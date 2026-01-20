CAN-2025: fin de la parade survoltée des Lions, fêtés par des dizaines de milliers de Sénégalais

Les Sénagalais champions d'Afrique présentent leur trophée à la foule de Dakar, mardi 20 janvier 2026. ( AFP / NICOLAS REMENE )

Les joueurs de l'équipe de football sénégalaise, sacrés champions d'Afrique dimanche au Maroc, ont achevé mardi soir leur immense parade populaire de plusieurs heures à travers Dakar, durant laquelle leur triomphe a été célébré par des dizaines de milliers de supporters fous de joie.

Après avoir traversé des quartiers populaires et huppés de Dakar pendant sept longues heures en bus, les Lions de la Teranga sont finalement arrivés devant le palais présidentiel dans le centre historique de la capitale sénégalaise, où une tribune officielle a été dressée.

Les joueurs doivent être honorés officiellement dans la soirée par le président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement.

La victoire des Lions de la Teranga (1-0 en prolongation) dimanche à Rabat face au Maroc, la deuxième de l'histoire du pays en Coupe d'Afrique des nations, suscite une joie et une fierté immenses à travers tout le pays.

Des supporters sénégalais attendent les champions d'Afrique, attendus au Palais de la République à Dakar mardi 20 janvier 2026. ( AFP / Carmen Abd Ali )

A l'arrivée des Lions de la Teranga près du palais de la République, l'atmosphère de fièvre de la foule a culminé en feux d'artifice improvisés, fumigènes rouges et vacarme absolument assourdissant de klaxons, vuvuzelas et chants festifs des supporters, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Juchés sur le toit d'un bus, certains assis les jambes dans le vide et sourires aux lèvres, les joueurs ont alors brandi le poing de la victoire vers la foule survoltée.

Le bus avait précédemment progressé très lentement dans les rues de la capitale et de sa banlieue, les Lions de la Teranga brandissant tour à tour la coupe, des drapeaux aux couleurs du Sénégal ou contemplant et saluant la foule.

- Ferveur -

Drapeaux du Sénégal au bout des bras, dansant en groupes, ou faisant des acrobaties en motos, plusieurs dizaines de milliers de supporters, en majorité des jeunes hommes et femmes, enveloppés pour beaucoup dans des maillots du Sénégal ou des maillots de l'équipe, ont célébré leurs champions mardi dans une ferveur intense.

La capitale et sa périphérie ont été plongées tout le long du cortège dans un vacarme tapageur, provoqué par des centaines de vuvuzelas, de klaxons, de pétards, de motos vrombissantes et de chants festifs.

Des supporters de l'équipe de football sénégalaise célèbrent le 20 janvier 2026 leur victoire lors de la finale de la CAN-2025 face au Maroc. Les Lions de la Teranga ont défilé lors d'une grande parade populaire à travers les rues de Dakar ( AFP / Mamadou Aliou Diallo )

La police anti-émeutes a encadré le bus des joueurs, décoré à l'arrière avec la photo de l'équipe nationale et à l'avant avec le slogan "Champions d'Afrique".

Des supporters s'étaient postés dans des arbres, sur des toits d'immeubles ou de voitures, au sommet de panneaux d'affichage, pour être sûrs d'apercevoir leurs héros.

Des supporters ont aussi brandi à travers le cortège un immense portrait de Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal.

"Les Lions ont rendu fier tout un peuple", a réagi auprès de l'AFP Hortense Kenny, âgée d'une trentaine d'années, accompagnée de son enfant de cinq ans et postée sur l'itinéraire du cortège au quartier de Patte d'Oie.

- "Avec Sadio, tout est possible!" -

"Ce qui reste maintenant, c'est remporter la Coupe du monde. Avec Sadio Mané, tout est possible!", a-t-elle lancé, en référence à la superstar des Lions et à la prochaine échéance majeure que constitue le Mondial-2026 l'été prochain en Amérique du Nord -le Sénégal y affrontera notamment la France.

Le président sénégalais avait qualifié dimanche soir à l'issue de la finale les joueurs de "patriotes" et ce sacre de "victoire pour tout le peuple sénégalais".

Ce moment d'immense joie est l'un des rares qu'ait connu ces dernières années le Sénégal, qui a vécu entre 2021 et 2024 de graves troubles politiques ayant fait des dizaines de morts. Le pays est aussi confronté à une situation économique et sociale délicate.

Des supporters de l'équipe sénégalaise de football sont postés le 20 janvier 2026 à Dakar dans des arbres pour regarder la grande parade des Lions de la Teranga, après leur victoire en finale de la CAN-2025 ( AFP / Carmen Abd Ali )

Les héros étaient arrivés dans la nuit de lundi à mardi en provenance du Maroc par un vol privé.

Ce titre vient récompenser la deuxième nation africaine au classement Fifa derrière le Maroc, et l'équipe la plus régulière du continent avec trois finales (pour deux titres en 2021 et 2025) de Coupe d'Afrique lors des quatre dernières éditions.

Chaotique, la finale a été marquée par un but refusé pour le Sénégal et un penalty manqué par le Maroc dans les dernières minutes du temps réglementaire, suivis de tensions sur et en dehors du terrain.

Alors que ses coéquipiers furieux avaient quitté le terrain pour protester contre le penalty accordé au Maroc, l'attaquant vedette Sadio Mané les a enjoints à revenir sur la pelouse pour terminer la rencontre.

Des supporters sénégalais ont aussi tenté d'envahir le terrain lors de ces incidents, et ont été difficilement contenus par les stadiers, secondés par les forces de l'ordre.