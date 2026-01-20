TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Micron Technology, Microsoft

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Alphabet, Micron Technology et Microsoft.
FAITS MARQUANTS
* Alphabet Inc GOOG.O : Baird relève son objectif de cours de 310 à 350 dollars
* American Express AXP.N : HSBC relève le cours cible à 312 dollars, contre 295 dollars auparavant
* PNC Financial Services PNC.N : KBW relève le cours cible à 247 $ contre 228 $
* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le cours cible de 300 $ à 450 $
* Microsoft MSFT.O : TD Cowen réduit le cours cible de 655 $ à 625 $
* AbbVie ABBV.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 270 à 275 dollars
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan réduit le prix cible à 128 $, contre 130 $
auparavant
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : TD Cowen abaisse le cours cible à 46 $, contre 62 $
auparavant
* Agilent Technologies Inc A.N : HSBC initie une couverture avec une note d'achat et un
objectif de 180
* Agree Realty Corp ADC.N : Truist Securities réduit le prix cible de 82 $ à 79 $
* Alpha Metallurgical Resources AMR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 205 $ contre
165 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : UBS relève le prix cible de 306 à 345 dollars
* Amazon AMZN.O : La Banque Scotia relève le cours cible à 300 $, contre 275 $ auparavant
* Ameren Corporation AEE.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 111 $ contre 112 $
* American Electric Power Company, Inc. AEP.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 140
$ contre 139 $
* American Express Company AXP.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 395 $ contre
370 $
* American Tower Corp AMT.N : UBS ramène le cours cible à 254 dollars, contre 260
dollars auparavant
* American Water Works Company, Inc. AWK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 126 $ contre
142 $
* Anaptysbio ANAB.O : Barclays augmente le prix cible à 78 $ contre 55 $
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 120 dollars contre 105
dollars
* APA Corporation APA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 22 $ contre 21 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Needham relève le cours cible de 260 à 390 dollars
* Ares Management Corporation ARES.N : Oppenheimer relève le cours cible de 190 à
224 $
* AST Spacemobile ASTS.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 81 $ à 137 $
* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 172$ de 235
* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de "buy" à "hold"
* Avient Corporation AVNT.N : Oppenheimer augmente le prix cible à 41 $ contre 37 $
* Avista Corporation AVA.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 38 $ à 37 $
* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Citigroup augmente le prix cible à 45 $ contre 37 $
* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 200 à 260
dollars
* Bellring Brands BRBR.N : Barclays réduit le prix cible à 30$ de 32
* Bentley Systems BSY.O : Oppenheimer réduit le cours cible à 53 $ contre 65 $
* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de 84 $ à 98 $
* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Canaccord Genuity relève l'objectif d'achat de "hold"
à "buy
* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Leerink Partners relève l'objectif de 60 $ à 62 $
* Block Inc XYZ.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 72 $ contre 68 $
* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 25 à 27
dollars
* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève le cours cible de 145 à 160 dollars
* Bread Financial Holdings, Inc. BFH.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 62,00 $
contre 57,00 $
* Brinker International Inc EAT.N : TD Cowen initie avec une note d'achat; prix cible de 192
$
* BWX Technologies Inc BWXT.N : Seaport Research Partners réduit la cote à neutre, au lieu
d'acheter
* BXP Inc BXP.N : BMO réduit le prix cible de 84 $ à 82 $
* BXP Inc BXP.N : Truist Securities réduit le prix cible de 77 $ à 74 $
* California Resources Corp CRC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 62 $ contre 68 $
* Campbell's Co CPB.O : Barclays ramène le cours cible de 30 $ à 27 $
* Capital One COF.N : HSBC abaisse le cours cible à 226 $, contre 234 $ auparavant
* Capital One Financial Corporation COF.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 300 $,
contre 280 $ auparavant
* Cardinal Infrastructure Group Inc CDNL.O : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; PT
$30
* Caterpillar Inc. CAT.N : Oppenheimer augmente le prix cible de 645 $ à 700 $
* CDW Corp CDW.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 141 $ contre 177 $
* CDW Corp CDW.O : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de "surpondéré" à "égal"
* Centerpoint Energy, Inc. CNP.N : Wells Fargo relève le cours cible de 44 $ à 47 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC augmente le prix cible de 90 $ à 95 $
* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève le cours cible de 205 $
à 255 $
* Ciena Corp CIEN.N : BofA Global Research ramène le cours de l'action d'achat à neutre
* Civitas Resources Inc CIVI.N : Jefferies réduit le prix cible de 41 $ à 36 $
* Clean Harbors Inc CLH.N : Needham augmente le prix cible de 255 $ à 290 $
* Clearwater Paper Corp CLW.N : Truist Securities initie avec une note de maintien; objectif
21
* Clorox Company CLX.N : Barclays relève le cours cible de 108 à 109 dollars
* Cloudflare NET.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 225 $ contre 275 $
* CMS Energy Corporation CMS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 74 $ contre 77 $
* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays relève le cours cible de 80 à 83 dollars
* Commvault Systems Inc CVLT.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 175 $ contre
210 $
* Compass Inc COMP.N : Deutsche Bank relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente
l'objectif de cours de 9$ à 16$
* Conocophillips COP.N : JP Morgan passe de surpondérer à neutre
* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 99 $ à 95 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 478 $ à 460 $
* Coty Inc. COTY.N : Barclays réduit le prix cible à 3 $ contre 3,50
* Crown Castle Inc CCI.N : UBS réduit le prix cible à 116 $ contre 127 $
* CubeSmart CUBE.N : Deutsche Bank passe de "acheter" à "conserver"; l'objectif de cours est
ramené de 45 $ à 40 $
* Curbline Properties Corp. CURB.N : Truist Securities augmente le prix cible de 24 $ à 27 $
* Curbline Properties Corp. CURB.N : Truist Securities augmente le prix cible de "hold" à
"buy"
* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan relève le cours cible de 70 $ à 74 $
* CytomX Therapeutics CTMX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 8 $ contre 6 $
auparavant
* CytomX Therapeutics Inc CTMX.O : Piper Sandler relève le prix cible de 6,5 $ à 10 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : TD Cowen réduit le prix cible à 28 $ contre 36 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 111 $ contre
113 $
* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies relève le cours cible à 36 $ contre 33 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Jefferies relève le prix cible de 143 $ à 173 $
* Dominion Energy, Inc. D.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 67 $ à 64 $
* Doximity, Inc. DOCS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 65 $ à 55 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg augmente le prix cible à 40,5 $ contre 36 $
* DTE Energy Company DTE.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 157 $ à 152 $
* Duke Energy Corp. DUK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 115 $ contre 126 $
* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan réduit le prix cible à 200$ contre 300
* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan réduit le prix cible à 16 $ contre 17 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Truist Securities augmente le prix cible à 203 $, contre
188 $ auparavant
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Piper Sandler relève le prix cible de 95 $ à 98 $
* Energizer Holdings, Inc ENR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 22 $ contre 21 $
* Energy Fuels Inc UUUU.A : B. Riley relève l'objectif de cours à 27 $ contre 22 $
auparavant
* Enersys ENS.N : Oppenheimer relève le cours cible de 138 à 186 dollars
* Entegris Inc ENTG.O : Needham relève le cours cible de 100 à 150 dollars
* Entergy ETR.N : Jefferies réduit le prix cible à 114 $ de 116 $
* Entergy ETR.N : Siebert Williams initie une couverture avec une note d'achat;
prix cible 109
* Entergy Corp. ETR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 105 $ à 119 $
* EQT Corp EQT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 58 $ contre 64 $
* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 65 $ contre
75
* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "buy"
à "hold"
* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 66$
contre 68
* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : Truist Securities réduit l'objectif d'achat de
"buy" à "hold
* Equity Residential EQR.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de prix à 63 $ contre 78 $
* Equity Residential EQR.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de "buy" à "hold"
* Evergy Inc. EVRG.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 77 $ à 79 $
* Eversource Energy ES.N : Wells Fargo relève le prix cible de 63 $ à 71 $
* Everspin Technologies Inc MRAM.O : Needham relève le cours cible de 10,5 $ à 15 $
* Exelon Corporation EXC.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 52 $ à 51 $
* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève le cours cible à 149 $ contre 148 $
* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan relève le cours cible à 133 $, contre 124 $ auparavant
* First Industrial Realty Trust FR.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 60 à
65 dollars
* FirstEnergy Corp. FE.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 54 $ à 53 $
* Fiserv Inc FISV.O : Truist Securities réduit le prix cible de 75 $ à 71 $
* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan relève le cours cible à 246 $ contre 210 $
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : TD Cowen relève le cours cible à 80 $, contre 77 $
auparavant
* Fortinet Inc FTNT.O : Truist Securities réduit le prix cible à 88 $ contre 95 $
* Franklin Covey Co FC.N : Barrington Research relève le cours cible à 25 $ contre 22 $
* Gcm Grosvenor GCMG.O : Oppenheimer relève le cours cible de 20 à 23 dollars
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 186 $ contre 197 $
* Goldman Sachs GS.N : BMO augmente le prix cible de 980 $ à 985 $
* Hamilton Lane HLNE.O : Oppenheimer relève le cours cible de 190 $ à 220 $
* Harmony Biosciences HRMY.O : Needham relève le cours cible de 42 $ à 46 $
* Hawaiian Electric Industries Inc HE.N : Jefferies réduit le prix cible à 12,5 $ contre
13,5 $
* Hawaiian Electric Industries Inc HE.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "hold" à
"underperform" (sous-performance)
* HF Sinclair Corp DINO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 53 $ à 44 $
* Home Depot Inc HD.N : TD Cowen augmente le prix cible de 410 $ à 450 $
* Howmet Aerospace HWM.N : Jefferies relève le cours cible à 260 $, contre 245 $ auparavant
* HP Inc HPQ.N : Morgan Stanley réduit le cours cible à 18 $ contre 20 $
* Independence Realty Trust Inc IRT.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 18 $ contre 22
$
* Independence Realty Trust Inc IRT.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 18 $, de 22 $ à
18 $ Independence Realty Trust Inc
* Intel INTC.O : HSBC passe de "réduire" à "conserver"; augmente le prix cible de 26 $ à 50
$
* Intel INTC.O : Seaport Research Partners passe de neutre à achat
* Intel INTC.O : Susquehanna relève l'objectif de cours à 45 $ contre 40 $ auparavant
* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays relève l'objectif de cours à 78 $
contre 75 $ auparavant
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Benchmark relève le cours cible de 212 à 220
dollars
* Kimberly-Clark Corp. KMB.O : Barclays réduit le prix cible à 102 $ contre 132 $
* Kirby Corp KEX.N : Citigroup augmente le prix cible de 131 $ à 145 $
* KLA Corp KLAC.O : Needham relève le cours cible de 1 350 $ à 1 800 $
* KLA Corp KLAC.O : UBS relève le cours cible à 1635 $ contre 1260 $
* Lam Research LRCX.O : Needham relève le cours cible de 160 $ à 250 $
* Lam Research LRCX.O : UBS relève le cours cible de 200 à 255 dollars
* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Needham relève le cours cible de 80 à 90 dollars
* Lowe's Companies Inc LOW.N : TD Cowen relève le cours cible de 250 $ à 295 $
* M&T Bank Corp MTB.N : Truist Securities relève le prix cible à 230 $ contre 217 $
* MACOM Technology Solutions Holdings MTSI.O : Needham relève l'objectif de cours de 175 à
250 dollars
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : TD Cowen réduit le prix cible de 195 $ à 183 $
* Mastercard MA.N : Truist Securities réduit le prix cible de 630 $ à 609 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Leerink Partners augmente le prix cible de 114,00 $ à 124,00 $
* Merck & Co Inc MRK.N : TD Cowen augmente le prix cible de 100 $ à 120 $
* Mercury Systems Inc MRCY.O : Jefferies relève le cours cible de 90 à 95 dollars
* Meta META.O : UBS ramène l'objectif de cours à 830 $ contre 915 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Barclays relève l'objectif de cours de 45 à 49
dollars
* Morgan Stanley MS.N : BMO augmente le prix cible de 210 $ à 215 $
* Mosaic Co MOS.N : RBC relève le cours cible de 27 $ à 29 $
* National Health Investors Inc NHI.N : Deutsche Bank réduit le cours cible de 90 $ à 85 $
* National Health Investors Inc NHI.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de "buy" à "hold
* National Health Investors Inc NHI.N : Truist Securities augmente le prix cible de 83 $ à
85 $
* NetApp Inc NTAP.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 89 $ contre 117 $
* NetApp Inc NTAP.O : Morgan Stanley réduit le cours à sous-pondérer de égal à égal
* New York Times Co NYT.N : Barclays relève l'objectif de cours de 55 à 60 dollars
* Nextera Energy, Inc. NEE.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 97 à 98 dollars
* NiSource Inc. NI.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 47 $ à 49 $
* NNN REIT Inc NNN.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 47 $ à 47 $, de 44 $ à
acheter
* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Jefferies réduit le prix cible de 34 $ à 32 $
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan réduit le prix cible à 28$ contre 40
* NRG Energy, Inc. NRG.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 202 à 206 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Jefferies réduit le prix cible de 44 $ à 42 $
* Olaplex Holdings, Inc. OLPX.O : Barclays augmente le prix cible de 1,25 $ à 1,75 $
* Ondas Inc ONDS.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 12 à 25 dollars
* Ondas Inc ONDS.O : Needham relève le prix cible à 17 $ contre 12 $ auparavant
* ONEOK Inc OKE.N : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; prix
cible de 80
* Onsemi ON.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 58 $ contre 54
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Needham relève l'objectif de cours à 260 $ contre 200
* Opus Genetics Inc IRD.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de
7 $
* P10, Inc. PX.N : Oppenheimer relève le prix cible de 22 $ à 25 $
* PayPal PYPL.O : Truist Securities réduit le prix cible de 66 $ à 58 $
* Penumbra Inc PEN.N : Canaccord Genuity réduit le cours de l'action d'achat à attente
* Penumbra Inc PEN.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 359 $ à 374 $
* Pepsico Inc. PEP.O : Barclays relève le cours cible de 144 à 148 dollars
* PG&E Corporation PCG.N : Wells Fargo relève le cours cible de 23 à 24 dollars
* Phillips 66 PSX.N : TD Cowen relève le cours cible de 145 $ à 151 $
* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Wells Fargo abaisse le cours cible à 91 $ contre
92 $
* Pinterest PINS.N : UBS réduit le cours cible à 40 $, contre 48 $ auparavant
* Pinterest PINS.N : zephirin Group réduit l'objectif de cours de 5 dollars à 21 dollars
auparavant
* PNC Financial Services PNC.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 260 $, contre 250 $
auparavant
* PNC Financial Services PNC.N : Truist Securities relève le cours cible à 240 $, contre 229
$ auparavant
* PNC Financial Services Group PNC.N : Oppenheimer relève le cours cible à 284 $
contre 268 $
* Portland General Electric Company POR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 45 à 49
dollars
* Postal Realty Trust Inc PSTL.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 20 $
contre 18 $ auparavant
* Postal Realty Trust Inc PSTL.N : Truist Securities augmente le prix cible de "hold" à
"buy"
* PPL Corporation PPL.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 41 $ contre 45 $
* Procter & Gamble PG.N : Barclays relève le cours cible de 151 à 155 dollars
* Prologis Inc PLD.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 131 à 142 dollars
* Public Service Enterprise Group Inc PEG.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 92 $
contre 88 $
* Public Storage PSA.N : Deutsche Bank passe de "acheter" à "conserver"; baisse le prix
cible de 325 $ à 285 $
* Qorvo QRVO.O : UBS réduit le prix cible de 108 $ à 87 $
* Ramaco Resources Inc METC.O : Jefferies réduit le prix cible de 33 $ à 30 $
* Ramaco Resources Inc METC.O : Jefferies augmente le prix cible de "hold" à "buy
* Rapid7 Inc RPD.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 14$ contre 18
* Rapt Therapeutics Inc RAPT.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondérer
à neutre
* Rapt Therapeutics Inc RAPT.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 95 $ à 58 $
* Realty Income Corp O.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 62 $ à 69 $
* Realty Income Corp O.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de "hold" à "buy
* Regency Centers Corp REG.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 76 $ à 83 $
* Regency Centers Corp REG.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de "hold" à "buy
* Regions Financial RF.N : KBW ramène l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché
* Republic Services Inc. RSG.N : Barclays réduit le prix cible de 237 $ à 236 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Guggenheim relève l'objectif de cours à 160$
contre 92
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Needham relève l'objectif de cours à 150$ contre 72
* RH RH.N : TD Cowen relève le cours cible de 200 $ à 265 $
* Rocket Lab Corp RKLB.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 120 $, contre
60 $ auparavant
* Rockwell Automation ROK.N : Oppenheimer ramène l'objectif de cours de
"surperformance" à "performance"
* Rogers Corp ROG.N : B. Riley relève l'objectif de cours de 105 à 127 $
* Rxsight Inc RXST.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 10 à 11 $
* Sable Offshore Corp SOC.N : Jefferies relève le cours cible de 19 $ à 28 $
* SBA Communications Corp SBAC.O : UBS ramène le cours cible de 275 à 260 dollars
* Sempra SRE.N : Wells Fargo ramène le cours cible de 115 à 112 dollars
* Semtech Corp SMTC.O : Needham relève le cours cible de 80 à 100 dollars
* Septerna, Inc. SEPN.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 30 à 35 dollars
* ServiceNow Inc NOW.N : TD Cowen réduit le prix cible à 200$ de 230
* ServiceNow Inc NOW.N : UBS réduit le prix cible à 170 $ de 200
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Truist Securities réduit le prix cible à 71 $ contre 74 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 205 $ de 175
* Simon Property Group Inc SPG.N : Deutsche Bank relève le prix cible de "hold" à "buy"
* SiTime Corp SITM.O : Needham relève l'objectif de cours de 360 à 400 dollars
* Skywater Technology Inc SKYT.O : Needham relève le cours cible de 20 à 38 dollars
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : UBS réduit le prix cible à 63$ de 80
* Soleno Therapeutics, Inc. SLNO.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 120 $ de 110 $
* State Street Corp STT.N : BMO ramène le prix cible de 147 $ à 145 $
* Stepstone Group Inc. STEP.O : Oppenheimer relève le cours cible de 85 $ à 105 $
* Sun Communities Inc SUI.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 135 $ à 145 $
* Sun Communities Inc SUI.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"
(acheter)
* Sweetgreen Inc SG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 8$ contre 6
* Synaptics Inc SYNA.O : Needham relève l'objectif de cours à 100$ contre 85
* Synchrony Financial SYF.N : HSBC relève le cours cible de 83 à 88 dollars
* Talen Energy Corp. TLN.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 445 à 506 dollars
* Tapestry Inc TPR.N : Citigroup augmente le prix cible à 152 $ contre 124 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 27 $ contre
42 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; cible
215
* the Estée Lauder Companies EL.N : Barclays augmente le prix cible de 91 $ à 100 $
* hershey Company HSY.N : Barclays relève le prix cible à 210 $, contre 188 $ auparavant
* Toast Inc TOST.N : Evercore ISI relève l'objectif de performance de "en ligne" à
"surperformer"
* Tractor Supply Co TSCO.O : TD Cowen réduit le prix cible de 62 $ à 55 $
* Trade Desk Inc TTD.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 49 $
auparavant
* Trade Desk Inc TTD.O : UBS réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 82
* TransDigm Group Inc TDG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 1635 $ contre 1525 $
auparavant
* Tyler Technologies Inc TYL.N : Baird réduit le prix cible de 660 $ à 600 $
* UDR Inc UDR.N : Truist Securities relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente
le cours cible de 41$ à 42$
* Ul Solutions Inc ULS.N : UBS réduit le prix cible de 96 $ à 85 $
* Ulta Beauty, Inc. ULTA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 675 $ à 750 $
* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : Needham relève l'objectif de cours de 35 à 50 dollars
* Urban Outfitters Inc URBN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 94 $ contre 96 $
* Valero Energy Corp VLO.N : TD Cowen relève le cours cible à 170 $, contre 165 $ auparavant
* Varonis Systems Inc VRNS.O : Truist Securities réduit le prix cible de 50 $ à 42 $
* Verisign, Inc VRSN.O : Baird réduit le prix cible de 325 $ à 305 $
* Verizon VZ.N : Moffettnathanson augmente le prix cible à 49 $ contre 47 $
* VF Corp VFC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 17$ contre 14
* Via Transportation Inc VIA.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 41,00 $ contre
53,00 $
* Vicor Corp VICR.O : Needham augmente le prix cible de 90 $ à 180 $
* Visa Inc V.N : Truist Securities réduit le prix cible de 392 $ à 374 $
* Vistra Corp. VST.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 238 $ à 236 $
* Vitesse Energy Inc VTS.N : Jefferies augmente le prix cible de 32 $ à 33 $
* Voyager Technologies Inc VOYG.N : Jefferies relève le cours cible de 40 à 45 dollars
* VSE Corp VSEC.O : Jefferies relève le cours cible à 245 $, contre 215 $ auparavant
* W R Berkley Corp WRB.N : TD Cowen passe de "hold" à "sell"; l'objectif passe de 77 $ à 55
$
* WaFd Inc WAFD.O : KBW augmente le prix cible de 31 $ à 34 $
* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève le cours cible de 95 $ à 120 $
* Waste Management Inc. WM.N : Barclays réduit le prix cible de 266 $ à 265 $
* WEC Energy Group, Inc. WEC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 124 $ à 117 $
* Western Digital Corp WDC.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 257 $
contre 197 $ auparavant
* Western Digital Corp WDC.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 270 $
contre 165 $ auparavant
* Western Digital Corp WDC.O : UBS relève l'objectif de cours à 230 $, contre 145 $
auparavant
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen relève le cours cible de 210 $ à 245 $
* Woodward Inc WWD.O : Jefferies relève le cours cible de 375 $ à 385 $