève l'objectif de cours à 260 $ contre 200

* Opus Genetics Inc IRD.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de

7 $

* P10, Inc. PX.N : Oppenheimer relève le prix cible de 22 $ à 25 $

* PayPal PYPL.O : Truist Securities réduit le prix cible de 66 $ à 58 $

* Penumbra Inc PEN.N : Canaccord Genuity réduit le cours de l'action d'achat à attente

* Penumbra Inc PEN.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 359 $ à 374 $

* Pepsico Inc. PEP.O : Barclays relève le cours cible de 144 à 148 dollars

* PG&E Corporation PCG.N : Wells Fargo relève le cours cible de 23 à 24 dollars

* Phillips 66 PSX.N : TD Cowen relève le cours cible de 145 $ à 151 $

* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Wells Fargo abaisse le cours cible à 91 $ contre

92 $

* Pinterest PINS.N : UBS réduit le cours cible à 40 $, contre 48 $ auparavant

* Pinterest PINS.N : zephirin Group réduit l'objectif de cours de 5 dollars à 21 dollars

* PNC Financial Services PNC.N : KBW relève l'objectif de cours à 247 $, contre 228 $

auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 260 $, contre 250 $

auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : Truist Securities relève le cours cible à 240 $, contre 229

$ auparavant

* PNC Financial Services Group PNC.N : Oppenheimer relève le cours cible à 284 $

contre 268 $

* Portland General Electric Company POR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 45 à 49

dollars

* Postal Realty Trust Inc PSTL.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 20 $

contre 18 $ auparavant

* Postal Realty Trust Inc PSTL.N : Truist Securities augmente le prix cible de "hold" à

"buy"

* PPL Corporation PPL.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 41 $ contre 45 $

* Procter & Gamble PG.N : Barclays relève le cours cible de 151 à 155 dollars

* Prologis Inc PLD.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 131 à 142 dollars

* Public Service Enterprise Group Inc PEG.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 92 $

contre 88 $

* Public Storage PSA.N : Deutsche Bank passe de "acheter" à "conserver"; baisse le prix

cible de 325 $ à 285 $

* Qorvo QRVO.O : UBS réduit le prix cible de 108 $ à 87 $

* Ramaco Resources Inc METC.O : Jefferies réduit le prix cible de 33 $ à 30 $

* Ramaco Resources Inc METC.O : Jefferies augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Rapid7 Inc RPD.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 14$ contre 18

* Rapt Therapeutics Inc RAPT.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondérer

à neutre

* Rapt Therapeutics Inc RAPT.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 95 $ à 58 $

* Realty Income Corp O.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 62 $ à 69 $

* Realty Income Corp O.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Regency Centers Corp REG.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 76 $ à 83 $

* Regency Centers Corp REG.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Regions Financial RF.N : KBW ramène l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Republic Services Inc. RSG.N : Barclays réduit le prix cible de 237 $ à 236 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Guggenheim relève l'objectif de cours à 160$

contre 92

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Needham relève l'objectif de cours à 150$ contre 72

* RH RH.N : TD Cowen relève le cours cible de 200 $ à 265 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 120 $, contre

60 $ auparavant

* Rockwell Automation ROK.N : Oppenheimer ramène l'objectif de cours de

"surperformance" à "performance"

* Rogers Corp ROG.N : B. Riley relève l'objectif de cours de 105 à 127 $

* Rxsight Inc RXST.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 10 à 11 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Jefferies relève le cours cible de 19 $ à 28 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : UBS ramène le cours cible de 275 à 260 dollars

* Sempra SRE.N : Wells Fargo ramène le cours cible de 115 à 112 dollars

* Semtech Corp SMTC.O : Needham relève le cours cible de 80 à 100 dollars

* Septerna, Inc. SEPN.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 30 à 35 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : TD Cowen réduit le prix cible à 200$ de 230

* ServiceNow Inc NOW.N : UBS réduit le prix cible à 170 $ de 200

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Truist Securities réduit le prix cible à 71 $ contre 74 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 205 $ de 175

* Simon Property Group Inc SPG.N : Deutsche Bank relève le prix cible de "hold" à "buy"

* SiTime Corp SITM.O : Needham relève l'objectif de cours de 360 à 400 dollars

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Needham relève le cours cible de 20 à 38 dollars

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : UBS réduit le prix cible à 63$ de 80

* Soleno Therapeutics, Inc. SLNO.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 120 $ de 110 $

* State Street Corp STT.N : BMO ramène le prix cible de 147 $ à 145 $

* Stepstone Group Inc. STEP.O : Oppenheimer relève le cours cible de 85 $ à 105 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 135 $ à 145 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

(acheter)

* Sweetgreen Inc SG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 8$ contre 6

* Synaptics Inc SYNA.O : Needham relève l'objectif de cours à 100$ contre 85

* Synchrony Financial SYF.N : HSBC relève le cours cible de 83 à 88 dollars

* Talen Energy Corp. TLN.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 445 à 506 dollars

* Tapestry Inc TPR.N : Citigroup augmente le prix cible à 152 $ contre 124 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 27 $ contre

42 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; cible

215

* the Estée Lauder Companies EL.N : Barclays augmente le prix cible de 91 $ à 100 $

* hershey Company HSY.N : Barclays relève le prix cible à 210 $, contre 188 $ auparavant

* Toast Inc TOST.N : Evercore ISI relève l'objectif de performance de "en ligne" à

"surperformer"

* Tractor Supply Co TSCO.O : TD Cowen réduit le prix cible de 62 $ à 55 $

* Trade Desk Inc TTD.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 49 $

auparavant

* Trade Desk Inc TTD.O : UBS réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 82

* TransDigm Group Inc TDG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 1635 $ contre 1525 $

auparavant

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Baird réduit le prix cible de 660 $ à 600 $

* UDR Inc UDR.N : Truist Securities relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente

le cours cible de 41$ à 42$

* Ul Solutions Inc ULS.N : UBS réduit le prix cible de 96 $ à 85 $

* Ulta Beauty, Inc. ULTA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 675 $ à 750 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : Needham relève l'objectif de cours de 35 à 50 dollars

* Urban Outfitters Inc URBN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 94 $ contre 96 $

* Valero Energy Corp VLO.N : TD Cowen relève le cours cible à 170 $, contre 165 $ auparavant

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Truist Securities réduit le prix cible de 50 $ à 42 $

* Verisign, Inc VRSN.O : Baird réduit le prix cible de 325 $ à 305 $

* Verizon VZ.N : Moffettnathanson augmente le prix cible à 49 $ contre 47 $

* VF Corp VFC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 17$ contre 14

* Via Transportation Inc VIA.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 41,00 $ contre

53,00 $

* Vicor Corp VICR.O : Needham augmente le prix cible de 90 $ à 180 $

* Visa Inc V.N : Truist Securities réduit le prix cible de 392 $ à 374 $

* Vistra Corp. VST.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 238 $ à 236 $

* Vitesse Energy Inc VTS.N : Jefferies augmente le prix cible de 32 $ à 33 $

* Voyager Technologies Inc VOYG.N : Jefferies relève le cours cible de 40 à 45 dollars

* VSE Corp VSEC.O : Jefferies relève le cours cible à 245 $, contre 215 $ auparavant

* W R Berkley Corp WRB.N : TD Cowen passe de "hold" à "sell"; l'objectif passe de 77 $ à 55

$

* WaFd Inc WAFD.O : KBW augmente le prix cible de 31 $ à 34 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève le cours cible de 95 $ à 120 $

* Waste Management Inc. WM.N : Barclays réduit le prix cible de 266 $ à 265 $

* WEC Energy Group, Inc. WEC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 124 $ à 117 $

* Western Digital Corp WDC.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 257 $

contre 197 $ auparavant

* Western Digital Corp WDC.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 270 $

contre 165 $ auparavant

* Western Digital Corp WDC.O : UBS relève l'objectif de cours à 230 $, contre 145 $

auparavant

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen relève le cours cible de 210 $ à 245 $

* Woodward Inc WWD.O : Jefferies relève le cours cible de 375 $ à 385 $