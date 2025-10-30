information fournie par Reuters • 30/10/2025 à 08:46

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Boeing, KLA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Alphabet, Boeing et KLA.

FAITS MARQUANTS

* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 270 à 330 dollars

* Boeing BA.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 240 dollars, contre 251 dollars

auparavant

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan relève le cours cible à 730 $, contre 650 $ auparavant

* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 940 $ à 950 $

* KLA Corp KLAC.O : Berenberg relève le cours cible de 1 010 $ à 1 460 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Align Technology Inc ALGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 172 à 189

dollars

* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 87 $

contre 90 $

* Alphabet Inc GOOG.O : La Banque Scotia augmente le prix cible à 336 $ contre 310 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 270 $ à 330 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : D.A. Davidson relève le prix cible de 190 à 300 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Evercore ISI relève le prix cible de 300 à 325 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : HSBC relève le prix cible de 295 à 335 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève le prix cible de 285 à 330 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Pivotal Research relève le prix cible de 300 à 350 dollars

* Amrize AG AMRZ.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 60 à 61 dollars

* Amrize AG AMRZ.N : RBC relève le cours cible à 56 $, contre 54 $ auparavant

* Atricure Inc ATRC.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 53 $ à 64 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Jefferies réduit le prix cible de 315 $ à 245 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : JP Morgan réduit le prix cible à 295 $ contre 340 $

* Avantor Inc AVTR.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de surpondération à neutre

* Avantor Inc AVTR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 12$ de 14

* Avantor Inc AVTR.N : TD Cowen réduit le prix cible à 14$ contre 15

* Axogen Inc AXGN.O : Jefferies augmente le prix cible à 29 $ de 25

* Azenta Inc AZTA.O : Jefferies augmente le prix cible de 30 $ à 38 $ et le fait passer de "

hold " à " buy "

* Bio Rad Laboratories Inc BIO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 280 $ à 325 $

* Boeing BA.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 240 $ contre 251 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 276 $ contre 264 $

auparavant

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 220 $ contre 218

$ auparavant

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 93 $ à 98 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 60 $ à 95 $

* Brinker International Inc EAT.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 140 $, contre 168 $

auparavant

* Camping World Holdings Inc CWH.N : Keybanc réduit le prix cible à 18 $ contre 21 $

* Carvana CVNA.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 360 $ contre 380 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible à 595$ de 430

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan augmente le prix cible de 650,00 $ à 730,00 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 52 $ contre 57 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 36$ contre 44

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : JP Morgan réduit le prix cible à 40 $ contre 44 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stifel réduit le prix cible à 50 $, contre 60 $

auparavant

* Cognizant CTSH.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 92 $ contre 89 $

* Cognizant CTSH.O : RBC ramène le cours cible à 82 $, contre 93 $ auparavant

* CSG Systems International Inc CSGS.O : RBC ramène le cours de la société de

"surperformance" à "performance sectorielle"

* CSG Systems International Inc CSGS.O : RBC augmente le prix cible de 72 $ à 80,7 $

* CVS Health Corp CVS.N : Jefferies relève le cours cible de 92 $ à 98 $

* CVS Health Corp CVS.N : RBC relève le cours cible de 81 $ à 93 $

* DR Horton Inc DHI.N : JP Morgan relève le cours cible à 130 $, contre 123 $ auparavant

* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan relève le cours cible de 940,00 $ à 950,00 $

* Equity Residential EQR.N : RBC réduit le prix cible à 70 $ contre 72 $

* ESAB Corp ESAB.N : JP Morgan augmente le prix cible à 140 $ à partir de 138 $

* Evercore Inc EVR.N : KBW ramène le cours cible à 345 $, contre 358 $ auparavant

* Fiserv Inc FI.N : BTIG réduit la note d'achat à neutre

* Fiserv Inc FI.N : JP Morgan ramène le cours cible à 85 $, contre 155 $ auparavant

* Fiserv Inc FI.N : KBW réduit le prix cible à 92 $ de 170

* Fiserv Inc FI.N : Raymond James réduit le prix cible à 91 $: Raymond James réduit le prix

cible à 91 $ de 167 $

* Fiserv Inc FI.N : RBC réduit le prix cible de 178 $ à 85 $

* Fiserv Inc FI.N : TD Cowen ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"; le cours

cible est ramené de 177 $ à 80 $

* Five Star Bancorp FSBC.O : KBW relève le cours cible de 35 $ à 40 $

* Flowserve Corp FLS.N : RBC relève le cours cible de 66 $ à 76 $

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan relève le cours cible de 53 à 55 dollars

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 12,50 $ à 16

$

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : RBC relève le prix cible de 5 à 7 dollars

* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : JP Morgan réduit le cours cible à 33 $ contre 35

$ auparavant

* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : RBC réduit le cours cible de 29 $ à 26 $

* GE Healthcare GEHC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 88 $ à 91 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève le cours cible à 200 $ contre 196 $

* Glaukos Corp GKOS.N : BTIG relève le prix cible de 104 à 116 dollars

* Glaukos Corp GKOS.N : Jefferies réduit le prix cible de 160 $ à 130 $

* Glaukos Corp GKOS.N : JP Morgan augmente le prix cible à 120 $ contre 110 $

* Guardant Health Inc GH.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 75 $ à 100 $

* Idex Corp IEX.N : RBC réduit le prix cible de 200 $ à 195 $

* Impinj Inc PI.O : Jefferies relève le cours cible de 175 $ à 265 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 72,00 $

contre 68,00

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : RBC augmente le prix cible de 80 $ à 82 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 59 $ à 99 $

* Jamf Holding Corp JAMF.O : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* KLA Corp KLAC.O : Berenberg relève le cours cible de 1 010 $ à 1 460 $

* KLA Corp KLAC.O : JP Morgan relève le cours cible de 1 070 $ à 1 485 $

* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan réduit le prix cible à 25 $ contre 27 $

* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 25 $ contre 30 $

* Masco Corp MAS.N : RBC réduit le cours cible de 71 $ à 69 $

* Mediaalpha Inc MAX.N : JP Morgan relève le cours cible à 15 $ contre 14 $

* Merchants Bancorp MBIN.O : Piper Sandler relève le cours cible de 41 $ à 42 $

* Meta META.O : Evercore ISI réduit le prix cible de 930 $ à 875 $

* Meta META.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 880 $ à 840 $

* Mirion Technologies Inc MIR.N : JP Morgan augmente le prix cible de 28 $ à 34 $

* Moelis & Co MC.N : JP Morgan relève le cours cible à 79 $ contre 78 $ auparavant

* Moelis & Co MC.N : KBW ramène l'objectif de cours à 78 $, contre 80 $ auparavant

* Mondelez MDLZ.O : Berenberg réduit l'objectif de cours à 67$ contre 70

* Navient Corp NAVI.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 12,5 $ contre 14 $

* Netgear Inc NTGR.O : Raymond James augmente le cours cible à 37 $ contre 29 $

* Northeast Bank NBN.O : KBW réduit le cours cible à 102 $ contre 107 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies réduit le prix cible de 155 $ à 150 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan augmente le prix cible de 143 $ à 144 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 159 $ à 154 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 155 $ à 159 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 35 $ contre 37 $

* Qnity Electronics Inc Q_w.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif 120

* Quantumscape QS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 5 $ à 16 $

* Realreal Inc REAL.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

prix de 17,50

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 780 $ à 800 $

* Renasant Corp RNST.N : Raymond James relève le cours cible de 44 $ à 45 $

* Reynolds Consumer Products Inc REYN.O : RBC relève le cours cible de 25 $ à 28 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Morgan Stanley ramène le cours cible de 300 $ à 290 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 15 à 16

dollars

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Baird ramène l'objectif de cours à 48$ contre 62

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Jefferies réduit le prix cible à 51 $ contre 67 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC augmente le prix cible de 143 $ à 151 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan réduit le prix cible à 91$ de 124

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC réduit le prix cible de 148 $ à 140 $

* Starbucks SBUX.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 100 $ de 105

* Starbucks SBUX.O : RBC réduit le prix cible de 110 $ à 100 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 45 $ à 40 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : RBC augmente le prix cible de 230 $ à 252 $

* Teradyne Inc TER.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 à 200 dollars

* Thredup Inc TDUP.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix

11

* Groupe Transmedics Inc TMDX.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 142 $ à 147 $

* Trinet Group Inc TNET.N : JP Morgan réduit le prix cible de 75 $ à 65 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 148 $ à 145 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Jefferies augmente le prix cible de 564 $ à 575 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : RBC augmente le prix cible de 569 $ à 587 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : TD Cowen relève le cours cible de 500 $ à 525 $

* UnitedHealth UNH.N : TD Cowen relève le cours cible à 338 $, contre 335 $ auparavant

* Universal Health Services Inc UHS.N : RBC relève le cours cible de 206 à 231 $

* Veralto Corp VLTO.N : RBC relève le prix cible de 108 $ à 111 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : RBC réduit le prix cible de 314 $ à 250 $

* Verizon VZ.N : JP Morgan réduit le prix cible à 47,00 $ contre 49,00 $

* Verizon VZ.N : RBC réduit le prix cible de 46 $ à 44 $

* Verizon VZ.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 50,50 $ à 51 $

* Verizon VZ.N : TD Cowen réduit le prix cible de 56 $ à 51 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 49 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 48 $ à 51 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 53 $ contre 45 $

auparavant

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève le prix cible de 39 à 47 dollars

* Waste Management Inc WM.N : Jefferies relève le cours cible de 244 $ à 250 $

* Watsco Inc WSO.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 400 $ à 360 $

* Wayfair Inc W.N : RBC relève le cours cible de 51 $ à 86 $

* Waystar Holding Corp WAY.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 53 $ à 54 $

* WP Carey Inc WPC.N : RBC relève le cours cible de 67 $ à 69 $