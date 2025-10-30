information fournie par Reuters • 30/10/2025 à 11:47

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Boeing, KLA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Alphabet, Boeing et KLA, jeudi.

FAITS MARQUANTS

* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 270 à 330 dollars

* Boeing BA.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 240 dollars, contre 251 dollars

auparavant

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan relève le cours cible à 730 $, contre 650 $ auparavant

* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan relève le cours cible de 940 à 950 dollars

* KLA Corp KLAC.O : Berenberg relève le cours cible de 1 010 $ à 1 460 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Akebia Therapeutics, Inc. AKBA.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 8 à 6

dollars

* Align Technology Inc ALGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 189 $ contre

172 $

* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 87 $

contre 90 $

* Alphabet Inc GOOG.O : JP Morgan relève le cours cible de 300 à 340 dollars

* Alphabet Inc GOOG.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 310 à 336 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 335 $

contre 280 $ auparavant

* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 270 à 330 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Citigroup relève le prix cible de 280 à 343 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : D.A. Davidson relève le prix cible de 190 à 300 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Evercore ISI relève le prix cible de 300 à 325 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : HSBC relève le prix cible de 295 à 335 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : JP Morgan relève le prix cible de 300 à 340 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 305 $ contre

280 $ auparavant

* Alphabet Inc GOOGL.O : Needham relève le cours cible de 260 à 330 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève le prix cible de 285 $ à 330 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Pivotal Research relève le prix cible de 300 $ à 350 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : TD Cowen relève le prix cible de 280 à 335 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Barclays relève le prix cible à 315 dollars, contre 250

dollars auparavant

* Amrize AG AMRZ.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 60 à 61 dollars

* Amrize AG AMRZ.N : RBC relève le cours cible à 56 $, contre 54 $ auparavant

* Antero Resources AR.N : Barclays ramène le cours cible à 40 $, contre 42 $

auparavant

* Atricure Inc ATRC.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 53 $ à 64 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Jefferies réduit le prix cible de 315 $ à 245 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : JP Morgan réduit le prix cible à 295 $ contre 340 $

* Avantor Inc AVTR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 14 $ à 12 $

* Avantor Inc AVTR.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* Avantor Inc AVTR.N : TD Cowen réduit le prix cible à 14 $ contre 15 $

* Axogen Inc AXGN.O : Jefferies augmente le prix cible de 25 $ à 29 $

* Azenta Inc AZTA.O : Jefferies augmente le prix cible de 30 $ à 38 $ et le fait passer de "

hold " à " buy "

* Bio Rad Laboratories Inc BIO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 280 $ à 325 $

* Boeing BA.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 240 $ contre 251 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 276 $ contre 264 $

auparavant

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 220 $ contre

218 $

* Boyd Gaming Corp BYD.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 90$

contre 95

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Piper Sandler augmente l'objectif de cours à 98 $ contre 93

$

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 60 $ à 95 $

* Brinker International EAT.N : Barclays réduit le prix cible à 135 $ de 145 $

* Brinker International Inc EAT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix

à 182 $ contre 192 $

* Brinker International Inc EAT.N : Piper Sandler réduit l'objectif de prix à 140 $ contre

168 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix

à 24 $, contre 30 $ auparavant

* Camping World Holdings Inc CWH.N : Keybanc réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 21 $

* Capital Bancorp Inc CBNK.O : Stephens réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 40

$

* Carvana CVNA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 385 $ contre

405 $

* Carvana CVNA.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de prix à 360 $ contre 380 $

* Caterpillar CAT.N : Barclays augmente le prix cible à 555$ de 485

* Caterpillar Inc CAT.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 650 $

contre 594 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Daiwa Capital Markets relève l'objectif de cours à 595 $ contre

430 $

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan augmente le prix cible de 650,00 $ à 730,00 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 52 $ contre 57 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix

à 55 $ contre 61 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 44 $

contre 54 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Evercore ISI réduit l'objectif de prix à 45$

contre 53

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Jefferies réduit le prix cible à 36 $ de 44 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : JP Morgan réduit le prix cible à 40 $, contre 44 $

auparavant

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 50 $,

contre 59 $ auparavant

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stifel réduit le prix cible à 50 $ de 60

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Barclays réduit le prix cible à 38 $ contre

43 $

* Churchill Downs Inc CHDN.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à

120$ de 125

* Clean Harbors CLH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 230 $ contre 253 $

* Cognizant CTSH.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 85 $ contre 83 $

auparavant

* Cognizant CTSH.O : JP Morgan relève le cours cible de 89 à 92 dollars

* Cognizant CTSH.O : RBC réduit le prix cible de 93 $ à 82 $

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 300 $ à

425 $

* Crexendo Inc CXDO.O : Needham relève le prix cible de 8 à 9 dollars

* CSG Systems International Inc CSGS.O : RBC fait passer le cours de l'action de

"surperformance" à "performance sectorielle

* CSG Systems International Inc CSGS.O : RBC augmente le prix cible de 72 $ à 80,7 $

* CVS Health Corp CVS.N : Jefferies relève le cours cible de 92 $ à 98 $

* CVS Health Corp CVS.N : RBC augmente le prix cible de 81 $ à 93 $

* Davita Inc. DVA.N : Barclays réduit le prix cible à 143 $ de 149 $

* DR Horton Inc DHI.N : JP Morgan relève le cours cible à 130 $, contre 123 $ auparavant

* eBay EBAY.O : Citigroup relève le cours cible de 100 à 107 dollars

* eBay EBAY.O : Moffettnathanson relève le prix cible à 93 $ contre 88 $

* Ebay, Inc. EBAY.O : Barclays relève le prix cible à 105 $ contre 92 $

* Encompass Health EHC.N : Barclays relève le cours cible à 150 $ contre 141 $

* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan relève le prix cible de 940,00 $ à 950,00 $

* Equinix Inc EQIX.O : TD Cowen relève le prix cible à 995 $ contre 993 $

* Equity Residential EQR.N : RBC ramène le cours cible à 70 $, contre 72 $ auparavant

* ESAB Corp ESAB.N : JP Morgan relève le cours cible à 140 $, contre 138 $ auparavant

* Ethan Allen Interiors Inc ETD.N : Telsey Advisory Group ramène l'objectif de

cours à 28$ contre 30

* Etsy Inc ETSY.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 62$ contre 60

* Etsy Inc ETSY.N : Needham augmente le prix cible de 72 $ à 76 $

* Evercore Inc EVR.N : KBW ramène le cours cible à 345 $, contre 358 $ auparavant

* Fiserv Inc FI.N : BTIG réduit la note d'achat à neutre

* Fiserv Inc FI.N : JP Morgan ramène le cours cible à 85 $, contre 155 $ auparavant

* Fiserv Inc FI.N : KBW réduit le prix cible à 92 $ de 170

* Fiserv Inc FI.N : Raymond James réduit le prix cible à 91 $: Raymond James réduit le prix

cible à 91 $ de 167 $

* Fiserv Inc FI.N : RBC réduit le prix cible de 178 $ à 85 $

* Fiserv Inc FI.N : TD Cowen passe de "acheter" à "conserver" et ramène le cours cible de

177 $ à 80 $

* Five Star Bancorp FSBC.O : KBW relève le cours cible de 35 $ à 40 $

* Flex Ltd FLEX.O : Barclays relève le cours cible à 78 $, contre 60 $ auparavant

* Flowserve Corp FLS.N : RBC relève le cours cible de 66 $ à 76 $

* Formfactor Inc FORM.O : Citigroup relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Formfactor Inc FORM.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 62 $ contre 31 $

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 55 $ contre 53 $ auparavant

* Fortive Corporation FTV.N : Barclays relève l'objectif de cours à 56 $ contre 54

$

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 12,50 $ à 16

$

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : RBC augmente le prix cible de 5 $ à 7 $

* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : JP Morgan réduit le cours cible à 33 $ contre 35

$ auparavant

* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : RBC réduit le cours cible de 29 $ à 26 $

* GE Healthcare GEHC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 88 $ à 91 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève le cours cible à 200 $ contre 196 $

* Glaukos Corp GKOS.N : BTIG relève le prix cible de 104 à 116 dollars

* Glaukos Corp GKOS.N : Jefferies réduit le prix cible de 160 $ à 130 $

* Glaukos Corp GKOS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 110 à 120 dollars

* Glaukos Corp GKOS.N : Needham augmente le prix cible de 115 à 117 $

* Guardant Health GH.O : Barclays augmente le prix cible de 70 $ à 85 $

* Guardant Health Inc GH.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 75 $ à 100 $

* H2O America HTO.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 59 $ contre

58 $ auparavant

* Idex Corp IEX.N : RBC réduit le cours cible de 200 $ à 195 $

* Impinj Inc PI.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 175 $ à 265 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Barclays relève le cours cible de 80 $ à 95 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 72,00 $

contre 68,00

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : RBC augmente le prix cible de 80 $ à 82 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 59 $ à 99 $

* Jamf Holding Corp JAMF.O : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* KLA Corp KLAC.O : Berenberg relève le cours cible de 1 010 $ à 1 460 $

* KLA Corp KLAC.O : JP Morgan relève le cours cible de 1 070 $ à 1 485 $

* KLA Corp KLAC.O : TD Cowen augmente le prix cible de 900 $ à 1300 $

* KLA Corp KLAC.O : Barclays relève le cours cible à 1300 $ contre 1200 $

* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan réduit le cours cible à 25 $ contre 27 $

* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 25 $, contre 30 $ auparavant

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Barclays réduit le prix cible de 135 $ à 130 $

* Masco Corp MAS.N : RBC réduit le prix cible de 71 $ à 69 $

* Masco Corp MAS.N : Barclays réduit le prix cible de 78 $ à 76 $

* Mediaalpha Inc MAX.N : JP Morgan relève le cours cible à 15 $ contre 14 $

* Merchants Bancorp MBIN.O : Piper Sandler relève le cours cible de 41 à 42 dollars

* Meta META.O : Citigroup réduit le prix cible de 915 $ à 850 $

* Meta META.O : Evercore ISI réduit le prix cible de 930 $ à 875 $

* Meta META.O : JP Morgan réduit le prix cible de 875,00 $ à 800,00 $

* Meta META.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 880 $ à 840 $

* Meta META.O : RBC réduit le prix cible de 840 $ à 810 $

* Meta META.O : TD Cowen réduit le prix cible de 875 $ à 810 $

* Meta Platforms, Inc. META.O : Barclays réduit le prix cible de 810 $ à 770 $

* MGM Resorts International MGM.N : Barclays réduit le prix cible à 42 $ contre 43

$

* MGM Resorts International MGM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix

à 35$ de 43

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 38 $

contre 41 $

* Microsoft MSFT.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 690 $ contre 682 $

* Microsoft MSFT.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 575 $ contre 565 $

* Microsoft MSFT.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 625 $ à 650 $

* Mineralys Therapeutics, Inc. MLYS.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours

à 52 $ contre 42 $ auparavant

* Mirion Technologies Inc MIR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 34 $ contre 28 $

* Moelis & Co MC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 78 $ à 79 $

* Moelis & Co MC.N : KBW ramène l'objectif de cours à 78 $, contre 80 $ auparavant

* Mondelez MDLZ.O : Berenberg ramène le cours cible à 67 $, contre 70 $ auparavant

* Mondelez International MDLZ.O : Barclays réduit le prix cible de 71 $ à 67 $

* Navient Corp NAVI.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 12,5 $ contre 14 $

* Netgear Inc NTGR.O : Raymond James relève le cours cible à 37 $ contre 29 $

* Northeast Bank NBN.O : KBW réduit le cours cible à 102 $ contre 107 $

* Nov Inc. NOV.N : Barclays relève le cours cible à 14 $ contre 11 $

* NRX Pharmaceuticals Inc NRXP.O : Ascendiant Capital Markets relève le prix cible

de 46 à 47 dollars

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies réduit le prix cible de 155 $ à 150 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan augmente le prix cible de 143 $ à 144 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Stephens réduit le prix cible à 156 $,

contre 162 $ auparavant

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 159 $ à 154 $

* Otis Worldwide Corp. OTIS.N : Barclays augmente le prix cible de 90 $ à 92 $

* Phillips 66 PSX.N : JP Morgan ramène le cours cible à 154 $ contre 166 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible à 159 $ contre 155 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 35 $ contre 37 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Stephens augmente le prix cible de 77 $ à 81 $

* Qnity Electronics Inc Q_w.N : RBC initie la couverture avec une note de surperformance;

objectif 120 $

* Quantumscape QS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 5 $ à 16 $

* Realreal Inc REAL.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

prix de 17,50 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 65

$ à 60 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 800 $ contre

780 $

* Renasant Corp RNST.N : Raymond James relève le cours cible de 44 $ à 45 $

* Reynolds Consumer Products Inc REYN.O : RBC relève le cours cible de 25 $ à 28 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Morgan Stanley ramène le cours cible de 300 $ à 290 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 15 à 16

dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : Citigroup augmente le prix cible de 1243 $ à 1253 $

* ServiceNow Inc NOW.N : JP Morgan relève le prix cible de 1020 à 1075 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : Barclays relève l'objectif de cours à 1225 $ contre 1210 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Baird réduit l'objectif de cours à 48 $ contre 62 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Jefferies réduit le prix cible de 67 $ à 51 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC augmente le prix cible de 143 $ à 151 $

* Siteone Landscape Supply, Inc. SITE.N : Barclays augmente le prix cible à 120 $

de 106 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : Barclays réduit le prix cible à 122$ de 185

* Sprouts Farmers market Inc SFM.O : JP Morgan réduit le prix cible de 124 $ à 91 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC réduit le prix cible de 148 $ à 140 $

* Starbucks SBUX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 106 $ contre

117 $

* Starbucks SBUX.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 100$ contre 105

* Starbucks SBUX.O : RBC réduit le prix cible de 110 $ à 100 $

* Steven Madden Ltd SHOO.O : Telsey Advisory Group relève sa recommandation de

"performance de marché" à "surperformance";

* Steven Madden Ltd SHOO.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 26 $ à

43 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 45 $ à 40 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Needham réduit le prix cible de 42 $ à 38 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : RBC relève le cours cible à 252 $, contre 230 $ auparavant

* Teradyne Inc TER.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 à 200 dollars

* Thredup Inc TDUP.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

prix 11

* Groupe Transmedics Inc TMDX.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 142 $ à 147 $

* Trinet Group Inc TNET.N : JP Morgan ramène le cours cible de 75 $ à 65 $

* Udemy Inc UDMY.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 8 $ contre 9

$

* UMB Financial Corp UMBF.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 145$ contre 148

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Jefferies augmente le prix cible de 564 $ à 575 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : RBC augmente le prix cible de 569 $ à 587 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : TD Cowen relève le cours cible de 500 $ à 525 $

* UnitedHealth UNH.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 333 dollars contre 275

dollars

* UnitedHealth UNH.N : TD Cowen relève le cours cible à 338 $, contre 335 $ auparavant

* Universal Health Services Inc UHS.N : RBC relève le cours cible de 206 $ à 231 $

* Veralto Corp VLTO.N : Barclays relève le prix cible à 121 $ contre 119 $

* Veralto Corp VLTO.N : RBC augmente le prix cible à 111 $ contre 108 $

* Verisk Analytics VRSK.O : Barclays réduit le prix cible à 275 $ contre 310 $

* Verisk Analytics VRSK.O : Barclays relève sa recommandation de "pondération

égale" à "surpondérer"

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies réduit le prix cible à 220 $, contre 255

$ auparavant

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : RBC réduit le prix cible de 314 $ à 250 $

* Verizon VZ.N : JP Morgan réduit le prix cible de 49,00 $ à 47,00 $

* Verizon VZ.N : RBC réduit le prix cible de 46 $ à 44 $

* Verizon VZ.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 50,50 $ à 51 $

* Verizon VZ.N : TD Cowen réduit le prix cible de 56 $ à 51 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 49 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 48 $ à 51 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 53 $ contre 45 $

auparavant

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève le prix cible de 39 à 47 dollars

* Waste Management Inc WM.N : Jefferies relève le cours cible de 244 $ à 250 $

* Watsco Inc WSO.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 400 $ à 360 $

* Wayfair Inc W.N : RBC relève le cours cible de 51 $ à 86 $

* Waystar Holding Corp WAY.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 52 $ contre

49 $

* Waystar Holding Corp WAY.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours à 54 $ contre 53

$

* WP Carey Inc WPC.N : RBC relève le cours cible de 67 $ à 69 $