TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Boeing, KLA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Alphabet, Boeing et KLA, jeudi.
FAITS MARQUANTS
* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 270 à 330 dollars
* Boeing BA.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 240 dollars, contre 251 dollars
auparavant
* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan relève le cours cible à 730 $, contre 650 $ auparavant
* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan relève le cours cible de 940 à 950 dollars
* KLA Corp KLAC.O : Berenberg relève le cours cible de 1 010 $ à 1 460 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Akebia Therapeutics, Inc. AKBA.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 8 à 6
dollars
* Align Technology Inc ALGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 189 $ contre
172 $
* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 87 $
contre 90 $
* Alphabet Inc GOOG.O : JP Morgan relève le cours cible de 300 à 340 dollars
* Alphabet Inc GOOG.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 310 à 336 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 335 $
contre 280 $ auparavant
* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 270 à 330 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : Citigroup relève le prix cible de 280 à 343 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : D.A. Davidson relève le prix cible de 190 à 300 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : Evercore ISI relève le prix cible de 300 à 325 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : HSBC relève le prix cible de 295 à 335 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : JP Morgan relève le prix cible de 300 à 340 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 305 $ contre
280 $ auparavant
* Alphabet Inc GOOGL.O : Needham relève le cours cible de 260 à 330 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève le prix cible de 285 $ à 330 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Pivotal Research relève le prix cible de 300 $ à 350 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : TD Cowen relève le prix cible de 280 à 335 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : Barclays relève le prix cible à 315 dollars, contre 250
dollars auparavant
* Amrize AG AMRZ.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 60 à 61 dollars
* Amrize AG AMRZ.N : RBC relève le cours cible à 56 $, contre 54 $ auparavant
* Antero Resources AR.N : Barclays ramène le cours cible à 40 $, contre 42 $
auparavant
* Atricure Inc ATRC.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 53 $ à 64 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Jefferies réduit le prix cible de 315 $ à 245 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : JP Morgan réduit le prix cible à 295 $ contre 340 $
* Avantor Inc AVTR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 14 $ à 12 $
* Avantor Inc AVTR.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"
* Avantor Inc AVTR.N : TD Cowen réduit le prix cible à 14 $ contre 15 $
* Axogen Inc AXGN.O : Jefferies augmente le prix cible de 25 $ à 29 $
* Azenta Inc AZTA.O : Jefferies augmente le prix cible de 30 $ à 38 $ et le fait passer de "
hold " à " buy "
* Bio Rad Laboratories Inc BIO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 280 $ à 325 $
* Boeing BA.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 240 $ contre 251 $
* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 276 $ contre 264 $
auparavant
* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 220 $ contre
218 $
* Boyd Gaming Corp BYD.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 90$
contre 95
* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Piper Sandler augmente l'objectif de cours à 98 $ contre 93
$
* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 60 $ à 95 $
* Brinker International EAT.N : Barclays réduit le prix cible à 135 $ de 145 $
* Brinker International Inc EAT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix
à 182 $ contre 192 $
* Brinker International Inc EAT.N : Piper Sandler réduit l'objectif de prix à 140 $ contre
168 $
* Caesars Entertainment Inc CZR.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix
à 24 $, contre 30 $ auparavant
* Camping World Holdings Inc CWH.N : Keybanc réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 21 $
* Capital Bancorp Inc CBNK.O : Stephens réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 40
$
* Carvana CVNA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 385 $ contre
405 $
* Carvana CVNA.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de prix à 360 $ contre 380 $
* Caterpillar CAT.N : Barclays augmente le prix cible à 555$ de 485
* Caterpillar Inc CAT.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 650 $
contre 594 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Daiwa Capital Markets relève l'objectif de cours à 595 $ contre
430 $
* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan augmente le prix cible de 650,00 $ à 730,00 $
* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 52 $ contre 57 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix
à 55 $ contre 61 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 44 $
contre 54 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Evercore ISI réduit l'objectif de prix à 45$
contre 53
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Jefferies réduit le prix cible à 36 $ de 44 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : JP Morgan réduit le prix cible à 40 $, contre 44 $
auparavant
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 50 $,
contre 59 $ auparavant
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stifel réduit le prix cible à 50 $ de 60
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Barclays réduit le prix cible à 38 $ contre
43 $
* Churchill Downs Inc CHDN.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à
120$ de 125
* Clean Harbors CLH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 230 $ contre 253 $
* Cognizant CTSH.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 85 $ contre 83 $
auparavant
* Cognizant CTSH.O : JP Morgan relève le cours cible de 89 à 92 dollars
* Cognizant CTSH.O : RBC réduit le prix cible de 93 $ à 82 $
* Coinbase Global, Inc. COIN.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 300 $ à
425 $
* Crexendo Inc CXDO.O : Needham relève le prix cible de 8 à 9 dollars
* CSG Systems International Inc CSGS.O : RBC fait passer le cours de l'action de
"surperformance" à "performance sectorielle
* CSG Systems International Inc CSGS.O : RBC augmente le prix cible de 72 $ à 80,7 $
* CVS Health Corp CVS.N : Jefferies relève le cours cible de 92 $ à 98 $
* CVS Health Corp CVS.N : RBC augmente le prix cible de 81 $ à 93 $
* Davita Inc. DVA.N : Barclays réduit le prix cible à 143 $ de 149 $
* DR Horton Inc DHI.N : JP Morgan relève le cours cible à 130 $, contre 123 $ auparavant
* eBay EBAY.O : Citigroup relève le cours cible de 100 à 107 dollars
* eBay EBAY.O : Moffettnathanson relève le prix cible à 93 $ contre 88 $
* Ebay, Inc. EBAY.O : Barclays relève le prix cible à 105 $ contre 92 $
* Encompass Health EHC.N : Barclays relève le cours cible à 150 $ contre 141 $
* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan relève le prix cible de 940,00 $ à 950,00 $
* Equinix Inc EQIX.O : TD Cowen relève le prix cible à 995 $ contre 993 $
* Equity Residential EQR.N : RBC ramène le cours cible à 70 $, contre 72 $ auparavant
* ESAB Corp ESAB.N : JP Morgan relève le cours cible à 140 $, contre 138 $ auparavant
* Ethan Allen Interiors Inc ETD.N : Telsey Advisory Group ramène l'objectif de
cours à 28$ contre 30
* Etsy Inc ETSY.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 62$ contre 60
* Etsy Inc ETSY.N : Needham augmente le prix cible de 72 $ à 76 $
* Evercore Inc EVR.N : KBW ramène le cours cible à 345 $, contre 358 $ auparavant
* Fiserv Inc FI.N : BTIG réduit la note d'achat à neutre
* Fiserv Inc FI.N : JP Morgan ramène le cours cible à 85 $, contre 155 $ auparavant
* Fiserv Inc FI.N : KBW réduit le prix cible à 92 $ de 170
* Fiserv Inc FI.N : Raymond James réduit le prix cible à 91 $: Raymond James réduit le prix
cible à 91 $ de 167 $
* Fiserv Inc FI.N : RBC réduit le prix cible de 178 $ à 85 $
* Fiserv Inc FI.N : TD Cowen passe de "acheter" à "conserver" et ramène le cours cible de
177 $ à 80 $
* Five Star Bancorp FSBC.O : KBW relève le cours cible de 35 $ à 40 $
* Flex Ltd FLEX.O : Barclays relève le cours cible à 78 $, contre 60 $ auparavant
* Flowserve Corp FLS.N : RBC relève le cours cible de 66 $ à 76 $
* Formfactor Inc FORM.O : Citigroup relève l'objectif de cours de neutre à achat
* Formfactor Inc FORM.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 62 $ contre 31 $
* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 55 $ contre 53 $ auparavant
* Fortive Corporation FTV.N : Barclays relève l'objectif de cours à 56 $ contre 54
$
* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 12,50 $ à 16
$
* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : RBC augmente le prix cible de 5 $ à 7 $
* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : JP Morgan réduit le cours cible à 33 $ contre 35
$ auparavant
* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : RBC réduit le cours cible de 29 $ à 26 $
* GE Healthcare GEHC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 88 $ à 91 $
* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève le cours cible à 200 $ contre 196 $
* Glaukos Corp GKOS.N : BTIG relève le prix cible de 104 à 116 dollars
* Glaukos Corp GKOS.N : Jefferies réduit le prix cible de 160 $ à 130 $
* Glaukos Corp GKOS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 110 à 120 dollars
* Glaukos Corp GKOS.N : Needham augmente le prix cible de 115 à 117 $
* Guardant Health GH.O : Barclays augmente le prix cible de 70 $ à 85 $
* Guardant Health Inc GH.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 75 $ à 100 $
* H2O America HTO.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 59 $ contre
58 $ auparavant
* Idex Corp IEX.N : RBC réduit le cours cible de 200 $ à 195 $
* Impinj Inc PI.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 175 $ à 265 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Barclays relève le cours cible de 80 $ à 95 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 72,00 $
contre 68,00
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : RBC augmente le prix cible de 80 $ à 82 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 59 $ à 99 $
* Jamf Holding Corp JAMF.O : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"
* KLA Corp KLAC.O : Berenberg relève le cours cible de 1 010 $ à 1 460 $
* KLA Corp KLAC.O : JP Morgan relève le cours cible de 1 070 $ à 1 485 $
* KLA Corp KLAC.O : TD Cowen augmente le prix cible de 900 $ à 1300 $
* KLA Corp KLAC.O : Barclays relève le cours cible à 1300 $ contre 1200 $
* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan réduit le cours cible à 25 $ contre 27 $
* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 25 $, contre 30 $ auparavant
* Landstar System, Inc. LSTR.O : Barclays réduit le prix cible de 135 $ à 130 $
* Masco Corp MAS.N : RBC réduit le prix cible de 71 $ à 69 $
* Masco Corp MAS.N : Barclays réduit le prix cible de 78 $ à 76 $
* Mediaalpha Inc MAX.N : JP Morgan relève le cours cible à 15 $ contre 14 $
* Merchants Bancorp MBIN.O : Piper Sandler relève le cours cible de 41 à 42 dollars
* Meta META.O : Citigroup réduit le prix cible de 915 $ à 850 $
* Meta META.O : Evercore ISI réduit le prix cible de 930 $ à 875 $
* Meta META.O : JP Morgan réduit le prix cible de 875,00 $ à 800,00 $
* Meta META.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 880 $ à 840 $
* Meta META.O : RBC réduit le prix cible de 840 $ à 810 $
* Meta META.O : TD Cowen réduit le prix cible de 875 $ à 810 $
* Meta Platforms, Inc. META.O : Barclays réduit le prix cible de 810 $ à 770 $
* MGM Resorts International MGM.N : Barclays réduit le prix cible à 42 $ contre 43
$
* MGM Resorts International MGM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix
à 35$ de 43
* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 38 $
contre 41 $
* Microsoft MSFT.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 690 $ contre 682 $
* Microsoft MSFT.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 575 $ contre 565 $
* Microsoft MSFT.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 625 $ à 650 $
* Mineralys Therapeutics, Inc. MLYS.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours
à 52 $ contre 42 $ auparavant
* Mirion Technologies Inc MIR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 34 $ contre 28 $
* Moelis & Co MC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 78 $ à 79 $
* Moelis & Co MC.N : KBW ramène l'objectif de cours à 78 $, contre 80 $ auparavant
* Mondelez MDLZ.O : Berenberg ramène le cours cible à 67 $, contre 70 $ auparavant
* Mondelez International MDLZ.O : Barclays réduit le prix cible de 71 $ à 67 $
* Navient Corp NAVI.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 12,5 $ contre 14 $
* Netgear Inc NTGR.O : Raymond James relève le cours cible à 37 $ contre 29 $
* Northeast Bank NBN.O : KBW réduit le cours cible à 102 $ contre 107 $
* Nov Inc. NOV.N : Barclays relève le cours cible à 14 $ contre 11 $
* NRX Pharmaceuticals Inc NRXP.O : Ascendiant Capital Markets relève le prix cible
de 46 à 47 dollars
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies réduit le prix cible de 155 $ à 150 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan augmente le prix cible de 143 $ à 144 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Stephens réduit le prix cible à 156 $,
contre 162 $ auparavant
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 159 $ à 154 $
* Otis Worldwide Corp. OTIS.N : Barclays augmente le prix cible de 90 $ à 92 $
* Phillips 66 PSX.N : JP Morgan ramène le cours cible à 154 $ contre 166 $
* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible à 159 $ contre 155 $
* Primo Brands Corp PRMB.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 35 $ contre 37 $
* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Stephens augmente le prix cible de 77 $ à 81 $
* Qnity Electronics Inc Q_w.N : RBC initie la couverture avec une note de surperformance;
objectif 120 $
* Quantumscape QS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 5 $ à 16 $
* Realreal Inc REAL.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de
prix de 17,50 $
* Red Rock Resorts Inc RRR.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 65
$ à 60 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 800 $ contre
780 $
* Renasant Corp RNST.N : Raymond James relève le cours cible de 44 $ à 45 $
* Reynolds Consumer Products Inc REYN.O : RBC relève le cours cible de 25 $ à 28 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : Morgan Stanley ramène le cours cible de 300 $ à 290 $
* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 15 à 16
dollars
* ServiceNow Inc NOW.N : Citigroup augmente le prix cible de 1243 $ à 1253 $
* ServiceNow Inc NOW.N : JP Morgan relève le prix cible de 1020 à 1075 dollars
* ServiceNow Inc NOW.N : Barclays relève l'objectif de cours à 1225 $ contre 1210 $
* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Baird réduit l'objectif de cours à 48 $ contre 62 $
* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Jefferies réduit le prix cible de 67 $ à 51 $
* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC augmente le prix cible de 143 $ à 151 $
* Siteone Landscape Supply, Inc. SITE.N : Barclays augmente le prix cible à 120 $
de 106 $
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : Barclays réduit le prix cible à 122$ de 185
* Sprouts Farmers market Inc SFM.O : JP Morgan réduit le prix cible de 124 $ à 91 $
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC réduit le prix cible de 148 $ à 140 $
* Starbucks SBUX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 106 $ contre
117 $
* Starbucks SBUX.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 100$ contre 105
* Starbucks SBUX.O : RBC réduit le prix cible de 110 $ à 100 $
* Steven Madden Ltd SHOO.O : Telsey Advisory Group relève sa recommandation de
"performance de marché" à "surperformance";
* Steven Madden Ltd SHOO.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 26 $ à
43 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 45 $ à 40 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Needham réduit le prix cible de 42 $ à 38 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : RBC relève le cours cible à 252 $, contre 230 $ auparavant
* Teradyne Inc TER.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 à 200 dollars
* Thredup Inc TDUP.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de
prix 11
* Groupe Transmedics Inc TMDX.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 142 $ à 147 $
* Trinet Group Inc TNET.N : JP Morgan ramène le cours cible de 75 $ à 65 $
* Udemy Inc UDMY.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 8 $ contre 9
$
* UMB Financial Corp UMBF.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 145$ contre 148
* United Therapeutics Corp UTHR.O : Jefferies augmente le prix cible de 564 $ à 575 $
* United Therapeutics Corp UTHR.O : RBC augmente le prix cible de 569 $ à 587 $
* United Therapeutics Corp UTHR.O : TD Cowen relève le cours cible de 500 $ à 525 $
* UnitedHealth UNH.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 333 dollars contre 275
dollars
* UnitedHealth UNH.N : TD Cowen relève le cours cible à 338 $, contre 335 $ auparavant
* Universal Health Services Inc UHS.N : RBC relève le cours cible de 206 $ à 231 $
* Veralto Corp VLTO.N : Barclays relève le prix cible à 121 $ contre 119 $
* Veralto Corp VLTO.N : RBC augmente le prix cible à 111 $ contre 108 $
* Verisk Analytics VRSK.O : Barclays réduit le prix cible à 275 $ contre 310 $
* Verisk Analytics VRSK.O : Barclays relève sa recommandation de "pondération
égale" à "surpondérer"
* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies réduit le prix cible à 220 $, contre 255
$ auparavant
* Verisk Analytics Inc VRSK.O : RBC réduit le prix cible de 314 $ à 250 $
* Verizon VZ.N : JP Morgan réduit le prix cible de 49,00 $ à 47,00 $
* Verizon VZ.N : RBC réduit le prix cible de 46 $ à 44 $
* Verizon VZ.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 50,50 $ à 51 $
* Verizon VZ.N : TD Cowen réduit le prix cible de 56 $ à 51 $
* Virtu Financial Inc VIRT.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 49 $
* Virtu Financial Inc VIRT.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 48 $ à 51 $
* Vita Coco Company Inc COCO.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 53 $ contre 45 $
auparavant
* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève le prix cible de 39 à 47 dollars
* Waste Management Inc WM.N : Jefferies relève le cours cible de 244 $ à 250 $
* Watsco Inc WSO.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 400 $ à 360 $
* Wayfair Inc W.N : RBC relève le cours cible de 51 $ à 86 $
* Waystar Holding Corp WAY.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 52 $ contre
49 $
* Waystar Holding Corp WAY.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours à 54 $ contre 53
$
* WP Carey Inc WPC.N : RBC relève le cours cible de 67 $ à 69 $